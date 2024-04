Saudi-Beamter beim IWF: Regierung, die im Voraus weiß, was der Bürger benötigt’ ist der Schlüssel zur ‘Staats-Technologie-Utopie’

Eine vorausschauende Regierungsutopie wäre ein dystopischer Albtraum für konstitutionelle Republiken: Perspektive

Vorausschauende Behördendienste sind der Schlüssel zu einer “Govtech-Utopie”, die auf einer digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) basiert, so ein saudischer Beamter gegenüber dem Internationalen Währungsfonds (IWF).

“Wenn wir in die nächste Phase der vorausschauenden Regierung eintreten, […] muss die Regierung wissen, was Sie zeitnah wollen oder benötigen.” Hisham Abdulmalik AlSheikh, Frühjahrstagung des IWF, 17. April 2024

Auf der IWF-Frühjahrstagung 2024 sprach Hisham Abdulmalik AlSheikh, Vizegouverneur für Shared Services in Saudi-Arabien, auf einem Panel mit dem Titel “A GovTech Playbook: Lessons Learned from Cross-Country Experiences” (Lehren aus länderübergreifenden Erfahrungen) sagte der saudi-arabische Vizegouverneur für Shared Services, Hisham Abdulmalik AlSheikh, dass die Regierung wissen sollte, was ihre “Nutznießer” wollen, und dass sie ihnen Dienstleistungen anbieten sollte, wie z. B. Hinweise darauf, wann man sich impfen lassen oder wo man zur Schule gehen sollte.

In konstitutionellen Republiken würden solche Entscheidungen normalerweise dem Volk oder seinen Vertretern zur Abstimmung vorgelegt, aber das Königreich Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie, und alle nationalen Beamten sind nicht gewählt, sodass es keine große Hoffnung auf eine Abstimmung gibt.

Ohne Rücksicht auf demokratische Grundsätze beschrieb der nicht gewählte Beamte AlSheikh seine Govtech-Utopie mit prädiktiven Behördendiensten, die im Rahmen der zivilen Technologie der digitalen öffentlichen Infrastruktur betrieben werden, die aus drei Komponenten besteht: digitaler Ausweis, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch.

“Wenn eine Familie mit einem Kind gesegnet ist […], muss das Gesundheitsministerium […] sofort damit beginnen, die Eltern an die Impfung zu erinnern.” Hisham Abdulmalik AlSheikh, Frühjahrstagung des IWF, 17. April 2024

AlSheikhs Govtech-Utopie beinhaltet die Schaffung einer vorausschauenden Regierung, die durch massive Datenerfassung alles über ihre Bürger weiß, so dass die Ministerien in regelmäßigen Abständen Anstöße geben können, damit sich die Menschen impfen lassen, zur Vorschule oder zur Universität gehen usw.

“Wir gehen in die nächste Phase der vorausschauenden Regierung, und daran arbeiten wir schon seit einigen Jahren […] Die Regierung ist jetzt miteinander verbunden – Lösungen und Behörden sind alle miteinander verbunden – wir haben einen ‘Government Services Bus’ und ein sicheres Netzwerk, das die gesamte Regierung miteinander verbindet, sodass alle Daten vorhanden sind“, sagte der saudische Beamte.

“Jetzt muss die Regierung wissen, was Sie in der nahen Zukunft wollen oder benötigen“.

So erklärte AlSheikh: “Wenn eine Familie mit einem Kind – einem Neugeborenen – gesegnet wird, weiß das Gesundheitsministerium sofort, dass ein Mensch in die Gesellschaft eingeführt wurde; dann muss es damit beginnen, die Eltern in den erforderlichen regelmäßigen Abständen an die Impfung zu erinnern.

“Sobald sie das vierte oder fünfte Lebensjahr erreicht haben, schickt das Bildungsministerium eine Erinnerung an die Familie, in der mitgeteilt wird, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter in die Vorschule gehen muss, wenn Sie dies wünschen, und sie kennen wahrscheinlich Ihren Standort aufgrund Ihrer nationalen Adresse: Das ist eine Empfehlung für die Schulen in Ihrer Nähe.

“Und dann erreicht man das Alter von 18 Jahren; dann ist es an der Zeit […], zur Universität zu gehen. Dann schicken sie Empfehlungen und Unterstützung und so weiter.

“Die Regierung verfügt über all diese Daten und Fähigkeiten; wir arbeiten an der Erstellung dieser prädiktiven Regierungsanalyse“, fügte er hinzu.

Auf die Frage am Ende der Podiumsdiskussion, ob er seine “Govtech-Utopie” beschreiben könne, wiederholte AlSheikh, dass prädiktive Behördendienste der Schlüssel seien, dass sie sich aber noch in der Anfangsphase befänden.

