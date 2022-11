COVID Reset: Der Tag der Abrechnung naht

Trotz zweieinhalbjähriger experimenteller Lockdowns und anderen Maßnahmen, die keinen erkennbaren Nutzen brachten, werden sie die Pandemie so schnell nicht loslassen.

Die Liste der Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen, ist lang. Da sind die Weltwirtschaftskrise, die europäische Energiekrise, die galoppierende Inflation und die Gefahr eines eskalierenden Krieges, um nur einige zu nennen. Und zu allem Überfluss bereitet sich die „COVID-Industrie“ auf eine weitere Runde der „Biosicherheits“-Tyrannei vor

Die weltweite Reaktion darauf war schlichtweg katastrophal, und es ist reiner Wahnsinn, noch einmal nach dem gleichen Schema vorzugehen. Es gibt nur einen Grund, zu Strategien zurückzukehren, die sich als schädlich erwiesen haben, und zwar, weil die schädlichen Ergebnisse tatsächlich erwünscht sind

Am 7. Oktober 2022 gab der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, neue Richtlinien für die COVID-Impfung heraus, in denen er Männern zwischen 18 und 39 Jahren empfiehlt, auf die COVID-Impfung zu verzichten, da die Daten einen 84%igen Anstieg der herzbedingten Todesfälle bei Männern innerhalb von 28 Tagen nach der Injektion zeigen

Die Verbrechen des „militärisch-industriellen Komplexes COVID“ – zu dem Regierungen, Big Tech, Medien, Big Pharma und die Biowaffen-Forschungsindustrie weltweit gehören – sind inzwischen so zahlreich und so ungeheuerlich, dass es schwer vorstellbar ist, dass sie für immer damit durchkommen werden

Der Tag der Abrechnung wird kommen. Es scheint, dass unsere Gesundheitsbehörden dies ebenfalls befürchten, weshalb sie mit allen Mitteln versuchen, die Veröffentlichung der COVID-Impfdaten zu verhindern. Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention haben 15 Monate lang einen Rechtsstreit geführt, um die Freigabe der V-Safe-Daten zu verhindern, und die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde weigert sich nun, die Autopsieergebnisse von Menschen freizugeben, die nach der Impfung gestorben sind.

Wie der britische Moderator Mark Dolan in einem Artikel der GB News vom 10. Oktober 2022 feststellte, stehen wir derzeit vor einer langen Liste von Herausforderungen. Da sind die globale Wirtschaftskrise, die europäische Energiekrise, die galoppierende Inflation und die Gefahr eines eskalierenden Krieges, um nur einige zu nennen.

Hinzu kommt die „COVID-Industrie“, wie Dolan es nennt, die die Pandemie nicht so schnell loslassen wird. Und warum auch? Schließlich ist sie die Rechtfertigung für den globalen Biosicherheitsstaat; der perfekte Vorwand, um die biologische Überwachung, digitale Identitäten, den großen Reset und die vierte industrielle Revolution (d. h. den Transhumanismus) einzuführen.

Rufe nach erneuten COVID-Maßnahmen sind ein ‚kranker Scherz‘

Während wir uns also auf den Herbst und Winter zubewegen, bereitet sich die COVID-Industrie auf eine weitere Runde freiheitsraubender Gegenmaßnahmen vor. In Großbritannien hat die BBC bereits mit der Panikmache begonnen und macht großes Aufhebens um einen angeblichen Anstieg der COVID-„Fälle“. Glauben die Menschen immer noch an diesen abgenutzten Schwindel? Müssen wir wirklich einen weiteren Winter damit verbringen, zu erklären, dass der PCR-Test eine Infektion nicht nachweisen kann? Wir werden sehen, aber ich hoffe nicht. Dolan schreibt:

„Der ehemalige ONS-Statistiker Jamie Jenkins wies diese Woche auf die Besessenheit von Beeb [BBC News] mit COVID auf Kosten aller anderen Themen hin. Ein Anstieg der COVID-Fälle und Hugh Pym von der BBC berichtet darüber in den Hauptnachrichten, auch wenn es kaum Auswirkungen auf schwere Krankheiten hat – für die Mehrheit. Seit Monaten gibt es mehr Todesfälle bei unter 60-Jährigen, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, und in den Hauptnachrichten habe ich nichts davon gesehen. Selektive BBC-Berichterstattung ist einfach schockierend. Ist es nicht wunderbar, dass wir für diese geistige Folter 160 Pfund pro Jahr bezahlen? Und mächtige Gruppen wie die unabhängige Sage … werden vor nichts Halt machen, bis wir alle maskiert sind, von zu Hause aus arbeiten, sozial distanziert, hygienisiert und frisch gespritzt sind. Zu diesem Zeitpunkt ist es einfach nur ein schlechter Scherz, diese Sirenenstimmen zu hören, die nach mehr Beschränkungen rufen, wenn man bedenkt, welchen Schaden diese Leute unserem Land zugefügt haben – zweieinhalb Jahre experimentelle Abriegelungen, die keinen erkennbaren Nutzen für Länder und Regionen zeigen, die offen geblieben sind und ganz normal weitergemacht haben. Wir haben eine halbe Billion Pfund geliehen, um völlig gesunde Menschen zu bezahlen, damit sie zu Hause bleiben, und wir haben einst lebensfähige Unternehmen geschlossen. Und das alles auf Geheiß derjenigen, die glaubten, man könne ein saisonales Atemwegsvirus kontrollieren. Nun, die Daten liegen vor, die Zahlen sind für alle sichtbar, und die Diagramme sind eindeutig. Wir haben es nicht geschafft. Können Sie sich vorstellen, dass wir in den kommenden Monaten noch mehr wirtschaftszerstörende Maßnahmen haben werden? Wir sind sicherlich nur ein paar Lockdowns davon entfernt, als Land so pleite zu sein, dass wir uns entscheiden müssen, welchen unserer Nachkommen wir zuerst essen.“

Alle fortgesetzten COVID-Maßnahmen ablehnen

Ich kann Dolan nur beipflichten, der überzeugt ist, dass es „nie wieder [COVID] Maßnahmen geben sollte“. Zu den meisten Maßnahmen liegen uns Daten aus bis zu zwei Jahren vor, und KEINE hat sich als fruchtbar erwiesen.

Stattdessen haben sie sich alle als schädlich erwiesen – für die wirtschaftliche Stabilität, die geistige und körperliche Gesundheit, die Bildung, die Lebenserwartung, die Lebensqualität und vieles mehr. Die weltweite Reaktion darauf war schlichtweg katastrophal, und es ist reiner Wahnsinn, noch einmal nach dem gleichen Schema vorzugehen.

Es gibt nur einen Grund, zu Strategien zurückzukehren, die sich als schädlich erwiesen haben, und zwar, weil die schädlichen Ergebnisse tatsächlich erwünscht sind. Leider scheint das der Fall zu sein, denn die COVID-Tyrannei steht kurz davor, wieder einmal entfesselt zu werden.

„Obwohl es jetzt schwer zu verkaufen ist, da Dänemark den Impfstoff für alle unter 50 Jahren verboten hat – man benötigt ein ärztliches Attest und den Nachweis einer schweren Erkrankung, um die Impfung zu bekommen. Und Norwegen hat dasselbe für die unter 65-Jährigen getan. Wenn Sie in Norwegen unter 65 sind, können Sie sich nicht impfen lassen … [Und] jetzt auch die Australier, wie der US-Journalist Alex Berenson berichtet. Australien, eines der impffreudigsten Länder der Welt, das seit zwei Jahren die COVID-Nullnummer trinkt, bietet den Impfstoff nicht mehr für unter 50-Jährige an … Warum sollte das so sein? Ich frage mich, ob sich die Norweger und die Dänen Sorgen über die Wirksamkeit des Impfstoffs – mit anderen Worten, ob er funktioniert – und über die Sicherheit machen. Vielleicht haben sie sich einen im Lancet veröffentlichten Bericht der Universität Oxford angesehen, aus dem hervorgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken, bei den Geimpften um 44 % höher ist. Wer sich impfen lässt, bekommt die Krankheit. Das ist ein toller Impfstoff, nicht wahr … Vielleicht zähle ich zwei und zwei zusammen und komme auf fünf, aber für mich sieht es so aus, als würden diese Länder – Dänemark, Norwegen und sogar Australien – die Flucht ergreifen. Mein Instinkt sagt mir, dass der Tag der Abrechnung in Bezug auf die Impfstoffe kommen wird, und ich kann es kaum erwarten. Ich werde Popcorn mitbringen … Es ist an der Zeit, mit diesem Virus zu leben, so wie wir es mit allen anderen tun, und sich gegen alle Maßnahmen zu wehren, die die Wirtschaft, die Bildung der Kinder, unser geistiges und körperliches Wohlbefinden, unsere Freiheiten und unsere Lebensweise bedrohen. Sagen Sie einfach Nein [zu] denjenigen, die weitere Maßnahmen fordern, die unser Land und unsere Gesellschaft bereits zerstört haben.“

Generalarzt von Florida zensiert

In den USA ist Florida so ziemlich der einzige Staat, der dem Beispiel von Norwegen und Dänemark folgt. Am 7. Oktober 2022 gab der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, einen neuen Leitfaden für die COVID-Impfung heraus, in dem er Männern im Alter zwischen 18 und 39 Jahren empfiehlt, auf die COVID-Impfung zu verzichten, da die Daten einen Anstieg der herzbedingten Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach der Injektion um 84 % zeigen.

Ladapo postete den aktualisierten Leitfaden noch am selben Tag auf Twitter. Twitter entfernte den Tweet umgehend wegen Verletzung der Twitter-Regeln, stellte ihn aber schließlich wieder her. Gemäß dem Leitfaden vom 7. Oktober:

„Das Gesundheitsministerium von Florida (Department) führte eine Analyse mittels einer selbstkontrollierten Fallserie durch, einer Technik , die ursprünglich zur Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen entwickelt wurde. Dabei wurde das Sterberisiko nach einer mRNA-COVID-19-Impfung untersucht. Diese Analyse ergab, dass die relative Inzidenz herzbedingter Todesfälle bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung um 84 % ansteigt. Personen mit vorbestehenden Herzerkrankungen, wie Myokarditis und Perikarditis, sollten bei der Impfung besondere Vorsicht walten lassen und mit ihrem Arzt sprechen. Deswegen hat das Gesundheitsministerium von Florida die folgenden Hinweise herausgegeben: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Daten sollten die Patienten über die möglichen kardialen Komplikationen informiert werden, die nach der Verabreichung eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs auftreten können. Bei einem hohen Grad an globaler Immunität gegen COVID-19 wird der Nutzen der Impfung wahrscheinlich durch das ungewöhnlich hohe Risiko eines herzbedingten Todes bei Männern dieser Altersgruppe aufgewogen. Der Surgeon General des Bundesstaates empfiehlt nun, Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren von den COVID-19-mRNA-Impfstoffen abzuraten. Einzelpersonen und Gesundheitsdienstleister sollten auch wissen, dass diese Analyse ergab: Männer über 60 Jahre hatten ein um 10 % erhöhtes Risiko, innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung an Herzversagen zu sterben … Das Ministerium hält weiterhin an seiner im März 2022 veröffentlichten Leitlinie für pädiatrische COVID-19-Impfstoffe fest, die von der Anwendung bei gesunden Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 17 Jahren abrät. Dazu gehören nun auch die Empfehlungen gegen die Impfung mit COVID-19 bei Säuglingen und Kindern unter 5 Jahren, für die inzwischen eine Notfallzulassung erteilt wurde.“

Autopsieergebnisse nach dem Impfungen zurückgehalten

Wie Dolan glaube auch ich, dass der Tag der Abrechnung kommen wird. Es scheint, als wüssten unsere Gesundheitsbehörden dies ebenfalls, weshalb sie mit allen Mitteln versuchen, die Veröffentlichung der COVID-Impfdaten auf einen langsamen Tropf zu reduzieren. Wahrscheinlich hoffen sie alle, dass sie schon tot und begraben sind, wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt.

Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention haben 15 Monate lang einen Rechtsstreit geführt, um die Veröffentlichung der V-Safe-Daten zu verhindern (und diesen Kampf letztlich verloren), und jetzt erfahren wir, dass die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde sich weigert, die Autopsieergebnisse von Menschen, die nach der Impfung gestorben sind, zu veröffentlichen. Wie von The Vaccine Reaction berichtet:

„Die FDA hat eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) abgelehnt, die Autopsieergebnisse von Personen zu veröffentlichen, deren Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. Der FOIA-Antrag wurde von der Zeitung The Epoch Times eingereicht … Nach Angaben der Epoch Times weigerte sich die FDA, Autopsieberichte über VAERS-Todesfälle freizugeben, selbst redigierte Kopien, und berief sich dabei auf FOIA-Abschnitt (8) (A), der es Bundesbehörden erlaubt, der Öffentlichkeit Informationen vorzuenthalten, wenn eine Behörde vernünftigerweise vorhersieht, dass die Offenlegung ein durch eine Ausnahmeregelung geschütztes Interesse verletzen würde“, wobei die Ausnahmeregelung Personal- und Krankenakten und ähnliche Akten betrifft, deren Offenlegung einen eindeutig ungerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre darstellen würde“ … Die von der FDA geäußerten Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre scheinen nicht stichhaltig zu sein, da die im Rahmen des FOIA-Antrags angeforderten Autopsieergebnisse unter Schwärzung persönlicher Informationen veröffentlicht werden könnten. Die persönlichen Informationen könnten leicht geschwärzt werden, ohne dass die potenziellen Erkenntnisse aus der Autopsie verloren gehen“, sagte Kim Witczak, ein Anwalt für Arzneimittelsicherheit, der als Berater der FDA tätig ist. Außerdem weist Witczak logischerweise darauf hin: Wenn jemand seine Erfahrungen bei VAERS einreicht, will und erwartet er, dass sie von der FDA untersucht werden. Dazu gehören auch Autopsieberichte. Autopsien können ein wichtiger Teil der Postmortem-Analyse sein und sollten insbesondere bei vermehrten Todesfällen nach der COVID-19-Impfung durchgeführt werden.“

CDC hat klares „Todessignal“ ignoriert

Die CDC hat zwar darauf bestanden, dass in keiner der Datenbanken zur Erfassung unerwünschter Ereignisse jemals ein Sicherheitssignal ausgelöst wurde, doch Analysen der V-Safe- und VAERS-Daten lassen das Gegenteil vermuten.

„Die COVID-Impfungen sind so unglaublich gefährlich, dass selbst die fehlerhafte Formel der CDC ihre Tödlichkeit nicht vertuschen kann. Wenn man die CDC-Formel anwendet, erfüllt „Tod“ immer noch alle Kriterien für ein Sicherheitssignal und hätte gekennzeichnet werden müssen, doch die CDC hat geschwiegen.“

Von entscheidender Bedeutung ist das offensichtliche Versäumnis der CDC, ein massives Warnsignal für Todesfälle zu identifizieren. In einem Artikel vom 3. Oktober 2022 wies Kirsch darauf hin, dass die Formel, die die CDC zur Auslösung von Sicherheitssignalen verwendet und die in ihrem VAERS-Handbuch für Standardarbeitsverfahren1beschrieben ist, „ernsthaft fehlerhaft“ ist, denn je gefährlicher ein Impfstoff ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sicherheitssignal ausgelöst wird.

