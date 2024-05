Hortet China Ressourcen für den Kriegsfall?

Im ostchinesischen Hafen Dongying legten Anfang 2024 oft mehrere Öltanker gleichzeitig an, um russisches Rohöl in ein neues, Ende letzten Jahres fertiggestelltes Lager mit einer Kapazität von 31,5 Millionen Barrel zu entladen.

Händlern zufolge ist all dies Teil einer konzertierten und bewussten Anstrengung Chinas, strategische Reserven für eine möglicherweise ungewisse Zukunft anzulegen.

Die Schätzungen der gesamten strategischen Energiereserven Chinas schwanken zwischen 280 und 400 Millionen Barrel, wobei die obere Schätzung die strategischen Ölreserven der USA von etwa 364 Millionen Barrel übertrifft. In Friedenszeiten verbraucht China etwa 14 Millionen Barrel Öl pro Tag.

Es scheint jedoch klar zu sein, dass China seine Reserven bewusst und schnell aufstockt, als Teil einer viel umfassenderen nationalen Anstrengung, wichtige Rohstoffe und Ressourcen anzuhäufen.

Im Energiebereich kommt ein Großteil der neuen Zuflüsse inzwischen vorwiegend aus Russland, dessen Energieexporte nach China im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf den Rekordwert von 2,14 Millionen Barrel pro Tag gestiegen sind.

Damit ist der Kreml zum zweiten Mal in Folge Pekings größter Energielieferant und hat Saudi-Arabien überholt – und China profitiert von deutlich billigerem russischen Öl, da die Sanktionen der USA und des Westens seit Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine 2022 viele andere Abnehmer abgeschreckt haben.

Pekings Ölvorräte sind nur ein Beispiel für die offenbar weitreichenden nationalen Bestrebungen, die Vorräte an wichtigen Rohstoffen deutlich aufzustocken. Es wird zunehmend vermutet, dass Peking sich damit gegen künftige Kriege oder internationale Sanktionen absichern will, wie sie beispielsweise durch eine mögliche chinesische Invasion in Taiwan ausgelöst werden könnten.

In einem Beitrag für das Blog “War on the Rocks”, das sich mit internationalen Angelegenheiten und Konflikten befasst, vertrat Mike Studeman, ehemaliger Kommandeur des US Office of Naval Intelligence und Direktor des US Indo-Pacific Command, am 17. April die Ansicht, dass dies Teil eines viel umfassenderen Prozesses sei.

“Xi Jinping bereitet sein Land auf einen Showdown vor”, schrieb er und beschrieb, wie der chinesische Staatschef “die chinesische Gesellschaft militarisiert und sein Land für einen potenziellen Krieg hoher Intensität wappnet”.

Dazu gehöre auch der Aufbau strategischer Vorräte an lebenswichtigen Gütern und Ressourcen, um China vor Sanktionen zu schützen, wie sie gegen Russland nach der Invasion in der Ukraine verhängt wurden – oder vor einer militärisch erzwungenen Blockade im Rahmen eines regionalen oder globalen Krieges.

Als weiteres Beispiel für die erhöhte Bereitschaft nannte er die deutlich beschleunigten chinesischen Militäroperationen rund um Taiwan, mit denen das chinesische Militär trainiert und der Regierung in Taipeh implizit mit den Folgen einer eigenen totalen Militärblockade gedroht werden soll.

US-Beamte gehen davon aus, dass Xi seinen Streitkräften bis 2027 Zeit gegeben hat, um sich auf eine Invasion Taiwans vorzubereiten, obwohl innerhalb und außerhalb der US-Regierung Uneinigkeit darüber herrscht, ob die Entscheidung für einen tatsächlichen Angriff bereits gefallen ist.

Diese Woche sagte der scheidende Chef des US-Indo-Pazifik-Kommandos, dass Peking trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen, die durch die Immobilienkrise und den Zusammenbruch des Handels zwischen den USA und China verursacht wurden, weiterhin Ressourcen in sein Militär investiere.

“Trotz einer kränkelnden Wirtschaft gibt es eine bewusste Entscheidung, militärische Fähigkeiten zu finanzieren”, sagte Admiral John Aquilino auf einer Marinekonferenz in Japan. “Das beunruhigt mich.”

Für westliche Experten und Offizielle ist klar, dass die Regierung in Peking viele Lehren aus den schwierigen Erfahrungen Russlands in der Ukraine gezogen hat.

Eine davon ist, dass es wünschenswert ist, jede militärische Übernahme rasant durchzuführen und die Außenwelt – insbesondere die USA – mit einem blitzschnellen Regierungswechsel in Taiwans Hauptstadt Taipeh zu konfrontieren, bevor jemand wirklich reagieren kann.

