“Ein Sieg für die Landwirte”: Oberster Gerichtshof stoppt gentechnisch veränderten Reis

Von Colin Todhunter

Die Täuschung der Entwicklung und die Politik des Fortschritts

Am 19. April 2024 erließ der Oberste Gerichtshof der Philippinen eine Unterlassungsverfügung gegen die kommerzielle Vermehrung von gentechnisch verändertem Golden Rice und gentechnisch veränderten Auberginen im Lande.

Nach Ansicht des Stop Golden Rice Network ist die Gerichtsentscheidung ein Sieg für Landwirte und Verbraucher auf der ganzen Welt, da sie über Golden Rice und insektizide Auberginen hinausgeht und “jeden Antrag auf Anwendung in geschlossenen Systemen, Feldversuche, direkte Verwendung als Lebens- oder Futtermittel oder Verarbeitung, kommerzielle Vermehrung und Einfuhr von GVO” umfasst.

Das Gericht erkannte an, dass Regierungsbehörden und andere Befürworter von gentechnisch verändertem Golden Rice und gentechnisch veränderten Auberginen “es versäumt haben, den Nachweis für die Sicherheit und die Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen zu erbringen“. Die Anordnung bleibt auf unbestimmte Zeit bestehen, bis die GVO-Befürworter alle vorgeschriebenen Schritte erfüllen und konkrete Beweise dafür vorlegen können, dass diese GVO tatsächlich sicher sind.

Stop Golden Rice, ein Netzwerk von Landwirten, Verbrauchern und Organisationen der Zivilgesellschaft, betont die Notwendigkeit, Hunger und Unterernährung zu bekämpfen, indem die Kontrolle der Kleinbauern über Ressourcen wie Saatgut, geeignete Technologien, Wasser und Land sichergestellt wird.

Die Kampagnengruppe sagt:

“Wir glauben, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen in erster Linie von globalen Monopolkapitalisten in der Lebensmittel- und Landwirtschaft vorangetrieben werden… es gibt bereits unwiderlegbare Beweise für das Scheitern von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen und dafür, wie sie zu weiterer Verschuldung, Ernteausfällen, Hunger und dem Verlust der Artenvielfalt beigetragen haben.”

Die Entscheidung des Gerichts zeige, dass normale Menschen sich gegen die Macht von Unternehmen durchsetzen können.

Die Geschichte von “Golden Rice”

Vitamin-A-Mangel ist in vielen armen Ländern des globalen Südens ein Problem und setzt Millionen von Menschen einem hohen Risiko für Infektionen, Krankheiten und andere Leiden, wie z. B. Blindheit, aus.

Die Agrarindustrie argumentiert seit langem, dass Golden Rice ein praktischer Weg ist, um arme Bauern in abgelegenen Gebieten mit einer Subsistenzpflanze zu versorgen, die das dringend benötigte Vitamin A in die lokale Ernährung einbringt. Lobbyisten behaupten, dass Golden Rice, das mit finanzieller Unterstützung der Rockefeller Foundation entwickelt wurde, dazu beitragen könnte, das Leben von etwa 670.000 Kindern zu retten, die jedes Jahr an Vitamin-A-Mangel sterben, und von weiteren 350.000, die erblinden.

Solche Behauptungen beruhen jedoch eher auf Spekulationen als auf der Realität, und im Laufe der Jahre haben die Interessengruppen, die hinter Golden Rice stehen, keine Zeit damit verschwendet, jeden anzugreifen, der sie infrage stellte.

Als britischer Umweltminister im Jahr 2013 behauptete der inzwischen in Ungnade gefallene Owen Paterson, dass die Gegner der Gentechnik “einen dunklen Schatten auf die Bemühungen um die Ernährung der Welt werfen“. Er forderte die rasche Einführung von mit Vitamin A angereichertem Reis, um die Ursache für bis zu einem Drittel der Todesfälle bei Kindern in der Welt zu verhindern. Er behauptete:

“Es ist einfach ekelhaft, dass kleine Kinder erblinden und sterben dürfen, nur weil einige wenige Leute sich an dieser Technologie stören. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich halte das, was sie tun, für absolut niederträchtig.”

Nick Cohen vom Observer hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und seine Unterstützung getwittert:

“Es gibt kein besseres Beispiel für ignorante westliche Privilegien, die unnötiges Elend verursachen, als die Kampagne gegen gentechnisch veränderten Golden Rice.”

