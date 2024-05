Die Anzahl der Staaten wächst, die sich gegen den “Pandemie-Vertrag” der WHO wehren und ihre Rechte bekräftigen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Zwei Bundesstaaten haben Gesetze verabschiedet – und in zwei weiteren sind Gesetzesentwürfe in Vorbereitung -, die verhindern sollen, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Befugnisse der Bundesstaaten in Fragen der öffentlichen Gesundheitspolitik außer Kraft setzt.

Utah und Florida haben Gesetze verabschiedet, und in Louisiana und Oklahoma sollen die Gesetze in Kürze in Kraft treten, sofern die endgültigen Abstimmungen stattfinden. Mehrere andere Bundesstaaten erwägen ähnliche Gesetzesentwürfe.

Die WHO-Mitgliedsstaaten werden im nächsten Monat auf der Weltgesundheitsversammlung in Genf (Schweiz) über zwei Vorschläge abstimmen – das sogenannte “Pandemieabkommen” oder “Pandemievertrag” und Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) -, die der WHO weitreichende neue Befugnisse im Pandemiefall verleihen würden.

Die Regierung Biden unterstützt die beiden WHO-Vorschläge, aber auf staatlicher Ebene wächst der Widerstand.

Die Befürworter der WHO-Vorschläge sagen, sie seien unerlässlich, um die Menschheit auf die “nächste Pandemie” vorzubereiten, die vielleicht durch eine noch unbekannte “Krankheit X” verursacht wird.

Die von den staatlichen Gesetzgebern verabschiedeten Gesetzesentwürfe spiegeln jedoch die häufig geäußerte Kritik wider, dass die Vorschläge der WHO die nationale Souveränität, die medizinische und körperliche Souveränität sowie die persönlichen Freiheiten gefährden und zu globalen Impfstoffmandaten führen könnten.

Kritiker argumentieren auch, dass die WHO-Vorschläge die Tür zu globalen digitalen “Gesundheitspässen” und einer globalen Zensur öffnen könnten, die auf angebliche “Fehlinformationen” abzielt.

Diese Kritik ist der Grund für die Gesetzesinitiativen der Bundesstaaten, die sich gegen die WHO aussprechen und sich darauf berufen, dass die Rechte der Bundesstaaten durch den zehnten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt sind. Nach dem 10. Zusatzartikel sind alle Befugnisse, die nicht an die Bundesregierung delegiert wurden, den Bundesstaaten vorbehalten. Zu diesen Befugnissen, so die Kritiker, gehört auch die öffentliche Gesundheitspolitik.

Mary Holland, Präsidentin von Children’s Health Defense (CHD), erklärte gegenüber The Defender:

“Es ist ermutigend zu sehen, wie Staaten wie Louisiana, Oklahoma und Utah Resolutionen verabschieden, die klarstellen, dass die WHO nicht befugt ist, die Gesundheitspolitik in ihren Staaten zu bestimmen. Historisch gesehen ist die Gesundheitspolitik in den Zuständigkeitsbereich der bundesstaatlichen und lokalen Regierungen gefallen, nicht in den der US-Bundesregierung. “Es gibt keine legitime verfassungsrechtliche Grundlage für die Bundesregierung, die gesundheitspolitische Entscheidungsfindung bei Pandemien an eine internationale Organisation auszulagern. In dem Maße, wie die Gesetzgeber der Bundesstaaten von der Agenda der WHO erfahren, setzen sie sich zur Wehr, um ihre Autonomie zu behaupten – und das ist zu begrüßen.”

Die Internistin Dr. Meryl Nass, Gründerin von “Door to Freedom”, erklärte gegenüber “The Defender”, dass entgegen der Behauptung, die Verfasser der Verfassung hätten den künftigen Bedarf im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht vorhersehen können, Impfstoffe, Ärzte und Medizin bereits existierten, als der zehnte Verfassungszusatz geschrieben wurde. Sie wurden “absichtlich ausgelassen”, sagte sie.

