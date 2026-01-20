Escobar, bekannt für seine scharfsinnigen Kommentare zu Eurasien und dem „Empire of Chaos“, diskutiert basierend auf seinem neuesten Kolumnenbeitrag Themen wie Irans militärische Stärke, US-amerikanische Plünderungsstrategien und die Rolle von Russland, China und den BRICS-Staaten.

Das Gespräch, das am 20. Januar 2026 stattfand, verbindet historische Kontexte mit aktuellen Ereignissen und warnt vor einer eskalierten globalen Konfrontation. Es dauert etwa eine Stunde und ist reich an Insider-Informationen, die Escobar aus seinen Reisen und Kontakten schöpft.

Irans Raketen-Überraschung: Warum Trump und Israel zögern

Der Nahostkonflikt eskaliert, doch ein direkter Angriff der USA und Israels auf Iran bleibt aus – trotz anhaltender Drohungen. Pepe Escobar, renommierter Geopolitik-Analytiker, erklärt in seinem jüngsten Beitrag und im Gespräch mit Danny Haiphong die Gründe dafür.

Zentral steht Irans militärische Überlegenheit, die durch hypersonische Raketen und eine robuste Verteidigungsstrategie untermauert wird. „Iran ist nicht unantastbar, aber praktisch immun gegen alles, was Israel außer Atomwaffen werfen könnte“, betont Escobar. Dies wurde während des „12-Tage-Kriegs“ deutlich, als iranische Raketenangriffe Tel Aviv zum Betteln um einen Waffenstillstand zwangen.

Die Verzögerung eines US-Schlags gegen Iran hat zwei Hauptursachen. Erstens fehlen den USA die notwendigen Assets für einen „Blitzschlag“ im Stil von Shock and Awe, der das Regime enthaupten könnte – inklusive des Obersten Führers Ajatollah Khamenei, IRGC-Führer und Parlamentarier. Trump hat Szenarien auf dem Tisch, die alle scheitern, weil Iran bunkergeschützte Strukturen und ein hochgradiges Alarmsystem aufgebaut hat.

Zweitens hat Israel selbst Bedenken: Netanyahu informierte Trump, dass die israelische Luftverteidigung unzureichend sei, um eine iranische Vergeltung abzuwehren. Berichte aus der Jerusalem Post unterstreichen, dass der IDF trotz wochenlanger Vorbereitungen nicht bereit war. Escobar zitiert iranische Warnungen: „Wenn wir angegriffen werden, löschen wir Israel von der Karte – nicht metaphorisch.“

Diese Dynamik ist Teil einer 43-jährigen Fehde seit der Islamischen Revolution von 1979. Für die US-Eliten, unabhängig von Partei, ist Iran ein Dorn im Auge – ein souveräner Staat, der sich dem „Empire of Chaos“ widersetzt.

Trumps „vier Diktate“ an Iran (Stopp der Urananreicherung, Reduzierung von Raketenbeständen, Begrenzung auf 2.000 Kilo angereichertes Material und Einstellung der Unterstützung regionaler Proxys wie der Achse des Widerstands) sind unrealistisch. Iran wird nie auf seine Raketenprogramme verzichten, die als Abschreckung dienen.

Escobar zitiert Mohammad Madi, strategischen Berater des iranischen Parlamentssprechers: „Wir stehen einem Regimewechsel-Krieg gegenüber. Der Sieg erfordert eine glaubwürdige Drohung.“ Iran plant einen „geographisch expansiven Abnutzungskrieg“, inspiriert von russischen Strategien, der Monate dauern und den Persischen Golf lahmlegen könnte.

Wirtschaftliche Kriegführung und Regimewechsel-Versuche

Irans wirtschaftliche Schwäche ist ein weiterer Hebel des Westens. Eine spekulative Attacke auf den Rial vor Monaten löste Proteste aus, die von Infiltratoren ausgenutzt wurden – eine hochkomplexe Operation mit Zellen aus Aserbaidschan, Irakisch-Kurdistan, Sistan-Balutschistan und Pakistan.

Escobar vergleicht es mit Hongkongs Unruhen 2019, nur fragmentierter und raffinierter. Iran diffundierte die Krise in einer Woche: Internet-Shutdown, Starlink-Deaktivierung und Identifizierung von ISIS-ähnlichen Zellen. Dennoch starben Hunderte, und die Sanktionen seit über 40 Jahren zerstören die Infrastruktur – Häfen, Flughäfen und Städte verfallen.

