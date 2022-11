Plötzlich und unerwartet: Zwei US-Politiker sterben auf unerklärlicherweise in kurzen Abstand

Wie hoch wird die Dunkelziffer sein?

Während er mit seinem Hund spazieren geht, stirb der 41-jähriger Kandidat der Demokraten in Florida auf unerklärliche Weise.

Das gefährlichste Risiko, das ein Mensch nach einer Fauci-Impfung eingehen kann, ist anscheinend, alle schlecht zu machen, die sich nicht impfen lassen wollen. So geschehen bei einem 41 Jahre jungen progressiven Kandidaten der Demokraten, Richard Allen Rowe, der der Welt mitteilte, es sei ihm „scheißegal“, was mit den „Impfgegnern“ geschehe, und er hoffe, dass Darwin sein Werk tue und uns alle umbringe. Dann fiel er tot um, als er mit seinem Hund spazieren ging. Ein Zufall? Vielleicht, aber das passiert diesen Impfgegnern immer wieder, die sich mit ihren Spike-Protein-Pion-Injektionen brüsten und dann an SADS (Plötzlicher Erwachsenentod) sterben, auch bekannt als „Clot Shot Effect“.

Der jüngste Impfstofffanatiker der Demokraten verspottete und beschimpfte die völlig ungeimpften Massen, weil sie dazu beitrugen, „700.000 Amerikaner zu töten“, und starb dann wenige Monate nach der Impfung. Wir haben gesehen, wie Bodybuilder, Nachrichtensprecher und Politiker gleichermaßen an „unerklärlichen Ursachen“ starben, kurz nachdem sie sich mit Millionen von Spike-Proteinen in den Nano-Bot-Clot-Spritzen vollgepumpt hatten, ironischerweise WÄHREND sie der Welt den nicht geimpften erzählten, dass sie sterben werden, weil sie sich nicht selbst die tödlichen Impfungen geben ließen.

Der demokratische Impffanatiker und LKW-Fahrer Richard Rowe ließ sich im August dieses Jahres zum ersten Mal von Pfizer impfen und dachte, er würde sich damit vor der tödlichen Grippe schützen, während er in Wirklichkeit unfreiwillig Selbstmord beging. Nun, wenn man tot ist, kann man sich nicht anstecken oder Covid verbreiten, also hat die Impfung in diesem Sinne funktioniert. Das Überleben des Stärkeren würde dann bedeuten, dass die Vermeidung der Gerinnungsimpfung die beste Chance wäre, die Pandemie zu überleben. Quelle

Der zweite Fall

„Waren es die Spritzen?“: Republikanischer Abgeordneter stirbt plötzlich

Ein hochrangiger republikanischer Abgeordneter ist am Sonntag im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben. Da die Todesursache nicht bekannt ist, fragen sich einige, ob möglicherweise eine COVID-Impfung eine Rolle gespielt hat.

It is with great sadness we announce the sudden passing of House Minority Leader Hugh McKean. Hugh was fiercely passionate about serving the great state of Colorado and will be missed dearly. Funeral services are being planned and details will be made public once finalized. pic.twitter.com/Yw7ARMTnJv — Colorado House Republicans (@COHouseGOP) October 30, 2022

Hugh McKean, der Minderheitenführer des Repräsentantenhauses von Colorado, starb in seinem Haus nur drei Tage, nachdem er 55 Jahre alt geworden war.

„Mit großer Trauer geben wir das plötzliche Ableben des Minderheitenführers des Repräsentantenhauses Hugh McKean bekannt“, twitterten die Republikaner des Repräsentantenhauses von Colorado am Sonntag.

„Hugh war ein leidenschaftlicher Diener des großartigen Staates Colorado und wird sehr vermisst werden. Eine Trauerfeier ist in Planung und Details werden bekannt gegeben, sobald sie feststehen.“

Die Colorado Sun berichtete, dass McKean „am Sonntagmorgen tot aufgefunden wurde, nachdem er am Vortag über Unwohlsein geklagt hatte“, und fügte hinzu, dass „Informationen über die Ursache und die Art und Weise von McKeans Tod, der die politische Welt in Colorado schockiert hat, noch nicht veröffentlicht wurden“.

Da viele Nachrichtenagenturen nicht einmal die Möglichkeit eines möglichen Zusammenhangs zwischen COVID und Impfstoffen ansprachen, fragte sich J.D. Rucker von The Liberty Daily: „Waren es die Impfungen?“, während er „die immer größer werdende Kategorie konservativer Nachrichtenagenturen, die sich weigern, die Worte ‚COVID‘ oder ‚Impfstoff‘ in jeder Geschichte zu erwähnen, die sich mit plötzlichen, unerklärlichen Todesfällen junger und ansonsten gesunder Menschen befasst, in den Wind schlug.“

„Das liegt an den Tyrannen von Big Tech, die alle Nachrichtenagenturen auf eine schwarze Liste setzen werden, die diese Frage auch nur stellen. Google und YouTube werden ihre Werbedollar-Schecks kürzen. Facebook wird die riesigen Mengen an Datenverkehr, die sie an Nachrichtenagenturen senden, kürzen. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass selbst seriöse konservative oder alternative Nachrichtensender es nicht wagen werden, ihr Geld zu riskieren.“

Rucker schloss: „Die Wahrheit kommt langsam ans Licht. Normalerweise tropft sie in Rinnsalen. Manchmal lässt der Hahn ein bisschen mehr fließen. Mit der Zeit werden die Menschen die Wahrheit erkennen. Wir können nur hoffen und beten, dass sie so viele wie möglich rechtzeitig erreicht.“

Andere kommentierten auf Twitter: