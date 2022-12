Aktualisierte Booster für Säuglinge mit null Daten genehmigt

Warnung: Dies wird Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen. Obwohl es keinerlei Daten gibt, die dies bestätigen, und alles darauf hindeutet, dass es sich um die tödlichste medizinische Intervention handelt, die je veröffentlicht wurde, geht der Wahnsinn weiter.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Mitte Juni 2022 erteilten die Vereinigten Staaten als erstes Land der Welt eine Notfallzulassung (EUA) für COVID-Impfungen für Kleinkinder im Alter von 6 Monaten. Am 8. Dezember 2022 genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die aktualisierten bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen auch für diese Altersgruppe

Die neu formulierten bivalenten Impfungen wurden erst drei Monate zuvor auf der Grundlage von Antikörperspiegeln bei Mäusen für Erwachsene zugelassen. Die FDA hat keinerlei Daten über die Verwendung bei Säuglingen. Erste Daten werden nicht vor Januar 2023 erwartet, dennoch wurde die Impfung für Babys zugelassen

Die COVID-Impfung ist die gefährlichste medizinische Intervention, die jemals auf den Markt gebracht wurde. Daten der Centers for Disease Control and Prevention zeigen, dass fast 30 % der V-Safe-Teilnehmer im Alter von 12 bis 17 Jahren nach der zweiten Dosis nicht mehr in der Lage waren, alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen, und fast 20 % waren nach der Auffrischungsimpfung nicht mehr in der Lage, zur Schule zu gehen oder zu arbeiten

Wie kann die FDA eine bivalente Auffrischungsimpfung für Säuglinge auf der Grundlage von Daten rechtfertigen, die zeigen, dass 2 von 10 Tweens und Teenagern so beeinträchtigt werden, dass sie nicht zur Schule gehen können?

Die FDA und die CDC sind nicht die einzigen, die Schuld haben. Der US-Kongress hat in den letzten 30 Jahren langsam aber sicher den Weg für legalisierte Tyrannei und Völkermord geebnet. Was früher ein Verbrechen war, ist es heute nicht mehr, und die FDA ist tatsächlich Teil der Gruppe von Behörden, die das US-Bioterrorismusprogramm betreiben

Mitte Juni 2022 waren die Vereinigten Staaten das erste Land der Welt, das eine Notfallgenehmigung (EUA) für COVID-Impfungen für Kleinkinder ab 6 Monaten erteilte.

Am 20. Oktober 2022 schockierte das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention die Nation noch mehr, indem es einstimmig (15-0) dafür stimmte, die nicht zugelassenen COVID-19-Impfungen in die US-Impfpläne für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufzunehmen.

Am 8. Dezember 2022 übertraf sich die US-Regierung erneut und genehmigte bivalente COVID-Impfungen für Säuglinge im Alter von nur 6 Monaten. Diese neu formulierten bivalenten Impfungen wurden für Erwachsene nur drei Monate zuvor, Ende August, auf der Grundlage von Antikörperspiegeln bei Mäusen zugelassen. Laut der Pressemitteilung der FDA vom 8. Dezember 2022:

„Heute hat die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die Notfallzulassungen (EUAs) der aktualisierten (bivalenten) Impfstoffe Moderna und Pfizer-BioNTech COVID-19 so geändert, dass sie auch für Kinder bis zu einem Alter von 6 Monaten verwendet werden können … Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren, die den ursprünglichen (monovalenten) Moderna COVID-19-Impfstoff erhalten haben, haben nun Anspruch auf eine einmalige Auffrischungsimpfung mit dem aktualisierten (bivalenten) Moderna COVID-19-Impfstoff zwei Monate nach Abschluss einer Primärserie mit dem monovalenten Moderna COVID-19-Impfstoff. Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, die noch nicht mit ihrer dreimaligen Primärserie des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs begonnen oder noch nicht die dritte Dosis ihrer Primärserie erhalten haben, erhalten jetzt den aktualisierten (bivalenten) Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff als dritte Dosis ihrer Primärserie nach zwei Dosen des ursprünglichen (monovalenten) Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs. Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, die ihre dreimalige Primärserie mit dem ursprünglichen (monovalenten) COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech bereits abgeschlossen haben, haben zu diesem Zeitpunkt keinen Anspruch auf eine Auffrischungsdosis eines aktualisierten bivalenten Impfstoffs.“

Keine Daten, die zeigen, dass Spritzen „sicher und wirksam“ sind

In einem Kommentar zur Entscheidung der FDA vom 10. Dezember 2022 schrieb Dr. Robert Malone:

„Es gibt NICHTS in der Pressemitteilung oder in den Aufzählungspunkten, das belegt, dass diese Injektionen für Kinder im Alter von vier Jahren bis zu sechs Monaten sicher oder wirksam sind. Die Nebenwirkungen sind nach wie vor dieselben wie zuvor – das heißt, sie sind deutlich höher als bei normalen Impfstoffen zu erwarten. Dies ist übrigens die Untertreibung des Jahres. Dann kommt der nächste Absatz in der FDA-Pressemitteilung: ‚Die Daten zur Unterstützung einer aktualisierten bivalenten Auffrischungsdosis für diese Kinder werden im Januar erwartet. Die Agentur ist entschlossen, diese Daten so schnell wie möglich auszuwerten.‘ Yeh [sic] – also hat die FDA buchstäblich keine Daten für diesen bivalenten Booster für diese Alterskohorte, aber sie macht ihn trotzdem unter einer Notfallgenehmigung verfügbar. Aus dem ACIP/CDC-Diaprogramm von der ACIP-Sitzung im September 2022 wissen wir, dass dieser Impfstoff bei älteren Kindern erhebliche Nebenwirkungen hat. DIESE DATEN STAMMEN VON DER CDC. Natürlich gibt es viele unvoreingenommene Studien, die noch deutlichere unerwünschte Wirkungen zeigen.

Eigene Daten der CDC zeigen, dass die Impfungen gefährlich sind

Es ist schon schlimm genug, dass die FDA und die CDC COVID-Spritzen für Babys auf der Grundlage von null Daten genehmigen, aber wenn die letzten zwei Jahre uns etwas gezeigt haben, dann, dass die COVID-Spritzen die gefährlichste medizinische Intervention sind, die jemals auf den Markt gebracht wurde. Alle verfügbaren Beweise sprechen gegen sie, doch der Irrsinn geht weiter.

Malone hebt eine der Grafiken in der CDC-Präsentation hervor, die allein schon beweist, dass die Impfungen enormen Schaden anrichten. Fast 30 % der V-Safe-Teilnehmer im Alter von 12 bis 17 Jahren gaben an, dass sie nach der zweiten Dosis nicht mehr in der Lage waren, ihren täglichen Aktivitäten nachzugehen.

Fast 20 % waren nach der Auffrischungsimpfung nicht in der Lage, zur Schule zu gehen oder zu arbeiten, und weit über 70 % berichteten über irgendeine Art von systemischer Reaktion nach der zweiten und dritten Dosis, obwohl die wichtigsten Nebenwirkungen, die Gesundheitsbehörden und Arzneimittelhersteller immer wieder hervorheben, Reaktionen an der Injektionsstelle sind.