Die Regierung reagierte klug: Sie konsultierte die Basar-Händler (Bazaris) zu Lebenshaltungskosten, im Gegensatz zu westlichen Medien, die fälschlich von einem „Abkehr der Bazaris“ sprachen. Tatsächlich stammen die Probleme aus Sanktionen, nicht nur Missmanagement.

Escobar kritisiert China: Warum half Beijing nicht gegen die Währungsmanipulation? Die BRICS-Bank NDB könnte Kredite gewähren, doch ihre Statuten in US-Dollar machen Sanktionen unvermeidbar. „Wir brauchen eine neue Bank für den Globalen Süden, nicht in Dollar“, fordert Escobar.

Irans Widerstand wurzelt in schiitischer Metaphysik: Martyrertum und anti-kolonialer Geist seit 1979. Die gescheiterte Revolution stärkt diesen Geist – eine „poetische Gerechtigkeit“, wie Escobar sagt.

Das Empire of Chaos mutiert: Plunder und Permanente Schläge

Escobar beschreibt die USA unter Trump als „Empire of Plunder and Permanent Strikes“. Dies manifestiert sich in Lateinamerika (Venezuela), Europa und Eurasien.

In Venezuela scheiterte die Entführung Maduros; ein Regimewechsel für Ölvorräte ist unrealistisch – Guerillakriege und unrentable Investitionen (183 Milliarden Dollar für 3 Millionen Barrel/Tag) verhindern es.

Iran ist schwieriger: Ein Angriff soll die BRICS sprengen, den North-South-Korridor (Russland–Iran–Indien) zerstören und Chinas Seidenstraßen unterbrechen. „Iran ist der Kreuzweg, um die USA aus Eurasien zu vertreiben“, warnt Escobar.

Russland und China unterstützen Iran subtil: militärische Kooperation (IL-76-Flüge mit Ausrüstung), Grid-Wiederaufbau nach Cyberangriffen und Technologie gegen Starlink. „Russland und China können Iran nicht fallen lassen – es wäre das Ende der Eurasien-Integration“, sagt Escobar. Dennoch bleiben Details geheim, da es um nationale Sicherheit geht.

Greenland: Trumps „Plan C“ und die Demütigung Europas

Der absurdeste Akt: Trumps Greenland-Annexionspläne. Er rahmt es als Schutz vor „russischer und chinesischer Bedrohung“, doch Escobar entlarvt es als Plünderung. Greenland bietet Kollateral für US-Schulden – unerschlossene Energie- und Seltenerd-Reserven. „Imperialer Lebensraum“, nennt es Escobar.

Russland und China fokussieren auf die Arktische Seidenstraße (Northern Sea Route), nicht Expansion. Trump nutzt Europas Schwäche: Deindustrialisierung, teures US-Gas und Waffenverkäufe nach Ukraine. NATO-Staaten schickten lächerliche Truppen (weniger als 30), doch sie haben keine Waffen gegen Amerika.

Trumps Brief an Norwegen – Rache für den verweigerten Nobelpreis – demütigt Europa: „Ihr seid nicht wert, was ich esse.“ Europa fehlt Souveränität; es ist ein „matschiges Ding“ für Trump.

Die Oreshnik-Rakete in Lwiw war eine NATO-Warnung: „Wir können überall zuschlagen.“ Stille folgte – Angst vor Eskalation.

Ausblick: Ein wilder Ritt unter Neo-Caligula

Trump braucht „Wins“ wie ein Wrestler. Venezuela und Iran scheitern; Greenland scheint leicht. Escobar warnt: Dies ist kindisch, doch gefährlich – getrieben von Ego und Schulden. Kuba könnte nächstes Ziel sein.

Der „Board of Peace“ für Gaza? Ein Scam, ignoriert Palästinenser und Hamas. Russland wird nicht beitreten, da es UN-Positionen widerspricht.

Iran, Russland und BRICS intervenieren subtil, um Eurasien zu schützen. Die USA mutieren zu einem Plünderer, doch Irans Raketen und Widerstandsgeist könnten Trump schocken. Geschichte, so Escobar, bringt poetische Gerechtigkeit – und 2026 verspricht Chaos.