Die Rhetorik folgte der altbekannten, zynischen PR-Linie, wonach Anti-GV-Aktivisten und Umweltschützer nichts weiter als privilegierte, wohlhabende Menschen in reichen Ländern sind, die den Armen die angeblichen Vorteile von GV-Pflanzen vorenthalten.

Trotz dieser Verleumdungen und emotionalen Erpressungen fanden Glenn Stone und Dominic Glover in einem Artikel aus dem Jahr 2016 in der Zeitschrift Agriculture & Human Values wenig Beweise dafür, dass Aktivisten die Schuld an den nicht eingehaltenen Versprechen von Golden Rice tragen.

Die Forscher hatten immer noch Probleme, mit Beta-Carotin angereicherte Sorten zu entwickeln, die genauso ertragreich sind wie die bereits von Landwirten angebauten gentechnikfreien Sorten. Es war fraglich, ob das in Golden Rice enthaltene Betacarotin im Körper von stark unterernährten Kindern überhaupt in Vitamin A umgewandelt werden konnte. Es gab auch nur wenige Untersuchungen darüber, wie gut das Betacarotin im Golden Rice bei längerer Lagerung zwischen den Erntesaisons oder beim Kochen nach traditionellen Methoden, wie sie in abgelegenen ländlichen Gegenden üblich sind, erhalten bleibt.

In der Zwischenzeit stellte Glenn Stone fest, dass es den Philippinen gelungen war, die Häufigkeit des Vitamin-A-Mangels durch nicht gentechnisch veränderte Methoden zu verringern, während die Entwicklung von Golden Rice schleichend voranschritt.

Wessen Interessen wurden also mit dem Vorstoß für Golden Rice wirklich bedient?

Im Jahr 2011 beantwortete Marcia Ishii-Eiteman, eine leitende Wissenschaftlerin mit einem Hintergrund in Insektenökologie und Schädlingsbekämpfung, diese Frage:

“Ein elitäres, sogenanntes Humanitäres Gremium, in dem Syngenta sitzt – zusammen mit den Erfindern von Golden Rice, der Rockefeller Foundation, USAID und Experten für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, neben einer Handvoll anderer. Kein einziger Bauer, keine indigene Bevölkerung und nicht einmal ein Ökologe oder Soziologe, der die enormen politischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen dieses massiven Experiments beurteilen könnte. Und der Leiter des IRRI-Projekts “Golden Rice” ist kein Geringerer als Gerald Barry, der frühere Forschungsdirektor von Monsanto.”

Sarojeni V Rengam, Geschäftsführer des Pestizid-Aktions-Netzwerks Asien und Pazifik, forderte die beteiligten Geber und Wissenschaftler auf, aufzuwachen und das Richtige zu tun:

“Golden Rice ist in Wirklichkeit ein ‘trojanisches Pferd’, ein PR-Gag der Agrarkonzerne, um die Akzeptanz von gentechnisch veränderten Pflanzen und Lebensmitteln zu erhöhen… Geld und Anstrengungen sollten besser in die Wiederherstellung der natürlichen und landwirtschaftlichen Artenvielfalt gesteckt werden, anstatt sie durch die Förderung von Monokulturen und gentechnisch veränderten Lebensmittelpflanzen zu zerstören.”

Um Krankheiten, Unterernährung und Armut zu bekämpfen, muss man zunächst die zugrunde liegenden Ursachen verstehen – oder sie überhaupt verstehen wollen.

Der renommierte Akademiker Walden Bello stellt fest, dass der Komplex politischer Maßnahmen, der die Philippinen in den vergangenen Jahrzehnten in einen wirtschaftlichen Sumpf getrieben hat, auf die “Strukturanpassung” zurückzuführen ist, zu der auch die Umstrukturierung der Landwirtschaft und der exportorientierten Produktion gehört.

Und diese Umstrukturierung der Agrarwirtschaft wird von Claire Robinson von GMWatch angesprochen, die darauf hinweist, dass grünes Blattgemüse früher sowohl in Hinterhöfen als auch in Reisfeldern an den Ufern zwischen den überschwemmten Gräben, in denen der Reis wuchs, angebaut wurde.

