Bill Gates präsentiert Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels durch innovative Maßnahmen in der Nahrungsmittelversorgung

Der Milliardär Bill Gates hat seinen neuesten Plan zur Bekämpfung der Nahrungsmittelversorgung vorgestellt, der angeblich dem “Kampf gegen den Klimawandel” dienen soll.

Dabei hat der Microsoft-Mitbegründer vorwiegend den Fleischkonsum der Bevölkerung im Visier.

Laut Gates und seinen globalistischen Verbündeten der “grünen Agenda” zerstören Viehherden durch ihre angeblichen “Emissionen” den Planeten.

Gates argumentiert, dass die einzige Lösung, den angeblichen Einfluss von Rindern auf die “globale Erwärmung” zu stoppen, darin besteht, die Kühe entweder zu “modifizieren” oder sie zu eliminieren.

In einer kürzlichen Episode seines Podcasts “Unconfuse Me With Bill Gates” enthüllte der Gastgeber seine Pläne für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung.

Gates sagte, er glaube, dass KI eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könne.

In Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung sagte Gates, dass KI in der Lage sein werde, eine Lösung für das “Problem” des Fleischkonsums zu finden.

Er enthüllte Pläne, Kühe mithilfe künstlicher Intelligenz genetisch so zu verändern, dass sie weniger Methan produzieren.

Laut Gates und anderen globalistischen Gruppen wie den Vereinten Nationen (UN) und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) ist der Methanausstoß von Kühen einer der Hauptgründe für die sogenannte “Klimakrise”.

Gates verriet jedoch, dass der langfristige Plan darin bestehe, Kühe mithilfe künstlicher Intelligenz durch die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von “Fleisch ohne Kühe” ganz abzuschaffen.

Gates erläuterte seine Pläne im Gespräch mit Hannah Ritchie, Datenwissenschaftlerin und Forscherin an der Universität Oxford in Großbritannien.

Er zeigte sich erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der sich die KI entwickelt.

“Ich war sehr überrascht zu sehen, wie sich die KI von einer Maschine, die nicht lesen und schreiben konnte, zu einer sehr einfachen Maschine entwickelt hat”.

Ritchie äußerte sich jedoch weniger optimistisch über die Zukunft der Lebensmitteltechnologie, nachdem sie von Gates’ Plänen gehört hatte.

Sie wies auf die Schwierigkeiten hin, mit denen die Globalisten derzeit konfrontiert sind, wenn sie versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern und auf pflanzliche Nahrungsmittel, im Labor gezüchtetes “Fleisch” und “Nahrungsmittel” auf Insektenbasis umzustellen.

So ergab eine australische Studie, dass 73 % der Männer lieber zehn Jahre ihres Lebens verlieren würden, als auf Fleisch zu verzichten.

Hersteller von pflanzlichem “Fleisch” wie Beyond und Impossible erleiden weiterhin drastische Rückschläge bei ihren Bemühungen, konventionelle Fleischprodukte zu ersetzen.

Auch der Wirbel um das sogenannte “Laborfleisch” von Gates hat sich angesichts wachsender Bedenken über die Sicherheit der Produkte weitgehend gelegt.

Ein Meinungsartikel in der New York Times bezeichnete es kürzlich als “die Revolution, die auf dem Weg zum Abendessen starb”.

Eine Reihe unangenehmer Enthüllungen über Unternehmen, die im Labor gezüchtetes Fleisch herstellen, wie Josh Tetricks GOOD Meat, haben die Aufmerksamkeit auch auf falsche Behauptungen über die angeblichen ökologischen Vorteile der Produkte gelenkt.

Laut Slay News haben Studien gezeigt, dass im Labor gezüchtetes Fleisch 25 Mal umweltschädlicher ist als herkömmlich gezüchtetes Rindfleisch.

Inzwischen haben drohende Produktverbote in Staaten wie Florida die Hersteller von Laborfleisch und ihre Befürworter in eine wenig beneidenswerte Lage gebracht.

Gates ist einer der Hauptakteure im Krieg gegen die Lebensmittel und hat mehrere Pläne zur Veränderung der Lebensmittelversorgung vorangetrieben und Millionen von Dollar in Projekte zur Förderung seiner Agenda investiert,

Seinen Podcast nutzt er häufig, um diese Pläne vorzustellen und zu betonen, wie sie “den Planeten retten” werden.

In einer Episode aus dem letzten Jahr sprach er beispielsweise über die Schwierigkeit, die Menschen über die wahren Kosten der traditionellen Landwirtschaft, insbesondere der Weidewirtschaft, aufzuklären.

“Von allen Klimazonen ist diejenige, die den Menschen am wenigsten bewusst ist, wahrscheinlich die mit dem Dünger und den Kühen, und das ist eine Herausforderung”, sagte Gates, der der größte private Landbesitzer Amerikas ist.

Trotz dieser Schwierigkeiten äußerte Gates die Hoffnung, dass seine Pläne zur Bekämpfung der globalen Erwärmung” beitragen werden.

“Etwas hat mir gesagt, dass die Zukunft pflanzlich sein wird? und ich möchte die Person sein, die die Samen sät”, sagte er.