Dr. Vernon Coleman: Die Schrecken des Sozialkreditsystems, das sich auf dem Weg nach befindet

Vor einigen Jahren schrieb ich in einem Buch mit dem Titel The Game’s Afoot (2018 veröffentlicht), dass die chinesische Regierung Menschen nach ihrem Verhalten benotet. Das nannte ich „Social Engineering“, und die Bürger wurden nach ihrem Verhalten eingestuft und bewertet.

Von Dr. Vernon Coleman

Die Regierung“, so schrieb ich, „wird das Verhalten der Menschen messen, um zu entscheiden, auf welche Leistungen sie Anspruch haben. Wer wegen Verkehrsverstößen, Schwarzfahren oder Falschparkens auffällig wird, hat keinen Anspruch mehr auf alle öffentlichen Dienstleistungen und Rechte. Darüber hinaus wird auch die Internetaktivität zur Beurteilung des Verhaltens herangezogen. Personen, die im Internet schlechte Dinge tun (oder deren Recherchen als fragwürdig angesehen werden), werden als „schwarz“ markiert. Personen, die eine ‚verantwortungsvolle‘ Tätigkeit ausüben, werden einer verstärkten Kontrolle unterzogen.

Ich nannte das einen Social Credit Score und schrieb damals, es sei wahrscheinlich, dass westliche Regierungen bald nachziehen würden.

Und das tun sie auch mit großem Enthusiasmus. Vielleicht hat es Ihre Stadt noch nicht erreicht – aber das wird es, ganz bestimmt.

China hat es vorgemacht, weil das chinesische System rücksichtsloser und effizienter ist als alles, was der Westen zu bieten hat. Die chinesische Regierung hat mehr Kontrolle über alles, und die Menschen haben nicht viel Kontrolle über irgendetwas.

Es funktioniert sehr einfach.

Jeder fängt mit so vielen Punkten an.

Und eine intelligente App auf jedem Telefon misst das Verhalten und hilft den Behörden zu entscheiden, ob man ein guter Bürger ist oder nicht.

Natürlich gibt es überall Videokameras, die darauf achten, ob man zur falschen Zeit die Straße überquert, in der Öffentlichkeit raucht, Müll wegwirft oder irgendetwas tut, was als unsozial oder unangemessen gilt. Wenn Sie mit den falschen Leuten reden, wird Ihre Kreditwürdigkeit sinken. Wenn Sie sich hinstellen und mit mir reden, bekommen Sie schwarze Flecken.

In China kommt auf zwei Menschen eine Kamera, und die Kameras sind mit einer Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet, die eine Person aus einer Fußballmenge in kürzerer Zeit herausfinden kann, als man braucht, um zu sagen: „Das können die doch nicht machen!

Computer in Supermärkten überwachen, wie viel Sie für Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und fettige Lebensmittel ausgeben. Sie verlieren Punkte, wenn Sie zu viel für die falsche Sorte von Lebensmitteln ausgeben.

Die örtlichen Behörden messen, wie viel Sie recyceln, und Kameras in den Mülltonnen zeigen den Computern, wie viele Lebensmittel Sie weggeworfen haben und wie viel überflüssige Verpackungen Sie entsorgen mussten.

Natürlich gibt es in der westlichen Welt bereits Social Credit Scores, und sie wurden langsam eingeführt.

Im Vereinigten Königreich zum Beispiel müssen Fahrer teurerer Autos eine spezielle, massiv erhöhte Steuer für die Benutzung eines Autos im Straßenverkehr zahlen. Das ist eine eklatante Bestrafung dafür, dass man viel Geld für ein Auto ausgibt.

Bürgerinnen und Bürger, die Elektroautos fahren, müssen dagegen nichts für den Bau, die Instandhaltung und die Reparatur von Straßen bezahlen. Sie sind von der Steuer befreit, weil sie „gute“ Bürger sind. Ihre Autos nutzen die Straßen genauso stark wie Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb, aber sie sind von der Steuer befreit. Fahrer von benzin- oder dieselbetriebenen Autos werden als „schlechte“ Bürger bestraft und müssen jährlich immer höhere Steuern zahlen, um die Straßen zu finanzieren. Das System ignoriert die Tatsache, dass Elektroautos nachweislich nicht besser für die Umwelt sind als Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren. Wenn Sie mit Ihrem Auto in eine Stadt fahren, müssen Sie eine besondere Strafe zahlen.

Wenn Sie in einem Haus wohnen, das größer ist, als Sie es brauchen, werden Sie herabgestuft und Ihre Steuern steigen. Wenn Sie freie Zimmer haben, werden Sie bestraft. Wenn Sie eine nützliche Arbeit verrichten und Geld für wohltätige Zwecke spenden, erhalten Sie zusätzliche Punkte. Wenn du die Regierung kritisierst, verlierst du Punkte.

Wenn du nicht zu Hause bist, wissen die Behörden natürlich immer, wo du dich aufhältst.

Wenn du dich schlecht benimmst, darfst du dich nicht weit von zu Hause entfernen. Wenn Sie sich nicht an alle Gesundheitsvorschriften halten, dürfen Sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, nirgendwohin fliegen oder ins Ausland gehen.

Wenn sich Ihre Sozialversicherungseinstufung verschlechtert, können Sie kein Geld leihen, kein Haus kaufen und kein angemessenes Hotelzimmer buchen.

Wenn Ihr Rating zu sehr sinkt, dürfen Sie nicht mehr ins Krankenhaus gehen, und wenn Sie versehentlich hineingeraten, wird man Ihnen ein Verbotsschild um den Hals hängen, bevor Sie sagen können: „Wofür ist das denn?

Du bekommst Bonuspunkte, wenn du in einer winzigen, modernen, schlecht gebauten Wohnung mit dünnen Wänden und absolut keiner Privatsphäre wohnst, aber du verlierst diese Punkte, wenn du ein Haustier hältst oder dich über irgendetwas beschwerst.

Wenn Sie zu viel für Kleidung oder Schuhe ausgeben, sinkt Ihre Bewertung, und wenn Sie Geld sparen, werden Sie als schuldig eingestuft und können kein Auto mieten, bei der Arbeit befördert werden, kein Fitnessstudio nutzen oder Ihre Kinder nicht in eine Schule mit Schulbüchern schicken.

Wenn Sie eine Menge Ärger machen, werden Sie feststellen, dass Ihre Internet-Geschwindigkeiten auf ein Kriechen verlangsamt werden, und wenn Sie Ihr eigenes Geschäft haben und sich mit Beamten der Stadtverwaltung anlegen, werden Sie keine Hilfe bei Planungsproblemen erhalten oder in der Lage sein, offizielle Regierungsaufträge zu erhalten.

Wenn Sie sich in der Öffentlichkeit nicht angemessen kleiden oder beim Überqueren der Straße gesehen werden, wenn die Ampel gegen Sie steht, werden Sie fotografiert und Ihr Bild wird veröffentlicht. Wenn Sie sich mit einem Nachbarn streiten, werden Ihre Bilder auf einer Plakatwand in der Nähe Ihres Hauses veröffentlicht und Sie werden in Verruf gebracht. Wenn Sie mit Ihren Steuern im Rückstand sind, werden Sie für regelmäßige Prüfungen vorgemerkt, Ihr Unternehmen wird einmal pro Woche inspiziert und Ihr Bild erscheint auf einer Schautafel im Internet. Es wird Ihnen unmöglich sein, Lizenzen, Genehmigungen und Kredite zu erhalten, die Sie möglicherweise benötigen.

In Restaurants werden die Kameras Ihre Umgangsformen, Ihre Essgewohnheiten und die Menge des Essens, die Sie auf dem Teller liegen lassen, untersuchen – all das wird Ihre soziale Kreditwürdigkeit beeinträchtigen.

Spitzel, Petzen, Polizeibeamte und übereifrige Regierungsangestellte werden Sie für jede Sünde, sei es eine begangene oder eine unterlassene, bestrafen.

Wahrscheinlich denken Sie jetzt, dass ich mir das alles nur ausdenke, und ich wünschte, es wäre so, aber das ist nicht der Fall. Wir sprechen hier nicht von einer weit entfernten Zukunft. Wir sprechen über die ganz neue Zukunft.

Sie erhalten Punkte, wenn Sie Blut spenden, verlieren Punkte, wenn Sie sich mit Menschen mit niedrigen Punktzahlen umgeben, werden bestraft, wenn Sie leichtfertig Geld ausgeben oder die Regierung nicht in den sozialen Medien loben.

Der Verzehr von Fleisch oder die Ausübung unangemessener Aktivitäten führt zu einem starken Punkteabzug, ebenso wie das Ablegen von zu viel Müll in öffentlichen Mülleimern. Gesichtserkennungskameras in Mülleimern werden Sie sehen und bestrafen und die Lebensmittelgutschrift verringern.

Wenn man nicht die richtige Anzahl von Kindern hat, übergewichtig ist und Land besitzt, verliert man Sozialpunkte. Im Vereinigten Königreich hat das Office for National Statistics bereits behauptet, dass kinderlose Frauen dem Staat zur Last fallen werden, weil sie niemanden haben, der sich um sie kümmert.)