Dies habe Auswirkungen auf die Bemühungen der Bundesregierung, die Vorschläge der WHO zu unterstützen, so Nass. “Die Regierung hat nicht die Befugnis, der WHO Befugnisse zu erteilen, für die sie nicht zuständig ist”, sagte sie.

Der Abgeordnete des Bundesstaates Tennessee, Bud Hulsey (R-Sullivan County), sagte der Epoch Times: “Wir sind in diesem Land fast an einem Punkt angelangt, an dem die Bundesregierung die Souveränität der Staaten so lange mit Füßen getreten hat, dass sie in den Köpfen der Menschen keine Optionen mehr haben.

“Es ist so, als ob das, was die Bundesregierung sagt, das oberste Gesetz des Landes ist, und das ist es nicht. Die Verfassung ist das oberste Gesetz des Landes”, fügte er hinzu.

Gesetze in Utah und Florida verabschiedet

Am 31. Januar unterzeichnete der Gouverneur von Utah, Spencer Cox (R), Senatsvorlage 57, den “Utah Constitutional Sovereignty Act”, als Gesetz. Darin wird die WHO nicht erwähnt, aber die “Durchsetzung einer Bundesrichtlinie innerhalb des Staates durch Regierungsbeamte verboten, wenn die Legislative feststellt, dass die Bundesrichtlinie gegen die Grundsätze der staatlichen Souveränität verstößt”.

Im Mai 2023 verabschiedete Florida Senate Bill 252 (SB 252), ein Gesetz zum “Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Wahl der Gesundheitsversorgung”. Unter anderem verbietet es Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, den Nachweis einer Impfung oder Prophylaxe zu verlangen, um eine Anstellung zu finden, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder Zugang zu solchen Einrichtungen zu erhalten.

Gemäß Abschnitt 3 von SB 252:

“Eine staatliche Einrichtung im Sinne der Definition … oder eine Bildungseinrichtung … darf die Politik oder Richtlinien einer internationalen Gesundheitsorganisation im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht übernehmen, umsetzen oder durchsetzen, es sei denn, sie ist durch ein staatliches Gesetz, eine Vorschrift oder eine vom Gouverneur erlassene Verfügung dazu berechtigt.”

Nass erklärte gegenüber The Defender, dass Floridas Gesetzgebung eine Hintertür biete, durch die der Staat die WHO-Politik umsetzen könne, da sie es erlaube, dass ein staatliches Gesetz, eine Vorschrift oder eine Durchführungsverordnung des Gouverneurs das Gesetz außer Kraft setzen könne. Nach Angaben von Nass waren die Bemühungen um eine Verschärfung des Gesetzes erfolglos.

SB 252 war eine von vier Gesetzesvorlagen, die Floridas Gouverneur Ron DeSantis (R) im Mai 2023 zur Unterstützung der medizinischen Freiheit unterzeichnete. Die anderen Gesetzesentwürfe waren House Bill 1387, das Verbot von Forschung mit Funktionsgewinn, Senate Bill 1580, das die Redefreiheit von Ärzten schützt, und Senate Bill 238, das die Diskriminierung aufgrund der medizinischen Entscheidungen von Menschen verbietet.

Auch Louisiana und Oklahoma wehren sich gegen die WHO

Der Senat von Louisiana hat am 26. März einstimmig das Senatsgesetz Nr. 133 verabschiedet, das der WHO, den Vereinten Nationen (UN) und dem Weltwirtschaftsforum die Einflussnahme auf den Staat untersagt.

In dem Gesetz heißt es:

“Keine Regel, Vorschrift, Gebühr, Steuer, Politik oder Mandat jeglicher Art der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen und des Weltwirtschaftsforums darf vom Staat Louisiana oder einer Behörde, einem Ministerium, einem Ausschuss, einer Kommission, einer politischen Unterabteilung, einer Regierungseinheit des Staates, einer Gemeinde, einer Stadt oder einer anderen politischen Einheit durchgesetzt oder umgesetzt werden.”

