Warum China jetzt am Zug ist

Von Jan Krikke

Der Aufstieg Chinas und der Niedergang Amerikas sind weniger überraschend, wenn man sie in einem breiten historischen Kontext betrachtet

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten Wissenschaftler und Makrohistoriker wie Alvin Toffler, Francis Fukuyama und Paul Kennedy so genannte große Erzählungen, um künftige Trends vorherzusagen. Sie umfassten verschiedene Aspekte der Gesellschaft, darunter Ideologie, Technologie, Religion und Kultur.

Die Makrohistoriker nutzten diese Modelle, um große historische Veränderungen in der Wirtschaft, den Machtverhältnissen und der Geopolitik vorherzusagen. Seltsamerweise sagte keiner von ihnen voraus, dass China zu einem Herausforderer der globalen Vorherrschaft der USA werden würde.

Im späten 20. Jahrhundert fielen die großen Erzählungen in Ungnade. Postmodernisten argumentierten, dass große oder Meta-Theorien die Unterschiede zwischen den Zivilisationen übersehen. Da unterschiedliche kulturelle Perspektiven nicht anerkannt wurden, tendierten Mikrogeschichten dazu, ein eurozentrisches Weltbild zu artikulieren.

Das Aufkommen Chinas als Weltmacht ist weniger überraschend, wenn man es im historischen Kontext betrachtet. Während eines Großteils der aufgezeichneten Geschichte, einschließlich der Kolonialzeit, war China die größte Volkswirtschaft der Welt, die nur von Indien übertroffen wurde. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts übernahmen die USA den Spitzenplatz.

Es wird erwartet, dass China im Jahr 2030 den Spitzenplatz als größte Volkswirtschaft der Welt zurückerobern wird YouTube Screengrab: https://www.youtube.com/watch?v=4-2nqd6-ZXg

Aber nur wenige Experten konnten die Geschwindigkeit vorhersagen, mit der sich China modernisierte. Der Westen brauchte zwei Jahrhunderte für die Industrialisierung, China schaffte sie in weniger als 50 Jahren. In diesem Prozess wurde China zur Fabrik der Welt und zur Spinne im Netz der globalen Lieferkette. Würde man China ausschalten, käme ein Großteil der Welt zum Stillstand.

In den letzten Jahren hat sich China von einem Billigproduzenten billiger Haushaltswaren zu einem fortschrittlichen Hersteller elektronischer Produkte und umweltfreundlicher Technologien gewandelt. Billige Arbeitskräfte sind durch Roboter und KI ersetzt worden. Eine neue Fabrik für Xiaomi, ursprünglich ein Smartphone-Hersteller, produziert alle 76 Sekunden ein neues Elektroauto, d. h. 40 pro Stunde, ohne dass es von Menschenhand berührt wird.

Der britische Autor Martin Jacques hat die Modernisierung Chinas in seinem internationalen Bestseller “Wenn China die Welt regiert: Das Ende der westlichen Welt und die Geburt einer neuen globalen Ordnung”. Jacques sagte voraus, dass Chinas künftige Wirtschaftsmacht die globale politische und kulturelle Landschaft drastisch verändern würde – die erste derartige Veränderung seit 500 Jahren.

Jacques argumentiert, dass Chinas Wiederaufstieg als wirtschaftliche, politische und kulturelle Großmacht eine historische Unvermeidlichkeit ist, die eine Neuausrichtung des westlichen Weltbildes erfordert. Er schreibt:

“Der westliche Mainstream ist davon ausgegangen, dass es nur einen Weg gibt, modern zu sein, nämlich durch die Übernahme von Institutionen, Werten, Bräuchen und Überzeugungen nach westlichem Vorbild, wie Rechtsstaatlichkeit, freier Markt und demokratische Normen.

Man könnte hinzufügen, dass dies eine Haltung ist, die typischerweise von Völkern und Kulturen vertreten wird, die sich selbst als weiter entwickelt und “zivilisierter” als andere betrachten: dass Fortschritt für diejenigen, die auf der Entwicklungsskala weiter unten stehen, bedeutet, dass sie denen ähnlicher werden, die weiter oben stehen.”

Jaques erwähnte Fukuyama, der voraussagte, dass die Welt nach dem Kalten Krieg auf einem neuen Universalismus basieren würde, der die westlichen Prinzipien des freien Marktes und der Demokratie verkörpert.

In seinem 1992 erschienenen Werk “Das Ende der Geschichte” vertrat Fukuyama die Ansicht, dass die westliche liberale Demokratie gesiegt habe und dass alle Länder der Welt, einschließlich China, letztlich die westliche liberale Demokratie übernehmen würden.

