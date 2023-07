Sind Sie bereit? „Die neue Agenda“ ist nun auf ihrem Handy

Peter Imanuelsen

Sie drängen wirklich mit allen Mitteln auf die UN-Agenda 2030.

Die Eliten arbeiten an einer neuen Agenda, von der Sie nichts wissen. Sie nennen sie „Die neue Agenda“. Vielleicht haben Sie auch schon unter einem anderen Namen davon gehört: Agenda 2030.

Dachten Sie, Sie könnten einer Gehirnwäsche entgehen, indem Sie den Fernseher wegwerfen und keine Nachrichten mehr schauen? Nun, denken Sie noch einmal nach. Jetzt wird Ihnen die „Neue Agenda“ auf Ihr Telefon gedrückt.

Ja, die UN nennt die Agenda 2030 in ihrer eigenen Dokumentation „Die neue Agenda“. Das klingt sehr nach etwas, von dem man uns sagt, es sei nur eine verrückte Verschwörungstheorie.

Jetzt bin ich auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Diese Agenda wird im Moment sehr stark propagiert, um die Menschen dazu zu bringen, sie zu akzeptieren und zu unterstützen. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass die Leute keine Käfer essen und nichts besitzen wollen. ….

Auf den neuesten Samsung Galaxy Handys ist die Agenda 2030 App bereits vorinstalliert, um zu zeigen, wie großartig diese neue Agenda wirklich ist. Die App ist bereits auf über 300 Millionen Mobiltelefonen installiert.

Die App betont die Wichtigkeit der Einhaltung der „neuen Agenda“ und arbeitet sogar an ihrer vollständigen Umsetzung.

„Wir arbeiten daran, die vollständige Umsetzung der Agenda 2030 wieder in Gang zu bringen“ – Samsung Agenda 2030 App.

Was ist nun diese Agenda 2030?

Es wurden verschiedene „globale Ziele“ formuliert, die umgesetzt und verfolgt werden sollen. Eines der Hauptziele ist natürlich der Klimaschutz.

Ein anderes ist die „Gleichstellung der Geschlechter“, also die Umsetzung der feministischen Agenda.

Raten Sie mal, was laut der „Neuen Agenda“ wirklich gut für die Umwelt ist? Migration!

„Die Agenda 2030 … erkennt an, dass Migration eine wichtige Triebkraft für nachhaltige Entwicklung ist.

15-Minuten-Städte.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher die Idee der 15-Minuten-Städte kommt und warum sie scheinbar überall gleichzeitig propagiert wird? Willkommen bei Global Goal 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden.

Der Grund, warum sie den niederländischen Landwirten ihre Höfe wegnehmen, ist die Agenda 2030. Sie müssen ihre Emissionen bis 2030 reduzieren, so wie es in der Agenda steht.

Die geheime Agenda.

Die meisten Menschen wissen nicht, dass diese Agenda hinter ihrem Rücken geplant wird, von Eliten, die niemand gewählt hat. Und natürlich berichten die Mainstream-Medien nicht darüber, und wenn, dann nur positiv, um die Menschen durch Gehirnwäsche dazu zu bringen, die Agenda 2030 zu unterstützen.

Aber das sollte nicht überraschen. Bill Gates, der vor nicht allzu langer Zeit satte 1,27 MILLIARDEN Dollar zur Finanzierung der „Globalen Ziele“ der „Neuen Agenda“ gespendet hat, hat auch 319 Millionen Dollar an die Mainstream-Medien gespendet. Natürlich werden die Medien das unterstützen.

Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien bekomme ich keinen Cent von Bill Gates. Ich benötige Ihre Unterstützung, damit ich Ihnen die Geschichten bringen kann, die die Mainstream-Medien nicht bringen werden.

Für den Preis eines Eiskaffees im Monat können Sie meine Arbeit als unabhängiger Journalist unterstützen. Und Ihre finanzielle Unterstützung ist dringend nötig, damit ich mit den Millionen von Dollar konkurrieren kann, die die Mainstream-Medien erhalten.

Wenn Sie meine Arbeit unterstützen können, ist das sehr willkommen und notwendig. Sie erhalten auch Zugang zu exklusiven Artikeln wie diesem. Und ich glaube wirklich, dass Sie diesen Artikel sehr interessant und informativ finden werden!

Lassen Sie uns also einen genaueren Blick auf diese Agenda 2030 App werfen, die jetzt auf vielen Mobiltelefonen vorinstalliert ist, und ich werde die Propaganda erklären, die vielleicht nicht jeder auf den ersten Blick erkennt…

Es ist schlimmer als man denkt!

Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, ist unglaublich clever. Die UNO hat sich mit Samsung, einem der weltweit größten Handyhersteller, zusammengetan, um ihre Propaganda auf Ihr Handy zu bringen.

Jetzt sind sie hier und versuchen, Sie über Ihr Telefon zu indoktrinieren.

Ich habe kürzlich davon erfahren, als ich mir ein brandneues Samsung-Galaxy-Handy ansah und plötzlich diese Anwendung mit einem sehr bekannten Logo bemerkte…

Das ist das Logo der UN-Agenda 2030 mit den 17 „Globalen Zielen“, die wir bis 2030 erreichen sollen.

Wurden Sie dazu konsultiert? Konnten Sie darüber abstimmen? Nein. Das wurde von einem Haufen nicht gewählter Eliten ohne Ihre Zustimmung beschlossen.

Und jetzt schieben sie Ihnen die Propaganda aufs Telefon.

Ich wurde neugierig und wollte diese App erforschen, was erzählen sie den Leuten?

Es wird ziemlich schlimm…

„Die Samsung Global Goals (SGG App)“ ist für die Verwirklichung der 2030-Agenda von einzigartiger Bedeutung, da sie einfache Möglichkeiten bietet, sich über die globalen Ziele zu informieren und gleichzeitig Finanzmittel zu generieren“.

Lassen Sie mich das für Sie übersetzen. Was sie wirklich sagen wollten, ist, dass die App notwendig war, um die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen und die Agenda 2030 zu akzeptieren.

„Dies ist ein kritischer Moment… Wir arbeiten daran, die vollständige Umsetzung der Agenda 2030 wieder in Gang zu bringen.

Sie verbergen es nicht einmal. Sie möchten die Agenda 2030 vollständig umsetzen. Wie Sie weiter unten sehen werden, bedeutet das, dass wir in einer Klimatyrannei leben werden, wenn sie ihren Willen bekommen. Und natürlich spielt auch die Massenmigration eine wichtige Rolle in der „Neuen Agenda“!

Der wahre Grund für die Beschlagnahmung der Farmen.

Sie haben wahrscheinlich von den niederländischen Bauern gehört und dass die Regierung plant, Tausende Bauernhöfe zu beschlagnahmen, um die neuen Klimaziele zu erreichen.

Was Sie vielleicht nicht wissen (es sei denn, Sie folgen mir) ist, dass in Irland 200.000 Kühe geschlachtet werden sollen, um die Klimaziele zu erreichen.

Halten Sie das für einen Zufall? Nein, natürlich nicht. Das hat alles mit der Agenda 2030 zu tun. Der wahre Grund für die Beschlagnahmung der Bauernhöfe in den Niederlanden ist das Erreichen der neuen Klimaziele für 2030.

Werfen wir einen Blick darauf, was die Agenda 2030 über das Klima sagt…

„Um die Ziele und die Agenda 2030 zu erreichen, muss sich die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren – und die Arten von Lebensmitteln, die wir essen – ändern.

Sie wissen, was das bedeutet, oder? Sie werden die Käfer essen und glücklich sein. Melden Sie mich von diesem System ab, vielen Dank.

Das globale Ziel Nummer 13 heißt „Klimaschutz“

„Der Klimawandel ist eine reale und unbestreitbare Bedrohung für unsere gesamte Zivilisation“.

Offenbar sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits sichtbar. Komisch, das Wetter hier in Norwegen ist ähnlich wie immer. Wenn überhaupt, dann war es diesen Sommer eher kalt. Das muss der Klimawandel sein!

Oh, warte, die Erde hat gerade die tiefste Temperatur seit 6 Jahren gemessen. Neulich war es in der Antarktis -83,2°C.

„Wir müssen die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen, ändern. Die schnellstmögliche Umsetzung dieser neuen Energielösungen ist unerlässlich, um dem Klimawandel, einer der größten Bedrohungen für unser Überleben, entgegenzuwirken.

Hier wird für erneuerbare Energien geworben. Erneuerbare Energien sind ein Schwindel. Schweden hat sogar seine Netto-Null-Ziele und die Ziele für erneuerbare Energien aufgegeben. Stattdessen werden sie mehr Atomkraftwerke bauen.

Die einzige Möglichkeit, Energie mit null Emissionen zu gewinnen, ist die Nutzung von Atomkraft. Windkraft funktioniert die Hälfte der Zeit nicht. Solarenergie ist unzuverlässig. Doch aus einem Grund scheinen diese Leute nicht mehr Atomkraft zu wollen.

Könnte es daran liegen, dass sie wissen, dass wir alle frieren und hungern würden, wenn wir auf fossile Brennstoffe verzichten und uns nur noch auf erneuerbare Energien verlassen müssten. Die moderne Zivilisation, wie wir sie kennen, würde aufhören zu existieren.

Dann könnten die Eliten die Menschen leicht beherrschen und kontrollieren, während sie natürlich weiterhin in ihren Privatjets fliegen und Luxusautos fahren, die nur sie sich leisten können. Klingt für mich ein wenig wie Kommunismus.

Aber halt, da ist noch mehr!

Wussten Sie, dass Migration laut „The New Agenda“ eine hervorragende Sache für eine nachhaltige Zukunft ist?

„Migranten bringen ihren Gastgemeinden durch ihre Qualifikationen, die Stärkung der Arbeitskräfte und die Bereitstellung von Investitionen, Innovation und kultureller Vielfalt erhebliche Vorteile.

Weiter heißt es, dass Migration unter anderem durch den Klimawandel beeinflusst wird. Mit anderen Worten: Durch den Klimawandel wird es mehr Massenmigration geben, und das ist gut so, denn es gibt viele Vorteile, wie z.B. kulturelle Vielfalt!

„Die Agenda 2030 … erkennt an, dass Migration eine wichtige Triebkraft für nachhaltige Entwicklung ist.

Hat jemand in letzter Zeit gefragt, wie sich die Massenmigration für Schweden ausgewirkt hat? Nein, denn es ist politisch nicht korrekt, darüber zu sprechen…

Ein weiteres der „Globalen Ziele“ ist die Gleichstellung der Geschlechter. Auch wenn es sich mit schönen Worten wie Gleichheit schön anhört, geht es in Wirklichkeit um eine radikalfeministische Agenda. Stellen Sie sich eine blauhaarige Kriegerin der sozialen Gerechtigkeit vor, die bei der UNO arbeitet und Ihnen vorschreibt, wie Sie zu leben haben.

Offensichtlich werden Städte heute „für Männer“ gebaut, und deshalb leiden Frauen aus einem Grund unter Gewalt und Armut in Städten.

Aber keine Sorge, denn ein Teil der Lösung findet sich in Global Goal Nummer 11!

„Nachhaltige Städte und Gemeinden“.

Hier kommen die 15-Minuten-Städte ins Spiel. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum plötzlich alle Städte beschlossen haben, sich zu ändern und sich der 15-Minuten-Agenda anzupassen?

Nun, weil sie aus der Agenda 2030 der Vereinten Nationen hervorgegangen ist und weil so viele Länder sie unterzeichnet haben, dass sie überall auf der Welt die gleiche Agenda durchsetzen werden.

In Oslo spricht man davon, normale Autos aus dem Stadtzentrum zu verbannen. In Großbritannien sind die Städte in verschiedene Zonen eingeteilt, sodass man nicht zwischen den Zonen fahren kann, ohne einen kostspieligen Führerschein zu erwerben. Zusätzlich gibt es in London die ULEZ-Zonen.

Das Endziel ist die Abschaffung des Individualverkehrs, die Abschaffung von Freiheit und Unabhängigkeit. Stattdessen wird man sich wie zu kommunistischen Zeiten auf die Regierung und die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen müssen. Es geht nur um Kontrolle.

Natürlich gibt es in der App auch einen Podcast, in dem Melinda Gates von der Bill and Melinda Gates Foundation über die Gleichstellung der Geschlechter spricht.

Wie Sie wissen, hat Bill Gates in jüngster Vergangenheit die stolze Summe von 1,27 MILLIARDEN DOLLAR zur Finanzierung der globalen Ziele der Agenda 2030 gespendet und engagiert sich somit stark für die Förderung dieser Ziele.

Zurück zu Samsung.

Auf ihrer Website schreiben sie „Gemeinsam die Welt bis 2030 verändern“.

Samsung schreibt auch, dass sie ein „Global Corporate Citizen“ sind.

Das klingt unheimlich.

Das Schlimme an dieser App ist, dass man, wenn man sie benutzt und die Werbung sieht, im Grunde Geld spendet, um die Agenda 2030 zu finanzieren.

Die Leute werden also nicht nur einer Gehirnwäsche unterzogen, um die Agenda 2030 zu unterstützen, sondern sie werden auch dazu gebracht, sie finanziell zu unterstützen, wahrscheinlich viele, ohne es zu wissen.

Vielleicht ist es an der Zeit, die Handymarke zu wechseln?