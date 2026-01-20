Richter Andrew P. Napolitano: „Nur mein Verstand hält mich auf“ – Trump stellt sich über Verfassung und Gesetz

Andrew P. Napolitano

In einer Szene aus Robert Bolts berühmtem Theaterstück „Ein Mann zu jeder Jahreszeit“ über den Hochverratsprozess gegen den heiligen Thomas Morus streitet Morus mit dem Generalstaatsanwalt von Wales über das Gesetz. Der Generalstaatsanwalt sagt, er würde alle Gesetze Englands fällen, um an den Teufel zu gelangen. Morus erinnert ihn daran, dass die Gesetze geschrieben wurden, um uns vor jenen zu schützen, die sie fällen würden, denn – so fragt Morus – wenn sich der Teufel umdreht und dich sucht, wo würdest du dich verstecken, wenn die Gesetze dem Erdboden gleichgemacht sind? Antwort: nirgendwo.

Die jüngste Erklärung von Präsident Donald Trump in einem Interview mit der New York Times, wonach ihn auf der internationalen Bühne nur seine „eigene Moral“ und sein „eigener Verstand“ zurückhalten könnten, ist eine direkte Zurückweisung seines Amtseids, weil sie faktisch die Gesetze niederreißt. Sie weist die ihm durch die US-Verfassung auferlegten Beschränkungen zutiefst zurück – jene Verfassung, die er öffentlich geschworen hat zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen –, ebenso wie die Verträge, denen die USA beigetreten sind, und die einschlägigen Bundesgesetze.

Der Zweck der Verfassung besteht darin, die Bundesregierung zu errichten und sie zugleich zu beschränken. Im Zuge dieser Errichtung hat sie sämtliche Gesetzgebungskompetenz dem Kongress und die Exekutivgewalt dem Präsidenten übertragen. Dabei hat sie bewusst darauf geachtet, jeden von der Arbeit des anderen fernzuhalten. Nur der Kongress kann Steuern erheben und den Krieg erklären. Nur der Präsident kann die Gesetze vollziehen und die Kriege führen, die der Kongress erklärt hat. Die Judikative hat das letzte Wort über die Bedeutung der Verfassung und der Bundesgesetze.

Dies ist das System der Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle, mit klar begrenzten Befugnissen und auferlegten Schranken, um die Anhäufung übermäßiger Macht in einem Zweig auf Kosten der beiden anderen zu verhindern und dadurch – zumindest theoretisch – die persönliche Freiheit zu schützen.

Die Verfassung ist das oberste Gesetz des Landes. Sie verlangt, dass jeder Amtsinhaber und jeder Regierungsangestellte – auf kommunaler, bundesstaatlicher und föderaler Ebene – ihr die Treue schwört. Diese Treue gilt nicht nur den Worten der Verfassung und ihren 27 Zusatzartikeln, sondern auch den Werten, die sich in diesen Worten manifestieren. Darüber hinaus sind auch Verträge, denen die Vereinigten Staaten durch die Zustimmung des Präsidenten und die Ratifizierung des Senats beigetreten sind, oberstes Recht des Landes. Verträge können selbstverständlich der Verfassung nicht widersprechen oder sie aufheben, aber sie können – wie die Genfer Konventionen – die amerikanische Außenpolitik regeln und einschränken.

All dies stellt grundlegende, solide verfassungsrechtliche Rechtslehre dar, fest verwoben in das Gefüge unserer Geschichte. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten, die Verfassung zu interpretieren, und maßgebliche Auslegungen können sich im Laufe der Zeit sogar ändern. Es dauerte fast 60 Jahre, bis Plessy v. Ferguson, das staatlich verordnete Rassentrennung unter der Doktrin „getrennt, aber gleich“ billigte, zu Brown v. Board of Education wurde, das erklärte, dass Trennung ihrem Wesen nach ungleich ist.

