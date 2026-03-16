Wir sind die Bösewichte in dieser Geschichte

Du bist mit dem Wunsch aufgewachsen, Luke Skywalker zu sein, aber dir ist klar geworden, dass du im Grunde genommen ein Sturmtruppler warst.“ ~ Daniel Crimmins

Caitlin Johnstone

Niemand möchte glauben, dass er der Bösewicht in dieser Geschichte ist. Niemand möchte glauben, dass seine Regierung von Psychopathen geführt wird, die der Weltbevölkerung unvorstellbares Leid zufügen, um die Welt zu beherrschen.

Es ist viel schöner zu glauben, dass man zu den Guten gehört. Es ist viel einfacher, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass die eigene Regierung hier und da einen unschuldigen Fehler machen mag, aber insgesamt eine treibende Kraft für das Wohl der Menschheit ist und den Bösewichten, mit denen sie Krieg führt, sicherlich überlegen ist.

Das ist jedoch eine Fiktion. Es ist eine bequeme Lüge. Ein Märchen, das sich die Menschen im Westen erzählen, um einer zutiefst unangenehmen Wahrheit auszuweichen.

Keine andere Nation kommt da auch nur annähernd ran. Jede Nation, die man euch zum Hass erzogen hat, jeder Anführer, den ihr verteufelt habt, jede Regierung, die ihr als „Regime“ bezeichnet – keine kommt an diese Zahlen heran. Die Nordamerikaner werden das hören und trotzdem glauben, sie seien die Guten. Ein hoffnungsloser Fall.

No other nation comes even close. Every nation that you have been taught to hate, every leader you have demonised, every government that you call “regime”, none come close to these numbers. N. Americans will hear this and still believe they’re the good guys. Irredeemable place. https://t.co/MMSkyHLDw5 — Momodou ✊🏿 (@MomodouTaal) March 9, 2026

Die Wahrheit ist, dass wir die Bösewichte sind.

Wir sind die Terroristen.

Wir sind die Tyrannen.

Wir sind das böse Regime.

Unsere Soldaten verteidigen nicht unser Land, sie ermorden Menschen, die ihr Land verteidigen. Sie kämpfen nicht für Freiheit und Demokratie, sie kämpfen für Geld und Macht.

Daniel Crimmins von der 3. Infanteriedivision der US-Armee schrieb Folgendes über den Irakkrieg im Jahr 2015:

„Dann wird dir klar, dass du nichts gesehen hast, was die Vorstellung stützt, dass diese armen Schweine eine Bedrohung für dein Zuhause darstellen. Du schaust dich um und siehst all die Bauunternehmer, die sechsstellige Gehälter verdienen, um deinen Mist zu reparieren, Iraker auszubilden und die lächerlichen SUVs zu warten, in denen die KBR-Arschlöcher herumfahren. Du bedenkst, dass jede 25-mm-Granate etwa vierzig Dollar kostet und deine Firma diese Scheißdinger verteilt wie Parade-Bonbons mit Schrapnellgeschmack. Du denkst an all den Treibstoff, den du verbrauchst, an all die Munition, Raketen und Granaten. Du denkst daran, dass die Armee jedes Mal, wenn du ein Fahrzeug verlierst, ein neues kauft. Vielleicht beginnst du zu erkennen, dass viele Menschen mit dem enormen Leid der Menschen viel Geld verdienen.

„Dann gehst du in Urlaub und stellst fest, dass Ayn Rand keine Ahnung hat, wovon sie überhaupt redet. Du merkst, dass Fox News, Limbaugh und John McCain weder dich noch deine Kameraden respektieren. Es ist ihnen scheißegal, ob du zu Hause mit einer Parade oder einer Kiste empfangen wirst – für sie bist du nichts weiter als eine Requisite.

„Dann steigst du aus und hasst die Nachrichten. Du hasst die Apathie und du hasst die Morde, die in deinem Namen begangen werden. Du bist mit dem Wunsch aufgewachsen, Luke Skywalker zu sein, aber dir wird klar, dass du im Grunde genommen ein Sturmtruppler warst, ein gesichtsloser, namenloser Schütze, der eine Lanze für das Imperium trug, und du beginnst, die erschreckend offensichtliche Wahrheit zu akzeptieren, dass dies Menschen wie du sind.“

Eine der lähmendsten liberalen Überzeugungen, die es auszumerzen gilt, ist die, dass die Vereinigten Staaten sich unbeholfen in die von ihnen verursachten Schrecken hineinmanövrieren, anstatt der Tatsache ins Auge zu sehen, dass es sich um kalkulierte Entscheidungen im Interesse des Kapitals handelt. Es ist keine Kurzsichtigkeit oder Fehlkalkulation, es ist imperialistisches Kalkül.

One of the most stunting liberal beliefs you have to uproot is that the United States bumbles its way into the horrors it creates rather than facing the fact that they are calculated decisions on behalf of capital. It’s not short-sightedness or miscalculation, it’s empire. — they/them might be giants ☭ (@babadookspinoza) March 10, 2026

Das ist die Realität, Leute. Wir können aufwachen und anfangen, in der Realität zu leben, oder wir können weiter in der Fiktion schlummern.

Es ist an der Zeit, die Augen zu öffnen und zu erkennen, dass die westliche Zivilisation eine verdorbene Dystopie ist, in der die meisten Menschen wie Schlafwandler in einem durch Propaganda verursachten Stupor unter einem Imperium leben, das von menschlichem Blut angetrieben wird. Und es ist an der Zeit, zu erkennen, dass es unsere Pflicht als Westler ist, dieses Imperium Stein für Stein einzureißen – zum Wohle unserer Kinder und Enkelkinder und zum Wohle unserer Mitmenschen.