Der Gesetzentwurf muss nun noch vom Repräsentantenhaus des Bundesstaates Louisiana verabschiedet werden und soll im Falle seiner Annahme am 1. August in Kraft treten.

Am 24. April verabschiedete das Repräsentantenhaus von Oklahoma die Senate Bill 426 (SB 426), in der es heißt: “Die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum haben im Bundesstaat Oklahoma keine Zuständigkeit”.

Das Gesetz besagt Folgendes:

“Mandate, Empfehlungen, Anweisungen, Mitteilungen oder Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen oder des Weltwirtschaftsforums dürfen in diesem Bundesstaat nicht als Handlungsgrundlage verwendet werden, noch dürfen sie dazu dienen, entgegen der Verfassung und den Gesetzen des Bundesstaates Oklahoma irgendwelche Anforderungen zu stellen, einschließlich derjenigen für Masken, Impfstoffe oder medizinische Tests, oder öffentliche oder private Informationen über die Bürger oder Einwohner des Bundesstaates zu sammeln, und haben im Bundesstaat Oklahoma weder Kraft noch Wirkung.”

Nach Angaben von Door to Freedom wurde der Gesetzentwurf erstmals im vergangenen Jahr eingebracht und einstimmig vom Senat verabschiedet. Eine geänderte Fassung wird zur erneuten Abstimmung in den Senat zurückkehren, und wenn sie angenommen wird, tritt das Gesetz am 1. Juni in Kraft.

Gesetzgebungsinitiativen in Staaten, in denen Gesetzesentwürfe gegen die WHO gescheitert sind, gehen weiter

Gesetzgebungsinitiativen gegen die WHO in anderen Bundesstaaten sind bisher erfolglos geblieben.

In Tennessee haben die Gesetzgeber drei Gesetzesentwürfe gegen die WHO eingebracht, aber “keiner von ihnen hat es über die Ziellinie geschafft”, sagte Bernadette Pajer von der CHD-Sektion Tennessee.

“Viele Abgeordnete in Tennessee sind besorgt über die WHO und drei von ihnen haben Resolutionen zum Schutz unserer Souveränität eingereicht”, so Pajer. “Unsere Legislaturperiode läuft alle zwei Jahre, und da dies das zweite Jahr war, sind diese drei Gesetzesentwürfe gestorben. Ich gehe aber davon aus, dass in der nächsten Sitzungsperiode neue Anträge eingereicht werden.

Die vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe waren:

House Joint Resolution 820 (HJR 820), die im Repräsentantenhaus von Tennessee verabschiedet wurde. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, die Finanzierung der WHO durch die Steuerzahler zu beenden und die beiden Vorschläge der WHO abzulehnen.

Die House Joint Resolution 1359 (HJR 1359) blieb im Ausschuss für verspätete Gesetzesentwürfe stecken. Darin wird vorgeschlagen, dass “weder die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen noch das Weltwirtschaftsforum irgendeine Zuständigkeit oder Befugnis innerhalb des Staates Tennessee haben sollen”.

Senate Joint Resolution 1135 (SJR 1135) wandte sich gegen “die Beteiligung der Vereinigten Staaten am Pandemic Prevention Preparedness and Response Accord (PPPRA) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und fordert die Regierung Biden auf, unsere Nation aus dem PPPRA zurückzuziehen.”

Amy Miller, eine registrierte Lobbyistin für Reform Pharma, sagte gegenüber The Defender, dass sie “diese Resolutionen unterstützt, insbesondere HJR 1359”. Sie sagte, der Gesetzesentwurf “ging an einen Ausschuss, von dem der Sponsor nicht glaubte, dass er durchkommen würde, da eine einstimmige Abstimmung erforderlich war und eines der drei Mitglieder ein Demokrat war.”

