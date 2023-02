Al Gores „grüne“ Investmentfirma besitzt Anteile an Unternehmen, die die Umwelt verschmutzen

Al Gore ist der Pate der Linken für den Klimawandel. Er spricht seit über 20 Jahren darüber, nachdem er ein Buch darüber geschrieben hat, das sogar verfilmt wurde.

Doch wie so viele liberale Klimawandel-Aktivisten ist auch Gore ein totaler Betrüger. Nicht nur, dass er in Privatjets um die Welt fliegt, seine grüne Investmentfirma besitzt offenbar auch Anteile an Unternehmen, die die Umwelt verschmutzen.

Wundert das jemanden?

Die New York Post berichtet:

Und wenn es um Ohio geht, ist Al Gore natürlich nirgends zu finden.

Keine Proteste. Keine Greta. Kein Biden. Keine AOC. Kein Al Gore. Wo sind die sogenannten Umweltschützer für Ostpalästina?

