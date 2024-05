Die 61 Milliarden Dollar an zusätzlicher „Hilfe“ für die extrem korrupte Ukraine sind im Grunde ein riesiges Schneeballsystem

Vergangene Woche hat das US-Parlament ein Hilfspaket in Höhe von 61 Milliarden Dollar für die Ukraine verabschiedet. 61 Milliarden mehr für die Ukraine. Doch was genau passiert mit dem vielen Geld?

Der irische Journalist und Kommentator Chay Bowes hat es herausgefunden. Es ist anders, als die Medien uns glauben machen wollen.

Der Löwenanteil des Geldes landet nicht an der Front. Rund 50 Milliarden werden für die Verteidigung ausgegeben. Was passiert mit den restlichen 10 Milliarden Dollar? Das scheint niemand zu wissen.

The $61 Billion in additional "Aid" to a grossly corrupt Ukraine is essentially a giant Ponzi scheme. Its a scam.



Its a crooked scheme to buy Political time for Biden and flush vast profits into the US military industrial complex



Most of the money will just enrich Ukrainian and… pic.twitter.com/vvnCtRKdrh