Malone fährt fort:

„… drei Monate, nachdem die CDC diese Daten vorgelegt hat … empfiehlt die FDA eine DRITTE Auffrischungsimpfung für kleine Kinder und Babys … Ein Schauer läuft mir über den Rücken, denn das fühlt sich sehr nach Kindesmissbrauch an. Lassen Sie uns rekapitulieren: In den letzten drei Jahren sind insgesamt weniger als 600 Kinder in dieser Altersgruppe gestorben (CDC-Daten), und laut wissenschaftlichen Studien, die von Fachleuten überprüft wurden, gehörte praktisch keiner dieser Todesfälle zur „gesunden, normalen“ Altersgruppe. Kann unsere Regierung noch kranker werden? In der Pressemitteilung heißt es auch, dass der Impfstoff „weitgehend schützend“ ist. Ich muss sagen, dass ich mir nicht sicher bin, was das für die Wissenschaftler der Regierung überhaupt noch bedeutet. Für mich bedeutet „breit schützend“, dass es eine breite Palette von Proteinen gibt, auf die das Immunsystem reagiert. Dass das Virus das Immunsystem nach der Impfung nicht umgehen kann. Das Produkt schützt eindeutig vor Infektion, Replikation und Ausbreitung des Virus. Diese mRNA-Impfstoffe bieten nur Schutz gegen ein Protein, das vom Virus leicht umgangen werden kann. Warum also versucht die FDA erneut, uns zu täuschen? Die FDA schreibt auch, dass sie sich auf Daten zur Immunantwort stützte, die sie zuvor in einer klinischen Studie an Erwachsenen mit einer Auffrischungsdosis des bivalenten Prüfpräparats COVID-19 von Moderna ausgewertet hatte. Die Überleitung der Immunreaktionen von Erwachsenen auf die bivalenten Impfstoffe zu dem, was die FDA für Kinder erwartet, war nicht gründlich genug und es fehlte an Daten. Es gibt kein validiertes immunologisches Korrelat für den Schutz. Mit anderen Worten, es handelt sich um unsinniges wissenschaftliches und behördliches Kauderwelsch … Bitte Leute – Ärzte im ganzen Land werden diese Pressemitteilung lesen und sich dafür einsetzen, dass Babys und Kinder diesen neuen bivalenten mRNA-Impfstoff erhalten. Seien Sie bereit und bewaffnet mit den Fakten. Machen Sie nicht mit.“

Der Betrug der Regierung geht weiter

Wie um alles in der Welt kann die FDA eine bivalente Auffrischungsimpfung für Babys im Alter von 6 Monaten auf der Grundlage von Daten rechtfertigen, die zeigen, dass 2 von 10 Tweens und Teenagern so geschwächt sind, dass sie nicht zur Schule gehen können?

Und das alles nur, um sich vor einer Infektion zu „schützen“, die von vornherein nur ein geringes Risiko für Kinder darstellt! Statistiken zeigen, dass die Rate der COVID-19-assoziierten Krankenhausaufenthalte bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren bei 0,0008 % liegt. In der realen Welt ist das so nahe an Null, dass man sie im Grunde nicht noch weiter senken kann. In der Studie von Pfizer befand sich das einzige Kind, das ins Krankenhaus musste, in der geimpften Gruppe.

Das Risiko der Kinder, innerhalb der ersten drei Wochen nach der ersten Dosis Symptome von COVID zu entwickeln, stieg ebenfalls um 30 %, was die Behauptung „sicher und wirksam“ kaum stützt.

COVID-Spritzen zerstören nachweislich die Immunfunktion

Link zum Video

Es gibt auch immer mehr Hinweise darauf, dass die Impfungen das Immunsystem dysregulieren können, was katastrophale Folgen für die öffentliche Gesundheit haben kann, wenn sie massenhaft verabreicht werden. Eine Studie, die im Mai 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, ergab, dass die COVID-Impfung von Pfizer/BioNTech „sowohl adaptive als auch angeborene Immunantworten umprogrammiert“, was zu einer Verarmung des Immunsystems führt.

Während die Impfung „eine wirksame humorale und zelluläre Immunität gegen mehrere SARS-CoV-2-Varianten induzierte“, modulierte sie „auch die Produktion entzündlicher Zytokine durch angeborene Immunzellen nach Stimulation mit spezifischen (SARS-CoV-2) und unspezifischen (viralen, pilzlichen und bakteriellen) Reizen“.

