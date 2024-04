RFK Jr. enthüllt, was Ihnen nicht über die Massenschießereien sagt

Das werden Sie nicht in den Medien finden.

Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. hat in einem aufschlussreichen Gespräch im Glenn Beck Podcast eine Diskussion angestoßen, die sicherlich nie den Weg in die Mainstream-Medien finden wird.

Das Thema: Was steckt wirklich hinter dem katastrophalen Anstieg von Massenschießereien in den Vereinigten Staaten?

Laut Kennedy darf das National Institutes of Health (NIH) “nicht nach der Antwort auf diese Frage suchen” – und auch nicht nach der Ursache von Erdnussallergien, der Autismusepidemie usw. Warum sollte das NIH also “nicht erlaubt” sein, Antworten auf diese dringenden Fragen zu suchen?

Kennedy zufolge liegt es daran, dass sie “befürchten, dass ein großer Player, ein großer Lebensmittelverarbeiter, Big Ag, Big Pharma, der über die Antwort verärgert sein wird. Also werden sie es einfach nicht tun.” Kennedy erzählte Beck, dass die Schweiz, ein Land mit einer beträchtlichen Rate an Waffenbesitz, vor 21 Jahren ihre letzte Massenschießerei hatte. Dies steht im krassen Gegensatz zur alarmierenden Statistik, dass Massenschießereien in den Vereinigten Staaten “alle 21 Stunden” vorkommen.

Es ist etwas passiert

Kennedy bemerkte, dass “etwas passiert” ist, um die Zeit der berüchtigten Massenschießerei an der Columbine High School im Jahr 1999 herum.

Dieses Etwas, vermutet er, sind die SSRI-Antidepressiva.

Als Columbine geschah, verklagten die Familien der Opfer den Hersteller von Luvox, dem SSRI-Antidepressivum, das Eric Harris, einer der Täter, zum Zeitpunkt der Schießerei verschrieben wurde. Kennedy sagte: “Als Columbine passierte, verklagten Familien der Opfer Luvox. Ich habe bereits darüber gesprochen. Ich sage nicht, dass das die Antwort ist. Ich sage, dass es etwas ist, das wir uns ansehen sollten – dass SSRI eine schwarze Box haben und Benzos, die besagen, dass sie ‘bekanntermaßen selbstmörderisches und homicides Verhalten’ verursachen.” Es steht da drin.”

Was keine Massenschießereien verursacht

Während Kennedy nicht definitiv sagte, dass SSRI-Medikamente Massenschießereien verursachen, stellte er entschieden fest, was nicht der Fall ist.

“Es gibt viele Faktoren. Aber wir sollten wissen, worum es geht, denn eines wissen wir: Es hat nichts mit der Anzahl der Waffen zu tun, weil es in diesem Zeitraum keine Gesetzgebung gab, die die Anzahl der Waffen verringert oder erhöht hat. Sie war ungefähr konstant. Wenn man einen wissenschaftlichen Verstand hat, was ich habe, suche ich nach den Variablen, die sich in diesem Zeitraum ändern, und das ist es, was das CDC tun sollte.”

Beck fügte hinzu, dass es “vernünftig ist, das [SSRIs] auf den Tisch zu legen” in Diskussionen über die zugrunde liegenden Ursachen von Massenschießereien.

“Es ergibt für jeden auf der Welt Sinn”, antwortete Kennedy. “Lassen Sie uns herausfinden, warum das passiert, und dann damit umgehen. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir wissen, wer der Übeltäter ist.”

Das vollständige 80-minütige Gespräch in Englisch: