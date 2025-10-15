AG Thorson: Goldpreisprognose – Gold mahnt zur Vorsicht, Silber schreibt Geschichte

Mehrere wichtige Indikatoren deuten darauf hin, dass sich Gold möglicherweise einen bedeutenden Höchststand annähert: Der US-Dollar scheint seinen Tiefpunkt erreicht zu haben, was historisch gesehen einen Abwärtsdruck auf Gold ausübt.

• Unser Goldzyklusindikator hat seinen Höchstwert von 450 erreicht – ein Niveau, das oft mit Topping-Mustern in Verbindung gebracht wird.

• Gold wird derzeit etwa 75% über seinem 200-wöchigen gleitenden Durchschnitt gehandelt, einem Niveau, das oft Korrekturen von 20% auslöst.

• Der Goldzyklus hat etwa alle 115 Handelstage bedeutende Höchststände gebildet, und die Preise haben gerade am 117. Tag einen Swing-High erreicht.

Ein Höchststand bei Gold bedeutet zwar nicht unbedingt eine unmittelbare Schwäche bei Silber, Platin oder Bergbauaktien, doch diese folgen oft dem Beispiel von Gold. Allerdings gibt es auch Phasen, in denen sich Gold konsolidiert, während andere Metalle und Bergbauaktien weiter zulegen.

Kurz gesagt ist äußerste Vorsicht geboten, da Gold möglicherweise vor einer mehrmonatigen Korrektur steht. Dies ändert jedoch nichts an unserem langfristig optimistischen Ausblick. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass Gold bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Wert zwischen 8.000 und 10.000 US-Dollar erreichen wird.

Silber übersteigt 50 Dollar – aber sein wahres Ziel könnte bei über 200 Dollar liegen

Der Spotpreis für Silber hat am Donnerstag die 50-Dollar-Marke überschritten und damit die nominalen Höchststände von 1980