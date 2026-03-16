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Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Von Chamenei zu Chamenei: Trumps Hormus-Panik im Irankrieg

Pepe Escobar: Iran Beendet die US-Weltherrschaft

Atomschlag gegen Iran? Es könnte in Tagen eskalieren…!!

Tucker Carlson: über den neuesten Iran-Krieg, Trumps MAGA-Zusammenbruch & Israels Medien-Blackout

Die Iran-Eskalation war geplant! | Kayvan Soufi-Siavash

Botschafter Chas Freeman: Israels Plan bricht zusammen – und das rasant

Merz komplett verzweifelt: Ausgerechnet jetzt lassen USA Europa fallen! Während Putin abkassiert

„Sie bereiten etwas Großes vor“ | Phase 4 beginnt (Wolff)

Und was jetzt…? – Tacheles # 196

„Israel wird vom Iran ZERSTÖRT“ und die Medien verschweigen die Wahrheit (Redacted News – Deutsch)

Tucker @Redacted über den neuesten Iran Krieg, Trumps MAGA Zusammenbruch & Israels Medien Blackout

Alex Krainer: Das Imperium bricht zusammen – und Iran hat’s gerade bewiesen

Richard D. Wolff & Michael Hudson: Stehen wir schon mitten im Dritten Weltkrieg?

Kayvan Soufi-Siavash: „Die NATO hat Deutschland angegriffen!“

AUFGEDECKT – Israels geheime Drohnenbasis in der Republik Georgie | Redacted News Deutsch

„Das ist Patriot Act 2.0“ – Trumps neuer Plan zur Cybersicherheit ist da (Redacted News – Deutsch)

Benzinpreis-Erhöhung verboten! Was bedeutet das für Sie?