Alarm: Was mich die Beobachtung des Krieges in Syrien über die Propaganda des Westens gelehrt hat

Der Syrienkrieg war der erste Konflikt, der vollständig über soziale Medien beobachtet wurde, und die Möglichkeit, direkt mit den Syrern in Echtzeit in Kontakt zu treten, während sie die Krise erlebten, war beispiellos. Dies schuf eine einzigartige Möglichkeit, ungefilterte Informationen direkt von allen Seiten des Konflikts zu erhalten, um Einblicke und Verständnis zu gewinnen. Die Ergebnisse haben dazu beigetragen, die Kontrolle der konventionellen Nachrichtenmedien über die Berichterstattung und Analyse ausländischer Ereignisse zu brechen. Dies hat zwar zu einem gewissen Chaos geführt, aber es wurden auch wertvolle Lektionen gelernt (oder hätten gelernt werden sollen).

Ich habe Ende 2012 begonnen, über Syrien und den dortigen Krieg zu recherchieren, und habe von 2016 bis 2019 sieben ausgedehnte Reisen während des Krieges unternommen und dabei Hunderte von Syrern mit unterschiedlichen Hintergründen, Lebensläufen und Meinungen getroffen – als zu 100 Prozent ungebundener, unbezahlter und selbst- bzw. kassenfinanzierter, unabhängiger Bürgerjournalist.

Es wurde deutlich, dass es sich bei den Ereignissen in Syrien nicht um einen spontanen, organischen Volksaufstand gegen einen Tyrannen handelte, sondern um einen Stellvertreterkrieg gegen den recht populären Assad, der seit Mitte der 2000er Jahre vorbereitet wurde. Diese Bemühungen wurden von den USA, Großbritannien, Frankreich und Israel angeführt, wobei sunnitische gewalttätige Fundamentalisten und Extremisten (die bei der Mehrheit der sunnitischen Bevölkerung Syriens sowie bei Minderheitengruppen unbeliebt sind) eingesetzt wurden, die vom Westen und regionalen Verbündeten wie Saudi-Arabien, der Türkei und Katar bewaffnet und finanziert wurden, um die Gewalt in Gang zu setzen und die Drecksarbeit zu erledigen. Der grundlegende Charakter der Rebellengruppen war von Anfang an offensichtlich: syrische und nicht-syrische Kämpfer, die die meisten Westler als Terroristen bezeichnen würden und nach der Zerschlagung ihrer Regierung schreien würden, wenn dieselben schwer bewaffneten Gruppen ihre Städte und Vororte durch Massaker, Enthauptungen, Folter, Entführungen und Vergewaltigungen übernommen hätten.

Syrer haben mir gegenüber oft geäußert, dass ihr Land vor dem Krieg „fast ein Paradies“ war. Die Mittelschicht war der größte Wirtschaftszweig und wuchs. Religiöse Harmonie war die Norm, und den Christen in Syrien ging es gut. Die internationalen Investitionen nahmen zu, ebenso wie die Zahl der Touristen. Frauen waren an den Universitäten gleichberechtigt oder in der Überzahl und in fast allen Bereichen der Gesellschaft in Führungspositionen vertreten. Syrien hatte es in die „Top 5“-Liste der persönlich sichersten Länder der Welt geschafft. Präsident Assad hatte das Internet ins Land gebracht und es während des gesamten Krieges offen gehalten, und die Menschen dort wussten alles, was im Westen über die Krise gesagt wurde.

Das heißt nicht, dass Syrien perfekt war und Assad von allen Syrern geliebt wurde. Es gab und gibt dort viele Probleme, die direkt auf die Regierung zurückgeführt werden, wobei die Korruption immer an erster Stelle der Missstände steht. Diese internen Probleme haben sich durch den Krieg noch verschärft.

Jetzt, nach 11 Jahren Krieg, sind 90 Prozent der Syrer arm, viele hungern; die Wirtschaft liegt am Boden. Zwischen den Kämpfen, den Sanktionen der USA und des Westens, dem Verlust der Produktionskapazitäten (obwohl eine beeindruckende Zahl von Fabriken wieder aufgebaut wurde), der Strom- und Treibstoffknappheit, dem Schwarzmarkt und dem Schmuggel, dem Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, dem Covid-19 und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch im Libanon scheint die Lage auf absehbare Zeit verzweifelt zu bleiben. Der Druck der USA und der meisten Verbündeten hält weiter an, einschließlich verschärfter Sanktionen und dreier andauernder illegaler Besetzungen: die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Kontrolle über ein Drittel des Landes übernommen (den Teil mit den reichsten Ölfeldern); die Türkei hält einen Großteil des Nordens; und Israel hält nach wie vor den Golan besetzt, während es in Syrien routinemäßig Luftangriffe durchführt, ohne dass dies verurteilt wird. Im Nordosten und in Idlib gibt es zahlreiche Terrorgruppen, darunter ISIS-Zellen und Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, ehemals Jabhat al-Nusra, die Al-Qaida-Tochter), die es zu beseitigen gilt.

Was die Rolle Russlands in Syrien betrifft, so habe ich sie genau beobachtet – einschließlich der persönlichen Beobachtung einiger russischer Militäroperationen in Deir Ezzor, Homs und Palmyra. Russland und Iran sind legal in Syrien und wurden von der syrischen Regierung gebeten, sich am Kampf gegen ISIS und Al Nusra zu beteiligen.

Von 2011 bis 2015 war die Lage katastrophal. Im Jahr 2012 forderten die Vereinigten Staaten von Amerika in einer UN-Resolution den Rücktritt von Präsident Assad, und sowohl Russland als auch China legten ihr Veto ein. Die USA und Großbritannien reagierten laut The Guardian mit „Wut“, während die Syrer auf den Straßen jubelten. Als die russischen Truppen im September 2015 eintrafen, ging es in erster Linie darum, die Operationen der ISIS im Nordosten des Landes zu stoppen. Riesige ISIS-Ölkonvois brachten das gestohlene Öl in die Türkei und brachten der Terroristenarmee ebenso riesige Geldsummen, die sie für ihre Raubzüge verwenden konnte, während die USA laut einem durchgesickerten, verifizierten Tonband von John Kerry, das mit der syrischen Opposition spricht, „ISIS beim Wachsen zusahen“, in der Hoffnung, dass der Druck Assad zum Verhandeln bewegen würde. Stattdessen wurde ein Appell an Putin gerichtet, der erhört wurde. Innerhalb weniger Monate wurden die ISIS-Ölkonvois erheblich reduziert, wodurch der Geldfluss gestoppt wurde.

Ende 2016 war das totale Chaos durch klarere Kampflinien ersetzt worden, und obwohl die Gewalt immer noch überall präsent war, herrschte eine gewisse Ordnung. Palmyra wurde im Frühjahr 2016 von ISIS befreit, woraufhin die Russen und Syrer ein Orchesterkonzert veranstalteten, um die spektakuläre archäologische Stätte wieder der Kultur zu widmen; die westlichen Regierungen und Medien waren nicht begeistert. Sie fiel erneut in die Hände der ISIS, und viele der wichtigsten Gebäude wurden von den Terroristen zerstört. Die Kämpfe um Palmyra wären die perfekte Gelegenheit gewesen, um chemische Waffen einzusetzen – zum Schutz dieser wertvollen Stätte und weil die ISIS-Kräfte in der Wüste isoliert waren. Im Dezember 2016 wurde Aleppo von der syrischen Armee und ihren Verbündeten von den Terrorgruppen befreit, die die östliche Hälfte der Stadt seit Jahren besetzt hielten – wobei die Kämpfer gegen die Terroristen in den westlichen Medien so behandelt wurden, als seien sie schlimmer als ISIS. Zu den von den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Verbündeten unterstützten Terrorgruppen gehörten solche wie Nour al din al Zenki, die den kleinen Jungen Abdullah Issa mit der Infusion im Arm aus dem Krankenhaus holten und ihn auf dem Rücksitz eines Lastwagens enthaupteten, während sie lachten. Al Zenki hatte von den USA moderne Waffen und andere Unterstützung erhalten.

Im Oktober 2017, als ich in Palmyra, Deir Ezzor und al-Mayadeen war, war der größte Teil dieses Gebiets gerade von der ISIS durch die kombinierten syrischen, russischen, iranischen, irakischen und Hisbollah-Kräfte befreit worden. Der ISIS war immer noch überall präsent, aber sein Rückgrat, die Städte entlang des Euphrat, war abgeschnitten worden. In Homs beobachtete ich zweimal den Transport bewaffneter Gruppen aus dem Vorort Al-Waer, der von den Russen beaufsichtigt wurde. Darüber hinaus haben die russischen Minenräumungsbemühungen dafür gesorgt, dass die Zivilbevölkerung nach der Befreiung von Gebieten relativ sicher in ihre Häuser zurückkehren konnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Russen meiner Erfahrung nach im Kampf gegen ISIS und Al-Qaida tatsächlich effektiv waren und dabei Professionalität und Präzision an den Tag legten und die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung minimierten. Die USA haben ISIS als Vorwand für ihre eigene, völlig illegale Besetzung des gesamten nordöstlichen Drittels des syrischen Staatsgebiets benutzt und haben der Al-Qaida-Tochter und ähnlichen Terrorgruppen oft geholfen oder ihr direkt zugearbeitet.

Die US-amerikanischen/westlichen Medien sagen jedoch immer noch dasselbe wie seit 2012, wenn nicht sogar noch mehr, was die Behauptungen der USA und anderer westlicher Regierungen betrifft. In allen wichtigen Artikeln und Berichten geht es immer noch um „den Tyrannen Assad, der sein eigenes Volk tötet“; und die große Mehrheit des syrischen Volkes, die ihren Führer und ihre Armee unterstützt hat, wurde unsichtbar gemacht. Diese Unterstützung reichte von völliger Hingabe bis hin zu widerwilliger Akzeptanz, weil die Alternative, dass Syrien an die vom Westen geförderten Terroristen fällt, undenkbar war. Jeder, der Beweise und Meinungen vorbringt, die von den akzeptierten Narrativen abweichen, wird nicht nur ignoriert – er wird als Feind behandelt und von den Medien angegriffen.

Die russische Invasion in der Ukraine befindet sich noch im Anfangsstadium, und obwohl ich die Situation seit 2014 verfolge, weiß ich sicherlich nicht alles, was passiert oder passieren wird. Es wird ein mühsamer und langwieriger Prozess sein, die Fakten von der Fiktion zu trennen, aber es besteht große Dringlichkeit, so viel Verwüstung wie möglich zu vermeiden. Krieg ist schmerzhaft, das Allerschmerzlichste. Er höhlt wahrhaftig die Seelen aus, während er Länder und Leben verwüstet, und ich hasse das alles, aber ich habe bereits gesehen, wie die Mauer hochgezogen wurde, die es verbietet, die andere Seite zu sehen und zu hören, was ihre Klagen und Sorgen sind. Diese Mauer schützt die leicht auswendig zu lernenden, ständig wiederholten und bewährten Argumente: „vorsätzlich“, „unprovoziert“, „ungerechtfertigt“, und diese Mauer ist bereits wesentlich höher, tiefer und breiter, als sie es bei Syrien gewesen ist. Für mich ist das der Zeitpunkt, an dem das rote Licht zu blinken beginnt, der Alarm ertönt und ich in voller Alarmbereitschaft bin gegenüber weiteren groben Vereinfachungen, Übertreibungen, unbewiesenen Behauptungen und totalen Unwahrheiten.