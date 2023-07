Albert Speers Warnung an den Westen vor dem Aufstieg der Technokratie

Die Diktatur Hitlers war die erste Diktatur eines Industriestaates im Zeitalter der modernen Technik, eine Diktatur, die die Instrumente der Technik zur Beherrschung des eigenen Volkes bis zur Perfektion einsetzte …



Mit Hilfe von technischen Instrumenten wie dem Rundfunk und dem öffentlichen Adressensystem konnten achtzig Millionen Menschen dem Willen eines Einzelnen unterworfen werden. Telefon, Fernschreiber und Radio ermöglichten es, die Befehle der höchsten Ebenen direkt an die untersten Organe zu übermitteln, wo sie aufgrund ihrer hohen Autorität unkritisch ausgeführt wurden.



Auf diese Weise erhielten viele Ämter und Kader ihre bösen Befehle auf direktem Wege. Die Instrumente der Technik ermöglichten es, alle Bürgerinnen und Bürger genau zu überwachen und kriminelle Machenschaften in ein hohes Maß an Geheimhaltung zu hüllen.



Für den Außenstehenden mag dieser Staatsapparat wie das scheinbar wilde Gewirr von Kabeln in einer Telefonzentrale aussehen; aber wie eine solche Zentrale konnte von einem einzigen Willen geleitet werden. Die Diktaturen der Vergangenheit brauchten auch in den unteren Rängen der Führung hochqualifizierte Helfer, die unabhängig denken und handeln konnten.



Das autoritäre System im Zeitalter der Technik kommt ohne solche Menschen aus. Allein die Kommunikationsmittel ermöglichen es ihm, die Arbeit der unteren Führungsebene zu mechanisieren. So wird der Typus des unkritischen Befehlsempfängers geschaffen.