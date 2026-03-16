Meine Prognose für den Krieg gegen den Iran

Paul Craig Roberts

Präsident Trump hat, in dem Bemühen, sich aus einem Krieg zu retten, den er ohne ausreichende Vorbereitung begonnen hat – trotz der vergeblichen Warnungen seines selbsternannten Generalstabschefs –, dem russischen Präsidenten Putin ein Angebot unterbreitet.

Trumps Angebot sieht vor, russisches Öl von den Sanktionen zu befreien, unter der Bedingung, dass Putin die freigegebenen Öllieferungen von Asien nach Europa umleitet. Damit erreicht Trump zwei Ziele: Zum einen verringert oder beseitigt es den Druck auf Ölpreise und Inflation durch die Blockade der Straße von Hormus und neutralisiert so einen iranischen Vorteil im Konflikt. Zum anderen verhindert es, dass China das durch die Blockade der Straße und die Kürzung der Schiffsversicherung verlorene iranische Öl ersetzt. Es besteht kaum ein Zweifel, dass Russlands inkompetente Zentralbankführung Putin zu diesem Deal rät, da Russland die Öleinnahmen für seine wirtschaftliche Entwicklung benötigt.

Mit anderen Worten: Wenn Putin Russlands iranische und chinesische Verbündete verrät, wird Trump die Sanktionen gegen russisches Öl aufheben.

Denken Sie einen Moment über Trumps Vorschlag nach. Was sagt uns das über Trumps Meinung zu Putin? Es zeigt uns, dass Trump Putin für einen Mann ohne Integrität und strategische Weitsicht hält, der seine Verbündeten und sein Land verraten würde.

Ich stimme Gilbert Doctorow zu, dass Putin sich durch die Annahme von Trumps Anruf als Person mit zweifelhaftem Charakter entlarvt hat. Trump hatte wenige Tage zuvor einen unehrenhaften Überraschungsangriff auf den Iran verübt. Putin hätte den Anruf ablehnen sollen.

Wenn Putin sich mit Trump und Israel gegen den Iran verbündet, bedeutet das das Ende der BRICS-Staaten und der Neuen Seidenstraße sowie einen Verlust des chinesischen Vertrauens in Russland.

John Helmer meint, es werfe ein schlechtes Licht auf China, dass die chinesische Führung kurz nach Trumps Kriegsbeginn gegen den Iran, der sich negativ auf Chinas wirtschaftliche und militärische Macht auswirkt, Handelsverhandlungen mit ihm aufnimmt. Dem stimme ich zu.

So haben Russland und China gezeigt, dass der israelisch-amerikanische Angriff auf einen Verbündeten sie nicht wachgerüttelt hat und sie beide zufrieden sind, einfach so weiterzumachen wie bisher. Ich frage mich, ob eines der Motive für Trumps Angriff auf den Iran darin bestand, die drei Länder zu spalten und voneinander zu isolieren.

Wie ich bereits mehrfach und auch heute in Rasheed Muhammads exzellenter Sendung (> LINK) betont habe, bedeutet die zionistische Agenda eines Großisraels, dass Gespräche über eine Vermittlung im iranischen Konflikt und die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten sinnlos sind. Israels Agenda ist mit Frieden und Stabilität im Nahen Osten unvereinbar. Der Iran kann nicht sicher sein, solange er Großisrael im Wege steht.

Der iranische Präsident versteht das immer noch nicht und blamiert sich und sein Land, indem er Bedingungen für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges stellt. Eine einflussreichere Persönlichkeit hingegen, Ali Larijani, Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, hat dies verstanden. Larijani erklärte kürzlich:

„Heute Abend erhielten wir über den omanischen Vermittler Nachrichten von US-Präsident Donald Trump mit der Aufforderung, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Unsere Antwort lautet: Wir werden keine Verhandlungen akzeptieren, solange ein Gebilde namens Israel existiert.“

Der iranische Oberste Führer sollte erklären, dass der Iran bereit ist, alle nuklearen Ambitionen aufzugeben, wenn Israel die zionistische Agenda eines Großisraels aufgibt. Nur wenn Israels Agenda eines Großisraels endgültig verworfen wird, kann der Nahe Osten sowohl den Iran als auch Israel eindämmen. Im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts hat Israel amerikanisches Blut und Geld eingesetzt, um den muslimischen Nahen Osten von Hindernissen für Großisrael zu befreien. „Sieben Länder in fünf Jahren.“ Es hat länger als fünf Jahre gedauert, aber der Iran ist das letzte große Hindernis.

Es sieht so aus, als würden Trump und Israel den konventionellen Krieg verlieren. Der Iran scheint über das größere Raketenarsenal zu verfügen und die Entschlossenheit und Fähigkeit zu besitzen, seinen Kurs beizubehalten. Nachdem ihre Kinder von den Kriegsverbrechern Trump und Netanjahu ermordet wurden, ist es unwahrscheinlich, dass die iranischen Revolutionsgarden zu Verhandlungen oder zur Kapitulation raten werden.

Morgan Stanley, BlackRock und andere große amerikanische Finanzinstitute mussten bereits Abhebungen von ihren Fonds begrenzen. Solange Putin Trump nicht finanziell unterstützt, wird der Ölpreis weiter steigen und damit die Inflation anheizen, was wiederum Aktienkurse und Beschäftigungszahlen in den Keller treiben wird. Washington hat bewiesen, dass es nicht in der Lage ist, die Golfstaaten zu schützen, aus denen die Menschen fliehen.

Die US-Marine, die laut Aussage des „White House Fool“ Öltanker durch die Straße von Hormus eskortieren sollte, musste sich aus der Reichweite iranischer Raketen zurückziehen.

Der Krieg hat sich auf Saudi-Arabien ausgeweitet. Die Hisbollah greift nun Israel an. Die Huthis könnten sich bald den Angriffen auf Israel anschließen. Die amerikanischen Stützpunkte am Golf scheinen nicht mehr zu verteidigen. Wir kennen die US-Verluste nicht, aber sie sind mit Sicherheit höher als die von Trump beschwichtigenden sechs.

Vielleicht retten die russische und die chinesische Führung den Krieg für Israel und Trump, indem sie Druck auf den Iran ausüben und einen Waffenstillstand erzwingen. Dies würde zeigen, dass es beiden Ländern an intelligenter Führung mangelt.

Es gibt keine Bodentruppen, die man in den Iran entsenden könnte.

Trump und Netanjahu scheinen die Angriffe auf die iranischen Militärkapazitäten aufgegeben zu haben und konzentrieren sich nun darauf, iranische Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser zu bombardieren, ähnlich wie Israel mit Trumps Bomben den Gazastreifen angreift. Diese feige Kriegsführung wird die Haltung der iranischen Revolutionsgarde nur verhärten.

Was soll Trump nun tun, nachdem er sich in einem Jahr der Zwischenwahlen von Netanjahu in einen langwierigen und offenbar aussichtslosen Krieg hineinziehen ließ? Verliert Trump die Zwischenwahlen, droht ihm ein Amtsenthebungsverfahren. Die einzige verbleibende Option für Trump ist, den Iran mit Atomwaffen anzugreifen oder Netanjahu dies tun zu lassen.

So haben Putins und Xis Doppelzüngigkeit und ihr Mangel an strategischer Weitsicht den nuklearen Geist aus der Flasche gelassen. Bestärkt durch den Erfolg der Gewalt werden Trump und die Zionisten das isolierte Russland und China in ihrem Streben nach Hegemonie angreifen. Am 11. März ließ der chinesische Außenminister und Politbüromitglied Wang Yi Trump wissen, dass es kein chinesisch-russisches Bündnis gibt, als er erklärte, die bilateralen Beziehungen zwischen China und Russland basierten auf dem Prinzip der Nicht-Bündnisbildung, der Nicht-Konfrontation und des Nicht-Angriffs von Drittstaaten. (> LINK)

Anders ausgedrückt: Es gibt keine gemeinsame Front gegen die Hegemonialbestrebungen Washingtons und Israels, und es wird keine Militärhilfe für den Iran geben. Das ist ein klares Signal für Trump und Netanjahu.

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist das von mir gezeichnete Bild wahrscheinlich.