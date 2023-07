Alarm im Westen – Die Araber errichten ein Ölmonopol!

Öl ist auch heute noch der wichtigste Energieträger, und so ist es nicht verwunderlich, dass versucht wird, diesen Markt zu monopolisieren. Wer den Ölpreis kontrolliert, diktiert die Weltordnung, und heute sehen wir, wie sich eine Allianz zwischen dem saudischen Kronprinzen Mohammad Bin Salman (MBS) und Wladimir Putin bildet. Das Kartell der Erdölproduzenten (OPEC+) existiert, um die Kontrolle über das Erdöl in einem Energieumfeld aufrechtzuerhalten, das in den vergangenen 20 Jahren genügend Schläge erlebt hat, um das Gegenteil zu erleben – einen dreifachen Preisverfall.

In einer geopolitischen Welt, die durch den Wettbewerb zwischen China und den USA geprägt ist, beginnt die Bedeutung der OPEC+ weit über die Grenzen der Ölmärkte hinaus zu reichen. Ich habe schon früher geschrieben, dass die Araber dem Druck der Amerikaner standgehalten haben und sogar in den Orbit der Achse Peking-Moskau-Teheran eingetreten zu sein scheinen, siehe die jüngste, von China vermittelte Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran.

Viele fragen sich, ob MBS in das Anti-Washington-Lager übergewechselt ist. Alles ist möglich, wenn man sich an die Fakten hält.

Die OPEC+ ist unter ganz anderen geopolitischen Bedingungen entstanden. Ende 2016 erlebte die Welt eine Annäherung zwischen den größten Ölproduzenten der Welt, die bis dahin zwei antagonistische Akteure waren, die versuchten, sich auf den Schock des Wiederaufstiegs der Vereinigten Staaten als Spitzenproduzent einzustellen. Die Bildung einer Allianz zwischen Riad und Moskau war ein Akt der saudischen Verzweiflung, die mit allen Mitteln versuchte, den US-Schieferölsektor in den Bankrott zu treiben, und mit russischer Hilfe den Gasmarkt beeinflussen und die Preise drastisch senken konnte.

Schritt für Schritt positionierte sich die Diplomatie neu und erkannte, dass sich eine größere geopolitische Konvergenz zwischen Riad und Moskau und Washington anbahnte. Beim Besuch von König Salman bei Putin (Oktober 2017), dem ersten offiziellen Besuch eines saudischen Monarchen in Moskau, sprachen die beiden über militärische Zusammenarbeit und die Möglichkeit, dass die Saudis russische Waffen kaufen. Im Weißen Haus ertönten sofort die Alarmglocken.

Die Ereignisse der letzten Jahre und die Faust-in-der-Luft-Diplomatie des Demokraten Joe Biden haben sich entscheidend zur Stärkung der OPEC+-Allianz „verschworen“. Nur acht Monate nach seinem Amtsantritt, inmitten des Konflikts in der Ukraine, sah sich Biden gezwungen, die OPEC um eine Erhöhung der Rohölproduktion zu bitten, um den durch die Exportsanktionen gegen die Russische Föderation hart getroffenen Markt zu beruhigen. Onkel Sam, der sich auf seinen Stolz berief, reiste nach Riad, um den MBS zu überzeugen, doch die Würfel waren bereits gefallen. Anstelle einer Produktionssteigerung beschloss die OPEC+, die Förderung stark zu kürzen. Unfähig, den Markt zu beeinflussen, war Joe Biden gezwungen, so viel US-Öl aus der strategischen Reserve freizugeben, dass die US-Öltanks (Reservoirs) im März 2023 nur noch 58 % der Menge von vor drei Jahren enthielten!

Wladimir Putin hat es geschafft, die Autonomie der OPEC+ zu erhöhen. Mehr noch – China hat seine Beziehungen zu allen großen Ölproduzenten im Nahen Osten eilig vertieft und hat nun feste Verträge und Verpflichtungen mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran. Hunderte Milliarden an Investitionen, Zusammenarbeit auf der ganzen Linie für die nächsten 50 Jahre!

All diese Veränderungen sind ein schwerer Schlag für Amerika, das von seinen Verbündeten im Nahen Osten erwartet hatte, dass sie im Konflikt mit Russland und China an seiner Seite stehen. Doch zumindest im Technologiekrieg hat Saudi-Arabien die Seiten gewechselt: Als Xi Jinping im Dezember 2022 Riad besuchte, unterzeichnete Huawei eine Reihe von Investitionspartnerschaften mit saudischen Unternehmen.

Auch andere Länder in der Region sind dem Beispiel des Hauses Saud gefolgt. Die Vereinigten Arabischen Emirate kauften Kampfjets aus China und brachen damit eine Vereinbarung mit den USA über den Kauf von F-35-Jets. Die VAE haben sich auch mit Russland darauf geeinigt, das Geld der vom Westen sanktionierten Oligarchen zu transferieren und sicher in emiratischen Banken zu deponieren.

Es wird erwartet, dass das heikelste Problem so schnell wie möglich gelöst wird – die 5. Flotte der US-Marine und das Zentralkommando der US-Marinetruppen in der Region sind in Bahrain untergebracht, das sich bereits in der Umlaufbahn des sino-russischen Einflusses befindet. Das Signal ist eindeutig – die VAE haben sich (im Mai 2022) aus dem von den USA geführten Bündnis der Combined Maritime Forces zurückgezogen. Jüngsten militärischen Erkenntnissen zufolge wird Peking bald die Zusammenarbeit einer beeindruckenden Seestreitmacht im Persischen Golf koordinieren, der sich Saudi-Arabien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman angeschlossen haben.

Vor uns liegen schwierige Jahre, die auch den Ehrgeiz der „Davosianer“ auf die Probe stellen werden, die Energiewende (weg von Öl und Gas) zu schaffen. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass die OPEC+ mittel- bis langfristig die Ölproduktion dominieren wird, da die Schiefergasvorkommen (durch Hydraulic Fracturing gewonnenes Gas) erschöpft sind.

Der Durchschnittsbürger mag sich eine Zukunft vorstellen, die ausschließlich den Elektroautos gehört, doch die Wahrheit sieht anders aus, und die Realität wird verdammt hart sein. Niemand verliert ein Wort darüber, dass ein Verbot des Ölverbrauchs den Untergang der petrochemischen Industrie bedeutet. Ebenso wird die Versorgungskette der Menschheit zum Erliegen kommen, da die Transportunternehmen nicht mehr arbeiten können.