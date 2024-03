Alarmierend: Dr. Bhakdi und sein Team weisen genetische Integration in menschlichen Zellen nach mRNA-Injektion nach

Unabhängige Labore weltweit bestätigen Bhakdis alarmierende Impfstoff-Erkenntnisse

Vor wenigen Tagen hat Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Mainz und Koryphäe auf diesem Gebiet, in einer Videokonferenz mit Ärzten für Covid Ethics International brisante Erkenntnisse bekannt gegeben, die die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert haben.

Erste Experimente deuten darauf hin, dass experimentelle COVID mRNA Impfstoffe in menschliche Zellen integriert worden sein könnten, was den Verdacht einer genetischen Veränderung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß aufkommen lässt.

Prof. Bhakdi, der seit Langem für seine kritische Haltung gegenüber dem Mainstream-Narrativ rund um die experimentelle genetische mRNA-Therapie bekannt ist, brachte Licht in die zuvor abgetanen Beweise und sagte: „Was dann geschah, war, dass Kevin McKernans Ergebnisse [der DNA-Kontamination] heruntergespielt wurden … obwohl sie von Speicher in Kanada reproduziert wurden“. Diese Ergebnisse wurden schließlich von mehreren unabhängigen Labors auf der ganzen Welt reproduziert. Diese Missachtung bahnbrechender Forschung ist alarmierend, aber was Prof. Bhakdi und sein deutsches Team als Nächstes entdeckten, ist noch alarmierender.

Die Kollegen von Prof. Bhakdi tauchten menschliche Zellen in Impfstoffe und entdeckten eine verblüffende Wahrheit: Diese Zellen interagierten nicht nur mit den Impfstoffen, sondern nahmen sie auf und bauten fremde DNA in ihre eigene Struktur ein. „Unsere beiden Wissenschaftlerinnen stellten fest, dass die menschlichen Zellen die Impfstoffe, die DNA und die Chromosomen sofort aufnahmen“, sagt Bhakdi und beschreibt einen Prozess, bei dem die Zellen begannen, das Spike-Protein in großen Mengen zu produzieren. Aus theoretischen Befürchtungen sind handfeste Beweise geworden, dass diese Impfstoffe das menschliche Erbgut grundlegend verändern können.

Diese Beweise bestätigen nicht nur die ersten Ergebnisse, sondern liefern auch eine erschreckende Bestätigung für die beobachteten genetischen Veränderungen. „Was haben unsere Wissenschaftlerinen gemacht? Sie schickten ihre transfizierten menschlichen Zellen zu Kevin McKernan und fragten ihn: Kevin, kannst du eine chromosomale Integration bakterieller DNA in die Chromosomen menschlicher Zellen finden? Kennen Sie die Antwort? Er hat sie vor einer Woche in seinen Substack gefunden, und die Antwort ist ja“, verrät Bhakdi und unterstreicht damit einen kritischen und unbestreitbaren Marker für genetische Veränderungen, die durch die Integration von Impfstoffen hervorgerufen werden.

Um die Besorgnis noch zu verstärken, hat Kevin in jüngster Vergangenheit einen weiteren Artikel über sein Substack veröffentlicht, in dem er enthüllt, dass die Plasmid-DNA nicht nur von den Zellen aufgenommen, sondern nach der Aufnahme auch repliziert wird.

Die Bedeutung dieser Entdeckung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Prof. Bhakdi bringt den Ernst der Lage auf den Punkt, wenn er sagt: „Die Aufnahme eines fremden Chromosoms in die Zelle ist nichts anderes als eine genetische Veränderung“. Diese Aussage signalisiert einen kritischen Punkt in unserem Verständnis der Sicherheit von Impfstoffen und der möglichen langfristigen Folgen, die Milliarden von Menschen weltweit betreffen.

Die Möglichkeiten, die sich daraus für das menschliche Genom ergeben, sind äußerst beunruhigend. Bhakdi erläutert das Potenzial für katastrophale genetische Störungen, indem er die Metapher des „Buchs des Lebens“ verwendet, um das Genom zu beschreiben. Die Integration fremder DNA könnte lebenswichtige Seiten dieses Buches „verzerren“, was zu unlesbaren Gensequenzen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Zellfunktionen führen und möglicherweise die weltweite Zunahme von Tumoren und genetischen Störungen erklären könnte.

Experimentelle Impfstoffe könnten menschliches Erbgut verändern

