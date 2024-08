Amerika ist in der Endzeit

Paul Craig Roberts

Erinnert sich noch jemand an den Präsidentschaftswahlkampf 2020? Trump führte eine großangelegte Kampagne und hatte eine große Anhängerschaft. Überall war Begeisterung zu spüren. Biden wagte sich nur wenige Male aus dem Keller, und niemand ging zu seinen Wahlkampfveranstaltungen. Trump erhielt bei der Wahl 2020 mehr Stimmen als bei der Wahl 2016, aber Biden erhielt mehr Stimmen als jeder andere Präsident in der Geschichte. Irgendwie haben die Menschen einen unsichtbaren Kandidaten gewählt.

In den Swing States wurde die Auszählung der Stimmen mitten in der Nacht unterbrochen, während Lastwagen voller Kisten, zum Teil von außerhalb des Staates, in den von den Demokraten kontrollierten Auszählungszentren eintrafen. Fast alle Stimmen gingen an Biden, und als die Auszählung fortgesetzt wurde, war Trumps Vorsprung dahin.

Dasselbe wird im November passieren. Die Trump-Anhänger, die eindeutig die Mehrheit der legitimen Wähler ausmachen, glauben, dass Trump gewinnen wird. Die Trump-Wähler sind aufgeregt, die Begeisterung ist groß. Hat jemand eine Wahlbeteiligung in der Größenordnung von Trump für Kamala gesehen? Trump wird wieder gewinnen, so wie er es 2020 getan hat, aber die Demokraten zählen die Stimmen der Swing States und Kamala wird “gewinnen”.

Wie ich bereits berichtet habe, sind die Medien damit beschäftigt, Kamala zu einer beeindruckenden Kandidatin aufzubauen, die vorwiegend in den Swing States vorn liegt. Es werden gefälschte Umfragen veröffentlicht, die Kamala als Favoritin ausweisen. Niemand hat erklärt, warum die amerikanischen Wählerinnen und Wähler offene Grenzen, Krieg mit Russland und dem Iran, das Feiern und Normalisieren von LGBT+, das Lehren weißer Schulkinder, dass sie und ihre Eltern Rassisten sind und dass sie im falschen Körper geboren sein könnten, wollen.

Wie die Demokraten deutlich gemacht haben, wählen die Amerikaner genau das, wenn sie für Kamala stimmen. Wenn die Amerikaner nicht noch weiter weg sind, als ich denke, wird eine Mehrheit nicht für Kamala stimmen.

Sie wird trotzdem gewinnen.

Biden musste gehen, weil die Demokraten wussten, dass er nicht in der Lage war, ein so enges Rennen zu führen, dass sie die Wahl noch einmal hätten stehlen können. Die Tatsache, dass nicht einmal die Demokraten Kamala im letzten Monat wollten, wurde in den Hintergrund gedrängt. Kamala wurde von den Medien als eine der stärksten Präsidentschaftskandidaten in der amerikanischen Geschichte dargestellt.

Die republikanischen Spendensammler selbst spielen den Demokraten in die Hände, um die Wahl zu stehlen. Ich bekomme viele Spendenaufrufe – sogar von der sonst so scharfsinnigen Marjorie Taylor Greene -, dass Trump verlieren könnte, weil die Demokraten mehr Geld sammeln. Indem sie Trumps mögliche Niederlage betonen, unterstützen die opportunistischen republikanischen Spendensammler die Propaganda der Presse, dass das Rennen so knapp ist, dass Trump verlieren kann. So dumm können nur Republikaner sein. Da die republikanischen Spendensammler mit der Presse darin übereinstimmen, dass die Wahl unentschieden ausgehen wird, ist die Wahl perfekt für einen Diebstahl vorbereitet.

Und so wird es auch kommen. In den Swing States sind die Methoden des Wahldiebstahls legalisiert worden.

So wie die Republikaner und das amerikanische Volk den Diebstahl der Wahlen 2020 und 2022 akzeptiert haben, werden sie auch den Diebstahl der Wahlen 2024 akzeptieren. Es wird keinen Bürgerkrieg oder Ähnliches geben. Das amerikanische Volk wird gelernt haben, dass es nichts tun kann, um die Kontrolle über die Regierung zurückzugewinnen.

Sie werden sich auch nicht wehren, wenn Kamala den Obersten Gerichtshof, der keine Armee hat, ignoriert und ihnen die Waffen wegnimmt. Wenn die Amerikaner sich nicht gegen die gestohlenen Wahlen wehren, werden sie sich auch nicht gegen die Abschaffung des zweiten Verfassungszusatzes wehren, so wie sie sich nicht gegen die Zerstörung des ersten Verfassungszusatzes wehrten.

Im zweiten Jahr des Kamala-Regimes werden die Vereinigten Staaten nicht einmal mehr ein Überbleibsel dessen sein, was die Gründerväter geschaffen haben. Die Vereinigten Staaten werden die schlimmste Tyrannei sein, die je geschaffen wurde.

Mein Rat an junge weiße heterosexuelle Männer ist: Verlasst Amerika, solange ihr noch könnt. Euch steht ein Holocaust bevor. Ihr werdet dämonisiert und zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Ihr werdet bei der Zulassung zum College, bei der Einstellung und Beförderung diskriminiert. Man darf sich nicht gegen rassistische Anschuldigungen wehren, weil weiße Selbstverteidigung als rassistisch und als Beweis für Rassismus angesehen wird. Die Situation eines weißen, nichtjüdischen, heterosexuellen, männlichen Amerikaners ist heute die gleiche wie die eines Juden in Nazi-Deutschland oder eines Palästinensers in Gaza.

Es gibt immer Hoffnung, aber Hoffnung erfordert Krieger. Gibt es in Amerika Krieger oder nur unterwürfige Weicheier?