Peking Youth Daily: Es wird berichtet, dass US-Außenminister Antony Blinken während seines Besuchs in China seinem chinesischen Amtskollegen mitteilen wird, dass die USA und ihre Verbündeten zunehmend ungeduldig darüber sind, dass Peking sich nicht weigert, Moskau alles von Chips bis zu Marschflugkörper-Motoren zu liefern, um seinen industriellen Sektor wieder aufzubauen. Blinken hat nicht verraten, welche Maßnahmen die USA ergreifen werden, aber mehrere mit der Situation vertraute Personen sagten, dass Sanktionen gegen chinesische Finanzinstitutionen und andere Einrichtungen in Betracht gezogen werden. Was sagen Sie dazu?

Beijing rejects ‘hypocritical and irresponsible’ US scapegoating of China over trade with Russia



Beijing Youth Daily: It is reported that US Secretary of State Antony Blinken will tell his Chinese counterpart that the US and its allies are becoming increasingly impatient with… pic.twitter.com/bEEmqWBd0d