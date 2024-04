Krieg in der neuen Normalität – Abschlachten der Proles aus Bequemlichkeit, Spaß und Profit

Unter dem letzten Kolumnenbeitrag von CJ Hopkins auf OffGuardian gab es eine Diskussion darüber, ob die derzeitige Flut von Kriegen „real“ sei.

Die Meinungen waren sehr geteilt. Binär, könnte man sagen.

Bei der Lektüre fiel mir auf, dass man sich auf eine Definition dieses Wortes einigen muss, bevor man eine sinnvolle Diskussion darüber führen kann, ob eine Sache „real“ ist oder nicht.

Was ist „real“ in Bezug auf den Krieg?

Unsere Standarddefinition lässt sich als eine Situation zusammenfassen, in der die Oligarchien/Monarchien von zwei oder mehr Nationalstaaten beschließen, um Land oder Ressourcen zu konkurrieren, indem sie Stellvertreterarmeen aus gehorsamen Proleten entsenden, die für ihre Herren kämpfen und sterben. Nach einer annehmbaren Zeitspanne hat die Seite „gewonnen“, deren Proleten am wenigsten gestorben sind oder die das strategisch wertvollste Territorium behalten haben, und es kann wieder Frieden einkehren, während die siegreichen Oligarchen/Monarchen ihre Beute genießen.

Das ist die klassische Definition des „echten“ Krieges, wie wir ihn zu verstehen pflegen, und die meisten Kriege der Vergangenheit sind in diesem Sinne zu verstehen. In der Regel werden den Kombattanten zusätzliche, oft fälschliche moralische Wertungen auferlegt, aber das ändert nichts an der grundlegenden Vorstellung davon, was ein „echter“ Krieg bedeutet.

Was aber, wenn die Dinge ein wenig unschärfer werden?

Was ist, wenn Oligarchien und Monarchien im Krieg andere Vorteile sehen als nur die Vermehrung von Land oder Reichtum?

Was ist, wenn Oligarchie A soziale Unruhen im eigenen Land hat und sich die Unruhestifter vom Hals schaffen will – also beschließt sie, in das Gebiet von Oligarchie B einzumarschieren und die Dinge für eine Weile durcheinanderzubringen, bis die sozialen Unruhen vergessen sind? Oder was ist, wenn es komplizierter ist und Oligarchie A die sozialen Unruhen hat, aber auch wirklich etwas von den schönen natürlichen Ressourcen von Oligarchie B in die Hände bekommen möchte?

Ist der daraus resultierende Konflikt ein „echter“ Krieg?

Wahrscheinlich würden die meisten von uns das bejahen. Kriege sind chaotische Angelegenheiten, die von vielen ineinandergreifenden Motiven und Zwängen angeheizt werden.

Aber was ist, wenn Oligarchie B auch einen Vorteil darin sieht, diesen Krieg zu beginnen – weil auch sie soziale Unruhen im eigenen Land hat usw.?

Also erfinden beide Seiten einen im Wesentlichen falschen Casus Belli gegen die andere Seite und schicken ihre Armeen in die Tötungszone.

Ist dieser Krieg zum gegenseitigen Nutzen der Oligarchen noch „echt“?

Und wie wäre es, wenn die Oligarchien ihre Klasseninteressen ein wenig differenzierter betrachten und sich über ihren gegenseitigen Nutzen unterhalten und sich darauf einigen, dass ein Krieg für sie zwar im Moment recht nützlich ist, sie aber keine Dummheiten machen und riskieren wollen, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, so dass sie einige Grundregeln aufstellen, die sicherstellen, dass nur die Entbehrlichen sterben und die wichtigste Infrastruktur und das gesamte oligarchische Vermögen unversehrt bleiben?

Ist es dann noch gerechtfertigt, das darauf folgende Blutbad als „echten“ Krieg zu bezeichnen?

Die Todesopfer sind sicherlich real.

Aber der Tod ist nicht die Definition eines Krieges.

Konflikt ist die Definition von Krieg.

Zwei Oligarchien, die sich darauf verständigen, ihre Proles zu schicken, damit sie sich aus für beide Seiten vorteilhaften Gründen gegenseitig töten, sind wohl das genaue Gegenteil eines Konflikts.

Wäre dies also ein „echter“ Krieg – oder Massenmord aus Bequemlichkeit?

