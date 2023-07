Neue Studie und vertrauliche Pfizer-Dokumente bestätigen mRNA-‚Vaccine Shedding‘ mit schockierend gefährlichen Folgen

Eine von Wissenschaftlern der Universität von Colorado durchgeführte Studie bestätigt, dass die große Mehrheit der Menschheit absolut keine Wahl hatte, ob sie sich die Covid-19-Injektion geben lassen wollte oder nicht, da die Geimpften die durch die Injektionen erzeugten Antikörper durch Aerosole übertragen haben.

Die Ergebnisse sollten jedoch nicht überraschen, denn ein vertrauliches Dokument von Pfizer hatte bereits bestätigt, dass eine Exposition gegenüber den mRNA-Injektionen durch Hautkontakt und Einatmen der gleichen Luft wie bei einer Person, die die Covid-19-Impfung erhalten hat, durchaus möglich ist.

Leider untermauern sie auch die Behauptungen von Dr. Phillipe van Welbergen, der nachwies, dass Graphen, ein angeblich nicht genannter Bestandteil der Covid-19-Injektionen, von Geimpften auf Nichtgeimpfte übertragen wird, die roten Blutkörperchen zerstört und gefährliche Blutgerinnsel verursacht.

Die Studie mit dem Titel „Evidence for Aerosol Transfer of SARS-CoV2-specific Humoral Immunity“ (Nachweis der Aerosolübertragung von SARS-CoV2-spezifischer humoraler Immunität), die am 1. Mai 2022 veröffentlicht wurde, wurde von den folgenden Wissenschaftlern für die Universität von Colorado durchgeführt.

Ross M. Kedl, Elena Hsieh,

Thomas E. Morrison,

Gabriela Samayoa-Reyes,

Siobhan Flaherty,

Conner L. Jackson,

Rosemary Rochford.

Die Zusammenfassung der Studie lautet wie folgt –

Trotz des offensichtlichen Wissens, dass infektiöse Partikel durch die Atmung übertragen werden können, wurde überraschenderweise noch nie postuliert, geschweige denn untersucht, ob andere Bestandteile der Nasen-/Oralflüssigkeit zwischen Wirten übertragen werden können. Die Umstände der gegenwärtigen Pandemie boten eine einzigartige Gelegenheit, diese provokante Idee umfassend zu untersuchen. Die von uns vorgelegten Daten belegen einen neuen Mechanismus, durch den sich die Herdenimmunität manifestieren kann, nämlich die Übertragung von Antikörpern durch Aerosole zwischen immunen und nicht-immunen Wirten.

Und hier sind die wichtigsten Ergebnisse der Studienautoren –

Die erweiterten Vorschriften für das Tragen von Masken sowohl im sozialen als auch im beruflichen Umfeld boten eine einmalige Gelegenheit, die Möglichkeit des Ausströmens aerosolierter Antikörper von geimpften Personen zu untersuchen. Unter Verwendung eines auf Durchflusszytometrie basierenden Multiplex Microsphere Immunoassay (MMIA) zum Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern (Abb. 1A und B) 4,5 und einer Methode, die zuvor zur Elution von Antikörpern aus rehydrierten getrockneten Blutflecken (DBS) verwendet wurde, identifizierten wir Anti-SARS-CoV-2-spezifische Antikörper, die aus chirurgischen Gesichtsmasken eluiert wurden, die von geimpften Labormitgliedern am Ende eines Arbeitstages gespendet wurden. In Übereinstimmung mit den von anderen berichteten Ergebnissen wiesen wir sowohl IgG als auch IgA im Speichel von geimpften Personen nach (Abb. 1C und D). Es war daher nicht überraschend, dass wir nach der Elution von Antikörpern aus Gesichtsmasken sowohl IgG als auch IgA nachweisen konnten (Abb. 1C und D). In Anbetracht dieser Beobachtungen stellten wir die Hypothese auf, dass eine Übertragung von Antikörpern durch Tröpfchen/Aerosol zwischen Personen stattfinden könnte, ähnlich wie Tröpfchen/Aerosol-Viruspartikel auf demselben Weg ausgetauscht werden können.

Dies bedeutet, dass die Ausscheidung des Impfstoffs Covid-19 durchaus möglich ist, wenn man eine im Auftrag von Pfizer in Japan durchgeführte Studie berücksichtigt.

In der Studie wurde die Verteilung der Covid-19-Injektion im Körper von Wister-Ratten über einen Zeitraum von 48 Stunden beobachtet. Eines der beunruhigendsten Ergebnisse der Studie ist die Tatsache, dass sich die Pfizer-Injektion mit der Zeit in den Eierstöcken anreichert. Die höchste Konzentration wurde in der Leber festgestellt. Es reichert sich aber auch in den Speicheldrüsen der Haut an.

Es ist nicht bekannt, ob sich die Injektion nach 48 Stunden weiter anreichert, da die Beobachtungen nach dieser Zeitspanne in der Studie eingestellt wurden. Diese Ergebnisse in Verbindung mit der oben genannten ersten Studie zeigen jedoch, dass eine ungeimpfte Person mindestens 48 Stunden lang dem Risiko ausgesetzt ist, mit der Covid-19-Injektion in Berührung zu kommen, wenn sie dieselbe Luft wie eine geimpfte Person einatmet oder deren Haut berührt.

Dies sollte jedoch nicht überraschen, da Pfizer dies in ihrem Dokument „A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS“ zugab.

Das Dokument enthält einen ganzen Abschnitt über die Möglichkeit des „mRNA-Vakzin-Shedding“, bei dem es möglich ist, dass Personen, die sich in unmittelbarer Nähe einer Person aufhalten, die den Pfizer mRNA-Impfstoff erhalten hat, eine unerwünschte Reaktion erleiden.

In Abschnitt 8.3.5 des Dokuments wird beschrieben, wie eine Exposition gegenüber dem Pfizer mRNA-Impfstoff während der Schwangerschaft oder des Stillens innerhalb von 24 Stunden, nachdem der Prüfer davon Kenntnis erlangt hat, an Pfizer Safety gemeldet werden sollte. Das ist seltsam, denn schwangere Frauen / junge Mütter waren und sind nicht Teil der Sicherheitsstudien. Wie können sie also exponiert sein?

Pfizer bestätigt, dass es zu einer Exposition während der Schwangerschaft kommen kann, wenn bei einer Frau eine Schwangerschaft festgestellt wird und sie während der Schwangerschaft dem Impfstoff ausgesetzt ist. In dem Dokument heißt es, dass eine Umweltexposition während der Schwangerschaft auftreten kann, wenn ein weibliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister berichtet, dass sie schwanger ist, nachdem sie der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war. Oder wenn ein männliches Familienmitglied eines Gesundheitsdienstleisters, das der Studienintervention durch Einatmen oder Hautkontakt ausgesetzt war, seine Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis exponiert.

Für den Laien bedeutet dies, dass Pfizer in diesem Dokument einräumt, dass es möglich ist, einen anderen Menschen dem mRNA-Covid-Impfstoff auszusetzen, indem man einfach dieselbe Luft einatmet oder die Haut der geimpften Person berührt.

Dies alles macht die Ergebnisse von Dr. Philippe van Welbergen umso besorgniserregender.

Dr. Philippe van Welbergen („Dr. Philippe“), medizinischer Direktor von Biomedical Clinics, war einer der ersten, der die Öffentlichkeit vor den Schäden warnte, die durch Covid-Injektionen im Blut der Menschen verursacht werden, indem er letztes Jahr Bilder von Blutproben unter dem Mikroskop veröffentlichte.

Anfang Juli 2021 wurde Dr. Philippe interviewt und erklärte, dass er Blutproben entnahm, als seine Patienten über chronische Müdigkeit, Schwindel, Gedächtnisprobleme, manchmal sogar Lähmungen und spät einsetzende starke Menstruation (Frauen ab 60) klagten.

Ihr Blut wies ungewöhnliche röhrenförmige Strukturen auf, einige Partikel, die aufleuchteten, und viele beschädigte Zellen. Nur wenige gesunde Zellen waren sichtbar. Bis drei Monate zuvor hatte er diese Formationen im Blut noch nie gesehen.

Im Februar 2022 präsentierte Dr. Philippe dann Bilder seiner neuesten Blutpräparate und erklärte, was die Bilder zeigen. Seine Dias zeigen, dass ungeimpfte Patienten durch Ausscheidungen mit Impfstofftoxinen „infiziert“ wurden, darunter auch mit etwas, das angeblich Graphen sein soll.

Eine vollständige Übersicht über seine Dias können Sie hier einsehen. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus seiner Präsentation.

Dr. Philippe van Welbergen wies nach, dass das Graphen, das den Menschen injiziert wird, sich organisiert und zu größeren Fasern und Strukturen heranwächst, magnetische Eigenschaften oder eine elektrische Ladung erhält und die Fasern Anzeichen für komplexere Strukturen mit Streifen aufweisen.

Er wies auch nach, dass „Graphen-Splitter“ von „geimpften“ auf ungeimpfte oder nicht geimpfte Menschen übertragen werden und deren rote Blutkörperchen zerstören und bei den Ungeimpften Blutgerinnsel verursachen.

Es scheint, als wäre es nie nötig gewesen, eine erpresserische Menge an Steuergeldern für Propaganda zu verschwenden, um die Öffentlichkeit zu zwingen, sich die Covid-19-Injektionen geben zu lassen. Denn der Steuerzahler hatte in dieser Angelegenheit nie eine Wahl. Alles, was er zu tun hatte, war zu atmen.