Das Nichtvorhandensein eines intelligenten Stromzählers führt zu einem Punktabzug, ebenso wie jedes Beispiel von zivilem Ungehorsam. Chronische Krankheiten, Geisteskrankheiten, hohes Alter und Behinderungen führen zu Punktabzug, ebenso wie eine Verhaftung (unabhängig davon, ob man schuldig gesprochen wird).

Ein zu großer CO2-Fußabdruck, die Zugehörigkeit zur Mittelschicht oder zur weißen Bevölkerung oder zu viele Fragen zu stellen, führen ebenso zu Punktabzug wie eine zu große Fürsorge für die eigene Familie.

Sie verlieren Sozialpunkte, wenn Sie Ihre Identität verletzen, wenn Sie etwas sagen, das jemandem Unbehagen darüber bereitet, wer er oder sie ist, woher er oder sie kommt oder wie er oder sie aussieht – oder wenn Sie etwas sagen, das ihm oder ihr kein gutes Gefühl gibt.

Wenn Sie eine Mikro-Aggression zeigen, weiße Privilegien zeigen oder Hass schüren, werden Sie bestraft. Wenn Sie sich bedrohlich, missbräuchlich oder beleidigend verhalten, bekommen Sie ebenso Ärger wie wenn Sie einer anderen Person bedrohliches, missbräuchliches oder beleidigendes Material mitteilen.

Ihre Absicht ist dabei unerheblich. Der Beschwerdeführer muss nur sagen, dass er verletzt wurde. Schriftsteller, Schauspieler, Film- oder Theaterregisseure können angeklagt werden, wenn jemand ihr Material als beleidigend empfindet. Shakespeare-Stücke werden in Zukunft nicht mehr oft aufgeführt werden.

Sie denken jetzt wahrscheinlich, dass ich einen Scherz mache. Wenn ja, dann schauen Sie sich an, was in Schottland passiert.

Im Vereinigten Königreich definiert die Polizei jetzt ein Verbrechen oder einen Vorfall als hasserfüllt, basierend auf der Wahrnehmung des Opfers (und nicht auf der Absicht des Täters).

Natürlich haben Polizei und Politiker die Bürger ermutigt, diejenigen zu verpfeifen, die gegen Gesetze verstoßen.

Man kann ernsthafte Probleme bekommen, wenn man laute Musik spielt oder Bäume im Garten hat. Bäume sind schlecht, weil sie die Kommunikation stören können und keinen praktischen Nutzen haben. In der Neuen Weltordnung wird es keinen Platz für Ästhetik oder Natur geben.

Was wird noch schlecht sein?

In öffentlichen Verkehrsmitteln zu essen, einen Arzttermin zu verpassen, am falschen Ort zu parken, ein Vorstellungsgespräch zu verpassen und bei Rot über die Straße zu gehen – all das wird Ihnen Punkte kosten und Ihr Leben erschweren.

Wenn Sie glauben, ich sei verrückt geworden, sollten Sie wissen, dass Cybersecurity-Experten herausgefunden haben, dass 32 % der Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren in 21 Ländern (insgesamt 10 000 Personen) aufgrund ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien bereits Schwierigkeiten hatten, eine Hypothek oder einen Kredit zu erhalten.

Bislang nutzen rund 4,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt das Internet, und die meisten haben Konten in den sozialen Medien.

Eine ziemlich beängstigende Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Menschen bereit sind, Informationen über sich selbst oder andere weiterzugeben, um einen Einkaufsrabatt zu erhalten, während die Hälfte bereit ist, dies zu tun, wenn sie dadurch die Warteschlangen an Flughäfen umgehen können. Jeder Zweite erklärt sich damit einverstanden, dass die Regierung das Verhalten aller Bürger in den sozialen Medien überwacht, wenn dadurch die Sicherheit der Öffentlichkeit gewährleistet werden kann.

Natürlich wird es unmöglich sein, herauszufinden, wie hoch der eigene Social Credit Score ist, wie er genau zustande kommt oder wie man einen Fehler korrigieren kann. Und die Bewertungen werden in Echtzeit geändert. Sie könnten sich also in eine Warteschlange einreihen und denken, dass Sie berechtigt sind, ein Auto zu mieten oder einen Zug zu besteigen, und dann feststellen, dass sich Ihre Bewertung geändert hat und Sie keines dieser Dinge tun können, wenn Sie am Anfang der Warteschlange stehen.

Regierungen, große Unternehmen und lokale Behörden sammeln bereits Informationen über Sie mit Hilfe von Kameras zur Gesichtserkennung, biometrischen Untersuchungen an Flughäfen, Drohnen, Überwachungsflugzeugen und sozialen Medien. Das ist der technokratische Staat in voller Fahrt. Die Verwendung eines dummen Namens oder Avatars in den sozialen Medien bietet Ihnen keinerlei Schutz. Sie wissen genau, wer Stinkefuß aus Weymouth wirklich ist, und sie kennen den Namen, die Adresse und die Innenbeinmaße von Bumfluff aus Colorado.

Privatsphäre, Freiheit oder Rechte können Sie vergessen.

Wir werden bald alle in China leben.

Wenn eine Person in einer Familie das Gesetz bricht, wird die ganze Familie bestraft.

Wer aktiv an einer religiösen Zeremonie teilnimmt, wird bestraft. Sie können zum Beispiel in ein Bildungs- und Ausbildungszentrum geschickt werden, in dem die Insassen politische Propaganda studieren.

Jedes Mal, wenn du online Auskunft gibst, werden Informationen über dich, deine Ansichten, deine Persönlichkeit und so weiter gespeichert.

Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Ihr soziales Ansehen verschlechtern kann.

Wenn Sie an einem öffentlichen Ort Müll fallen lassen, werden Sie beschämt und verlieren Punkte. In Thailand müssen Touristen, die in einem Nationalpark Müll abladen, ihren Namen und ihre Adresse angeben. Wenn sie Müll zurücklassen, bekommen sie Ärger.

All dies ist als Social Engineering bekannt. Das ist etwas, was Politiker seit vielen Jahren versuchen, denn wenn es funktioniert – und das tut es -, haben sie die vollständige Kontrolle über die Bevölkerung. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr über Opposition oder Kritik zu machen.

In China werden Bürger, die „gute“ Dinge für den Staat und ihre Gemeinschaft tun, mit einem Foto und ihrem Namen an einer örtlichen Wand belohnt. Das ist genau das, was ich in den 1970er Jahren in Ostdeutschland gesehen habe. Und damals wetteiferten die Menschen miteinander, um dem Staat zu gefallen und einen Platz an der Wand zu gewinnen.

Also noch einmal: Wenn Sie wissen wollen, in welcher Gesellschaft Sie und Ihre Kinder leben werden, dann schauen Sie sich China an, wo alles, was die Menschen tun, sagen und denken, überwacht wird.

Aber unsere Zukunft wird nicht so frei und einfach sein, wie das Leben in China im Moment ist.

Wir bewegen uns schnell auf eine dystopische, digitale Diktatur zu.

Gutes Verhalten wird belohnt und schlechtes Verhalten bestraft werden. Aber wer definiert, was gut und was schlecht ist?

Geotracking ist jetzt das neue Normal. Ihre finanziellen Daten werden mit Ihrem Strafregister, Ihrem akademischen Werdegang, Ihrer Krankenakte und Ihrem Einkaufsverhalten kombiniert. Sie haben ein Auge darauf, welche Art von Freunden Sie haben, welche Videos Sie sich ansehen, mit wem Sie sich verabreden, wen Sie heiraten oder wen Sie treffen.

Das ist Big Brother auf Speed

In der schönen neuen Welt werden sich Menschen mit einer niedrigen Kreditwürdigkeit keinen Zentimeter mehr bewegen können.

Menschen, die sich über Korruption äußern oder die Propaganda in Frage stellen, werden bestraft. Wenn sie zu einer Geldstrafe verurteilt werden, dann wird diese höher ausfallen, weil sie als schlechte Menschen angesehen werden.

Und das alles geschieht bereits.

Computerspiele trainieren uns für unsere Zukunft.

Ich wurde in China mit einem Berufsverbot belegt, weil ich eine Kolumne für eine chinesische Zeitung geschrieben habe, die als inakzeptabel angesehen wurde. Meine Bücher auf Chinesisch wurden sofort aus dem Verkauf genommen.

Ich lasse Sie mit dieser Tatsache allein.

In China gibt es öffentliche Klos, in die man erst nach einer Gesichtskontrolle und Identifizierung eingelassen wird. Erst dann gibt der Automat die kleine Menge Klopapier aus, die Ihnen zusteht.

Wie viele Blätter werden Ihnen zugestanden, wenn Sie eine niedrige Kreditwürdigkeit haben? Zwei? Eins? Überhaupt keins?

Sie mögen jetzt lächeln.

Aber mal sehen, ob Sie in zwölf Monaten immer noch lächeln.