Kranke Kinder strömen weiterhin in die Notaufnahmen in Kanada: „Wie ein Horrorfilm“

In den Kinderkrankenhäusern in der kanadischen Stadt Montreal werden immer mehr kranke Kinder eingeliefert. Jeden Tag werden viele Hunderte von ihnen ins Krankenhaus gebracht. Oft sind sie so krank, dass sie eingeliefert werden müssen.

Die Eltern verbringen die Nacht im Krankenhaus und warten bis zu 24 Stunden, bevor sie ihre Kinder sehen können. Die Gänge sind voller Bahren. Das Personal arbeitet rund um die Uhr, um immer mehr kranke Kinder zu versorgen.

Die Notärztin Suzanne Vaillancourt sagte der Montreal Gazette, sie habe so etwas noch nie erlebt. „In den letzten 20 Jahren, in denen ich im Kinderkrankenhaus von Montreal arbeite, war noch nie so viel los“, sagte sie.

In der gesamten Provinz Quebec sind die Notaufnahmen überfüllt. Die Belegungsrate des Krankenhauses, in dem Vaillancourt arbeitet, liegt bei 250 Prozent. Das Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine hat eine noch höhere Belegungsrate: 300 Prozent.

„Wir sehen etwa zehnmal mehr Patienten mit dem Respiratory Syncytial Virus (RSV) als vor der Pandemie“, so Vaillancourt. „Das Problem ist, dass viele Patienten darauf warten, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, aber gleichzeitig müssen wir alle anderen Patienten behandeln, die hereinkommen. Es ist schwierig, Eltern zu sehen, die in manchen Fällen 16 bis 20 Stunden gewartet haben.

Im CHU Sainte-Justine hat der Leiter der Notfallmedizin, Antonio D’Angelo, an einem einzigen Tag 300 Patienten eingeliefert. Um alle behandeln zu können, machen die Krankenschwestern Überstunden und die Ärzte arbeiten häufiger in Nachtschichten.

„Es ist wie in einem Horrorfilm“, sagte der Notarzt.