Aktualisierung der Impfwoche 2021

Die COVID-19-Impfungen räumen mit Impfmythen auf, z. B. mit der Vorstellung, dass Impfungen immer Infektionen und Übertragungen verhindern und die einzige Möglichkeit sind, eine Herdenimmunität zu erreichen. Die Wahrheit ist, dass viele Impfstoffe Infektionen oder Übertragungen nicht verhindern, und die durch Impfung erworbene Immunität ist in der Regel vorübergehend. Manchmal bekommt man sie gar nicht

In den letzten 18 Monaten hat die Zahl der Menschen, die Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen stellen, erheblich zugenommen. Die Zahl der Abonnenten der vom National Vaccine Information Center (NVIC) herausgegebenen Zeitschrift The Vaccine Reaction ist um mehr als 50 % gestiegen.

Nach dem 11. September haben sich der Kongress und die Pharmaindustrie zusammengetan und das BioShield-Gesetz verabschiedet, das den Haftungsschutz für Pharmaunternehmen, die in den USA Medikamente und Impfstoffe gegen Pandemien vermarkten, erweitert.

Das Entschädigungsprogramm für Verletzungen durch Gegenmaßnahmen (Countermeasures Injury Compensation Program, CICP) des PREP-Gesetzes ist so unzureichend, dass es fast unmöglich ist, eine Entschädigung zu erhalten, wenn man durch ein Medikament oder einen Impfstoff verletzt wird, das bzw. der im Rahmen einer Erklärung des öffentlichen Gesundheitsnotstands eingesetzt wurde.

Die Gesundheitsbehörden und Regierungsbeamten haben während dieser Pandemie ihre Inkompetenz unter Beweis gestellt. Von Anfang an haben sie sichere und wirksame Behandlungen vernachlässigt und sogar verhindert, dass sie auf breiter Basis eingesetzt werden – eine Entscheidung, die zu unnötigen Todesfällen und unnötigem Leiden geführt hat

Diese Woche feiern wir den 12. Jahrestag der Vaccine Awareness Week. In diesem Video fasst Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center (NVIC) – das im April 2022 sein 40-jähriges Bestehen als Organisation feiern wird – einige der Höhen und Tiefen zusammen, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Es ist wirklich surreal für mich, zu sehen, was sich seit dem Winter 2020 entwickelt hat“, sagt Fisher. „In den 1990er Jahren sagte ich voraus, dass der Tag kommen würde, an dem wir nicht mehr in der Lage sein würden, in der Gesellschaft zu funktionieren, wenn wir nicht alle von der Regierung empfohlenen Impfstoffe erhalten haben Ich habe nicht genau verstanden, wie sie das erreichen wollten. Nun, jetzt wissen wir, wie es dazu gekommen ist, und es ist, als würde ich meinen schlimmsten Albtraum erleben, von dem ich dachte, dass meine Kinder und Enkelkinder damit zu kämpfen haben würden, wenn ich schon lange tot bin. Stattdessen bin ich hier, um es mitzuerleben, und das ist sehr beunruhigend.

Aber in dieser schwierigen Herausforderung liegt auch eine Chance, denn ich glaube wirklich, dass das, was sie getan haben, das Bild der Öffentlichkeit von den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik im Allgemeinen völlig verändert hat. Und ich glaube nicht, dass sie sich davon erholen werden – vielleicht nie – aber sicherlich nicht für eine lange, lange Zeit. Man hat den Eindruck, dass der Öffentlichkeit nicht die ganze Wahrheit darüber gesagt wurde, wie es zu diesem Virus gekommen ist und wie sie damit umgehen [müssen].

Wenn man sich die Sache ansieht, stellt man fest, dass psychologische Kriegsführung eingesetzt wurde, um so viele Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie bereit waren, grundlegende bürgerliche Freiheiten aufzugeben, um sich sicher zu fühlen, [aber es ist] eine Illusion von Sicherheit … Ich glaube, sie sind zu weit gegangen, denn sie sind Eiferer, wenn sie sagen, dass jeder all diese Impfstoffe bekommen sollte, um die Öffentlichkeit zu schützen.

Wachsendes Verständnis für die Gefahren von Impfungen

Laut Fisher zeigen Umfragen, dass zwei Drittel der Amerikaner eine COVID-Impfpflicht ablehnen. Sie wollen nicht gezwungen werden, einen Impfpass vorzulegen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ein Restaurant oder ein Geschäft zu betreten, einen Arbeitsplatz zu haben oder ein College zu besuchen. „Es gibt in diesem Land definitiv keinen Appetit auf die obligatorische Verwendung dieses COVID-19-Impfstoffs“, sagt Fisher.