Der Gesetzentwurf HJR 820 aus Tennessee kam der Verabschiedung am nächsten. Laut Nass war dieser Gesetzentwurf “fehlerhaft”, da er “weder die Souveränität des Staates noch den zehnten Verfassungszusatz geltend machte”.

Ein weiterer Gesetzentwurf aus Tennessee, House Bill 2795 und Senate Bill 2775, “legt Verfahren fest, mit denen die Generalversammlung [des Staates Tennessee] ein verfassungswidriges Bundesgesetz, eine Verordnung, eine behördliche Anordnung oder eine Anordnung der Exekutive aufheben kann”.

Nach Angaben der Epoch Times würde dies den Einwohnern von Tennessee das Recht geben, von den Gesetzgebern des Bundesstaates zu verlangen, dass sie darüber abstimmen, ob sie Verordnungen oder Anordnungen der Exekutive, die gegen die Rechte der Bürger gemäß der Bundes- oder Staatsverfassung verstoßen, durchsetzen oder nicht”. Die Gesetzesvorlage ist zur “Sommerprüfung” in den Senat eingebracht worden.

Im Mai 2023 verabschiedete Tennessee ein Gesetz, das sich gegen “Netto-Null”-Vorschläge und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung wendet – die mit “grünen” Politiken und der Einführung eines digitalen Personalausweises für Neugeborene in Verbindung gebracht werden und für deren Umsetzung die Vereinten Nationen ein Zieldatum von 2030 festgelegt haben.

Der Epoch Times zufolge versuchte die Abgeordnete Heidi Sampson aus dem Bundesstaat Maine, eine “gemeinsame Anordnung” zur Unterstützung der persönlichen Autonomie und gegen die Einhaltung der WHO-Vereinbarungen zu verabschieden, doch stieß sie in der demokratischen Legislative, die über eine Mehrheit verfügt, auf wenig Interesse.

In Alabama verabschiedete der Senat die House Joint Resolution 113, die sich gegen die WHO richtet. Der Gesetzesentwurf wurde aus dem Ausschuss verabschiedet, kam aber laut Nass ins Stocken.

Andere Staaten, in denen ähnliche Gesetze in der Sitzungsperiode 2024 vorgeschlagen wurden oder anhängig sind, sind Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Michigan, New Hampshire, New Jersey, South Carolina und Wyoming.

Jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs könnte die Befugnisse der Bundesregierung einschränken

Während die Gegner des von der WHO vorgeschlagenen “Pandemieabkommens” und der IHR-Änderungen auf die Bestimmung des 10. Verfassungszusatzes über die Rechte der Bundesstaaten verweisen, argumentieren andere, dass eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 1984 in der Rechtssache Chevron v. Natural Resources Defense Council den Bundesbehörden mehr Befugnisse beim Erlass von Gesetzen einräumt.

Das Blatt könnte sich jedoch wenden. Laut The Epoch Times hat der Oberste Gerichtshof einige Schritte unternommen, um den Verwaltungsstaat zu zügeln, darunter die bahnbrechende Entscheidung in der Rechtssache West Virginia gegen die Environmental Protection Agency, in der entschieden wurde, dass Bundesbehörden keine Befugnisse übernehmen können, die ihnen der Kongress nicht ausdrücklich übertragen hat.

Nass sagte, dass selbst in Staaten, in denen die Gesetzgeber noch keine Gesetzesentwürfe gegen die WHO eingebracht haben, die Bürgerinnen und Bürger aktiv werden können, indem sie sich an das Büro des Gouverneurs ihres Staates wenden, der eine Durchführungsverordnung erlassen kann, oder an den Generalstaatsanwalt, der ein Rechtsgutachten erstellen kann.

Door to Freedom hat auch eine Musterresolution entwickelt, die von den gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten als Grundlage für ihre eigene Gesetzgebung verwendet werden kann.

“Es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, dass, wenn die Bundesregierung den Menschen etwas vorschreibt, die Menschen über die Befugnisse ihres Staates gehen können, um es aufzuheben”, sagte Nass.