Wenn ich der Teufel wäre, ist ein gesprochener Essay von Paul Harvey, einem der berühmtesten amerikanischen Radiomoderatoren des 20. Jahrhunderts. Er ging 1933 erstmals auf Sendung und war mit Sendungen wie The Rest of the Story jahrzehntelang ein fester Bestandteil des amerikanischen Radios. Der 1964 erstmals veröffentlichte und im Laufe der Jahre leicht überarbeitete Essay warnt unter anderem vor Angriffen auf die Glaubwürdigkeit von Ehe und Familie sowie vor der Förderung von Pornografie und Glücksspiel. “Mit anderen Worten”, schloss er, “wenn ich der Teufel wäre, würde ich mit dem weitermachen, was er tut”.

Er wies darauf hin, dass die amerikanische Kultur diese Dinge bereits förderte, und wie wir wissen, war es nicht nur die amerikanische Kultur, sondern ein großer Teil der westlichen Welt, und genau die Dinge, über die Harvey in den 1960er-Jahren besorgt war, haben sich noch viel schlimmer entwickelt.

Wenn ich der Teufel wäre

Wenn ich der Teufel wäre ….. Wenn ich der Fürst der Finsternis wäre, würde ich die ganze Welt in Dunkelheit hüllen wollen. Und ich würde ein Drittel des Grundbesitzes und vier Fünftel der Bevölkerung besitzen. Aber ich wäre erst zufrieden, wenn ich den reifsten Apfel vom Baum gepflückt hätte: Dich.

Ich würde also alles Nötige tun, um die Vereinigten Staaten zu übernehmen.

Zuerst würde ich die Kirchen unterwandern, ich würde eine Kampagne des Flüsterns beginnen. Mit der Weisheit einer Schlange würde ich euch zuflüstern, wie ich Eva zuflüsterte: “Tu, was du willst”.

Ich würde den Jugendlichen zuflüstern, dass die Bibel ein Mythos ist, ich würde sie davon überzeugen, dass der Mensch Gott erschaffen hat und nicht umgekehrt. Ich würde ihnen sagen, dass das Böse böse ist, und das Gute gut ist.

Und die Alten würde ich lehren, wie ich zu beten. “Vater unser, der du bist in Washington”.

Und dann würde ich mich organisieren. Ich würde den Autoren beibringen, wie man Sensationsliteratur spannend macht, damit alles andere langweilig und uninteressant wirkt. Ich würde dem Fernsehen mit schmutzigeren Filmen füllen.

Ich würde mit Drogen hausieren gehen, mit wem ich könnte,

Ich würde Alkohol an Damen und Herren von Rang verkaufen,

den Rest würde ich mit Tabletten betäuben.

Wenn ich der Teufel wäre, würde ich bald Familien gegen sich selbst, Kirchen gegen sich selbst und Nationen gegen sich selbst in den Krieg führen.

Bis jeder sich selbst verzehrt.

Und mit dem Versprechen höherer Einschaltquoten würde ich die Medien in Atem halten, die das Feuer schüren.

Wenn ich der Teufel wäre, würde ich die Schulen auffordern, den Intellekt der jungen Menschen zu verfeinern, aber die Disziplinierung der Emotionen zu vernachlässigen, sie einfach laufen zu lassen!

Und bevor man sich versieht, hat man Drogenspürhunde und Metalldetektoren an jeder Schultür.

Innerhalb eines Jahrzehnts hätte ich überfüllte Gefängnisse, ich hätte Richter, die Pornografie fördern.

Bald könnte ich Gott aus dem Gerichtsgebäude verbannen,

dann aus den Schulen

dann aus den Häusern des Kongresses.

Und in meinen eigenen Kirchen würde ich die Religion durch Psychologie ersetzen und die Wissenschaft vergöttern.

Ich würde Priester und Pastoren dazu verleiten, Jungen und Mädchen und Kirchengelder zu missbrauchen.

Wenn ich der Teufel wäre, würde ich aus dem Symbol für Ostern ein Ei machen und aus dem Symbol für Weihnachten …. in eine Flasche verwandeln.

Wenn ich der Teufel wäre, würde ich von denen nehmen, die haben, und denen geben, die wollen, bis ich den Ehrgeiz der Ehrgeizigen getötet habe.

Und was wetten Sie… Ich könnte nicht ganze Staaten dazu bringen, das Glücksspiel als Weg zum Reichtum zu fördern.

Ich würde vor Extremen warnen:

In harter Arbeit

im Patriotismus

im moralischen Verhalten

Ich würde die Jugend davon überzeugen, dass die Ehe altmodisch ist und Swinging mehr Spaß macht. Dass das, was man im Fernsehen sieht, der richtige Weg ist.

Und so könnte ich dich in der Öffentlichkeit ausziehen und dich mit Krankheiten ins Bett locken, für die es kein Heilmittel gibt….

Mit anderen Worten: Wenn ich der Teufel wäre, würde ich so weitermachen wie er.