[Die Menschen fangen an zu verstehen, dass Impfstoffe die Ansteckung und Übertragung nicht verhindern. Das gesamte System der Pflichtimpfungen beruht auf dem Mythos, dass man sich nicht anstecken und die Infektion auf andere Menschen übertragen kann, wenn man sich impfen lässt. Die Wahrheit ist, dass die durch die Impfung erworbene Immunität oft nur sehr vorübergehend ist und manchmal gar nicht besteht. ~ Barbara Loe Fisher, NVIC

Schätzungsweise 25 % bis 30 % des Gesundheitspersonals und der Ärzte lehnen die COVID-Impfung sogar ab. Wie Fisher feststellte, „ist das ziemlich bezeichnend, wenn man bedenkt, dass sie es sind, die diese [COVID-]Patienten in den Krankenhäusern betreuen“. Wichtig ist, dass in den letzten 18 Monaten die Zahl der Menschen, die Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs stellen, erheblich gestiegen ist.

Wir sprechen schon seit fast 40 Jahren über diese Themen – Unwirksamkeit von Impfstoffen, undichte Impfstoffe sowie Fragen der Impfstoffsicherheit, sagt Fisher. „Diese Themen sind also nicht nur für COVID relevant. Ich hoffe, dass sich diese Diskussion auf einen kritischen Blick auf das gesamte Massenimpfsystem ausweitet, das das Herzstück der öffentlichen Gesundheitspolitik auf der ganzen Welt ist.

In den frühen 1980er Jahren, als das NVIC ins Leben gerufen wurde, gab es keinerlei Informationen für die Öffentlichkeit über die Risiken von Impfungen. Die Ärzte sprachen nie darüber, und die Eltern wussten nichts. Natürlich wurden auch die Ärzte nicht über die Risiken von Impfstoffen aufgeklärt, sodass die Unwissenheit bei Medizinern und Laien gleichermaßen verbreitet war. Das Bewusstsein für die Gefahren ist mehr oder weniger im Gleichschritt mit der Ausweitung des Impfplans für Kinder gestiegen.

Als ich zu dieser Arbeit kam, waren es sieben Impfstoffe, die wir unseren Kindern gaben, sagt Fisher. Tetanus, die DPT-Impfung, Masern, Mumps und Röteln (MMR) und die Schluckimpfung gegen Polio. Das war’s. Das war alles, was die Kinder bekamen.

Heute erhalten Kinder bis zum Alter von 18 Jahren 72 Dosen von 16 verschiedenen Impfstoffen. Der Auslöser für die explosionsartige Zunahme von Zusatzimpfstoffen Anfang der 1990er Jahre war der teilweise Haftungsschutz, den der Kongress den Impfstoffherstellern 1986 im Rahmen des National Childhood Vaccine Injury Act gewährte.

Der National Childhood Vaccine Injury Act

Der Film „1986: The Act“, der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, erklärt, wie der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 (NCVIA) zustande kam und welche Auswirkungen er hat. Fisher, der in dem Film eine Hauptrolle spielt, erklärt:

Dieses Gesetz wurde im November 1986 verabschiedet. Ich und andere Eltern von Kindern, die durch die DPT-Impfung geschädigt wurden, arbeiteten mit dem Kongress an diesem Gesetz. Sie sagten uns im Grunde, dass sie diese Unternehmen vor der Haftung schützen würden. Wir konnten uns entweder an den Verhandlungstisch setzen und dafür streiten, was die Kinder unserer Meinung nach bekommen sollten, oder wir konnten uns nicht an den Verhandlungstisch setzen, aber sie würden das Gesetz verabschieden. Wir haben uns an den Verhandlungstisch gesetzt und unser Bestes gegeben. Wir waren nur eine junge Gruppe von Eltern, die sich gegen die pharmazeutische Industrie, die medizinische Industrie und die Regierung stellten, die alle die Hersteller und Ärzte von der Haftung befreien wollten.

Wir haben es geschafft, dass das Gesetz die Ärzte nicht schützt. Als das Gesetz verabschiedet wurde, waren die Ärzte immer noch für ärztliche Kunstfehler haftbar, wenn Impfstoffe ein Kind schädigten. Die Unternehmen waren auch weiterhin für Konstruktionsfehler haftbar. Sie wurden wegen unterlassener Warnung freigesprochen. Das ist es, was die Leute einfach nicht verstehen. Sie [die Impfstoffhersteller] waren vor einem Zivilgericht immer noch haftbar. Und was hat [der Kongress] getan? Im Dezember 1987, mitten in der Nacht, wurde ein Änderungsantrag zu einem Omnibus-Haushaltsgesetz hinzugefügt … der alle Ärzte und Impfstoffanbieter vor einem Zivilgericht völlig vom Haken ließ.

Bei Anhörungen im Jahr 1987 flehten die Unternehmen den Kongress an, ihnen vollen Haftungsschutz zu gewähren, doch der Kongress lehnte dies ab. Sie gewährten nur den Ärzten vollen Haftungsschutz. Unser einzigartiger Beitrag zu diesem Gesetz waren die Sicherheitsbestimmungen: Information, Aufzeichnung, Meldung von Sicherheitsbestimmungen. VAERS ist das Ergebnis dessen, was wir getan haben, indem wir darauf bestanden, dass es ein zentrales Meldesystem für unerwünschte Impfstoffereignisse gibt, an das Eltern und die Öffentlichkeit ebenso wie die Ärzte berichten können.

Dies ist ein einzigartiges Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen [VAERS], und deshalb wissen wir heute, dass mehr als eine halbe Million COVID-Impfstoffreaktionen von der Öffentlichkeit, von Ärzten in diesem Land und in anderen Ländern gemeldet wurden, die die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson verwenden. Es wurden mehr als [13.600 Todesfälle nach einer COVID-Impfung (Stand: 20. August 2021) und mehr als 55.820 Krankenhausaufenthalte nach einer COVID-Impfung5] an dieses System gemeldet.

Die Zerstörung des NCVIA

Der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 verpflichtet die Ärzte, den Eltern vor der Impfung ihrer Kinder schriftliche Informationen über den Impfstoff zu geben. Ursprünglich waren diese Informationen dicke Broschüren voller Informationen. Nach der Verabschiedung des Gesetzes hat das Gesundheitsministerium jedoch die Bestimmungen zur Impfstoffsicherheit gestrichen und die Impfaufklärung auf ein einziges Blatt Papier reduziert.

Sie haben eine Menge Informationen herausgenommen, die den Eltern gegeben werden sollten, sagt Fisher. Sie haben die Entschädigungsbestimmungen gestrichen. So hat heute fast kein Kind mehr Anspruch auf Entschädigung nach diesem Gesetz. Was ich damit sagen will, ist, dass das Gesetz, als es verabschiedet wurde, mit dem heutigen Gesetz überhaupt nicht mehr vergleichbar ist.

2011 stellte sich der Oberste Gerichtshof der USA in einem Fall von DTP-Impfstoffverletzungen auf die Seite von Wyeth (Bruesewitz gegen Wyeth), in dem der Staatsanwalt argumentierte, die Impfstoffverletzung sei das Ergebnis eines Konstruktionsfehlers (Versäumnis, ein Produkt sicherer zu machen). Wyeth hätte den DPT-Impfstoff sicherer machen können, hat dies aber nicht getan. Die Mehrheit des Obersten Gerichtshofs behauptete, die Gesetzgebungsgeschichte sei eindeutig – der Kongress habe beabsichtigt, dass Impfstoffhersteller für von der FDA zugelassene und von der CDC empfohlene Impfstoffe nicht haften sollten.

Dies war in Wirklichkeit das genaue Gegenteil von dem, was die Gesetzgebungsgeschichte zeigt. Zwei der Richter des Obersten Gerichtshofs, Ruth Bader Ginsberg und Sonia Sotomayor, verfassten eine brillante Gegenmeinung, in der sie feststellten, dass aus der Gesetzgebungsgeschichte nicht hervorgeht, dass der Kongress den Unternehmen einen vollständigen Haftungsschutz gewähren wollte.

Der Film „1986: The Act“ räumt mit den Mythen auf, die sich um dieses Gesetz ranken, und klärt die vielen Unklarheiten darüber auf, was das Gesetz ursprünglich bezwecken sollte. Leider öffnete die Fehlinterpretation und Aushöhlung des NCVIA die sprichwörtlichen Schleusen für die Einführung weiterer Impfstoffe für Kinder.

Es gibt keinen einzigen Impfstoff, der von der pharmazeutischen Industrie entwickelt und von der Regierung gebilligt wurde, der nicht irgendwann vorgeschrieben wurde, sagt Fisher. Und während dieser Pandemie versucht man, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch jeder Erwachsene alle von der Regierung empfohlenen Impfstoffe erhalten muss. Es ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Pharmaindustrie und der Regierung, und das ist gefährlich.

