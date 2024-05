Scott Ritter: Studentenproteste gehören zu den wichtigsten Ereignissen in den USA seit Jahrzehnten

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat vergangene Woche in einer Videoansprache die jüngsten Proteste gegen sein Land an amerikanischen Universitäten als “antisemitischen Mob” bezeichnet, der die Universitäten “übernommen” habe. Er forderte die US-Behörden auf, mehr dagegen zu unternehmen.

Die wachsende Studentenprotestbewegung gegen die anhaltende Bombardierung des Gazastreifens durch die israelische Regierung sei eines der wichtigsten Ereignisse in den USA seit “vielen, vielen Jahrzehnten”, sagte der ehemalige UN-Inspektor und Militärexperte Scott Ritter am Dienstag in der Sputnik-Sendung “The Critical Hour”.

“Wenn Sie ein Amerikaner wie ich wären, der nicht dazu neigt, auf die Straße zu gehen und zu protestieren und Schilder zu halten und Dinge zu stören, dann müssen wir aufwachen”, sagte er. “Ich muss aufwachen. Wir müssen uns diesen Studenten auf die eine oder andere Weise anschließen, um die Regierung wissen zu lassen, dass wir angesichts der polizeilichen Unterdrückung des Rechts amerikanischer Bürger, ihre Meinung zu äußern, sich zu versammeln und ihre Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, nicht schweigen werden”.

“Ich glaube, dass diese Studentenproteste mit das Wichtigste sind, was in der amerikanischen Gesellschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten passiert ist”, betonte Ritter.

Am Dienstagabend drangen offenbar Hunderte von New Yorker Polizeibeamten in Kampfanzügen und Militärfahrzeugen in die Columbia University ein und verhafteten nach Angaben des Bürgermeisters von New York, Eric Adams, etwa 300 Personen. Die Razzia folgte auf ähnliche Razzien im ganzen Land, unter anderem in Texas, wo 79 Personen festgenommen wurden, darunter einige Fakultätsmitglieder, die sich den Studenten angeschlossen hatten.

Shocking footage showing NYPD pushing student protesters down the stairs and brutally arresting them. pic.twitter.com/jlOCxy2Uov — Quds News Network (@QudsNen) May 1, 2024

Unterdessen wurde der 65-jährige Professor Steve Tamari ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ein Beamter der Washington University in St. Louis ihn zu Boden gestoßen und ihm mehrere Rippen und die Hand gebrochen hatte, wie er aus dem Krankenhaus berichtete. Mehr als 100 Personen wurden bei der Demonstration festgenommen.

I was arrested at the Gaza encampment at Washington University in St. Louis on Sat. My husband, a 65-year old full professor at S Illinois Univ Edwardsville, was brutally beaten by police. Here is the video of his arrest. He's wearing the yellow jacket. https://t.co/Oq83JcParj — Sandra Tamari (@SandraTamari1) April 29, 2024

Hochschulen als Orte des freien Austauschs von Idealen seien ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, argumentierte Ritter und fügte hinzu, er glaube, dass die Razzien darauf abzielten, dies zu beenden.

“Als jemand, der einen Eid geschworen hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, respektiere ich nicht nur die verfassungsmäßigen Rechte der Studenten auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit, sondern erkenne auch an, dass das College einer der wichtigsten Orte für die Entwicklung guter Bürger ist”, sagte Ritter.

Am Wochenende wurde die Präsidentschaftskandidatin Jill Stein bei einer Demonstration festgenommen. Stein sagt, man habe ihr gesagt, sie werde wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten angeklagt, aber in einem späteren Interview mit dem Journalisten Glenn Greenwald stellte sie klar, dass dies nicht in ihrer Akte stehe.

Jill Stein was arrested and charged with assault after cops used bicycles as weapons to assault protesters. She was then placed in steel cuffs and taken to a separate room from the other 100 protesters who were zip tied. Democrats are hoping to win by jailing their opponents.… pic.twitter.com/1K2H1oFKvI — Prof Zenkus (@anthonyzenkus) April 29, 2024

Ein Teil der Aufgabe von Colleges sei es, “eine Brutstätte für die Entwicklung guter Bürger zu schaffen, nicht für willfährige Zombies”, sagte Ritter und argumentierte, dass die USA “Bürger brauchen, die denken, die sich Wissen und Informationen aneignen und dies individuell und kollektiv zum Ausdruck bringen”.

An der University of California in Los Angeles soll eine Gruppe pro-israelischer Demonstranten bei Zusammenstößen Pfefferspray und Feuerwerkskörper auf protestierende Studenten abgefeuert haben. Zeugen berichten, dass die Polizei in Bereitschaft war, aber stundenlang nicht eingriff.

A Zionist mob attacked the UCLA encampment last night beating students, launching fireworks into the encampment, pepper spraying students, and throwing tear gas canisters. This is a scene out of the West Bank happening on an American campus. pic.twitter.com/yzLkTVRa20 — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 1, 2024

Ritter bemerkte, dass die US-Regierung “so ziemlich alles falsch macht, was möglich ist”, und betonte, dass die USA “diese Studenten brauchen, die sich äussern, und sie haben ein Thema gewählt, Gaza, das die Manifestation der Gesamtheit dessen ist, was wir als Regierung falsch machen”.

“Wenn Sie zur Universität gehen, müssen Sie radikal werden. Wir brauchen Sie, um zu denken. Wir brauchen Sie, um Ihr Gehirn, Ihren Geist und Ihr Gewissen zu trainieren. Und [die Regierung] versucht, das zu unterdrücken, weil wir offensichtlich keine guten Bürger mehr wollen”, schloss der Analyst.