Personen, die „vollständig geimpft“ waren, d. h. zwei Dosen der Pfizer-Impfung erhalten hatten, produzierten bei der Stimulierung auch deutlich weniger Interferon, das die lebenswichtigen angeborenen Immunreaktionen behindert.

Mit anderen Worten: Wir haben es mit einem schrecklichen Kompromiss zu tun. Selbst wenn Sie einen gewissen Schutz gegen SARS-CoV-2 und seine Varianten erhalten, schwächen Sie Ihre allgemeine Immunfunktion und öffnen damit Tür und Tor für alle möglichen anderen Gesundheitsprobleme, von Bakterien-, Pilz- und Virusinfektionen bis hin zu Krebs und Autoimmunität.

Ist es wirklich klug, Babys und Kleinkinder solchen Risiken auszusetzen? Nur weil Kinder nicht innerhalb weniger Wochen nach der Impfung sterben, heißt das noch lange nicht, dass die Impfung harmlos ist und daher sicher angewendet werden kann. Die meisten Schäden, die diese Impfungen verursachen, treten erst lange nach der Impfung auf. Die FDA verhält sich also wirklich unglaublich unverantwortlich und fahrlässig und bringt jedes Kind in Amerika langfristig in Gefahr.

Warum Big Pharma COVID-Impfungen für Säuglinge will

🧐So I’m guessing everyone is wondering why the FDA voted unanimously to give not one — but THREE shots of the C@ViD 💉to the youngest of children when there’s N🚫 emergency.



It is IMPERATIVE they have this approval.

R. obert K. ennedy Jr. tells us why: pic.twitter.com/denjlTchMF — NEWSNANCY (@NewsNancy9) June 15, 2022

Wie können wir also das irrationale Verhalten der FDA und der CDC erklären? Warum ist keine der roten Fahnen von Bedeutung? Die kurze Antwort ist, dass beide Behörden durch und durch korrupt sind und sich nicht mehr um den Schutz der öffentlichen Gesundheit bemühen. Es geht ihnen um die Sicherung der Profite für die Pharmaindustrie.

Am selben Tag, an dem die CDC dafür stimmte, die Impfung in den Impfplan aufzunehmen, was auch den Staaten die Möglichkeit eröffnet, die Impfung für Schulkinder vorzuschreiben, kündigte Pfizer an, den Preis für seine Impfung um etwa 400 % zu erhöhen, von 30 Dollar pro Dosis auf 110 bis 130 Dollar, sobald das derzeitige US-Kaufprogramm ausläuft.

„Sobald die COVID-Impfung auf dem Impfplan für Kinder steht, sind die Impfstoffhersteller dauerhaft von der Haftung für Verletzungen und Todesfälle in JEDER Altersgruppe, auch bei Erwachsenen, befreit.“

Aber die Aufnahme der Impfung in den Impfplan und die anschließende Preiserhöhung sind nicht das primäre Gewinnstreben. Der eigentliche Segen besteht darin, dass die Impfstoffhersteller, sobald die COVID-Impfung auf dem Impfplan für Kinder steht, dauerhaft von der Haftung für Verletzungen und Todesfälle in allen Altersgruppen, einschließlich der Erwachsenen, befreit sind.

Robert F. Kennedy Jr. erklärt im obigen Videoclip, wie das funktioniert. Sie können auch mehr über diesen Entschädigungsprozess in „The Real Reason They Want to Give COVID Jabs to Kids“ erfahren.

Die einzige Möglichkeit, diese Entschädigung zu durchbrechen, besteht darin, zu beweisen, dass der Impfstoffhersteller von Sicherheitsproblemen wusste und diese Informationen zurückhielt. Außerdem gibt es keine Verjährungsfrist, wenn es um Mord geht, was hier behauptet wird.