Der saudische Beamte sagte jedoch: “Wenn die Regierung dieses Niveau erreichen kann, auf dem sie ihren Nutznießern wirklich den ganzen Komfort und die Unterstützung bietet, dann haben wir unser Ziel erreicht.“

“Wir müssen sicherstellen, dass wir die Begünstigten weiterhin einbeziehen, um zu verstehen, wonach sie suchen.” Hisham Abdulmalik AlSheikh, Frühjahrstagung des IWF, 17. April 2024

“Vergessen Sie nicht”, fuhr AlSheikh fort, “die Regierung ist dazu da, jedem Einzelnen zu dienen und niemanden zurückzulassen. Selbst wenn sie unterprivilegiert sind, müssen wir Wege finden, um sie zu erreichen und ihnen Dienstleistungen anzubieten.”

Hier beschreibt der saudische Beamte eine Zukunft, in der die Regierung die Rolle des großen Bruders spielt.

“Niemanden zurückzulassen” bedeutet, alle Menschen an das digitale öffentliche Infrastruktursystem (z. B. digitaler Ausweis, Zahlungen, Datenaustausch) anzuschließen, damit ihre Daten gesammelt werden können, um die kommende Utopie einer “vorausschauenden Regierung” zu ermöglichen.

AlSheikh sagte auch, dass es die Aufgabe der Regierung sei, sich in die Lage ihrer “Nutznießer” zu versetzen, um zu verstehen, was diese wollen.

Nun, eine Möglichkeit herauszufinden, was die Menschen wollen, wäre eine Abstimmung, aber da er das Königreich Saudi-Arabien vertritt, sind demokratische Prozesse im Grunde genommen nicht möglich.

Und beachten Sie, dass der saudische Beamte die betroffenen Menschen nicht als Bürger oder gar Untertanen der Krone bezeichnet, sondern als “Nutznießer”.

“Wir müssen sicherstellen, dass wir die Begünstigten weiterhin einbeziehen, um zu verstehen, wonach sie suchen“, sagte AlSheikh.

“Vor Jahren hätte eine typische Regierung einfach vorausgesagt: ‘Oh, das ist es, was ihr wollt; das ist der Service, den ich euch gebe; hier, nehmt es.’ Nein, das ist alles im Wandel, und wir ändern es“, fügte er hinzu.

Anstelle einer Abstimmung sollte die Regierung nach Ansicht von AlSheikh den NROs und zivilgesellschaftlichen Gruppen zuhören, um zu verstehen, was sie wollen”.

“Wir setzen uns an ihren Platz und nehmen sie an unsere Seite, um zu verstehen, was sie wollen, von einer Gruppe von Menschen, von der Gesellschaft, von zivilgesellschaftlichen Gruppen, von NGOs, von allen“, sagte der saudische Beamte.

“Wir müssen verstehen, was sie wollen, damit sie es besser anbieten können“, fügte er hinzu.

“Das [saudische] Regime verlässt sich auf die allgegenwärtige Überwachung, die Kriminalisierung abweichender Meinungen, Appelle an Sektierertum und ethnische Zugehörigkeit sowie öffentliche Ausgaben, die durch Öleinnahmen finanziert werden, um seine Macht zu erhalten.” Freedom House, Saudi-Arabien, Freiheit in der Welt, Überblick, 2024

AlSheikh redet davon, dass die Regierung allen, auch den Unterprivilegierten, “Trost und Unterstützung” zukommen lasse, damit niemand zurückgelassen werde, doch “die absolute Monarchie Saudi-Arabiens schränkt fast alle politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten ein“, so die in Washington ansässige Nichtregierungsorganisation Freedom House.

Im Königreich werden “keine Beamten auf nationaler Ebene gewählt”, und “das Regime verlässt sich auf allgegenwärtige Überwachung, die Kriminalisierung abweichender Meinungen, Appelle an Sektierertum und ethnische Zugehörigkeit sowie öffentliche Ausgaben, die durch Öleinnahmen finanziert werden, um seine Macht zu erhalten“.

An einem einzigen Tag, am 12. März 2022, führte das saudische Regime 81 Massenhinrichtungen durch, darunter Staatsbürger und Ausländer.

“Einige der Hingerichteten wurden auch wegen ‘Störung des sozialen Gefüges und des nationalen Zusammenhalts’ und ‘Teilnahme an und Anstiftung zu Sitzstreiks und Protesten’ verurteilt“, so Amnesty International.

Ein Jahr später, im Juli 2023, wurde ein pensionierter saudischer Lehrer aufgrund eines Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung zum Tode verurteilt, weil er in den sozialen Medien auf Twitter und YouTube regierungskritische Beiträge veröffentlicht hatte.

Trotz der undemokratischen Prinzipien, der Menschenrechtsverletzungen, der nicht vorhandenen freien Presse und der allgegenwärtigen staatlichen Überwachung hat der IWF den stellvertretenden Gouverneur von Shared Services im Königreich Saudi-Arabien eingeladen, um der Welt seine Vision einer Govtech-Utopie als Beispiel zu präsentieren.

Für konstitutionelle Republiken wäre diese vorausschauende Regierungsutopie ein dystopischer Alptraum, in dem die Regierung alles über Sie weiß und in dem abweichende Meinungen mit den Leichen der Verstorbenen begraben werden.