Ich glaube nicht, dass dies eine semantische oder triviale Frage ist.

Schon 1948 hatte Eric Blair ein differenzierteres Verständnis von den Anwendungen des Krieges, als die meisten von uns heute zu haben scheinen. In „1984“ definiert er eine Welt, in der die herrschenden Eliten der drei großen Machtblöcke den gegenseitigen Nutzen eines ewigen Krieges erkennen, der

die Machtstruktur zementiert

Ressourcen verbraucht und ständige Knappheit schafft (oder entschuldigt)

binäres Denken und Loyalität gegenüber dem System erzeugt.

Er ist sich sehr wohl bewusst, dass dieser ewige Krieg in Wirklichkeit vertikal und nicht horizontal ist – ein globaler Krieg der globalen Eliten gegen ihre eigene Bevölkerung.

In der Vergangenheit kämpften die herrschenden Gruppen aller Länder gegeneinander, auch wenn sie ihr gemeinsames Interesse erkannten und daher die Zerstörungskraft des Krieges einschränkten, und der Sieger plünderte stets die Besiegten aus. In unseren Tagen kämpfen sie überhaupt nicht mehr gegeneinander. Der Krieg wird von jeder herrschenden Gruppe gegen ihre eigenen Untertanen geführt, und das Ziel des Krieges ist nicht die Eroberung oder Verhinderung von Territorien, sondern die Aufrechterhaltung der Gesellschaftsstruktur … (George Orwell, „1984“)

Und natürlich hängt die Stabilität aller Machtblöcke davon ab, dass niemand dies bemerkt oder anerkennt.

Ist der Krieg in 1984 „echt“?

Echte Raketenbomben fallen auf echte Menschen (vor allem die Proles). Auf den Straßen wird echtes Blut vergossen. Darüber hinaus wissen weder Winston noch der Leser etwas. Sind die angekündigten Siege real? Finden die behaupteten Schlachten wirklich statt? Julia im Roman glaubt das nicht.

In mancher Hinsicht war sie viel scharfsinniger als Winston und weit weniger anfällig für die Propaganda der Partei. Als er einmal in irgendeinem Zusammenhang den Krieg gegen Eurasien erwähnte, verblüffte sie ihn mit der beiläufigen Bemerkung, dass ihrer Meinung nach der Krieg nicht stattfinde. Die Raketenbomben, die täglich auf London fielen, wurden wahrscheinlich von der Regierung Ozeaniens selbst abgefeuert, ’nur um den Menschen Angst zu machen‘. Auf diese Idee war er buchstäblich nie gekommen. (George Orwell, „1984“)

Hat Julia recht? Wir wissen es nicht, und vielleicht ist es letztlich auch egal. Unabhängig davon, ob es sich bei den Schlachten um bloße Erzählungen handelt oder ob echte Proles gegeneinander kämpfen und sterben müssen, steht hinter dem erfundenen Konzept des Konflikts ein uneingestandener Vertrag zum gegenseitigen Nutzen – und das macht den „Krieg“ in seinem Kern zu einer Lüge.

Die grundlegende Lüge, die es den Tyranneien Ozeaniens, Ostasiens und Eurasiens ermöglicht, sich im Gleichgewicht zu halten.

Wie weit sind wir heute von Eric Blairs Definition des Krieges entfernt?

Ich denke, dies ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Denn „Krieg“ ist derzeit in den Mainstream- und den meisten Alternativmedien ein absolutes Muss.

Uns wird gesagt, wir sollen uns für eine Seite entscheiden und dass die Unterscheidung einfach ist – zwischen richtig und falsch, gut oder böse.

Aber siehe da – ALLE Seiten, die wir zur Auswahl haben, liegen auf der X-Achse. Und KEINE der populären Erzählungen geht weit über das klassische Konzept dessen hinaus, was Krieg ist oder darstellen kann. Nation A gegen Nation B. Einer gut, einer böse. Einfach binär. Das war’s.

Selbst der Vorschlag, über die A-gegen-B-Geschichte hinauszublicken, wird als „Anti-[hier den gewünschten Begriff einfügen]-Propaganda“ verlacht.