Im vergangenen Jahr trafen sich US-Präsident Joe Biden und sein Amtskollege Xi im November in Kalifornien zu einem relativ herzlichen Treffen, gefolgt von mindestens einem bilateralen Telefongespräch, während Militärs in direkten Gesprächen nach Wegen suchten, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und Spannungen in einer künftigen Krise abzubauen.

Bislang haben weder Washington noch andere westliche Staaten etwas unternommen, um China in nennenswertem Umfang von Rohstoffen abzuschneiden, obwohl die USA zunehmend versuchen, Peking den Zugang zu Hightech-Mikrochips zu verwehren, vornehmlich zu solchen, die für Waffen verwendet werden könnten.

Die europäischen Staaten sind in ihrer Haltung gegenüber Peking nach wie vor gespalten. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte China in diesem Monat in dem offensichtlichen Bemühen, die laufenden Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Nach Angaben deutscher Beamter drängte Scholz seine chinesischen Amtskollegen, einschließlich Xi, auf eine Reihe von Themen, darunter Menschenrechte und Pekings Unterstützung für Russland in der Ukraine.

Generell verschlechtern sich die chinesisch-westlichen Beziehungen jedoch weiter – nicht nur wegen Taiwan, das Peking als Schurkenprovinz betrachtet, mit der es eine “Wiedervereinigung” anstrebt, entweder friedlich oder gewaltsam.

Diesen Monat informierte US-Außenminister Anthony Blinken die anderen NATO-Außenminister, dass in der Ukraine immer mehr chinesische Komponenten in russischen Waffen gefunden würden. Pekings Unterstützung für Moskau, so Blinken, nähere sich der Schwelle zur Lieferung tödlicher Waffensysteme.

In dieser Woche gab es auch in Europa zwei Festnahmen im Zusammenhang mit angeblicher Spionage durch China, darunter zwei britische Parlamentsforscher und drei Deutsche, die an Verteidigungsprogrammen arbeiteten. Die chinesischen Botschaften in beiden Ländern bestritten jede Beteiligung an der Spionage.

Nachdem sich der amerikanisch-chinesische Handel nach der Covid-Pandemie zunächst erholt hatte, brach er 2023 ein und zeigt bisher kaum Anzeichen einer Erholung.

Beamte sowohl in den USA als auch in Europa erwägen zudem die Einführung von Handelszöllen auf die chinesische Produktion von Elektrofahrzeugen, da sie Peking eine absichtliche Überproduktion vorwerfen, die amerikanische und europäische Konkurrenten bedroht.

Sollten solche Zölle eingeführt werden, dürften sich die Beziehungen weiter verschlechtern.

Chinas staatliche Einkäufer haben noch nie ein Schnäppchen ausgeschlagen und stocken häufig ihre nationalen Lager auf, wenn die Preise kurzfristig fallen. Die in diesem Monat in Kraft getretenen neuen Sanktionen des Westens gegen russisches Nickel, Aluminium und Kupfer dürften die chinesischen Käufe weiter ankurbeln.

Bei Lithium, einem wichtigen Bestandteil vieler Batterietypen, hat Peking nicht nur Lagerbestände aufgekauft, sondern auch Verarbeitungsanlagen und Minen, auch in Übersee.

Im März schätzte die Investmentbank UBS, dass China bereits 2025 ein Drittel des weltweiten Lithiumangebots kontrollieren könnte, da es den Preisverfall ausnutze, um seine Vorräte weiter aufzustocken.

Ein Bericht des US Geological Survey aus dem Jahr 2016 zeigte, dass Chinas Mineralvorkommen Aluminium, Cadmium, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium, Iridium, Tantal, Zinn, Wolfram, Zink, Zirkonium und andere seltene Erden enthalten.

Seither hat China in Zeiten besonders hoher Preise gelegentlich Teile seiner strategischen Reserven verkauft und damit die Kosten für die chinesische Industrie gesenkt. Insgesamt sind die Reserven jedoch weiter angewachsen.

Bei einem Rohstoff scheinen die Käufe weit über die Regierung hinauszugehen. Chinesische Verbraucher und Unternehmen sowie staatliche Institutionen haben in diesem Jahr besonders viel Gold gekauft und damit den Weltmarktpreis auf ein Rekordhoch von über 2.400 $ (88.704 Baht) pro Unze getrieben.

Dies hat zu Spekulationen geführt, dass China konzertierte Anstrengungen unternimmt, um sich und andere große Schwellenländer langfristig aus der Abhängigkeit vom US-Dollar zu befreien.

Es könnte aber auch darauf hindeuten, dass die chinesische Elite für den Rest der 2020er-Jahre und darüber hinaus mit einer gefährlicheren Welt rechnet und es vorzieht, ihren Wohlstand innerhalb der chinesischen Grenzen zu konsolidieren, bevor sich die Lage verschlechtert.