Als ich zu dieser Arbeit kam, gab es so etwas wie eine Brandmauer zwischen der Pharmaindustrie und der Regierung. Jetzt sind sie ein und dasselbe, und die Pharmaindustrie hat das Sagen bei der FDA, den NIH und der CDC. Das ist die schlichte Wahrheit.

Das PREP-Gesetz

Während der Oberste Gerichtshof der USA 2011 den Impfstoffherstellern pauschale Immunität für Impfschäden bei Kindern gewährte, fügte der Kongress mit dem PREP-Gesetz (Public Readiness and Emergency Preparedness), das im Dezember 2005 verabschiedet wurde, eine weitere Ebene des Haftungsschutzes für die Industrie hinzu. Nach dem 11. September 2001 taten sich der Kongress und die Pharmaindustrie zusammen und verabschiedeten das BioShield-Gesetz.

Diese Bundesgesetzgebung basierte auf der Vorstellung, dass Massenvernichtungswaffen gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt werden könnten, was Schutzgesetze erforderlich machte, um auf „Pandemie- oder Bioterrorismus-Notfälle“ zu reagieren. Natürlich wurden die Massenvernichtungswaffen nie gefunden, aber dennoch verabschiedete der Kongress in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie das BioShield-Gesetz. Das PREP-Gesetz ist ein Teil dieser Gesetzgebung.

Das PREP-Gesetz befasst sich mit erklärten Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. Pandemien, und enthält einen separaten Mechanismus für die Entschädigung, wenn der Schaden durch ein Medikament oder einen Impfstoff im Zusammenhang mit einer Pandemie verursacht wurde. Der Entschädigungsmechanismus des PREP-Gesetzes wurde vom Kongress im Frühjahr 2020 und erneut im März 20219 im Zusammenhang mit COVID-19 bestätigt.

Während der Entschädigungsmechanismus im Zusammenhang mit dem National Childhood Vaccine Act von 1986 durch Änderungen des Kongresses und Vorschriften der Bundesbehörden im Laufe der Jahre auf fatale Weise kompromittiert wurde, ist das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) im Rahmen des PREP-Gesetzes noch schlimmer. Es ist so schlecht, dass es praktisch keine Hoffnung auf Entschädigung gibt, wenn Sie durch einen Impfstoff verletzt werden, der im Rahmen einer Notstandserklärung zur öffentlichen Gesundheit eingesetzt wird.

Stellen Sie sich vor, Sie geben dem Druck nach, Ihren Arbeitsplatz zu verlieren und sich impfen zu lassen, nur um dann so krank zu werden, dass Sie Krankenhausrechnungen in Höhe von über 1 Million Dollar zu bezahlen haben. Es klingt ungeheuerlich, aber das ist tatsächlich vielen passiert. Sie haben keinerlei Regressansprüche und müssen in den meisten Fällen Konkurs anmelden, während die Impfstoffunternehmen weiterhin die öffentlichen Kassen verwüsten können, ohne dass sie dafür haften oder Verantwortung übernehmen müssen. Das ist mehr als verwerflich und kriminell, aber sie kommen damit durch.

Robert F. Kennedy Jr. geht in seinem Buch „The Real Tony Fauci“, das im November 2021 erscheint, weitaus detaillierter darauf ein, wie diese BioShield-Gesetzgebung in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Spiel mit dem System, das es den Pharmakonzernen im Wesentlichen ermöglicht, Hunderte von Milliarden Dollar von der Bundesregierung (eigentlich von Ihnen, den Steuerzahlern) zu erbeuten. Das Ganze ist eine massive Geld- und Machtergreifung.

Fauci selbst, der definitiv einer der Kernpunkte dieses ganzen Alptraums ist, ist dafür verantwortlich, dass in den 37 Jahren, in denen er Direktor des NIAID war, wahrscheinlich mehr als 1 Billion Dollar an Bundesmitteln an Forscher und leitende Prüfärzte vergeben wurden, die eng und letztendlich mit der Pharmaindustrie verbunden sind. Allein sein Budget für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 6,5 Milliarden Dollar. Die von ihnen geschaffenen Patente bringen ihnen Tantiemen ein. Es ist eine alptraumhafte Dystopie der Vergewaltigung der Öffentlichkeit durch die Bundeskasse.

‚Kolossales Missmanagement einer Pandemie‘

Von Anfang an waren die Gesundheitsbehörden bei der Behandlung von COVID-19 nachlässig. Sie haben sogar aktiv verhindert, dass sichere und wirksame Behandlungen eingesetzt werden. In dem Interview beschreibt Fisher ihre eigenen Erfahrungen mit COVID-19:

Ich hatte COVID im Dezember 2019. Ich hatte 10 Wochen lang bis Ende Februar 2020 einen ziemlich schwierigen Verlauf. Natürlich wusste ich nicht, was ich hatte, aber es war keine schöne Erfahrung, und ich hatte 16 Monate lang COVID, bis eine Ärztin für funktionelle Medizin, die mich untersuchte, feststellte, dass das COVID eine [latente] Epstein-Barr-Infektion reaktiviert hatte. Sie verschrieb mir eine kurze Kur mit einer angemessenen Dosis Ivermectin, und meine Symptome gingen erstaunlich zurück, darunter auch Herzsymptome, die von einem Kardiologen diagnostiziert worden waren. Ich hatte also alle klassischen Symptome von COVID und ich hatte einen klassischen Verlauf von Langzeit-COVID, aber ich wusste nicht, dass ich Ivermectin schon vor Monaten hätte nehmen können, um mir zu helfen, durchzukommen.

Meine Energie stieg nach der Einnahme von Ivermectin sprunghaft an, und ich musste nicht mehr 12 Stunden am Tag schlafen. Meine Herzsymptome wurden deutlich reduziert. Es war, als hätte ich mein Leben zurückbekommen. Dennoch ist die Regierung gegen Ärzte vorgegangen, die den Menschen dringend Vitamin D, Vitamin C, Zink, Ivermectin und andere zugelassene Medikamente empfohlen haben, die sicher sind und die es schon immer gegeben hat. Die Regierung hat die Menschen aktiv davon abgehalten, Dinge zu tun, die ihnen bei der Genesung hätten helfen können. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Es ist ein kolossales Missmanagement eines Ausbruchs.

Natürlich gibt es Anzeichen dafür, dass es sich nicht wirklich um ein versehentliches Missmanagement handelte, sondern vielmehr um einen strategischen und sorgfältig orchestrierten Plan zur Umsetzung des Great Reset.

Vor ein paar Monaten ging ich auf die Website des Weltwirtschaftsforums, und was erschien dort? The Great Reset. Ich konnte nicht glauben, was ich da las. Es ist völlig transparent, wie sie die gesamte Weltwirtschaft zurücksetzen wollen, sagt Fisher.

Die ultimative „Gesundheitsbehörde“ ist natürlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO), und der wichtigste Geldgeber der WHO ist Bill Gates, der nicht nur über die Bill & Melinda Gates Foundation, sondern auch über GAVI Mittel bereitstellt.

Diese finanzielle Hebelwirkung verleiht Gates einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit weltweit, und natürlich wissen wir, dass es sein vorrangiges Ziel ist, den Einsatz von Impfstoffen auszuweiten. Gleichzeitig ist Gates auch ein wichtiger Akteur im Bereich Big Tech, dem zentralen Durchsetzer der Zensur. Indem er eine Seite der Diskussion zensiert, ist Big Tech dafür verantwortlich, dass eine informierte Zustimmung unmöglich wird.

Wachsendes Bewusstsein, dass Impfstoffe Infektionen nicht verhindern

Die gute Nachricht ist, dass die COVID-Situation die Menschen nicht nur für die potenziellen Gefahren dieser neuartigen mRNA-Injektionen sensibilisiert, sondern auch für die Probleme und Irrtümer im Zusammenhang mit allen herkömmlichen Impfstoffen. Sie beginnen zu erkennen, dass diese Injektionen nicht so harmlos oder so wirksam sind, wie behauptet wird. Das ist einer der Lichtblicke in diesem ganzen Schlamassel.

Die Menschen beginnen zu verstehen, dass Impfstoffe die Infektion und Übertragung nicht verhindern, sagt Fisher. Das gesamte System der Pflichtimpfungen in diesem Land beruht auf dem Mythos, dass man sich nicht anstecken und die Infektion nicht auf andere Menschen übertragen kann, wenn man sich impfen lässt; dass man eine durch die Impfung erworbene Immunität hat, die robust ist und zur Herdenimmunität beiträgt. Die Wahrheit ist, dass die durch die Impfung erworbene Immunität oft nur sehr vorübergehend ist und manchmal gar nicht besteht. Und in Wirklichkeit basiert die Herdenimmunität eher auf der natürlichen Immunität … Der Begriff „Immunisierung“ sollte also wirklich nicht mehr verwendet werden.

Diese COVID-„Impfstoffe“, so hat die Regierung jetzt zugegeben, können eine Infektion und Übertragung nicht zuverlässig verhindern. Das ist ein entscheidender Wendepunkt, wenn die Menschen das wirklich begreifen wollen. Ich bin also froh, dass das herausgekommen ist. Ich bin auch froh, dass wir sehen, wie Menschen auf der ganzen Welt aufstehen und für ihre Freiheit kämpfen.

Der Kampf für medizinische Autonomie und Freiheit

Seit Beginn der COVID-Pandemie hat der NVIC die Menschen dazu ermutigt, innerhalb des Systems zu arbeiten, zu den Abgeordneten Ihres Staates zu gehen und persönliche Gespräche mit ihnen zu führen. NVIC hat zu Beginn der Pandemie Mustergesetze für die einzelnen Bundesstaaten ausgearbeitet, weil sie wussten, dass am Ende eine COVID-Impfpflicht stehen würde.

Bislang haben 21 US-Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, die COVID-Impfvorschriften oder COVID-Impfpässe einschränken oder verhindern. Mehrere Gouverneure von Bundesstaaten haben außerdem entsprechende Durchführungsverordnungen erlassen. Diese Erfolge zeigen uns, dass wir das Vertrauen in das System noch nicht völlig verlieren sollten. Es ist kaputt, ja, aber die Antwort ist nicht, aufzugeben, sondern sich persönlich zu engagieren. Wir brauchen freiheitsliebende, vernünftige Menschen, die sich auf allen Regierungsebenen engagieren, sagt Fisher:

Das bedeutet, dass Sie sich in den Schulräten, in den Bezirksräten, in den Stadträten und in den Landesparlamenten engagieren müssen. Auf lokaler Ebene können Sie wirklich etwas bewirken. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, sprechen Sie mit Ihrer Gemeinde, geben Sie ihnen die Informationen, die von NVIC und mercola.com herausgegeben werden. Geben Sie ihnen sachliche Informationen, die mit Referenzen untermauert sind, und versuchen Sie, die Diskussion in Ihrer Gemeinde zu verändern. Außerdem müssen wir schlechte Gesetze ändern, damit wir diese Unterdrückung, die wir seit fast zwei Jahren spüren, nicht mehr erleben müssen …

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eine Seite auf der CDC-Website gibt, auf der im Wesentlichen von Quarantänelagern die Rede ist und von der Möglichkeit, Bürger in Gewahrsam zu nehmen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie vor dem Rest der Gesellschaft geschützt werden müssen, oder der Rest der Gesellschaft vor ihnen geschützt werden muss. Dies ist ein sehr ernstes verfassungsrechtliches Problem.

Wie Fisher erläuterte, könnte sich die Bundesregierung auch auf ihre Befugnisse im zwischenstaatlichen Handel berufen und ungeimpften Menschen verbieten, auf diesem Weg von einem Staat in einen anderen zu fliegen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde bereits in den Kongress eingebracht. Obwohl 21 Staaten Gesetze gegen die Forderung nach Impfpässen erlassen haben, sind wir also noch nicht aus dem Schneider. Die Reisefreiheit kann uns immer noch auf verschiedene Weise genommen werden, und wir müssen dafür kämpfen, sie alle zu verhindern.

FDA-Zulassung für die COVID-Injektion von Pfizer

Am 23. August 2021 erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA der von Pfizer/BioNTech entwickelten mRNA-Injektion COVID-19, die unter dem Markennamen Comirnaty vertrieben wird, die volle Zulassung für die Anwendung bei Menschen ab 16 Jahren. Es ist die schnellste Zulassung in der Geschichte und basiert auf den Daten von nur sechs Monaten, die von 44.060 Personen erhoben wurden.

Die Hälfte von ihnen wurde geimpft, die andere Hälfte erhielt zunächst ein Placebo. In der zweiten Dezemberwoche 2020 löste Pfizer jedoch die Verblindung der Kontrollgruppe, und 93 % der Kontrollpersonen entschieden sich für die echte Injektion und nicht für den Verbleib in der Kontrollgruppe für den Rest der Studie, die noch zwei Jahre andauern soll. Mit anderen Worten: Es gibt keine Kontrollgruppe mehr, mit der man Nebenwirkungen und Wirksamkeit vergleichen könnte.

