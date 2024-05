Ein absolut enormer wirtschaftlicher Umbruch von historischem Ausmaß findet jetzt direkt vor unseren Augen statt

Von Michael Snyder

Können Sie das auch spüren? In den letzten Wochen habe ich von vielen Lesern gehört, dass sie über die wirtschaftliche Lage in ihrem Land tief beunruhigt sind. In einigen Fällen ist der Umsatz stark zurückgegangen. In anderen Fällen scheint es fast unmöglich zu sein, einen anständigen Job zu finden. Es ist fast so, als ob zu Beginn des zweiten Quartals 2024 eine enorme Kälte über die US-Wirtschaft hereingebrochen wäre. Ja, die wirtschaftlichen Bedingungen waren sicherlich schon seit einigen Jahren nicht mehr gut, aber es scheint, als ob sich jetzt direkt vor unseren Augen ein absolut gewaltiger wirtschaftlicher Wandel von historischem Ausmaß vollzieht. Abgesehen von der Anfangsphase der Pandemie haben wir so etwas seit 2008 und 2009 nicht mehr erlebt.

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, das verdeutlicht, wovon ich spreche. Eine Leserin, die in der Nähe von Seattle lebt, schrieb mir vor kurzem über den schrecklichen Abschwung, den sie in der Tech-Industrie erlebt, und sie sagte, dass ich diese Informationen mit Ihnen allen teilen könnte…

“Ich lebe im Tech-Korridor außerhalb von Seattle, und praktisch niemand findet einen Job in der Tech-Branche. Offenbar sind die Kosten für KI-Prozessoren und Server so hoch, dass große Technologieunternehmen Mitarbeiter entlassen, um die gestiegenen Infrastrukturkosten zu decken. Ich würde schätzen, dass 50 Prozent der Leute, die ich in der Tech-Branche kenne, arbeitslos sind, darunter auch ich und mein Ehepartner. Außerdem werden sowohl Vollzeitbeschäftigte als auch Auftragnehmer entlassen und die Stellen nicht wiederbesetzt. Das Problem verschärft sich noch, wenn man über 40 ist, weil sie nicht für Erfahrung entschädigen wollen. Tatsächlich scheint die Erfahrung gegen die Menschen zu arbeiten. Ganz zu schweigen von der Übernahme von Aufgaben wie technisches Schreiben und Marketingkommunikation durch die KI. Es wird immer schlimmer da draußen, und die großen Unternehmen spielen mit den Medien mit. Ich habe mich mit mehreren ehemaligen Kollegen getroffen, die ihre gesamten Teams entlassen mussten, und mit ehemaligen Vollzeitbeschäftigten, die als Auftragnehmer erhebliche Gehaltskürzungen hinnehmen mussten. Ich habe auch von weiteren Entlassungsrunden gehört, die bevorstehen. Neulich war ich bei Microsoft, um mit einem ehemaligen Kollegen einen Kaffee zu trinken, und es war eine Geisterstadt. Keiner in den Konferenzräumen oder Büros. Vielleicht arbeiten die Leute von zu Hause aus, aber es fühlte sich auf jeden Fall ganz anders an.”

Diese E-Mail hat mich sehr beeindruckt, weil sie Recht hat.

Heerscharen von Tech-Beschäftigten sind bereits entlassen worden, und weitere werden bald auf die Straße gesetzt werden.

Dabei sollte die Technologiebranche doch einer unserer wirtschaftlichen Lichtblicke sein.

Wenn es der Technologiebranche so schlecht geht, was sagt das dann über die Wirtschaft insgesamt aus?

Die meisten der derzeit noch verfügbaren Arbeitsplätze sind sehr schlecht bezahlt. Arbeitsplätze, die tatsächlich genug verdienen, um ein Leben in der Mittelschicht zu ermöglichen, sind verschwunden, und Millionen von Angestellten stehen auf der Straße. Das Folgende stammt aus einem Artikel von Business Insider mit dem Titel “Welcome to the white-collar recession” (Willkommen zur Rezession im Bereich der weißen Kragen)…”

“Im letzten Jahr hat mir so ziemlich jeder, der einen Job gesucht hat, dasselbe gesagt: Der Arbeitsmarkt ist im Moment brutal. Sie haben sich auf Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stellen beworben und nur ein oder zwei Rückrufe erhalten. Keiner stellt ein, sagen sie mir. Ich habe es noch nie so schlimm gesehen.”

Ja.

Auch ich habe die gleichen Dinge immer wieder gehört.

Und es wird von Tag zu Tag schlimmer.

Am Mittwoch erfuhren wir von noch mehr Entlassungen bei Google…

“Google hat rund 200 Mitarbeiter entlassen und einige der Stellen ins Ausland verlagert – das jüngste Anzeichen für die seit langem andauernden Bemühungen des Big-Tech-Unternehmens, Kosten zu senken und sich umzustrukturieren. Die Stellenstreichungen – die intern am Vorabend von Googles großartigem Ergebnisbericht für das erste Quartal bekannt gegeben wurden – betrafen Mitglieder von Googles “Kern”-Team, das an der “technischen Grundlage hinter den Vorzeigeprodukten des Unternehmens” sowie an der Online-Sicherheit der Nutzer und der globalen IT-Infrastruktur arbeitet, wie auf der Website des Unternehmens zu lesen ist. Mindestens 50 der Stellen befanden sich in der Google-Zentrale in Sunnyvale, Kalifornien. Es wird erwartet, dass Google Ersatzkräfte für die Stellen in Mexiko und Indien einstellt, berichtete CNBC unter Berufung auf eine Überprüfung interner Dokumente.”

