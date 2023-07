Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die nigrische Junta wie ihre Nachbarn multipolar ist oder ob sie vom Westen kooptiert wird, um als neues Gesicht für das dortige neoimperialistische System zu fungieren, aber es wäre ein Spielveränderer an der afrikanischen Front des Neuen Kalten Krieges, wenn diese Gruppe sich ein Beispiel an ihren malischen und burkinischen Pendants nehmen würde.

Westafrikas jüngster Regimewechsel

Mitglieder des nigrischen Militärs behaupteten am Mittwoch, Präsident Bazoum abgesetzt zu haben, was im Neuen Kalten Krieg eine entscheidende Rolle spielen könnte. Sie erklärten, die sich verschlechternde sozioökonomische und sicherheitspolitische Lage habe sie zum Handeln gezwungen, es werde eine Ausgangssperre verhängt und die Grenzen würden bis auf weiteres geschlossen. Außerdem versprach die Junta, die Menschenrechte der von ihr gestürzten Beamten zu achten, und warnte ausländische Mächte davor, sich in die Angelegenheiten ihres Landes einzumischen.

Hintergrundinformationen

Dieser Regimewechsel ähnelt stark denen in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso in den Jahren 2021 bzw. 2022, wo Mitglieder des Militärs unter ähnlichen Vorwänden die Macht ergriffen. Die neuen Führer dieser beiden Länder waren keine Marionetten des Westens wie ihre Vorgänger, sondern glaubten fest an die Multipolarität, was dazu führte, dass sie sich gegen Frankreich stellten und die strategischen Beziehungen zu Russland umfassend ausbauten. Im Folgenden finden Sie einige Hintergrundinformationen, die Sie über die jüngsten Entwicklungen in der Region auf dem Laufenden halten sollen:

Kurz gesagt, Wagner hilft Russlands afrikanischen Partnern, ihre “Demokratische Sicherheit” zu verbessern, was sich auf eine breite Palette von Taktiken und Strategien gegen hybride Kriegsführung bezieht, um ihre nationalen Demokratiemodelle vor verwandten (meist westlich geprägten) Bedrohungen zu schützen. Dies wiederum stärkt ihre Souveränität und beschleunigt damit den Aufstieg Afrikas zu einem unabhängigen Pol in der entstehenden multipolaren Weltordnung. Wie zu erwarten war, werden diese Prozesse von Frankreich und den USA heftig bekämpft.

Wagners Rolle und die Bedeutung des Tschad

Diese beiden führen gemeinsam Stellvertreterkriege gegen Russland in Mali und der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), da diese Staaten als multipolare Kerne ihrer jeweiligen Regionen fungieren. Der Westen befürchtet, dass Niger und Tschad, seine letzten Hochburgen in West- bzw. Zentralafrika, in die Fußstapfen der Nachbarstaaten Mali und ZAR treten könnten, um einen multipolaren Korridor über einen großen Teil des Kontinents zu schaffen. Bevor wir weitergehen, sollte der Leser wissen, dass Wagner immer noch in der Gunst des Kremls steht:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tschad eine regionale Militärmacht ist, die früher nach Frankreichs Pfeife tanzte, aber im vergangenen Jahr eine beeindruckende Neuausrichtung ihrer Politik vorgenommen hat. Die Interimsregierung hat die Destabilisierungspläne des Westens durchschaut und sich geweigert, auf deren Informationskrieg-Narrative hereinzufallen, die Angst vor der neuen Rolle Russlands in den Nachbarländern schüren. Die geostrategische Ausrichtung des Tschads beschleunigt die multipolaren Prozesse in Zentralafrika und macht Niger damit zur letzten de facto-Hochburg des Westens.

Strategischer Überblick

Der bis zu diesem Punkt vermittelte Einblick war erforderlich, damit der Leser die potenziell spielverändernde Bedeutung des nigrischen Staatsstreichs im Neuen Kalten Krieg richtig verstehen kann. Um es kurz zu machen: Russland beschleunigt die multipolaren Prozesse in Afrika durch Wagners “Demokratische Sicherheit”-Operationen, wobei Mali und die Zentralafrikanische Republik als die entsprechenden Kerne in ihren jeweiligen Regionen fungieren. Frankreich und die USA sind gegen diese Entwicklungen, weshalb sie dort gemeinsam Stellvertreterkriege gegen Russland führen.

Diese beiden befürchten, dass Niger und Tschad in die Fußstapfen ihres jeweiligen Nachbarn treten werden. Letzterer hat dies jedoch bereits getan, obwohl er keinen Putsch erlebt hat, wie die Maßnahmen beweisen, die seine Übergangsregierung im vergangenen Jahr zur Stärkung seiner Souveränität ergriffen hat. Damit bleibt Niger die letzte verlässliche Bastion des westlichen Einflusses in diesem breiten Streifen Afrikas, doch seine traditionelle Rolle ist nicht mehr selbstverständlich, wenn die Junta dem Beispiel Malis und Burkinas folgt.

Weichenstellung für einen Game-Changer

Das Land ist für Frankreich unverhältnismäßig wichtig, da im vergangenen Jahr 62,6 % des französischen Stroms aus Kernenergie erzeugt wurden, wovon mindestens ein Drittel mit nigrischem Uran befeuert wurde. Diese Zahlen bedeuten, dass das wichtigste Exportgut des westafrikanischen Landes 2022 etwa 20 % des gesamten französischen Stroms ausmachen wird, was aufgrund weiterer Urangeschäfte und des Engagements von Paris für die “grüne Agenda” noch weiter steigen dürfte.

Darüber hinaus hat Frankreich vor kurzem ein regionales “Partnerschafts-Hauptquartier” in Niger eingerichtet, nachdem seine Streitkräfte aus Mali und Burkina Faso vertrieben wurden, was seine seit langem bestehende Rolle dort verstärkt. Im letzten halben Jahrzehnt haben auch Italien und Deutschland Truppen in dieses Land entsandt, um die illegale Einwanderung in die EU einzudämmen, während die USA unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung eine große Drohnenbasis errichtet haben. Gleichzeitig ist Niger nach wie vor einer der ärmsten Orte der Welt, und die Zahl der Terroranschläge hat im letzten Jahr zugenommen.

Diese Situation ähnelt der in Mali und Burkina Faso vor dem Staatsstreich, so dass die Erklärung des nigrischen Militärs für seinen jüngsten Staatsstreich, die Verschlechterung der sozioökonomischen und sicherheitspolitischen Lage umkehren zu wollen, glaubwürdig erscheint. Zu diesem Zweck könnte die jüngste Junta der Region ihren beiden westlichen Nachbarn nacheifern, indem sie gegen die Einmischung ausländischer Medien und “NGOs” vorgeht, die französischen (und möglicherweise alle anderen ausländischen) Truppen aus dem Land wirft und Russlands Hilfe für “demokratische Sicherheit” anfordert.

Im Gegensatz zu Mali und Burkina Faso verfügt Niger jedoch über strategische Bodenschätze, deren Verstaatlichung in Betracht gezogen werden könnte, um sofort den Reichtum zu erlangen, der zur Verbesserung der Lage der weitgehend verarmten Bevölkerung erforderlich ist. Jegliche Schritte in diese Richtung würden von Frankreich jedoch wahrscheinlich als potenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen werden, so dass die Junta entweder zögern könnte, dies zu tun, oder vorsichtig vorgehen und diese Vorgehensweise erst nach Abschluss der oben erwähnten Schritte ernsthaft in Erwägung ziehen könnte.

Abschließende Überlegungen

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die nigrische Junta so multipolar ist wie ihre Nachbarn oder ob sie vom Westen kooptiert wird, um dort als neues Gesicht für sein neoimperialistisches System zu fungieren, aber es wäre ein Wendepunkt an der afrikanischen Front des Neuen Kalten Krieges, wenn diese Gruppe sich ein Beispiel an ihren malischen und burkinischen Gegenspielern nehmen würde. In diesem Fall würde der Westen seine letzte Hochburg in dieser Region verlieren, was den Aufstieg Afrikas zu einem unabhängigen Pol in der entstehenden multipolaren Weltordnung in nie gekanntem Maße beschleunigen würde.