Die EUA-Kriterien werden nicht einmal erfüllt

Das Verrückte daran ist, dass die COVID-Impfungen in die Impfpläne aufgenommen wurden, obwohl sie noch keine vollständige FDA-Zulassung haben. Die COVID-Spritze Comirnaty von Pfizer hat angeblich die volle Zulassung erhalten, ist aber in den USA nicht erhältlich. Moderna hat keine zugelassene Version, weder verfügbar noch nicht.

Die verwendeten Impfungen fallen alle unter die EUA, und ein EUA-Produkt kann nicht nur nicht in den Impfplan aufgenommen werden, sondern die FDA und die CDC verstoßen auch gegen die Vorschriften, indem sie überhaupt EUAs ausgeben. Die Produkte müssen alle folgenden Kriterien erfüllen, um eine EUA zu erhalten:

Es muss ein Notfall vorliegen

Ein Impfstoff muss zu mindestens 30 bis 50 % wirksam sein

Die bekannten und potenziellen Vorteile des Produkts müssen die bekannten und potenziellen Risiken des Produkts überwiegen

Es gibt keine geeigneten, zugelassenen und verfügbaren alternativen Behandlungsmethoden (Medikamente oder Impfstoffe)

Solange nicht alle vier Kriterien erfüllt sind, kann die EUA nicht erteilt oder aufrechterhalten werden, und doch sind wir hier. COVID ist nach vernünftigen Maßstäben kein Notfall mehr, es gibt jede Menge geeigneter alternativer Behandlungen, und der potenzielle Nutzen überwiegt in keiner Weise die potenziellen Risiken – vor allem nicht bei Kindern.

Die FDA und die CDC operieren also weit außerhalb der Regeln und Vorschriften. Sie sind beide abtrünnig geworden und scheinen neue Regeln zu erfinden, während sie unterwegs sind. Für jeden, der immer noch glaubt, dass diese Behörden für den Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständig sind, sollte dies ein deutliches Warnsignal sein. Wenn Menschen und Behörden sich weigern, etablierte Regeln und Vorschriften zu befolgen, dann liegt das meist daran, dass sie nichts Gutes im Schilde führen.

FDA und CDC operieren unter einer rechtlichen Architektur für Völkermord

Die FDA und die CDC sind jedoch nicht die einzigen Schuldigen. In einem Interview mit Dr. Jane Ruby von „The Jane Ruby Show“ im Juni 2022 erklärte die Rechtsexpertin Katherine Watt, wie der US-Kongress in den letzten 30 Jahren langsam aber sicher den Weg für legalisierte Tyrannei und sogar Völkermord geebnet hat.

Was früher Staats- und/oder Bundesverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen waren, wurde durch eine Reihe von Gesetzesrevisionen legalisiert. Watt beschrieb in einem Substack-Artikel vom 28. April 2022, wie dieser Rechtsrahmen entstanden ist. Wie in diesem Artikel erwähnt:

„The basic goal of the architects, which has been achieved, was to set up legal conditions in which all governing power in the United States could be automatically transferred from the citizens and the three Constitutional branches into the two hands of the Health and Human Services Secretary, effective at the moment the HHS Secretary himself declared a public health emergency, legally transforming free citizens into enslaved subjects … Der Kongress und die US-Präsidenten legalisierten und finanzierten den Umsturz der US-Verfassung, der US-Regierung und des amerikanischen Volkes durch ein massives inländisches Bioterrorismusprogramm, das als öffentliches Gesundheitsprogramm umetikettiert wurde und vom Gesundheitsminister und dem Verteidigungsminister im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation und ihrer Geldgeber durchgeführt wurde.“

Auch die FDA ist Teil des US-Bioterrorismusprogramms

In einem anderen Artikel erklärt Watt, dass der Grund, warum die FDA die Öffentlichkeit nicht vor dem eindeutig gefährlichsten „Impfstoff“ schützt, den die Welt je gesehen hat, darin liegt, dass:

