Albert Pikes Brief, der die drei Weltkriege genau vorhersagt, wobei der letzte zwischen politischen Zionisten und Muslimen stattfindet

Von The WinePress

„Der Krieg muss so geführt werden, dass sich der Islam (die arabische Welt der Muslime) und der politische Zionismus (der Staat Israel) gegenseitig vernichten.“

Albert Pike, der berüchtigte Freimaurermeister des 33. Grades, Großmeister einer luziferianischen Gruppe namens „Orden des Palladiums“ (oder „Souveräner Rat der Weisheit“) und Herausgeber des freimaurerischen Handbuchs „Moral und Dogma des Alten und Anerkannten Schottischen Ritus der Freimaurerei“, sagte die drei Weltkriege voraus, von denen zwei bereits stattgefunden haben und einer sich gerade vor unseren Augen abspielt.

In dem Handbuch schrieb Pike:

„Die Freimaurerei verbirgt, wie alle Religionen, alle Mysterien, der Hermetismus und die Alchemie, ihre Geheimnisse vor allen außer den Adepten und Weisen oder den Auserwählten und bedient sich falscher Erklärungen und Fehlinterpretationen ihrer Symbole, um jene in die Irre zu führen, die es verdienen, in die Irre geführt zu werden; um ihnen die Wahrheit, die sie Licht nennt, zu verbergen und sie davon abzubringen. Die Wahrheit ist nicht für diejenigen bestimmt, die ihrer unwürdig oder unfähig sind, sie zu empfangen, oder die sie verdrehen würden…. „Die Wahrheit muss geheim gehalten werden, und die Massen brauchen eine Lehre, die ihrem unvollkommenen Verstand entspricht … die Vorstellung jedes Menschen von Gott muss seiner geistigen Bildung, seinen intellektuellen Fähigkeiten und seiner moralischen Vortrefflichkeit entsprechen. Gott ist, so wie der Mensch ihn sich vorstellt, das Spiegelbild des Menschen selbst …“

Er definiert Luzifer weiter als das Vorbild, das es zu verehren gilt.

„Der wahre Name Satans, so sagen die Kabbalisten, ist der Name Jahwes rückwärts gelesen; denn Satan ist kein schwarzer Gott, sondern die Negation Gottes. Der Teufel ist die Personifizierung des Atheismus oder des Götzendienstes. „Luzifer, der Lichtträger! Ein seltsamer und geheimnisvoller Name für den Geist der Finsternis! Luzifer, der Sohn des Morgens! Ist er es, der das Licht trägt und mit dessen unerträglicher Pracht schwache, sinnliche oder selbstsüchtige Seelen blendet? „Zweifle nicht daran!“

Pike verfasste 1871 einen Brief, in dem er drei große Weltkriege voraussagte. Zwei davon sind bereits vorbei, und der dritte beginnt sich gerade zu entfalten. Pike schrieb an den italienischen Revolutionär Giuseppe Mazzini, der ebenfalls ein Mitglied des 33. Ordens war, 1860 die Mafia gründete und 1834 zum internationalen Oberhaupt der Illuminaten ernannt wurde.

Der Brief war im British National Museum in London ausgestellt, bis er schließlich entfernt wurde, und nun werden seine Echtheit und Existenz angezweifelt; er wird als Fälschung und Lüge bezeichnet.

Auszug aus dem Brief – hier herunterladen – Pike äußerte sich wie folgt zu den drei Weltkriegen:

„Der Erste Weltkrieg muss herbeigeführt werden, damit die Illuminaten die Macht der Zaren in Russland stürzen und dieses Land zu einer Festung des atheistischen Kommunismus machen können. Die durch die „Agenten“ der Illuminaten verursachten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem britischen und dem deutschen Reich werden genutzt werden, um diesen Krieg zu schüren. Am Ende des Krieges wird der Kommunismus errichtet und dazu genutzt werden, die anderen Regierungen zu zerstören und die Religionen zu schwächen.“ „Der Zweite Weltkrieg muss unter Ausnutzung der Differenzen zwischen den Faschisten und den politischen Zionisten geschürt werden. Dieser Krieg muss herbeigeführt werden, damit der Nationalsozialismus zerstört wird und der politische Zionismus stark genug ist, um einen souveränen Staat Israel in Palästina zu errichten. Während des Zweiten Weltkriegs muss der internationale Kommunismus stark genug werden, um ein Gegengewicht zur Christenheit zu bilden, die dann zurückgehalten und in Schach gehalten wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie für die endgültige gesellschaftliche Katastrophe benötigen.“ „Der Dritte Weltkrieg muss angezettelt werden, indem die durch die ‚Agentur‘ der ‚Illuminati‘ verursachten Differenzen zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden. Der Krieg muss so geführt werden, dass sich der Islam (die arabisch-muslimische Welt) und der politische Zionismus (der Staat Israel) gegenseitig vernichten. „In der Zwischenzeit werden die anderen Nationen, die in dieser Frage erneut gespalten sind, gezwungen sein, bis zur völligen physischen, moralischen, geistigen und wirtschaftlichen Erschöpfung zu kämpfen … Wir werden die Nihilisten und Atheisten entfesseln und einen gewaltigen sozialen Umbruch provozieren, der in all seinem Schrecken den Nationen deutlich die Auswirkungen des absoluten Atheismus vor Augen führen wird, der Ursprung der Barbarei und der blutigsten Unruhen ist. „Dann werden überall die Bürger, gezwungen, sich gegen die weltweite Minderheit der Revolutionäre zu verteidigen, diese Zerstörer der Zivilisation ausrotten, und die Menge, desillusioniert vom Christentum, deren deistische Seelen von diesem Moment an ohne Kompass und Richtung sein werden, sehnsüchtig nach einem Ideal, aber ohne zu wissen, wohin sie ihre Verehrung richten sollen, wird das wahre Licht empfangen durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers, die endlich an die Öffentlichkeit gebracht wird. „Diese Offenbarung wird das Ergebnis der allgemeinen reaktionären Bewegung sein, die auf die Zerstörung des Christentums und des Atheismus folgen wird, die beide gleichzeitig besiegt und ausgerottet werden.“

Es ist soweit.

Man mag diesen Brief als Fälschung abtun, doch viel zu vieles von dem, was wir im Zusammenhang mit dem Dritten Weltkrieg sehen und erleben, lässt sich kaum ignorieren. Die ersten beiden verliefen genau so, wie Pike es beschrieben hat, und wir erleben gerade die ersten Anzeichen des dritten. Es hat sich schon seit geraumer Zeit angebahnt —

Der Covid-Krieg und der Great Reset wurden 2020 entfesselt; der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begann 2022 und dauert an, was wahrhaftig den Beginn einer neuen multipolaren Weltordnung einläutet, Volkswirtschaften spaltet und Lieferketten zusammenbrechen lässt; Israels Völkermord in Gaza begann 2023, zusammen mit seiner Expansion in der Region;

Nun haben die Vereinigten Staaten und Israel den Iran angegriffen, und nun gerät die Welt aufgrund kritischer Störungen in den Lieferketten und der Energieversorgung, die sich nur noch verschlimmern werden, noch weiter außer Kontrolle.

Keine der beiden Seiten wird nachgeben. Israel nicht. Der Iran nicht. Die USA und andere Nationen müssen tun, was ihnen gesagt wird, gemäß den Anweisungen der radikalen Zionisten, der Jesuiten, des Papsttums, der Zentralbanken usw. Und so werden, wie Pike es vorausgesagt hat, die Nationen gezwungen sein, Partei zu ergreifen, und die Nationen werden gezwungen sein, ihre Ressourcen im Kampf gegeneinander zu verschwenden, während der Hass auf Israel und den Zionismus – ganz nach Plan – aufblüht.

Zudem hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kürzlich öffentlich zugegeben: „Wir werden die Wiederkunft des Messias erleben, aber das wird nicht schon am kommenden Donnerstag geschehen.“

Zudem war es kürzlich Lindsey Graham, der erklärte:

„Die Kriege der Zukunft werden hier in Israel geplant, denn wenn man dem Feind nicht einen Schritt voraus ist, hat man das Nachsehen. „Die klügsten und innovativsten Streitkräfte der Welt befinden sich hier in Israel, weil sie überleben müssen. „Wir sehen also, dass Israel auf dem Weg zu neuen Waffen ist, die weit über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Und es wäre schön, wenn es einen Prozess gäbe, bei dem wir als Partner mitwirken könnten.“

Er hatte nicht Unrecht, er hat tatsächlich die Wahrheit gesagt.

Was den Rest von Pikes Äußerungen angeht, so sehen wir gerade, wie sich dies bewahrheitet. Die Menschen sind und sind nihilistisch geworden und haben das Christentum insgesamt satt – wegen seiner Kompromisse, seiner Weltlichkeit, seiner Heuchelei und wegen dieser blinden Treue zum falschen Zionismus, der darauf besteht, dass Christen und Nichtjuden den Juden und Israel um jeden Preis und unter allen Umständen untertan sein müssen. Aber gleichzeitig werden Säkularismus, Atheismus und Agnostizismus als weiterer Sündenbock benutzt und werden es auch weiterhin sein. Der atheistische Kommunismus und Marxismus ist ein Todeskult, und die Menschen werden dazu gedrängt werden und verzweifelt nach einer Rückkehr zu irgendeiner Art von Glauben suchen. Wir sehen derzeit im Westen Anzeichen dafür bei den jüngeren Generationen, die den Progressivismus, den Atheismus und den Globalismus ablehnen. All dies schürt den Wunsch und den Ruf nach einem Ende all dessen.

Ich könnte noch mehr zu Pikes Äußerungen sagen, aber das reicht fürs Erste.

Man muss jedoch eines verstehen: Was wir hier erleben, ist weder ein Versehen noch eine Komödie der Irrungen. Es handelt sich um ein sehr gezieltes und orchestriertes Spiel, das weltweit in enger Abstimmung gespielt wird – enger, als den meisten Menschen bewusst ist.