Dasselbe gilt für die Abtreibung. Es dauerte 50 Jahre, bis Roe v. Wade, das das Recht auf Privatsphäre als Schutz der Möglichkeit der Mutter verstand, ihr Kind abzutreiben, zu Dobbs v. Jackson wurde, das festhielt, Abtreibung sei eine Frage von Gesundheit und Sicherheit und damit eine Angelegenheit der Bundesstaaten.

Doch einige Werte können sich niemals ändern, ohne das durch die Verfassung errichtete Regierungssystem materiell zu untergraben. An erster Stelle dieser unveränderlichen Werte steht die Treue zur Herrschaft des Rechts. Wenn der Präsident einen Eid ablegt, die Verfassung zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen, verpflichtet er sich, das Gesetz zu befolgen, ob er ihm zustimmt oder nicht.

Wenn der Präsident den Eid ablegt, verspricht er, sein Amt „getreulich“ auszuüben. James Madison fürchtete einen „Finger-hinter-dem-Rücken“-Moment, falls das Wort „getreulich“ nicht im Eid enthalten wäre.

Nun zurück zu Trump. Indem er behauptet, dass ihn „auf der Weltbühne“ – eine Formulierung des Reporters, der Trump befragte, nicht Trumps eigene – nur sein eigener Verstand und seine eigene Moral zurückhalten könnten, hat er durch seine eigene Wortwahl offenbart, was sein präsidentielles Verhalten bereits gezeigt hat. Er lehnt offensichtlich die Verpflichtung ab, sein Amt getreulich auszuüben. Seine Loyalität gilt ihm selbst, nicht den Worten oder den zugrunde liegenden Werten der Verfassung.

Wenn also sein eigener Verstand mit einer ihm auferlegten Beschränkung nicht übereinstimmt – etwa dass nur der Kongress Steuern erheben und nur der Kongress den Krieg erklären kann –, wird er sich für die Treue zu seinem eigenen Verstand entscheiden und nicht für die Treue zur Verfassung und zu seinem Eid, sie zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen.

Er hat den Amerikanern Verkaufssteuern auferlegt, und er hat das Militär angewiesen, Unschuldige auf hoher See zu töten sowie eine Invasion Venezuelas und die Entführung des anerkannten venezolanischen Präsidenten und seiner Ehefrau durchzuführen. Im Zuge dieser Ereignisse hat er einseitig Milliarden von Dollar von Verbrauchern abgeschöpft, die seine Verkaufssteuern zahlen, die er Zölle nennt, und seine Truppen haben einseitig Hunderte Unschuldige ermordet – auf Schnellbooten und Fischerbooten in internationalen Gewässern, schlafend in Militärkasernen in Caracas und innerhalb des venezolanischen Präsidentenpalasts.

Er hat außerdem angekündigt, dass die USA Öl aus dem Boden unter venezolanischem Hoheitsgebiet stehlen werden, und er hat sich sogar selbst zum amtierenden Präsidenten Venezuelas erklärt.

Die Amerikanische Republik gründet auf der Verfassung. Sie setzt voraus, dass jemand, der ihr die Treue schwört, dies ohne mentale Vorbehalte oder Umgehungsabsicht tut. Im Verlauf unserer Geschichte haben wir Präsidenten erlebt, die unschuldige Zivilisten ermordet, Unschuldige aufgrund ihrer Rasse inhaftiert und uns wissentlich in Kriege gelogen haben. Und wir haben als Nation überlebt.

Nun dies.

Dies ist eine öffentliche Zurückweisung der strukturellen Regierungsnormen, wie sie in unserer Geschichte beispiellos ist. Bleibt sie ungebremst, wird Amerika niemals mehr dasselbe sein, während die Nation den Launen des präsidentiellen „Verstandes“ ausgeliefert ist. Und die Gesetze können uns nicht schützen, weil dieser Präsident sie gefällt hat, um jeden selbstdefinierten Teufel zu zerschmettern, der ihm ins Fadenkreuz gerät.