Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Von Grönland aus wollen SIE uns versklaven! (Ernst Wolff spricht Klartext)

Das Merz-Regime wird fallen – so oder so! | #KrallErklärt

Wird Deutschland zur Führungsmacht? – Grönland-Krise als Zerreißprobe der NATO // GEGENPOL

Krall & Bubeck: UBS vor Pleite? Was wirklich passiert…

Katastrophenzyklen Teil 1/3 – Weltraum, Technologie, Gesellschaft | Erde ist Spielball im Universum

Eilmeldung: Russland wird Deutschland und Großbritannien mit Atomwaffen angreifen, wenn der Krieg in der Ukraine weitergeht, warnt Putins oberster Berater

Link zum Video

Atombomben auf Japan: die verschwiegene Geschichte | Prof. Kuznick

Verboten als Waffe – erlaubt auf dem Feld: Das Glyphosat-Paradox

Corona-Aufarbeitung, Drosten & die Enquetkommission I Tom Lausen

OH SNAP! Wir hatten Recht mit Fort Huachuca. | Candace Episode 291

Link zum Video

Was ein Appell zur Unterstuetzung von Jacques Baud sonst noch zeigt: Ein Kommentar

Ärzte: „Bloß keine Corona-Aufarbeitung“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. med. Jürgen Borchert

Ana Kasparian spricht es wütend aus: Das Verhalten der IDF Soldaten ist unerträglich böse (dt.UT)

Die Vergangenheit ist der Prolog – Warum Charlie Kirk ermordet wurde – Ep. 287 (Candace Owens – DE)

Das Anti Liebe System zerstört die moderne Gesellschaft (KI als Prof. Jiang Xequin -Podcast-Deutsch)