Es wurde erwartet, dass die FDA eine öffentliche Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) abhält und die Öffentlichkeit und Experten zu Wort kommen lässt, bevor der erste COVID-19-Impfstoff formell zugelassen wird.

Im Sinne der Transparenz und der vollständigen Offenlegung wichtiger wissenschaftlicher Informationen hätte diese Sitzung vor der Zulassung stattfinden müssen, da COVID-19-Impfstoffe die ersten sind, die jemals im Rahmen einer Notfallzulassung (Emergency Use Authorization – EUA) an die US-Bevölkerung verteilt wurden.

Robert F. Kennedy Jr. und die Organisation Children’s Health Defense (CHD) reichten daraufhin am 31. August 2021 eine Klage gegen die FDA und ihre amtierende Direktorin Dr. Janet Woodcock wegen dieses Schlamassels ein. Auf seiner Website schreibt CHD:

CHD argumentiert, dass die Lizenzierung ein klassischer „Lockvogel“ war, der es Pfizer, der Biden-Administration, dem US-Militär und den Arbeitgebern ermöglichte, die Menschen zur Einnahme von „lizenzierten“ Impfstoffen aufzufordern, während es sich bei den tatsächlich verfügbaren und verabreichten Impfstoffen weiterhin um die Pfizer-BioNTech-Impfstoffe mit Notfallzulassung (EUA) handelte … … die FDA hat gegen Bundesrecht verstoßen, als sie gleichzeitig Pfizers „Comirnaty“-Impfstoff lizenzierte und die EUA von Pfizer für ihren Impfstoff verlängerte, der die „gleiche Formulierung“ hat und „austauschbar verwendet werden kann …

Das Gesetz (21 U.S. Code § 360bbb-3-(3)) über die „Zulassung von Arzneimitteln für den Einsatz in Notfällen“ schreibt vor, dass die EUA-Bezeichnung nur verwendet werden darf, wenn es keine angemessene, zugelassene und verfügbare Alternative zu dem Produkt für die Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung einer solchen Krankheit oder eines solchen Zustands gibt. In der Klage wird behauptet, nachdem die FDA den Impfstoff Comirnaty von Pfizer zugelassen und lizenziert hatte, gab es für die FDA keine weitere Grundlage mehr, den EUA-Status für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech aufrechtzuerhalten, von dem Pfizer einräumt, dass er die ‚gleiche Formulierung‘ hat und ‚austauschbar‘ ist.

Wie Fisher erläuterte, mussten die Impfstoffhersteller, um von der FDA eine Notfallzulassung zu erhalten, nachweisen, dass ihre COVID-Impfungen zu mehr als 50 % wirksam sind, um schwere Symptome der COVID-19-Erkrankung zu verhindern. Sie mussten nicht nachweisen, dass die Impfungen eine SARS-CoV-2-Infektion verhindern oder dass sie die Übertragung des Virus verhindern.

Die Messlatte für die Notfallzulassung war also von Anfang an sehr niedrig angesetzt, sagt sie. Wenn man sich die Rhetorik der CDC anschaut, stellt man fest, dass sie immer von der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen spricht. Das ist nicht das, was die Leute denken, wenn man sich impfen lässt. Man hat uns sorgfältig beigebracht zu glauben, dass wir uns nicht anstecken und die Infektion nicht auf andere Menschen übertragen, wenn wir uns impfen lassen.

Viele Impfstoffe verhindern weder eine Infektion noch eine Übertragung

Das Problem ist, dass viele Impfstoffe nicht so wirken, wie es uns gesagt wurde. Nehmen Sie zum Beispiel den Keuchhustenimpfstoff. Laut Fisher gibt es zahlreiche Belege dafür, dass man gegen Keuchhusten geimpft sein und die Infektion trotzdem übertragen kann, auch asymptomatisch. Das Gleiche wurde für Masern, Mumps, Grippe und Windpocken gezeigt.

Deshalb habe ich gesagt, dass dies eine Gelegenheit ist, die Menschen darüber aufzuklären, was eine Impfung wirklich bedeutet“, sagt Fisher. „Es ist auch ein Argument dafür, warum [COVID]-Impfstoffe nicht vorgeschrieben werden sollten. In diesem Fall handelt es sich um ein biologisch-pharmazeutisches Produkt, das so noch nie hergestellt wurde. Es handelt sich um eine völlig neue Technologie. Es ist wirklich ein Experiment an der menschlichen Rasse, weil sie nicht die Art von Wissenschaft betrieben haben, die sie hätten betreiben sollen, um eine Notfallzulassung zu erhalten.

