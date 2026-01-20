Pepe Escobar: Reich des Chaos, Plünderungen und Angriffe in Panik vor der Vertreibung aus Eurasien

Von Pepe Escobar

Teheran wird sich niemals den Diktaten beugen. Die Besessenheit des Neo-Caligula-Regimes vom Regimewechsel – die sich tatsächlich auch in der Besessenheit der NATOstan widerspiegelt – wird weiterhin vorherrschen. Teheran lässt sich nicht einschüchtern.

Der ganze Planet ist irgendwie erschüttert von Neo-Caligulas neuestem Betrug: Weil er seinen „Friedens“-Nobelpreis nicht aus Norwegen bekommen hat, besteht ein Teil seiner größenwahnsinnigen narzisstischen Rache darin, Grönland von Dänemark zu übernehmen (im Empire-Jargon: Wen interessiert das schon? Diese Skandinavier sind sowieso alle gleich).

Mit den Worten von Neo-Caligula selbst: „Die Welt ist nicht sicher, solange wir nicht die vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben.“

Damit ist das Imperium des Chaos endgültig zum Imperium der Plünderung und nun zum Imperium der permanenten Angriffe geworden.

Verschiedene Euro-Chihuahuas wagten es, eine kleine Gruppe von Hundeschlittenführern zu entsenden, um Grönland vor Neo-Caligula zu verteidigen. Vergeblich. Sie wurden sofort mit Zöllen belegt. Der Schlag bleibt bis zum „vollständigen und totalen Kauf“ Grönlands in Kraft.

Die Euro-Chihuahuas – in Anlehnung an den Globalen Süden – sind vielleicht endlich zu dem neuen Paradigma erwacht: schlagbasierte Geopolitik.

Neo-Caligula hat keinen Regimewechsel in Caracas erreicht – und seine Öl-Fata Morgana wurde sogar von den großen US-Energiekonzernen widerlegt. Er hat keinen Regimewechsel in Teheran erreicht – obwohl die CIA, der Mossad und verschiedene NGOs rund um die Uhr daran gearbeitet haben.

Plan C ist also Grönland, das für imperiale Lebensraumzwecke unerlässlich ist, als Sicherheit für die unbezahlbaren Schulden in Höhe von 38 Billionen Dollar – Tendenz steigend.

Das bedeutet keineswegs, dass die Iran-Obsession aufgegeben wird. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln begibt sich in eine Position im Omanischen Meer/Persischen Golf, von wo aus er noch vor Ende der Woche den Iran angreifen könnte. Alle Angriffsszenarien bleiben bestehen.

Angenommen, die Hölle bricht los, könnte dies zu einer noch demütigenderen Wiederholung des 12-tägigen Krieges im Juni letzten Jahres werden, den die Todeskult-Anhänger in Westasien 14 Monate lang geplant hatten.

Der 12-tägige Krieg scheiterte nicht nur als Operation zum Regimewechsel, sondern führte auch zu einer so harten iranischen Vergeltungsmaßnahme, dass Tel Aviv sich davon noch immer nicht erholt hat. Teheran hat wiederholt deutlich gemacht, dass das gleiche Schicksal die Truppen des Neo-Caligula im Iran und im gesamten Golfraum erwartet, sollten neue Angriffe erfolgen.

Warum die Besessenheit vom Regimewechsel anhält

Was die ebenso kläglich gescheiterte Operation zum Regimewechsel im Iran in den letzten Wochen angeht, so stand dabei der erbärmliche Clownprinz Reza Pahlavi im Vordergrund, der sich sicher in Maryland versteckt hält und von den US-Medien massiv als „vereinende politische Figur” angepriesen wird, die in der Lage ist, die „gelebte Katastrophe der klerikalen Herrschaft” neu zu bewerten.

Neo-Caligula war zu beschäftigt, um sich um diese ideologischen Feinheiten zu kümmern. Was er wollte, war, den Prozess zu beschleunigen, indem er – wie könnte es anders sein – die Logik des Imperiums der permanenten Angriffe anwandte: den Iran zu bombardieren.

Die Ablenkungsmanöver gingen, wie zu erwarten war, völlig aus dem Ruder. Der Todeskult in Westasien hat Moskau möglicherweise gebeten, Teheran mitzuteilen, dass sie nicht zuschlagen würden, wenn der Iran nicht zuerst zuschlägt. Als ob Teheran – und Moskau – irgendetwas glauben könnten, was aus Tel Aviv kommt.

Die Golfstaaten – Saudi-Arabien, Katar und Oman – haben Neo-Caligula möglicherweise gebeten, nicht zuzuschlagen, da dies den gesamten Golf in Brand gesetzt und „schwerwiegende Rückschläge“ nach sich gezogen hätte.

Das eigentliche Problem war – wieder einmal – TACO. Es gab einfach kein US-Angriffsszenario, das einen blitzschnellen Regimewechsel, das einzig akzeptable Ergebnis, ermöglicht hätte. Also zurück zur Eroberung Grönlands.

Es dauerte nur wenige Tage, um die massive Propagandakampagne in ganz NATOstan über „massive Opferzahlen” unter den iranischen Demonstranten zu entlarven.

Die – gefälschten – Zahlen stammten vom Zentrum für Menschenrechte im Iran, das sich – wo sonst – in New York befindet und von der CIA-infizierten National Endowment for Democracy (NED) in Washington und anderen verschiedenen Desinformationsorganisationen finanziert wird.

