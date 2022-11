Albertas neuer Premierminister wird attackiert, weil sie sich weigert, dem WEF beizutreten

Die neue Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, die in letzter Zeit als Gegnerin von Impfstoff- und Maskenvorschriften aufgefallen ist, bricht die zuvor geknüpften Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum ab, das in ein „Gesundheitsberatungsabkommen“ verwickelt war, das sich um die Covidbekämpfung in der Provinz drehte.

„Ich finde es geschmacklos, wenn Milliardäre damit prahlen, wie viel Kontrolle sie über die politische Führung haben“, sagte Smith am Montag auf einer Pressekonferenz, nachdem ihr neues Kabinett vereidigt worden war. „Das ist beleidigend … die Leute, die die Regierung leiten sollten, sind die Menschen, die für sie stimmen.“

Die Premierministerin der Vereinigten Konservativen Partei (United Conservative Party) sagte, sie sei im Gleichschritt mit dem Vorsitzenden der Bundeskonservativen, Pierre Poilievre, der erklärt habe, dass er und seine Fraktion nichts mit dem Weltwirtschaftsforum zu tun haben werden. Anfang dieses Monats, an ihrem ersten Tag als Premierministerin, erklärte Smith, dass Menschen, die nicht gegen Covid geimpft sind, die am meisten diskriminierte Gruppe sind, die sie in ihrem Leben gesehen hat.

Als Reaktion darauf haben die kanadischen Mainstream-Medien eine gründliche Hetzkampagne gegen Smith gestartet und alle Gegner des WEF als „Verschwörungstheorien“ bezeichnet. Wie man so schön sagt: Wenn man wissen will, wer wirklich an der Macht ist, muss man nur herausfinden, wen man nicht kritisieren darf.

Nach zwei Jahren autoritärer Abriegelungen und Versuchen, Impfpässe in Kanada durchzusetzen, war Alberta eine der wenigen Regionen des Landes, die sich politisch gegen das Diktat der Exekutive wehrte. Dies trug dazu bei, die Anti-Pass-Proteste von Truckern und anderen Kanadiern zu unterstützen, und führte dazu, dass Justin Trudeau die Terrorismusbestimmungen nutzte, um Spenden für die Bewegung zu beschlagnahmen. Die Durchschnittswerte von Alberta in Bezug auf Infektionen und Todesfälle sind nicht schlechter als in Provinzen mit strengen Vorschriften, was einmal mehr beweist, dass die Vorschriften nichts in Bezug auf die Sicherheit, aber alles in Bezug auf die Kontrolle gebracht haben.

Die kanadische Presse und andere Medien behaupten, die Kritik am WEF beruhe auf „unbewiesenen und entkräfteten Online-Verschwörungsvorwürfen, dass das Forum einer globalen Kabale von Strippenziehern vorstehe, die die Pandemie ausnutzen, um den Kapitalismus zu demontieren und schädliche sozialistische Systeme und soziale Kontrollmaßnahmen einzuführen, wie den Zwang zur Einnahme von Impfstoffen mit Tracking-Chips.“

Jede „Verschwörung“, die in dieser Aussage erwähnt wird, ist wahr – keine von ihnen wurde „entlarvt“, außer vielleicht die Behauptung mit dem „Tracking-Chip“, die unnötig ist, weil der WEF bereits Regierungen ermutigte, Handy-Tracking-Apps zu verwenden, um den Impfstatus und die Bewegungen ihrer jeweiligen Bevölkerung zu überwachen. Viele dieser Apps wurden von der CDC in den USA zugelassen, und in Ländern wie China sind sie sogar vorgeschrieben.

Das Weltwirtschaftsforum, das als eine Art globalistische Denkfabrik für künftige politische Initiativen fungiert, war maßgeblich an der Förderung vieler der fehlgeschlagenen Beschränkungen beteiligt, die von verschiedenen nationalen Regierungen während der Pandemie angewendet wurden.

Der Leiter des WEF, Klaus Schwab, erwähnt in seinen Schriften ausdrücklich, dass die Institution den Covidwahn als perfekte „Gelegenheit“ sah, das umzusetzen, was er den „Great Reset“ nennt, der das Konzept der „Shared Economy“ beinhaltet, einer globalen sozialistischen Technokratie, die die freien Märkte ersetzen und den Kapitalismus, wie wir ihn kennen, beenden soll. Wie das WEF erklärt, werden Sie „nichts besitzen, keine Privatsphäre haben“ und es wird Ihnen gefallen.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist eine offen zugegebene Verschwörungstatsache. Es ist unbestreitbar.

Die Bezeichnung „Verschwörungstheorie“ ist in der Regel eine Taktik, um eine faire Debatte auf der Grundlage von Fakten und Beweisen zu verhindern. Wenn die kanadische Presse gezwungen wäre, ihre Position auf der Grundlage der vorliegenden Informationen zu verteidigen, würde sie verlieren. So versuchen sie stattdessen, ihre Leser gegen gegenteilige Argumente zu impfen, indem sie sie als „Verschwörungstheorie“ bezeichnen, in der Hoffnung, dass diese Leser die Informationen nicht weiter recherchieren werden.

In den kanadischen Medien werden dann Zitate angeführt, in denen ausdrücklich argumentiert wird, dass eine Nichtzusammenarbeit mit dem WEF die Öffentlichkeit in Alberta benachteiligen würde, da sie von den Informationen, die der WEF bereitstellt, abgeschnitten wäre.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es keine Beweise dafür gibt, dass der WEF bis heute lebensrettende Gesundheitsinformationen über die Covid-Pandemie geliefert hat. In der Tat gibt es keinen Beweis dafür, dass der WEF der kanadischen Öffentlichkeit in irgendeiner Weise nützlich ist. Die bizarre und feindselige Reaktion der Mainstream-Medien auf Smiths Abwendung von einer ausländischen Organisation von Eliten, die keine Loyalität gegenüber den kanadischen Bürgern hat, deutet darauf hin, dass sie möglicherweise von einem Fundament der Voreingenommenheit aus agieren.

Die mutige Entscheidung von Danielle Smith, den Einfluss des WEF in Alberta zu unterbinden, stößt auf ein unehrliches Medienecho, ist aber langfristig gesehen die bestmögliche Entscheidung. Ratschläge von einem potenziellen Parasiten anzunehmen, ist keine gute Führung.