Große Unternehmen in ganz Amerika versuchen, “Fett abzubauen”, und das bedeutet oft, dass sie teure ältere Arbeitnehmer entlassen.

In der heutigen Unternehmenswelt gibt es nur wenig Loyalität. Sie haben vielleicht 20 Jahre Ihres Lebens einem Unternehmen gewidmet, aber in dem Moment, in dem Sie entbehrlich werden, wird man Sie wie eine heiße Kartoffel wegwerfen.

Auch Millionen von Kleinunternehmen haben es im Moment schwer.

Im April konnten 43 Prozent aller Mieter von Kleinunternehmen in den Vereinigten Staaten ihre Miete nicht vollständig bezahlen. Das letzte Mal, dass wir so etwas erlebt haben, war während der Abriegelungen, die in der Anfangsphase der Pandemie verhängt wurden…

“Eine beträchtliche Anzahl von Kleinunternehmen im ganzen Land hat Probleme, die Miete zu zahlen, weil die Kosten in die Höhe schießen, wie eine aktuelle Studie der Business-Networking-Plattform Alignable ergab. Der jüngste Small Business Rent-Bericht des Unternehmens, der am Freitag veröffentlicht wurde, ergab, dass 43 Prozent der Mieter von Kleinunternehmen in den USA im April nicht in der Lage waren, ihre Miete vollständig und pünktlich zu zahlen. Eine so hohe Säumnisrate wurde in den USA seit März 2021, dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie, nicht mehr verzeichnet, als sie 49 Prozent erreichte. Laut den von Alignable analysierten Daten war die Säumnisrate auch um vier Prozentpunkte höher als im März und damit der stärkste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit über einem Jahr.“

Diesmal haben wir keine Krankheit, der wir die Schuld geben können.

Leider werden die Bedingungen für kleine Unternehmen in den kommenden Monaten nur noch härter werden, da die Umsätze zurückgehen.

In der Zwischenzeit ist die Gesamtzahl der Einzelhandelsgeschäfte in den USA, die im Jahr 2024 geschlossen wurden, auf fast 2.600 gestiegen…

“Die US-Einzelhändler bestätigten letzte Woche weitere 169 Schließungen, womit sich die Gesamtzahl in diesem Jahr auf fast 2 600 erhöht. Zu den Geschäften, die die Schließung von Standorten ankündigten, gehören Express, Outfox Hospitality, Shop ‘n Save, Urban Outfitters und Walmart.”

Wir befinden uns mitten in einer weiteren Einzelhandelsapokalypse.

Warum hören wir nicht mehr darüber?

Zu allem Überfluss sinkt der Chicagoer Einkaufsmanagerindex so schnell wie seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im Jahr 2008 nicht mehr….

“Nachdem der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im November 2023 auf wundersame Weise einen Zweijahreshöchststand erreicht hatte, ist er nun seit fünf Monaten in Folge gesunken, wobei sich in den letzten vier Monaten der Rückgang im Monatsvergleich beschleunigt hat. Entgegen den Erwartungen eines Anstiegs auf 45,0 (von 41,4 im März) lag der PMI im April bei 37,9 Das ist der schlimmste Fünfmonatseinbruch seit Lehman…”

Wie kann man bei all dem, was gerade passiert, behaupten, dass die Wirtschaft “in guter Verfassung” ist?

Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich, im ganzen Land kommt es zu Massenentlassungen, und die Lebenshaltungskosten erdrücken die Mittelschicht regelrecht.

Jeden Tag fallen mehr Menschen aus der Mittelschicht heraus, und derzeit gibt es Dutzende Millionen Amerikaner, die entweder als arm gelten oder zu den “arbeitenden Armen” gehören. ….

“Im Laufe der Zeit haben die höheren Kosten und das schleppende Lohnwachstum immer mehr Amerikaner in eine finanzielle Notlage gebracht, von denen viele als “ALICEs” bekannt sind. Fast 40 Millionen Familien oder 29 % der Bevölkerung fallen in die Kategorie ALICE – Asset Limited, Income Constrained, Employed -, so das United-Way-Programm United for ALICE, das den Begriff erstmals für Haushalte geprägt hat, die zwar über der Armutsgrenze, aber weniger als das Nötigste zum Leben verdienen. In dieser Zahl sind die 37,9 Millionen Amerikaner, die in Armut leben, nicht enthalten. Das sind 11,5 % der Gesamtbevölkerung, wie aus den Daten des U.S. Census Bureau hervorgeht.”

Die beiden oben genannten Gruppen machen zusammen mehr als 40 % der Gesamtbevölkerung aus.

Und wenn Sie glauben, dass die Dinge jetzt schon schlimm sind, dann warten Sie nur, bis Sie das Leid sehen, das während des gewaltigen Chaos, das uns bevorsteht, geschehen wird.

Es hat Jahrzehnte sehr törichter Entscheidungen gebraucht, um uns hierher zu bringen, und jetzt stehen wir an einem historischen Wendepunkt.

Unsere Wirtschaft bricht buchstäblich vor unseren Augen zusammen, und der Weg, der vor uns liegt, wird mit so viel Schmerz gefüllt sein.