„… Gesundheitsminister Xavier Becerra und FDA-Kommissar Robert Califf leiten das Bioterrorismus-Programm der US-Regierung gemeinsam mit Verteidigungsminister Lloyd Austin, Justizminister Merrick Garland, Heimatschutzminister Alejandro Majorkas, Pfizer-Chef Albert Bourla, Moderna-Chef Stéphane Bancel und dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus.“

Die Vorstellung, dass die FDA tatsächlich Teil des US-Bioterrorismusprogramms ist, mag zwar zu unglaublich klingen, um wahr zu sein, aber wir sehen Beweise für diese Art von Kollusion im „Pfizergate“-Prozess.

Der Pfizer-Whistleblower Brook Jackson verklagte Pfizer wegen Betrugs, und in seinem Antrag auf Klageabweisung behauptete Pfizer, dass die Daten aus den klinischen Studien für die Entscheidungen der FDA über die Erteilung der EUA und die Zulassung seines Produkts nicht wesentlich oder notwendig waren. Die US-Regierung schloss sich dem Antrag von Pfizer und damit der Begründung für die Klageabweisung offiziell an.

Aber wie können klinische Studiendaten, einschließlich der Berichte über unerwünschte Ereignisse, für die Entscheidung der FDA, die Spritze für Menschen aller Altersgruppen zuzulassen, unwesentlich und unnötig sein? Ist dies nicht ein Eingeständnis – sowohl von Pfizer als auch von der US-Regierung – dass die FDA mit Pfizer konspiriert hat, um die Impfung ohne Rücksicht auf die Sicherheit auf den Markt zu bringen?

Es hat den Anschein, dass die FDA – obwohl sie den Auftrag hat, die öffentliche Gesundheit zu schützen – stattdessen Big Pharma und das US-Biowaffenprogramm schützt. Dies ergibt mehr Sinn, wenn man bedenkt, dass Pfizer und Moderna ebenfalls Teil des Biokriegsprogramms sind. Indem die FDA die Produkte von Pfizer und Moderna schützt und sie vor Kontrolle und Kritik abschirmt, schützt und bewahrt sie das US-Biokriegsprogramm als Ganzes.

Wie wir unsere Rechte und Freiheiten schützen und wiederherstellen können

Was können wir also tun, um die Rechte und Freiheiten, die uns im Namen der biologischen Sicherheit genommen werden, zu schützen und wiederherzustellen? In ihrem Interview mit Ruby machte Watt die folgenden Vorschläge:

Sprechen Sie sich gegen die Tyrannei aus und klären Sie andere darüber auf, wie sie umgesetzt wird, um zu verhindern, dass sie noch schlimmer wird

Aufforderung an die US-Regierung, die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation einzustellen

den Kongress aufzufordern, die Gesetze aufzuheben, die diesen Rahmen geschaffen haben, oder eine Aufsicht einzuführen, um das HHS, die institutionelle Struktur, die dieses System betreibt, zu zügeln, oder das HHS ganz aufzulösen. Wenn genügend politischer Druck ausgeübt wird, könnte das Gesundheitsministerium auch freiwillig die Vorschriften zurücknehmen, die den Rahmen für die legalisierte Tyrannei bilden, und die Grundsätze des Nürnberger Kodex wieder einführen. So wurden zum Beispiel die Grundsätze der Einwilligung nach Aufklärung ausgehebelt, was Masken- und Impfstoffverordnungen ermöglicht hat. Diese Verordnungen müssen rückgängig gemacht und die Grundsätze der informierten Zustimmung wieder eingeführt werden

Aufforderung an die Bundesrichter, Verfassungsklagen zu verhandeln

Fordern Sie die Legislative Ihres Staates auf, die Sezession zu erwägen, um die verfassungsmäßigen Rechte der Einwohner zu schützen

Artikel als PDF

Quellen: