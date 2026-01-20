Aktualisierung der Liste der Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums

Von Inger Nordangård

Die Liste der Global Leaders of Tomorrow und Young Global Leaders wurde nun mit den Teilnehmern für 2024 und 2025 aktualisiert und durch statistische Grafiken ergänzt.

Hintergrund

Als Jacob (mein Ehemann, für diejenigen, die es nicht wissen) im September 2020 die erste schwedische Ausgabe von Global Coup d’Etat schrieb, fiel ihm auf, dass viele prominente Akteure der globalen Agenda, darunter Mark Zuckerberg, Larry Page, Jeff Bezos, Jack Ma, Sanna Marin, Leonardo di Caprio und zahlreiche andere Technologiepioniere, politische Führer und Prominente, am Programm „Young Global Leaders” oder dem Vorgängerprogramm „Global Leaders of Tomorrow” des Weltwirtschaftsforums teilnahmen oder teilgenommen hatten, und schrieb einen Abschnitt darüber in seinem Buch (der in der dritten Auflage 2021 mit einer längeren Liste aktualisiert wurde).

Im Februar 2022 veröffentlichte der investigative Journalist Cory Morningstar von Wrong Kind of Green das mittlerweile berühmte Harvard-Interview mit Klaus Schwab, in dem dieser damit prahlte, dass das WEF „die Kabinette durchdringt”, und „Frau Merkel”, „Wladimir Putin”, „Premierminister Trudeau”, „den Präsidenten Argentiniens” [Mauricio Macri] und andere als ehemalige Young Global Leaders des World Economic Forum nannte. Jacob repostete dies in einem Blogbeitrag und fügte eine Liste einiger prominenter YGLs aus seinem Buch hinzu.

Kurz darauf befasste sich Jacob mit den G20 und begann, einige Young Global Leaders mit Verbindungen zu den G20 aufzulisten.

Das brachte mich auf die Idee, eine Liste aller GLT und YGL als leicht zu verwendende Referenz zu erstellen. Gerade als ich mit diesem Projekt begann, hörte ich zufällig, dass Dr. Robert Malone ebenfalls vorhatte, eine solche Liste zusammenzustellen, und kontaktierte ihn, um zu fragen, ob wir zusammenarbeiten könnten, anstatt getrennt dieselbe Arbeit zu machen. Er stimmte zu und stellte den Kontakt zu seiner Forschungsassistentin Anita Hasbury-Snogles her. Gemeinsam stellten sie und ich die Liste zusammen (mit einigen Beiträgen von anderen). Diese Handarbeit dauerte mehrere Monate und war in der Tat mühsam!

Sie wurde erstmals im Juni 2022 veröffentlicht und im September 2023 aktualisiert. Danach hatten wir keine Zeit mehr, sie auf dem neuesten Stand zu halten, aber in den letzten Monaten habe ich die Teilnehmer für 2024 und 2025 hinzugefügt, einige Links aktualisiert und Kategorien mit weiteren Informationen ergänzt, kleinere Fehler korrigiert und präzisere (und hoffentlich genauere) Unterkategorien als Grundlage für Statistiken erstellt. Seit 1993 gibt es nun über 4.260 offiziell gelistete oder bestätigte Teilnehmer.

Die aktualisierte Liste kann auf Jacobs Blog abgerufen werden.

Statistik

Wenn man die Zahlen in Grafiken darstellt, zeigen sich einige interessante Muster und Trends.

Regionen

Die Regionen, aus denen die jungen Teilnehmer ausgewählt werden, werden von Nordamerika (25 %), Europa (23 %) und Asien (25 %) dominiert – man könnte sagen, es handelt sich um eine deutlich trilaterale Verteilung. Es wurden jedoch eindeutig Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass „niemand zurückgelassen wird“, damit die globale technokratische Agenda mit Hilfe dieser Akteure des Wandels in Schlüsselpositionen in möglichst vielen Ländern verwirklicht werden kann.

Und um kurz auf die Inspiration für dieses Projekt zurückzukommen:

Über 78 % der GLT/YGL-Teilnehmer kommen aus G20-Mitgliedstaaten (zu denen auch die Europäische Union und (ab 2023) die Afrikanische Union gehören (nach Abzug einiger AU-Staaten, die aufgrund von Staatsstreichen oder Konflikten suspendiert wurden).

Fast 20 % der Teilnehmer kommen aus BRICS-Mitgliedstaaten (von denen sechs Länder auch Mitglieder der G20 sind: Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und Saudi-Arabien).

Die Sektoren werden vollständig vom Wirtschaftssektor (51 %) dominiert, gefolgt vom Regierungssektor (17 %).

Jacobs erster Kommentar, als ihm dieses Kreisdiagramm gezeigt wurde, war: „Ah, öffentlich-private Partnerschaft!“ – und genau darum geht es beim Weltwirtschaftsforum.

Das Weltwirtschaftsforum, das sich für die Verbesserung der Lage in der Welt einsetzt, ist die internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit. Das Forum bringt führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft zusammen, um globale, regionale und branchenspezifische Agenden zu gestalten. (weforum.org).

Medien werden vom WEF separat kategorisiert, sind aber natürlich auch ein Wirtschaftszweig, genau wie soziales Unternehmertum und Teile des Kultursektors (Kunst, Unterhaltung, Musik, Fotografie, Religion und Sport – einschließlich einiger bekannter Prominenter).

Der Think-Tank-Sektor wird nun als Unterkategorie der Wissenschaft betrachtet, wird aber der Übersichtlichkeit halber in dieser Grafik separat dargestellt.

Sozialunternehmer und die Zivilgesellschaft (Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen und NGOs) leisten in vielen Fällen wirklich Gutes in der Welt, während einige der letzteren offenbar in erster Linie als Astroturfing-Instrumente für die Agenda gegründet wurden.

Bei genauerer Betrachtung des Wirtschaftssektors werden die Unterkategorien von Finanzen (Banken, Investmentfirmen, Versicherungen, Immobilien, Fintech, Börsen) dominiert, gefolgt von Technologie und Telekommunikation, Dienstleistungen (hauptsächlich Beratungsunternehmen, aber auch Anwaltskanzleien, Marketing, Analytik und Personalvermittlung), Konglomeraten (Konzerne oder Holdinggesellschaften), Industrie, Gesundheit und Pharma sowie Energie.

Der Regierungssektor wird von Politikern dominiert (darunter Regierungschefs, Minister, Abgeordnete, Gouverneure, Bürgermeister, Parteivorsitzende und andere Politiker). Die zweitgrößte Unterkategorie sind Beamte. Daneben gibt es noch zwischenstaatliche Positionen (in UN-Gremien oder der Europäischen Union), Diplomaten und Mitglieder königlicher Familien.

Erstaunlicherweise haben oder hatten viele ihre Machtpositionen während ihrer Teilnahme an den GLT- oder YGL-Programmen inne, und ein beträchtlicher Teil von ihnen ist derzeit im Amt oder hatte in den entscheidenden letzten fünf Jahren Schlüsselpositionen inne.

In der Liste sind einige Personen und Organisationen fett gedruckt und/oder in den neu hinzugefügten Spalten markiert, um ihre Bedeutung für die übergeordnete globale technokratische Agenda hervorzuheben: Agenda treibend (Organisationen), Nachhaltigkeit (Klima, DEI, ESG, SDGs, MDGs), Tech/4IR (bedeutende Tech-Software, KI, Überwachung usw.), Gesundheit (COVID-19, Impfstoffe), Bemerkenswert (Personen von potenziellem Interesse, darunter Nobelpreisträger, Prominente, Milliardäre, Königshäuser, Kritiker und einige gute Initiativen) und Schwarze Schafe (YGLs, die wegen Verbrechen verurteilt wurden, der Korruption oder finanzieller Unregelmäßigkeiten verdächtigt werden usw.).

Geschlechterverteilung

Anfangs waren die meisten Teilnehmer männlich, doch seit 1993 ist der Anteil der weiblichen Teilnehmer stetig gestiegen und erreichte 2015 ein Verhältnis von 50:50. Seitdem ist das Verhältnis in etwa gleich oder leicht darüber. Dies spiegelt den globalen Trend wider, mehr weibliche Führungskräfte in Spitzenpositionen in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien einzusetzen, um die technokratische Agenda auf „sanftere” Weise voranzutreiben.

Diese bewusste Feminisierung typischerweise männlicher Branchen oder Positionen kann laut dem Artikel von Helen Andrews, The Great Feminization, und nachfolgenden Interviews zu Problemen führen.

Dieser WEF-Insider hat kürzlich den wahren Grund hinter ESG enthüllt (den einige von uns schon seit langem vermutet haben).

Dies spiegelt sich auch deutlich bei den jüngeren Young Global Leaders wider, beispielsweise bei der Malaysierin Vidhya Ganesan (YGL 2024), die sich „leidenschaftlich für die Förderung von Frauen in der Arbeitswelt bei McKinsey und darüber hinaus einsetzt“, bei Kronprinzessin Victoria von Schweden (GLT 2001), die sich „leidenschaftlich für die Umwelt und den Klimawandel einsetzt“, dem indischen Minister Nara Lokesh (YGL 2018), der sich „leidenschaftlich für die Beschleunigung der Technologieverbreitung und der ländlichen Entwicklung einsetzt“; Haja Salimatu Bah, Ministerin für Kommunikation, Technologie und Innovation in Sierra Leone, die eine „Leidenschaft für Technologie und Innovation“ hat; oder die mongolische Staatssekretärin Bolor-Erdene Battsengel (YGL 2022), die „sich leidenschaftlich für ihre Arbeit zur digitalen Inklusionin der Mongolei einsetzt“ und KI zu den Hirten bringt.

Aber wie in dem oben genannten Interview mit dem WEF-Insider klargestellt wurde, geht es letztendlich um Geschäft und Macht, auch wenn der Idealismus der einzelnen Akteure, die zur Umsetzung der globalen Agenda eingesetzt werden, in vielen Fällen echt sein mag. Die meisten wissen wahrscheinlich nicht, wer ihre Fäden zieht und warum.

Zwei Zitate von Rockefeller: „Controlling the Game“ kommt mir in den Sinn:

Wir haben die einmalige Gelegenheit, unser Alter, unsere Erfahrung, unser Geld und unsere Organisation mit der Energie, dem Idealismus und dem sozialen Bewusstsein der Jugend zu verbinden. Wenn wir zusammenarbeiten, ist fast alles möglich. (John D. Rockefeller III, This Cybernetic Age, 1969) Der RBF hat „verbündete Stimmen für Klimaschutzmaßnahmen” unterstützt, darunter Unternehmen, Investoren, Evangelikale, Landwirte, Sportler, Arbeitnehmer, Militärführer, Verfechter einer harten Linie in der nationalen Sicherheit, Veteranen, Jugendliche sowie Gouverneure und Bürgermeister. (Rockefeller Brothers Fund, Sustainable Development Program Review 2005-2010)

