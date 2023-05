Alarmierende Übersterblichkeit 2021 und 2022 in Deutschland

Der folgende Artikel Prof. Kuhbandners berichtet von einer Studie, welche die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Sterblichkeit untersucht hat. Dabei wurden diese nicht einfach anhand der offiziell gemeldeten Covid-19-Todesfälle abgeschätzt, da ja nicht unterschieden wird, ob jemand mit oder an COVID-19 gestorben ist. So zeigt eine Studie in Dänemark z.B., dass 2022 etwa 70 % der gemeldeten COVID-19-Todesfälle nicht durch eine Corona-Infektion verursacht wurden. – Deshalb wurde die Zahl der gesamten Todesfälle unabhängig von den Ursachen mit der Zahl der Todesfälle verglichen, die ohne Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Damit wurden auch indirekte negative Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Sterblichkeit wie die der mRNA-Spritzen erfasst.

Von Prof. Dr. Christof Kuhbandner

Der Fachartikel zur Übersterblichkeit in Deutschland von Matthias Reitzner und mir ist nun endlich peer-reviewed – begutachtet von insgesamt sieben Reviewern – * in einer internationalen medizinischen Fachzeitschrift erschienen: