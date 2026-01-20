Trump will Grönland nehmen … und dann will er nach mehr greifen

Moon of Alabam

US-Präsident Donald Trump schrieb einen Brief an den norwegischen Premierminister Jonas Gahr Støre. Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates übergaben Kopien des Briefes an europäische Botschafter in Washington D.C.

Eine Kopie wurde einem Newshour-Journalisten zur Verfügung gestellt:

Sehr geehrter Herr Botschafter,

Präsident Trump hat darum gebeten, dass die folgende Nachricht, die an Premierminister Jonas Gahr Støre gerichtet ist, an Ihren [namentlich genannten Regierungs-/Staatschef] weitergeleitet wird.

„Lieber Jonas:

Da euer Land beschlossen hat, mir den Friedensnobelpreis für das Beenden von 8 Kriegen PLUS zu verweigern, fühle ich mich nicht länger verpflichtet, ausschließlich an Frieden zu denken – obwohl dieser immer vorherrschend bleiben wird –, sondern kann nun auch darüber nachdenken, was gut und richtig für die Vereinigten Staaten von Amerika ist. Dänemark kann dieses Land weder vor Russland noch vor China schützen, und warum haben sie überhaupt ein ‚Eigentumsrecht‘ daran? Es gibt keine schriftlichen Dokumente, es ist nur so, dass dort vor Hunderten von Jahren ein Boot gelandet ist – aber wir hatten dort ebenfalls Boote. Ich habe mehr für die NATO getan als jede andere Person seit ihrer Gründung, und jetzt sollte die NATO etwas für die Vereinigten Staaten tun. Die Welt ist nicht sicher, solange wir nicht die vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben. Vielen Dank!

Präsident DJT“

Trump wird weiterhin Grönland fordern, bis Europa etwas unternimmt, um ihn entschlossen zu stoppen.

Als Trump versuchte, den Handel mit China durch extrem hohe Zölle abzuwürgen, reagierten die Chinesen, indem sie den Export seltener Erden und entsprechender Produkte stoppten. Die USA benötigen diese dringend und haben keine anderen Bezugsquellen. Trump wich zurück, nahm Abstand von den Zöllen und schloss Frieden mit Präsident Xi.

Europa muss einen ebenso entschlossenen Schritt gehen. Es hat Trump erlaubt, Zölle auf europäische Waren zu erheben, ohne Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das war ein gewaltiger Fehler, denn Trump interpretierte dies sofort als Schwäche, die weiter ausgenutzt werden konnte.

Europa hat einen Handelsüberschuss durch den Verkauf von Waren in die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig hat Europa ein Defizit durch den Kauf von Dienstleistungen aus den USA. Zu diesen Dienstleistungen gehören Software, Internetanwendungen, Fernsehserien und Filme, Beratung sowie bestimmte Bereiche des Bankwesens.

Europa sollte unverzüglich Zölle auf alle Dienstleistungen erheben, die die USA in Europa anbieten. Diese sollten doppelt so hoch sein wie die Zölle, die Trump auf europäische Waren verhängt hat. Reagiert Trump mit höheren Warenzöllen, sollte Europa die Dienstleistungszölle entsprechend erhöhen. Microsoft, Google und Hollywood sollen ruhig darüber schreien. All ihre Produkte lassen sich ohne allzu große Schwierigkeiten durch europäische ersetzen.

Es gibt weitere Maßnahmen, die europäische Länder ergreifen könnten. In Europa befinden sich mehrere Zehntausend US-Soldaten sowie zugehörige Zivilisten. Da die USA Grönland bedrohen, ist es gerechtfertigt, ihre bisher freie Beweglichkeit einzuschränken – nur um sicherzugehen, dass sie unter Trumps Kommando nicht etwas ebenso Dummes tun. Letztlich sind diese Menschen Geiseln. Nutzt sie auch als solche.

Europa sollte außerdem sofort ein multinationales, unabhängiges Regiment unter dänischem Kommando aufstellen und nach Grönland verlegen. Es soll das Land vor den angeblichen „russischen“ und „chinesischen“ Eindringlingen schützen, vor denen die USA zu warnen vorgeben.

Eine gestrige Meldung besagte, dass das Pentagon erklärt habe, 1.500 aktive Fallschirmjäger der US-Armee für einen möglichen Einsatz in Minnesota in Alarmbereitschaft versetzt zu haben:

Die Soldaten stammen aus der 11. Luftlandedivision, stationiert auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska – einer der wichtigsten Infanterieformationen der Armee und einer Fronttruppe der US-Militärpräsenz im Pazifikraum, die zur Abschreckung Chinas positioniert ist. Die Division ist zudem die führende Einheit des Militärs für arktische Kriegsführung.

Wenn jemand glaubt, dass die wichtigsten US-Einheiten, die für den Kampf unter arktischen Bedingungen ausgebildet und vorgesehen sind, in Alarmbereitschaft versetzt wurden, um nicht existierende Unruhen in Minnesota niederzuschlagen, kann mich gern wegen des Kaufs einer riesigen Brücke kontaktieren, die ich anbiete. Diese Truppen bereiten sich zweifellos darauf vor, Grönland zu übernehmen.

Europa sollte dem zuvorkommen, indem es schneller handelt.

Leider ist die aktuelle Generation europäischer Führungspersönlichkeiten die schlechteste, die der Kontinent seit Jahrzehnten hatte. Deshalb bezweifle ich, dass sie in der Lage sein wird, irgendeine bedeutende Maßnahme zu planen und umzusetzen.

In der Konsequenz wird Trump Grönland nehmen … und dann nach mehr greifen.