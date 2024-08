AIPAC hat in letzter Zeit einige Siege errungen, ist aber nicht unbesiegbar

Eine der schärfsten Kritikerinnen Israels im Kongress wird bei den Vorwahlen diese Woche nicht herausgefordert werden

Aaron Sobczak

Amerikas einflussreichste Pro-Israel-Lobbygruppe AIPAC hat sich mit ihren Erfolgen bei den jüngsten Vorwahlen zum Kongress gebrüstet. Die Niederlage der Abgeordneten Cori Bush (D-Mo.) am 6. August war nach der Niederlage von Abgeordnetem Jamal Bowman (D-N.Y.) am 25. Juni bereits die zweite Niederlage eines so genannten “Squad”-Mitglieds gegen einen von AIPAC unterstützten Kandidaten in dieser Wahlsaison.

AIPAC und seine Partner haben in diesem Jahr bisher über 24 Millionen Dollar ausgegeben, um die Wahlen zu beeinflussen, und konnten den ganzen Sommer über eine Reihe von Erfolgen verbuchen. So prahlte AIPAC auf X damit, dass 100 % der von ihm unterstützten demokratischen Kandidaten ihre Vorwahlen bisher gewonnen haben – eine Darstellung, die viele aufstrebende Politiker dazu veranlassen könnte, AIPAC als eine Kraft zu betrachten, mit der sie sich nicht anlegen können.

Das könnte aber auch daran liegen, dass AIPAC sich einfach dafür entscheidet, nicht in Rennen einzugreifen, in denen er wahrscheinlich nicht gewinnen wird, selbst wenn das bedeutet, dass Kritiker der Beziehungen zwischen den USA und Israel auf der Siegerseite stehen.

Die Vorwahlen der Abgeordneten Ilhan Omar (D-Minn.) in dieser Woche zum Beispiel scheinen ein Rennen zu sein, bei dem AIPAC es vorziehen würde, keine Aufmerksamkeit zu erregen. AIPAC hat Omars demokratischem Herausforderer, dem ehemaligen Mitglied des Stadtrats von Minneapolis, Don Samuels, keine nennenswerte Unterstützung angeboten, obwohl dieser um die Hilfe von AIPAC gebeten hat. Und wenn man sich die Aktivitäten von AIPAC in den sozialen Medien und seine öffentlichen Äußerungen anschaut, signalisiert die Lobbygruppe, dass sie kein Interesse an diesem Rennen hat, das eine der unverblümtesten Kritikerinnen der US-Waffentransfers, der Auslandshilfe und der politischen Unterstützung Israels im heutigen Kongress aus dem Amt jagen könnte.

In der Tat hat AIPAC gelegentlich den Abzug betätigt und einen Fehlschuss abgegeben. So hat beispielsweise der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.) – ein Mitglied des House Liberty Caucus und ein entschiedener Verfechter der Nichteinmischung im Ausland – kritisiert, wie viel amerikanische Hilfe nach Israel und in andere Länder fließt, und sich gegen die in diesem Jahr im Kongress vorgeschlagenen Antisemitismusgesetze ausgesprochen, da sie eine mögliche Verletzung der im ersten Verfassungszusatz garantierten Redefreiheit darstellen. AIPAC gab rund 400.000 Dollar aus, um ihn bei den Vorwahlen im Mai zu besiegen. Anstatt sich den Bemühungen von AIPAC zu beugen, schlug Massie seinen Gegner und erhielt über 75 % der Stimmen.

Einige Demokraten, die Amerikas Beziehungen zu Israel kritisiert haben, sind dem Zorn des AIPAC ebenfalls erfolgreich ausgewichen. Es hat nicht den Anschein, dass AIPAC versucht hat, die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) während ihrer ersten Wiederwahlkampagne im Jahr 2020 zu stürzen, vielleicht weil er erkannt hat, dass es eine aussichtslose Sache wäre und somit ihre stellare Unterstützungsbilanz trüben würde. Ocasio-Cortez gewann fast 75 % der Stimmen in ihrer Vorwahl 2020, blieb 2022 unangefochten und gewann 82 % in der Vorwahl 2024.

Eine weitere starke Kritikerin Israels ist die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-Mich.). Tlaib, die 2018 ihr erstes Rennen gewann, war die erste Amerikanerin palästinensischer Abstammung, die in den Kongress der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Die Stadträtin von Detroit Brenda Jones forderte Tlaibs erste Wiederwahlkampagne während der Vorwahlen 2020 heraus, aber Tlaib gewann die Nominierung mit mehr als 66 % der Stimmen, obwohl AIPAC mehr als 600.000 Dollar ausgab, um sie zu besiegen.

Im Jahr 2022 besiegte Tlaib drei andere Kandidaten mit fast 64 % der Stimmen. Eine ihrer Herausforderinnen in diesem Jahr, Janice Winfrew, erhielt Unterstützung vom AIPAC sowie von einer neuen Organisation, die größtenteils von pro-israelischen Milliardären außerhalb des Staates finanziert wird, dem Urban Empowerment Action PAC. Nach ihren Siegen in den Jahren 2020 und 2022 trat Tlaib 2024 ohne Gegenkandidaten an und scheint auf einem sicheren Weg zu einer weiteren Amtszeit im November zu sein, ohne dass AIPAC eingreift.

Omar war früher ein großes Ziel von AIPAC. Americans for Tomorrow’s Future, ein mit AIPAC verbundenes PAC, gab rund 2,5 Millionen Dollar aus, um sie während ihrer ersten Wiederwahlkampagne im Jahr 2020 zu besiegen, aber sie gewann trotzdem 58 % der Stimmen. Die Vorwahlen der Demokraten im Jahr 2022 würden sich als wesentlich konkurrenzfähiger erweisen – in diesem Fall gewann Omar mit nur zwei Prozentpunkten Vorsprung vor Don Samuels, dem ehemaligen Stadtratsmitglied von Minneapolis, der in diesem Jahr ebenfalls gegen sie antritt. United Democracy Project, eine AIPAC-verbundene Gruppe, gab über eine schattenhafte Gruppe, Make a Difference MN, im Stillen 350.000 Dollar aus, um Samuels in den letzten Wochen dieser Kampagne zu unterstützen, die sich letztlich als unwirksam erwies. UDP ist eine Gruppe, die größtenteils von pro-israelischen Republikanern finanziert wird, die versuchen, die Vorwahlen der Demokraten zu beeinflussen.

In der vergangenen Woche tauchten jedoch in ihrem Wahlbezirk mysteriöse Anti-Omar-Mailings auf, die von Make a Difference MN verschickt wurden. Die Gruppe hat in den letzten Tagen der Vorwahlen in dieser Woche rund 90.000 Dollar für Anti-Omar-Mailings ausgegeben, ein Betrag, der das Wahlergebnis wahrscheinlich nicht beeinflussen wird.

AIPAC prahlt gerne mit seinen Erfolgen und wird auch weiterhin seine Kandidaten gegen diejenigen unterstützen, die Israel in einer Weise kritisieren, die AIPAC für zu hart oder zu wirksam hält. Aber die Entscheidung, nicht viel zu investieren, um Omar zu besiegen, offenbar um eine peinliche Niederlage zu vermeiden, zeigt, dass die angeblich allmächtige Pro-Israel-Lobbygruppe ihre Grenzen kennt.

Die Wahlsiege der Abgeordneten Massie, Omar, Tlaib und Ocasio-Cortez sollten Abgeordneten Hoffnung geben, die zum Beispiel nicht der Meinung sind, dass die USA Israel weiterhin bedingungslos mit Milliarden von Dollar unterstützen sollten. Vielleicht ist AIPAC doch nicht so unbesiegbar.