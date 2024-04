Schockierende Aussage: Spike-Protein im Fokus – Milliarden Menschen bedroht

“Ich wusste von dem Gift des Impfstoffs… am Tag, an dem die Mandate herauskamen… wusste ich, dass es eine Agenda war, zu töten… Ich bin überzeugt, dass das Spike-Protein das aufwendigste und am besten konstruierte Gift ist, das der Mensch jemals hergestellt hat. Und es ist dazu bestimmt, Milliarden zu töten…”

Der Naturwissenschaftler und Allgemeinmediziner Dr. Shankara Chetty erklärt Shannon Joy, warum er glaubt, dass die COVID-Injektionen Teil einer Agenda sind, um Milliarden von Menschen zu töten.

“Das Einbringen des Spike-Proteins in den Impfstoff ließ mich erkennen, dass der Impfstoff giftig sein wird, also rechtfertigt all das Geld der Welt das nicht,” sagt Chetty der Moderatorin Shannon Joy. Er merkt an, dass “Ich weiß, dass der Impfstoff giftig ist… [und] dieses Gift in meiner Hand wird niemandem schaden… aber der Tag, an dem ich, wissend, dass es sich um ein Gift handelt, gezwungen werde, es zu nehmen, nennt man es Vergiftung und es ist ein krimineller Akt.”

In Kenntnis der Toxizität des Spike-Proteins sagt Chetty, dass er “zurücklehnte und darauf wartete zu sehen, wer gezwungen werden würde, den Impfstoff zu nehmen, und am Tag, an dem die Mandate herauskamen… [wusste er], dass es eine Agenda war, zu töten.”

“Wenn Sie die Agenda nicht verstehen, scheint alles sinnlos zu sein”, sagt Chetty, “aber wenn Sie verstehen, was sie erreichen wollen, dann ergibt alles perfekten Sinn.”

“Ich bin überzeugt, dass das Spike-Protein das aufwendigste und am besten konstruierte Gift ist, das der Mensch jemals hergestellt hat”, fährt Chetty fort. “Und es ist dazu bestimmt, Milliarden zu töten, ohne dass jemand erkennt, dass er vergiftet wurde, aufgrund des Zeitrahmens, in dem es töten wird.” Der Arzt fügt hinzu, dass “aufgrund der verschiedenen Pathologien und Arten, wie es töten wird, es Ihre bereits bestehenden Bedingungen verschlimmern wird, sodass, wenn Sie sterben, die Leute sagen werden, ‘Sie hatten das [Leiden] schon’.”