Selbst wenn man auf die offensichtlichen Anzeichen einer kontinuierlichen Zusammenarbeit und eines gegenseitigen Nutzens zwischen diesen „Seiten“ hinweist, wird dies als empörend empfunden, und man wird unweigerlich als „CIA-Troll“ oder „Putin-Bot“ beschuldigt, und zwar von Leuten, die anscheinend wirklich nicht in der Lage sind, ihr Denken vom Binärsystem zu trennen.

Ist das genug?

Reicht das wirklich aus, nachdem Covid uns gezeigt hat, wie eng unsere herrschenden Klassen hinter den Kulissen zusammenarbeiten?

Sollen wir einfach die Tatsache ignorieren, dass genau dann, als das Pandemie-Narrativ scheiterte, der erste einer Reihe von Kriegen kam, die auf wundersame Weise jeden Aspekt dieses scheiternden Narrativs aufgriffen und umfunktionierten?

Ich meine, wenn Oligarchie A und Oligarchie B sich darauf einigen können, über eine Pandemie zu lügen und als Ergebnis ihre eigene Bevölkerung zu ermorden, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, warum sträuben wir uns dagegen, in Betracht zu ziehen, dass sie einen Krieg oder eine Reihe von Kriegen begonnen haben könnten und die Bevölkerung des jeweils anderen aus demselben Grund ermorden?

Aber nein, seit 2022 werden die gewählten psychopathischen Gangster völlig von Verhören verschont.

In Kriegszeiten bajonettieren die Bösen Babys und die Guten retten Kätzchen.

Und SIE sind immer auf der Seite der Engel.

Jeder weiß das.

Wer diese beruhigende Realität in Frage stellt, erntet eine Lawine der Empörung und vermeintlichen moralischen Entrüstung.

Wollen Sie damit sagen, dass es in Ordnung ist, Babys mit dem Bajonett aufzuspießen?

Wollen Sie tatsächlich, dass noch mehr Kätzchen sterben?

Aber sehen Sie, ich denke, wir tragen aktiv zur Fortsetzung des Krieges bei, indem wir uns weigern, seine möglichen Motive über das Oberflächliche hinaus zu hinterfragen.

Wenn Sie nur eine dieser bequemen, simplen Erzählungen kaufen und sie konsumieren, sie wiederkäuen, dann haben Sie wenig Recht, den Verlust von Menschenleben zu bedauern. Vielmehr fördern Sie möglicherweise aktiv die Fortsetzung des gewaltsamen Todes, indem Sie das Narrativ verstärken, das ihn rechtfertigt.

Natürlich wollen Oligarchie A und Oligarchie B beide, dass Sie das tun. Sie wollen, dass Sie eine Fahne schwenken (egal welche, es ist ihnen egal, welche), und sie geben viel Geld und Mühe für die Schaffung von Propaganda auf mehreren Ebenen aus, um Sie davon zu überzeugen, dies zu tun.

Sie wollen, dass Sie ihre Definition von Krieg als einen horizontalen Konflikt und nichts anderes akzeptieren.

Sie wollen, dass Sie auf die Mörder schauen, aber nicht darauf, wer ihnen die Waffen in die Hand gegeben hat.

Sie wollen, dass Sie über das Gemetzel weinen, aber nie fragen, warum es für Sie im Fernsehen übertragen wird.

Sie wollen, dass Sie sich die Videos anschauen, in denen anonyme Panzer explodieren oder Drohnen unbenannte Personen an unbenannten Orten ausschalten, aber sie wollen nicht, dass Sie sich fragen, wer die Produktionsteams dafür bezahlt, diesen endlosen Strom von Kriegspornos mit Actionfilm-Soundtracks zu produzieren.

Sie wollen nicht, dass man über die Y-Achse nachdenkt. Sie wollen nicht, dass Sie sich an Eric Blairs Definition von Krieg erinnern.

Sie wollen ganz sicher nicht, dass Sie den Krieg als ein gegenseitiges Abkommen zwischen den herrschenden Eliten sehen, die ihre Proles aus Bequemlichkeit, Unterhaltung und Profit abschlachten.

Ich meine, wenn genug von euch anfangen, das so zu sehen, könntet ihr aufstehen und den Kinosaal verlassen, bevor die Vorstellung überhaupt zu Ende ist.

Und beginnen, sich an gestern zu erinnern. Und das Gesamtbild zu betrachten. Und eure eigenen Gedanken zu denken.