Die Gräben enthielten auch Fische, die Schädlinge fraßen. Auf diese Weise hatten die Menschen Zugang zu Reis, grünem Blattgemüse und Fisch – eine ausgewogene Ernährung, die ihnen eine gesunde Mischung von Nährstoffen lieferte, darunter viel Beta-Carotin.

Doch die einheimischen Kulturpflanzen und Anbausysteme wurden durch Monokulturen ersetzt, die auf chemischen Input angewiesen sind. Grünes Blattgemüse wurde mit Pestiziden abgetötet, Kunstdünger wurde eingeführt, und die Fische konnten in dem daraus resultierenden chemisch verseuchten Wasser nicht leben. Außerdem führte der eingeschränkte Zugang zu Land dazu, dass viele Menschen keine Hinterhöfe mit grünem Blattgemüse mehr hatten.

Die Blindheit in den Entwicklungsländern hätte schon vor Jahren ausgerottet werden können, wenn das Geld, die Forschung und die Werbung, die in den letzten 20 Jahren in den Golden Rice gesteckt wurden, nur in bewährte Methoden zur Bekämpfung des Vitamin-A-Mangels geflossen wären. Doch anstatt echte Lösungen zu finden, wird mit gentechnisch veränderten Produkten versucht, die Debatte zu unterbinden.

Technologie und Entwicklung

Wenn uns die bisherige Diskussion etwas lehrt, dann ist es, dass Technologie nicht neutral ist. Sie wird von Menschen entwickelt und gefördert, die ihre Kontrolle über einen Sektor festigen und von ihrer Einführung finanziell profitieren wollen.

Allzu oft setzen Politiker, Unternehmen und die Medien neue Technologien mit “Fortschritt” gleich. Und diejenigen, die sie infrage stellen, wie im Falle der GVO, werden als Ludditen oder Wissenschaftsfeinde bezeichnet, um eine angemessene Debatte über die sozialen, wirtschaftlichen und ethischen Aspekte der Einführung einer bestimmten Technologie zu verhindern.

Nehmen wir unter anderem die Grüne Revolution. Es gab nichts Fortschrittliches, Unvermeidliches oder Neutrales an ihrer Saatgut-, Chemie- und damit verbundenen Infrastrukturtechnologie.

Obwohl sie unter dem Banner des “Fortschritts” ausgerollt wurde, hat sie sich nicht bewährt, war ausbeuterisch und hatte verheerende soziale, ökologische und ökologische Auswirkungen (siehe die Schriften von Prof. Glenn Stone, Vandana Shiva und Bhaskar Save). Sie diente den geopolitischen, finanziellen und agrarindustriellen Interessen der USA und stellte die städtisch-industrielle Expansion auf Kosten der ländlichen Gemeinden und einer vielfältigeren, gesünderen und nährstoffreicheren Landwirtschaft in den Vordergrund.

Doch die Grüne Revolution wurde zum festen Bestandteil der “Entwicklungs”-Agenda.

In einem kürzlich erschienenen Artikel auf der Website von Winter Oak erklärt Paul Cudenec, dass “Entwicklung”:

“…ist die Zerstörung der Natur, die heute als bloße Ressource für die Entwicklung oder als leerer, unbebauter Raum betrachtet wird, in dem die Entwicklung stattfinden könnte, sollte und letztlich muss. Es ist die Zerstörung natürlicher menschlicher Gemeinschaften, deren Autarkie dem Voranschreiten der Entwicklung im Wege steht, und der authentischen menschlichen Kultur und der traditionellen Werte, die mit dem Dogma und der Herrschaft der Entwicklung unvereinbar sind.”

Cudenec argumentiert, dass diejenigen, die hinter der “Entwicklung” stehen, in ihrem Streben nach persönlichem Reichtum und Macht alles zerstören, was in unserer natürlichen Welt und unseren menschlichen Gesellschaften einen echten Wert hat. Darüber hinaus haben sie dieses Verbrechen hinter all der positiv klingenden Rhetorik versteckt, die mit Entwicklung auf jeder Ebene verbunden ist.

Nirgendwo ist dies deutlicher als in Indien.

Die Weltbank, die Welthandelsorganisation, die globale Agrarindustrie und das Finanzkapital arbeiten daran, den indischen Agrarsektor zu vergesellschaften. Diese “Strukturanpassungs”-Politik und dieser Prozess beinhalten die Verdrängung des derzeitigen Lebensmittelproduktionssystems durch Vertragslandwirtschaft und ein industrielles Modell der Landwirtschaft und des Lebensmitteleinzelhandels, das den oben genannten Interessen dient.

Der Plan sieht vor, die Bauernschaft zu verdrängen, einen Landmarkt zu schaffen und den Landbesitz zu größeren Betrieben zusammenzulegen, die für internationale Landinvestoren und eine exportorientierte industrielle Landwirtschaft besser geeignet sind.

Die Forderung lautet, dass Indien seine Bauern und seine eigene Ernährungssicherheit zugunsten einer Handvoll Milliardäre opfert. Das alles wird als “Entwicklung” ausgegeben.

Es geht darum, dass der Staat die Bereicherung einer wohlhabenden Elite fördert und ein bestimmtes Modell der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung privilegiert, das auf Zersiedelung, zentralisierter Macht und Abhängigkeit von globalen Finanzen, Konzernen, Märkten und Lieferketten beruht. All dies wird unter dem Deckmantel der Innovation, des technischen Fortschritts und der “Entwicklung” legitimiert.

Die Menschheit kann aber auch andere Wege einschlagen. Der Anthropologe Felix Padel und die Forscherin Malvika Gupta geben (auf der Grundlage ihrer Arbeit mit den indischen Adivasi-Gemeinschaften) einige Einblicke, wie die Lösungen oder Alternativen zur “Entwicklung” aussehen könnten:

“Demokratie als Konsenspolitik statt des westlichen Modells der liberalen Demokratie, das hinter den Kulissen Spaltung und Korruption verewigt; Tauscharbeit statt der rücksichtslosen, lebensfeindlichen Logik des ‘Marktes’; Recht als Versöhnung statt Urteile, die von exorbitanten Anwaltskosten abhängen und die Menschen in Gewinner und Verlierer einteilen … und Lernen als etwas, das geteilt werden muss und nicht umkämpft werden darf.”

Wir sehen jedoch, dass mehr “Entwicklung” vorgeschlagen wird: mehr Landflucht und Vertreibung, mehr Bergbau, Häfen und andere große Infrastrukturprojekte und die weitere Verankerung von Unternehmensinteressen und ihren Projekten.

Auch wenn viele eine andere Vision für die Zukunft haben, verführen Eigeninteresse und Konsumdenken, untermauert durch neoliberale Wirtschaftsdogmen, die Massen dazu, die vorherrschende “Entwicklungs”-Agenda zu akzeptieren.

Die industrielle Landwirtschaft der Unternehmen ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Agenda. Ein Modell, das sich vor einem halben Jahrhundert in den westlichen Ländern durchsetzte und das zu nährstoffarmen Lebensmitteln, eingeschränkter Ernährung, massivem Einsatz von Agrochemikalien, mit Hormonen, Steroiden, Antibiotika und einer breiten Palette chemischer Zusatzstoffe verseuchten Lebensmitteln, der Ausrottung vieler Kleinbauern, steigenden Krankheitsraten, degradierten Böden und verseuchten und erschöpften Wasservorräten geführt hat.

Das soll ein Fortschritt sein? Nun, abgesehen von den Interessen der Agrarindustrie vielleicht für die vielen privaten Kliniken, die in den letzten Jahren in Indien aus dem Boden geschossen sind.

Die Einführung von GVO stellt eine weitere Verfestigung der vorherrschenden “Entwicklungs”-Agenda dar.

In der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Philippinen wurden die Regierungsbehörden und die Hintermänner der Golden-Rice-Agenda für die wichtigsten Versäumnisse verantwortlich gemacht. Dies ist wichtig für Indien, dessen Oberster Gerichtshof demnächst darüber entscheiden wird, ob der kommerzielle Anbau von gentechnisch verändertem Senf genehmigt wird. Dies wäre Indiens erste gentechnisch veränderte Nahrungspflanze (von denen noch viele weitere in Planung sind).

Wird der Oberste Gerichtshof Indiens der Vernunft folgen und den Anbau von gentechnisch verändertem Senf mit der Begründung stoppen, dass in der indischen Landwirtschaft kein Bedarf an GVO besteht und dass die Betrügereien und behördlichen Vergehen, die seit vielen Jahren im Zusammenhang mit diesem Thema stehen, gut dokumentiert sind?

Das bleibt abzuwarten.