Als er 1992 schrieb, sah Fukuyama die aufkeimende Krise in den westlichen Demokratien, die teilweise Deindustrialisierung des Westens, die wachsende Konzentration des Reichtums oder die Wahl des antiliberalen Donald Trump und seine “America First”-Agenda nicht voraus.

Trump hat einen Handelskrieg mit China begonnen, der von seinem Nachfolger Joe Biden noch verschärft wurde. Die billigen Produkte aus China waren ein Segen für die amerikanischen Verbraucher, hatten aber ihren Preis: den Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen und die Deindustrialisierung von Großstädten im amerikanischen Kernland.

Der Handelskonflikt zwischen dem Westen und China ist eine Wiederholung des Handelskonflikts mit Japan in einem größeren Maßstab. In den 1980er Jahren dezimierte Japan die westliche Automobil- und Unterhaltungselektronikindustrie. Als es zu spät war, erkannte der Westen, dass Japan sein Mittagessen gegessen hatte. Die Chinesen sind nun bereit, ihr Abendessen zu essen.

Arbeiter und Kaufleute

Im Jahr 2001 gab US-Präsident Bill Clinton grünes Licht für die Mitgliedschaft Chinas in der Welthandelsorganisation (WTO), dem von den USA geführten Gremium, das den globalen Handel regelt.

Im Gegenzug für die Mitgliedschaft erklärte sich China bereit, die Zölle auf Nicht-Agrarprodukte zu senken und verschiedene Maßnahmen zur Öffnung des chinesischen Finanzmarktes zu ergreifen, darunter die Lebensversicherungs- und Wertpapierbranche.

Die US-Regierung argumentierte, dass China politisch liberaler werden würde, wenn seine Wirtschaft liberalisiert würde. Fukuyamas “Ende der Geschichte” schien dieser Theorie Recht zu geben. Wie sich herausstellte, liberalisierte sich China zwar wirtschaftlich, aber nicht politisch. Die chinesische Regierung wollte eine Brandmauer zwischen Wirtschaft und Regierung aufrechterhalten.

Der amerikanische Futurist Larry Taub, Autor des Buches “The Spiritual Imperative” (Der spirituelle Imperativ), beschrieb den Kampf zwischen China und dem Westen mit den Begriffen “Worker” und “Merchant” (Arbeiter und Händler), Archetypen, die er der indischen Philosophie entlieh. Arbeiter und Händler sind zusammen mit Gelehrten und Beschützern vier generische Kategorien, die die Grundlage von Gesellschaften bilden.

Die indischen “sozial-psychologischen” Archetypen entstanden, nachdem die Menschen vom nomadischen Jäger- und Sammlerleben zur Bildung von Gemeinschaften und Städten übergegangen waren. Jeder Archetyp deckt eine lebenswichtige Rolle in einer Gemeinschaft ab – lehren, produzieren, handeln und schützen.

Die vier Archetypen haben unterschiedliche psychologische Profile und unterschiedliche Weltanschauungen. Arbeiter, in Taubs Modell alle, die für einen Lohn oder ein Gehalt arbeiten, schätzen Sicherheit, Stabilität und Solidarität. Sie sind Mitläufer, keine Anführer. Kaufleute schätzen Chancen, Innovation und Freiheit. Die Schaffung von Wohlstand ist ihr Hauptanliegen.

Die vier Archetypen, die Taub der indischen Philosophie entlehnt hat

In der indischen Philosophie befinden sich die vier Archetypen in einem zyklischen Kampf, wobei einer versucht, den anderen zu überwinden. Die Inder verwendeten astronomische Zeitrahmen, die sich über Millionen von Jahren erstreckten, aber Taub argumentiert, dass die vier Archetypen sowohl die aktuelle Geschichte als auch die Gegenwart und die Zukunft erklären können.

In Taubs Modell ist der gegenwärtige Konflikt zwischen dem Westen und China ein Kampf zwischen der Weltanschauung des Arbeiters und des Händlers. Chinas psychologisches Profil entspricht am ehesten dem Archetypus des Arbeiters, während der Westen, insbesondere die USA, am ehesten mit dem Archetypus des Händlers korreliert.

Neoliberalismus

Taub vertrat die Ansicht, dass der Kampf zwischen Arbeitern und Händlern im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die industrielle Revolution begann. Die Arbeiter forderten von den Kaufleuten bessere Arbeitsbedingungen. Kommunismus und Sozialismus kamen auf und vereinten die Arbeiter, um für ihre Rechte zu kämpfen.

In den 1960er Jahren hatten die Arbeiter massive Errungenschaften erzielt, darunter die Fünf-Tage-Woche und ein soziales Sicherheitsnetz, einschließlich Gesundheitsversorgung und Renten. Die Gewerkschaften waren zu mächtigen Institutionen geworden, die die Politik der Regierung beeinflussen konnten.

In den 1970er Jahren kam es mit dem Aufkommen des Neoliberalismus zu einer Gegenreaktion. Diese reaktionäre hybride Ideologie befürwortete marktorientierte Reformen wie die Deregulierung der Kapitalmärkte und die Privatisierung staatseigener Industrien. Es war eine anachronistische Forderung nach einer teilweisen Rückkehr zu den im 19. Jahrhundert vorherrschenden Verhältnissen, in denen jeder frei ist.

Mit Unterstützung der Kaufleute breitete sich die neoliberale Agenda allmählich in der Politik aus. In den 1980er Jahren machten sich die Neokonservativen Ronald Reagan und Margaret Thatcher die neoliberale Agenda zu eigen, gefolgt von den “Linken” Bill Clinton und Tony Blair in den 1990er Jahren. Sie verkauften ihren schlecht informierten Anhängern den Neoliberalismus als “den dritten Weg”.

Es wurde bald klar, dass der Neoliberalismus den USA als Land nichts gebracht hat. Die Vermögenskonzentration kehrte auf das Niveau des 19. Jahrhunderts zurück, und Millionen von Amerikanern fielen aus der Mittelschicht heraus. Im Jahr 1970 waren die USA die größte Gläubigernation der Welt. Heute sind sie die größte Schuldnernation, während China ihr größter Gläubiger geworden ist.

Das Vermächtnis des Neoliberalismus

Der Rollentausch zwischen den USA und China deutet darauf hin, dass herkömmliche westliche Ideologien nicht länger ein nützlicher Leitfaden für das Verständnis globaler Veränderungen sind.

Ideologien entwickelten sich als Reaktion auf soziale und wirtschaftliche Veränderungen. Der Kommunismus (wie auch der Faschismus) war eine Antwort der Arbeiter auf die imperialistische, von Händlern dominierte Kolonialzeit. Er war das säkulare Äquivalent einer Befreiungstheologie.

Ironischerweise wurde der orthodoxe Kommunismus unhaltbar, weil er die Kaufleute ins Abseits drängte. Der Neoliberalismus scheitert, weil er den Arbeiter ins Abseits stellt. Wie die indischen Weisen Jahrtausende zuvor feststellten, sind alle vier Archetypen für eine voll funktionsfähige Gesellschaft erforderlich.

Gegenseitigkeit

Mit den Reformen, die der chinesische Staatschef Deng Xiaoping in den 1970er Jahren einleitete, integrierte China die Kaufleute wieder in die Gesellschaft, ohne ihnen zu erlauben, das politische System zu kapern. Als der gefeierte Milliardär Jack Ma, Gründer von Alibaba, zu groß für seine Stiefel wurde, wies die Regierung ihn in seine Schranken.

Die chinesische Führung legt weiterhin Lippenbekenntnisse zur kommunistischen Ideologie ab, aber das Land ist in eine postideologische Ära eingetreten. Der Pragmatismus ist als Leitprinzip zurückgekehrt. Wie Deng schon sagte, ist es egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie die Maus fängt.

Heute blickt China auf seine eigene reiche kulturelle und soziale Geschichte, um einen Weg nach vorn jenseits der politischen Ideologie zu finden.

Das soll nicht heißen, dass China jemals aufgehört hat, chinesisch zu sein. Während der gesamten revolutionären Phase des Kommunismus und sogar während des ideologiegetriebenen Vandalismus der Kulturrevolution blieb China im Herzen ein konfuzianisches Land.

Der Konfuzianismus ist das Fundament des chinesischen Bewusstseins. Er ist es, der das Land von Indien unterscheidet. Der Konfuzianismus wiederum basierte auf dem Begriff des Tao und inspirierte die Entwicklung eines Schlüsselmerkmals der chinesischen Gesellschaft: das Konzept der Gegenseitigkeit.

Konfuzius stützte sein soziales Konstrukt auf das I Ging, die “Bibel” des Yin-Yang-Systems. Das I Ging basiert auf den Acht Trigrammen, zusammengesetzten Yin-Yang-Symbolen, die acht Naturphänomene bezeichnen. In der chinesischen Kosmologie formte das Zusammenspiel der acht Trigramme die natürliche Welt.

Konfuzius “eignete” sich die Acht Trigramme für sein soziales Konstrukt an

Konfuzius erweiterte die den acht Trigrammen zugeordneten Attribute um die acht Mitglieder einer Kernfamilie. Dadurch wurde die soziale Struktur Chinas mit dem Yin-Yang-Prinzip der Natur verbunden. Der Vater ist Yang, die Mutter ist Yin, und die Kinder sind eine Kombination aus Yin und Yang.

Das Yin-Yang-System hat eine hierarchische Dimension, aber im sozialen Kontext ist diese Hierarchie situationsbedingt. Ein Mann ist Yang für seine Frau, aber Yin für seinen Chef, auch wenn der Chef weiblich ist. Eine Frau ist Yin für ihren Mann, aber Yang für ihre Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen. In einem sozialen Kontext, geschweige denn in einem internationalen Kontext, ist die Bestimmung dessen, was in einer bestimmten Situation Yin und Yang ist, eine Kunst, keine Wissenschaft.

Gegenseitigkeit ist das Funktionsprinzip im Yin-Yang-System. Es impliziert die gegenseitige Umarmung eines gemeinsamen Ziels und gemeinsamer Werte. Im Gegensatz zum Altruismus, der auf ungleichen Beziehungen beruht, basiert die Reziprozität auf gegenseitigen Abhängigkeiten.

Gegenseitigkeit ist in Chinas sozialem Gefüge und zwischenmenschlichen Beziehungen verankert und spielt sowohl im Familien- als auch im Gesellschaftsleben eine Rolle. Sie bewahrt die Harmonie in Familien, Gemeinschaften und im Geschäftsleben und fördert ein Gefühl der Solidarität, Kooperation und Teamarbeit.

Die traditionelle, vorwiegend kollektivistische Kultur Chinas erklärt zum Teil seine rasche Modernisierung. Chinesische Bauingenieure leisteten Pionierarbeit bei industriellen Methoden wie Vorfertigung, Standardisierung und Modularisierung. Die Stadt Daxing, eine 84 Quadratkilometer große Metropole aus dem 6. Jahrhundert, wurde innerhalb eines Jahres fertig gestellt.

Eine neue Geschichte

China wurde zur führenden Industrienation der Welt, indem es vom Westen lernte. Wie zuvor Japan nahm es vom Westen das, was es für wertvoll hielt, und vermied das, was nicht in sein Weltbild und seine Werte passte.

Innerhalb von nur einer Generation wurde China zu einer industriellen Supermacht. Heute dominiert es weltweit bei 75 % der Technologien, die für die vierte industrielle Revolution als wesentlich angesehen werden.

Die USA haben auf die chinesische Herausforderung nicht trittsicher reagiert. Um China wirtschaftlich zu überflügeln, müssten die Prioritäten der Regierung grundlegend überarbeitet werden – eine schwierige Aufgabe angesichts des Einflusses des Neoliberalismus und der Polarisierung in der US-Politik.

Der Kommunikationswissenschaftler Bill Kelly, Autor von “A New World Arising”, weist auf das Dilemma hin, in dem sich der Westen befindet. “Der Neoliberalismus”, so Kelly, “führte zum Zusammenbruch der Gemeinschaft, zur Entfremdung des Individuums und zum Verlust eines übergeordneten Ziels, das von einer Mehrheit mitgetragen werden kann. Dadurch hat der Westen einen beträchtlichen Nachteil, wenn es darum geht, die Menschen sozial hinter der Regierung zu mobilisieren.”

Der Neoliberalismus ist der hässliche Ausdruck der Mentalität der Kaufleute und ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Da sie weiß, dass sie mit Chinas Industriegiganten nicht konkurrieren kann, versucht sie, die westliche militärische und finanzielle Hegemonie um jeden Preis zu verlängern. Sie führt Kriege im Ausland unter dem Vorwand, Freiheit und Demokratie im eigenen Land zu schützen – eine List, die die Arbeiter ablenken soll.

Anstatt sich an Francis Fukuyama zu orientieren, hätten die Neoliberalen die Warnung des Historikers Paul Kennedy beherzigen sollen. In seinem Buch “The Rise and Fall of the Great Powers” (Aufstieg und Fall der Großmächte) erklärt Kennedy, dass der relative Niedergang von Großmächten oft auf eine Überdehnung zurückzuführen ist. Absteigende Mächte dehnen ihre militärischen Verpflichtungen über das Maß hinaus aus, das ihre wirtschaftlichen Ressourcen tragen können.

Die USA sind nicht nur überfordert, sie sind auch hoch verschuldet, sie haben eine schmale industrielle Basis und ihr größter wirtschaftlicher Rivale ist zufällig auch ihr größter Gläubiger und einer ihrer größten Handelspartner. Etwas muss nachgeben, und wenn das der Fall ist, brauchen die USA und ihre westlichen Verbündeten eine neue Geschichte, die im Einklang mit dem 21. Jahrhundert steht.