Dr. Peter McCullough, ein Epidemiologe und Kardiologe, der sich sehr gut mit medizinischen Forschungsprotokollen auskennt, hat darauf hingewiesen, dass es bei keiner der COVID-Injektionsstudien ein Gremium zur Überwachung der Datensicherheit gibt. Offenbar wurden die üblichen Sicherheitsvorkehrungen absichtlich außer Kraft gesetzt, um eine rasche Einführung dieser Spritzen zu ermöglichen und einen öffentlichen Aufschrei zu vermeiden, weil die belastenden Daten einfach nicht erhoben werden.

Wie praktisch. Eigentlich ist es eine clevere Strategie, um ihre Ziele zu erreichen, und sie kommen damit durch, denn die Verantwortlichen haben nicht den Mut und die Kühnheit von ärztlichen Wissenschaftlern wie McCullough und Dr. Robert Malone, der die mRNA-Technologie erfunden hat. Wir brauchen zehnmal mehr solcher mutigen Seelen, die ihren Kopf hinhalten, denn sie haben die Glaubwürdigkeit, tatsächlich etwas zu bewirken. Wir brauchen nur genug von ihnen, um Stellung zu beziehen.

McCullough ist der Ansicht, dass die Impfkampagne Ende Januar 2021 eingestellt worden wäre, wenn es angemessene Überwachungsgremien gegeben hätte, da bis dahin eine große Zahl verdächtiger Todesfälle aufgetreten war. Es besteht auch die Möglichkeit, dass diese Impfungen ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) verursachen, was eine große Sorge für die Zukunft darstellt.

Sehen Sie sich die NVIC-Konferenz kostenlos an

Wie Sie vielleicht erwarten, war dies ein ungewöhnliches Jahr, in dem praktisch nichts Routine war. In diesem Jahr wurde der NVIC von drei der vier wichtigsten Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram und Twitter) entfernt, nachdem der NVIC seine bahnbrechende Fifth International Public Conference on Vaccination: Protecting Health and Autonomy in the 2st Century Ende 2020. Fisher sagt:

In diesem Jahr haben sich so viele Menschen an uns gewandt. Wir haben einen Beratungsdienst und helfen Menschen, Familien, die eine Impfreaktion durchmachen oder um Informationen bitten … Die Zahl der Abonnenten unseres wöchentlichen Newsletters Vaccine Reaction ist um fast 50 % gestiegen, was zeigt, dass die Menschen nach diesen Informationen dürsten. Eine Sache, über die wir uns wirklich freuen, ist die Einführung einer brandneuen Website im Jahr 2022, die wir mit Hilfe Ihrer Spenden erstellen konnten. Es ist ein sehr teures Projekt, aber ich freue mich sehr darauf. Außerdem werden wir eine aktualisierte NVIC-Portal-Website einrichten.

Wir haben einen großen Teil unserer Bemühungen in die Staaten gesteckt, um die Menschen aufzuklären und sie darin zu schulen, wie sie sich in ihrem Staat effektiv für die Impfstoffwahl einsetzen können. Das erfordert viel Organisation und eine enge Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die in den Staaten an vorderster Front stehen. Ohne die Unterstützung, die Sie [Dr. Mercola] uns im Laufe der Jahre gegeben haben, wären wir nicht hier. Ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen in diesem Land daran erinnern werden, dass Freiheit etwas ist, wofür sie kämpfen müssen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir aus dem Schock herauskamen, weil sie uns im Jahr 2020 ganz schön verprügelt haben, aber ich glaube, die Menschen wachen jetzt auf und werden anfangen, sich wirklich zu wehren …

Diejenigen, die autoritär sind – die Zwangsimpfenden – haben sich in den letzten 18 Monaten offenbart. Und diese Enthüllung hat die Menschen veranlasst, einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, was ihr eigentliches Ziel ist.

Werden Sie aktiv, unterstützen Sie NVIC heute

Wie in den vergangenen Jahren werde ich während der Vaccine Awareness Week Ihre Spenden an das NVIC verdoppeln, Dollar für Dollar, so dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um Ihre Wirkung zu maximieren. Ziehen Sie also bitte in Erwägung, dem NVIC noch heute eine steuerlich absetzbare Spende zukommen zu lassen, und melden Sie sich unbedingt für das NVIC Advocacy Portal an, um über die neuesten gesetzgeberischen Aktivitäten in Ihrem Staat auf dem Laufenden zu bleiben.

