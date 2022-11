Zwei Studien von Columbia und Harvard zeigen, dass neue Omikron-Booster genauso unwirksam sind wie frühere Covid-Spritzen – FDA meint, dass die Studie zu klein ist, um Schlussfolgerungen zu ziehen

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das COVID-19-Reaktionsteam der CDC am Freitag einen wöchentlichen Bericht, wonach die überwiegende Mehrheit der bisher in den USA mit der Omikron-Variante infizierten Patienten vollständig geimpfte Personen waren.

Die Bundesregierung und die Spottmedien klammern sich immer noch an die schwindende Minderheit von Amerikanern, die sich immer noch Sorgen über die „Pandemie“ machen.

Die aktualisierten Auffrischungsimpfungen gegen Omikron haben eine Notfallgenehmigung erhalten, und ein CDC-Gremium hat beschlossen, die Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und für Personen über 12 Jahren zu empfehlen.

Der neue Impfstoff wird als bivalent bezeichnet, was bedeutet, dass er zwei Boten-RNA-Komponenten (mRNA) des Coronavirus enthält. Die eine Hälfte des Impfstoffs ist gegen den ursprünglichen Stamm gerichtet, die andere Hälfte gegen die Subvarianten BA.4 und BA.5 Omikron.

Diese neuen COVID-Booster wurden nicht an Menschen, sondern nur an Mäusen getestet.

„Da die Kinder wieder in die Schule gehen und die Menschen ihr Verhalten und ihre Aktivitäten aus der Zeit vor der Pandemie wieder aufnehmen, besteht ein erhöhtes Risiko, dem COVID-19-Virus ausgesetzt zu sein. Die Impfung ist nach wie vor die wirksamste Maßnahme, um die schwerwiegenden Folgen von COVID-19, einschließlich Krankenhausaufenthalten und Todesfällen, zu verhindern“, sagte Dr. Peter Marks, Ph.D.

„Obwohl COVID-19 bei Kindern in der Regel weniger schwerwiegend ist als bei Erwachsenen, sind im Zuge der verschiedenen COVID-19-Wellen mehr Kinder erkrankt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei Kindern kann es auch zu Langzeitfolgen kommen, selbst nach einer anfänglich leichten Erkrankung. Wir ermutigen die Eltern, eine Erstimpfung für Kinder in Betracht zu ziehen und bei Bedarf eine Auffrischungsimpfung vorzunehmen“, fügte er hinzu.

Nun haben zwei unabhängige Studien von Wissenschaftlern der Columbia University in New York City und der Harvard University ergeben, dass die neuen Auffrischungsimpfstoffe beim Menschen keine bessere Antikörperreaktion gegen BA.5 hervorrufen als die Impfstoffe der ersten Generation, berichtet NBC.

Verglichen wurden Proben von 21 Patienten in der Columbia-Studie und 18 Personen in der Harvard-Studie, die die neuen Auffrischungsimpfstoffe erhalten hatten, mit denen von Personen, die den alten Impfstoff als vierte Impfung erhalten hatten.

Die FDA erklärte jedoch, diese beiden Studien seien „klein und unterliegen Einschränkungen“.

„Es ist wichtig zu beachten, dass die beiden Studien unabhängig voneinander durchgeführt wurden. Es handelt sich um kleine Studien, aber es sind zwei – es ist nicht nur ein Zufall“, sagte Dr. Dan Barouch, der Hauptautor der Harvard-Studie.

NBC berichtet:

Wissenschaftler der Columbia University und der Harvard University stellten in zwei unabhängigen Studien fest, dass die neuen Booster und die alten Impfungen im Wesentlichen gleich gut gegen Omikron BA.5 abschnitten, was Zweifel aufkommen lässt, ob die Impfstoffe die hohen Erwartungen der Regierung Biden erfüllen werden. Die Antikörperreaktionen waren bei den Omikron-Auffrischungsimpfungen etwas höher, obwohl die Studien zu dem Schluss kamen, dass der Unterschied nicht signifikant war.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass selbst die Daten aus diesen ersten kleinen Studien darauf hindeuten, dass die bivalenten Impfstoffe im Allgemeinen mindestens so gut oder besser als die Originalimpfstoffe sind, wenn es darum geht, eine Immunreaktion hervorzurufen, insbesondere auf BA.4/BA.5 und andere neuere Varianten“, so Marks in einer Erklärung.

Selbst bescheidene Steigerungen der Immunreaktion könnten positive Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben, fügte er hinzu.