Die Liste der Gründe für einen dringenden Regimewechsel im Iran ist jedoch nach wie vor lang und umfasst unter anderem diese vier Schlüsselelemente:

Teheran muss die Achse des Widerstands in Westasien, die Palästina unterstützt, aufgeben. Da der Iran an der privilegierten Schnittstelle der Handels- und Energiekorridore in Eurasien liegt, müssen sowohl seine Verbindungen zum Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) als auch zu Chinas Neuen Seidenstraßen (BRI) unterbrochen werden. Das bedeutet, die organische Zusammenarbeit zwischen Russland, Iran, Indien und China innerhalb der BRICS-Staaten von innen heraus zu sprengen. Da über 90 % der iranischen Ölexporte nach China gehen – und in Yuan abgewickelt werden –, ist dies eine ernsthafte Bedrohung für den Petrodollar: das ultimative Anathema. In dieser Hinsicht steht der Iran im Sinne des „Empire of Permanent Strikes“ auf einer Linie mit Venezuela. Es gilt entweder unser Weg – der Petrodollar – oder gar nichts. Die Ausdauer des nie endenden Traums von einem Iran unter dem Schah-Remix – komplett mit einer Geheimpolizei im Stil des Schahs (SAVAK), engen Verbindungen zum Mossad, um die arabischen Barbaren in Schach zu halten, und einem weitläufigen, von der CIA betriebenen Netz von Überwachungszentren, die sowohl auf Russland als auch auf China abzielen.

Wie man einem „Regimewechselkrieg“ begegnet

Teheran lässt sich von Sanktionen nicht einschüchtern – schließlich hat es in vier Jahrzehnten über 6.000 davon ertragen, die darauf abzielten, seine Wirtschaft vollständig zu strangulieren und sogar die Ölexporte, in imperialer Terminologie, „auf Null“ zu reduzieren.

Selbst unter maximalem Druck war der Iran in der Lage, die umfangreichste industrielle Basis in Westasien aufzubauen, unermüdlich in Selbstversorgung und modernste militärische Ausrüstung zu investieren, 2023 der SCO und 2024 den BRICS beizutreten und für alle praktischen Zwecke eine führende Wissenswirtschaft des Globalen Südens zu entwickeln.

Es wurde viel – digitale – Tinte darüber vergossen, warum China dem Iran bisher nicht angemessen gegen den maximalen Druck des Imperiums geholfen hat, beispielsweise indem es Teheran gegen die spekulativen Angriffe auf den Rial unterstützt hätte. Das hätte Peking im Vergleich zu seinen Devisenreserven fast nichts gekostet.

Der spekulative Angriff auf den Rial war wohl der wesentliche Auslöser für die Proteste im gesamten Iran. Man darf nicht vergessen, dass Hungerlöhne maßgeblich zum Zusammenbruch Syriens beigetragen haben.

Es ist an Peking, diese unangenehme Frage – diplomatisch – zu beantworten. Der Geist von BRICS Plus – nennen wir es Bandung 1955 Plus – wird möglicherweise nicht überleben, da wir alle wissen, dass es in diesem aktuellen Weltkrieg im Wesentlichen um Ressourcen und Finanzen geht, die mobilisiert und richtig eingesetzt werden müssen.

Und das bringt uns zu Chinas Führung, die ernsthaft abwägt, ob es sich lohnt, eine Art größere Version Deutschlands zu bleiben: embryonal egozentrisch, von Angst geprägt und in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht grundlegend egoistisch. Die – vielversprechende – Alternative für China besteht darin, innerhalb der BRICS-Staaten ausreichend große Kreditfazilitäten für eine Reihe befreundeter Nationen zu schaffen.

Was auch immer als Nächstes geschieht, es ist klar, dass das Imperium der permanenten Streiks nicht nur einer multipolaren, multiklonalen Welt gegenüber „aktiv feindselig” bleiben wird, sondern dass diese Feindseligkeit in einem giftigen Sumpf aus Wut und Rache mariniert und der ultimativen Panikangst untergeordnet sein wird: der langsamen, aber sicheren, unaufhaltsamen Vertreibung des Imperiums aus Eurasien.

Stichwort für den Sonderbeauftragten des Weißen Hauses, Witkoff – den Immobilien-Bismarck –, der die imperialen Diktate gegenüber dem Iran verkündet:

Stoppen Sie die Anreicherung von Uran. Kommt nicht in Frage. Reduzieren Sie die Raketenbestände. Kommt nicht in Frage. Reduzieren Sie etwa 2000 kg angereichertes Kernmaterial (3,67–60 %). Das könnte verhandelbar sein. Hört auf, „regionale Stellvertreter“ zu unterstützen – wie in der Achse des Widerstands. Kommt nicht in Frage.

Teheran wird sich niemals den Diktaten beugen. Aber selbst wenn es das täte, wäre die – versprochene – imperiale Belohnung die Aufhebung der Sanktionen (was der US-Kongress niemals tun wird) und eine „Rückkehr in die internationale Gemeinschaft“. Der Iran ist bereits Teil der internationalen Gemeinschaft in der UNO und innerhalb der BRICS, der SCO und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) sowie anderer Institutionen.

Die Besessenheit des Neo-Caligula-Regimes vom Regimewechsel – die sich tatsächlich in der Besessenheit der NATOstan widerspiegelt – wird also weiter vorherrschen. Teheran lässt sich nicht einschüchtern. Der strategische Berater des iranischen Parlamentspräsidenten, Mahdi Mohammadi, sagt dazu:

„Wir wissen, dass wir uns einem Krieg um den Regimewechsel gegenübersehen, in dem der einzige Weg zum Sieg darin besteht, die Drohung glaubhaft zu machen, die während des 12-tägigen Krieges zwar bereitstand, aber nicht umgesetzt werden konnte: ein geografisch ausgedehnter Zermürbungskrieg, der sich auf die Energiemärkte am Persischen Golf konzentriert und auf einer stetig wachsenden Raketenfeuerkraft basiert und mindestens mehrere Monate dauern würde.“