Die COVID-Impfungen sind jedoch so unglaublich gefährlich, dass selbst die fehlerhafte Formel der CDC ihre Tödlichkeit nicht vertuschen kann. Nach der CDC-Formel erfüllt „Tod“ immer noch alle Kriterien für ein Sicherheitssignal und hätte gemeldet werden müssen, doch die CDC hat geschwiegen.

Die FDA folgt dem gleichen Schema und weigert sich, Daten zu veröffentlichen, die rechtmäßig veröffentlicht werden sollten. Wir haben dafür bezahlt. Die Daten gehören der amerikanischen Öffentlichkeit, und der einzige Grund, warum die FDA, ebenso wie die CDC, sie verschweigt, ist der, dass dies beweist, dass sie in bösem Glauben gehandelt und die Daten überhaupt nicht beachtet hat.

Die Abrechnung kommt bestimmt

Die Verbrechen des „militärisch-industriellen COVID-Komplexes“ – zu den Regierungen, Big Tech, Medien, Big Pharma und die Biowaffen-Forschungsindustrie weltweit gehören – sind inzwischen so zahlreich und so ungeheuerlich, dass es schwer vorstellbar ist, dass sie für immer damit durchkommen werden.

Sicherlich wird der Tag der Abrechnung kommen, wenn mehr und mehr Menschen aufwachen und die Realität erkennen. Die CDC und die FDA sind nicht die einzigen Einrichtungen, deren Verbrechen gegen die Menschheit aufgedeckt werden. Hier ist eine kurze Liste von anderen jüngsten Enthüllungen:

Die Erlangung des COVID-Passes zum Schutz anderer war immer eine Lüge, und es gab nie eine Rechtsgrundlage für COVID-Pässe – diese Wahrheiten wurden Anfang Oktober 2022 vom niederländischen Parlamentsmitglied Rob Roos bestätigt.

– diese Wahrheiten wurden Anfang Oktober 2022 vom niederländischen Parlamentsmitglied Rob Roos bestätigt. Während einer COVID-Anhörung befragte Roos die Präsidentin von Pfizer für internationale Märkte, Janine Small, ob Pfizer tatsächlich getestet und bestätigt habe, dass der mRNA-Impfstoff die Übertragung vor der Markteinführung verhindern würde. Small antwortete: „Nein. Wir mussten uns wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegen … und wir mussten alles auf Risiko tun.“

Wie Roos feststellte, „bedeutet dies, dass der COVID-Pass auf einer großen Lüge beruhte. Der einzige Zweck des COVID-Passes: die Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen.“ Roos fügte hinzu, dass er diese Täuschung „schockierend – sogar kriminell“ finde.

Ärztekammern zeigen ihr wahres Gesicht, indem sie Ärzte zensieren – Die Federation of State Medical Boards (FSMB) fordert die Staaten auf, Gesetze zu erlassen, die Ärzte für die Weitergabe medizinischer Informationen bestrafen , die nicht der „Konsens“-Meinung entsprechen. Die Bestrafung würde den Entzug der ärztlichen Zulassung beinhalten.

– , die nicht der „Konsens“-Meinung entsprechen. Die Bestrafung würde den Entzug der ärztlichen Zulassung beinhalten. Das American Board of Internal Medicine und das American Board of Family Medicine unterstützen die Position der FSMB und haben Ärzte, die von ihren Kammern zertifiziert sind, gewarnt, dass die Verbreitung von Fehlinformationen dazu führen könnte, dass die Kammer ihre Zertifizierung entzieht.

Während Ärzte, die sich ehrlich über die Wissenschaft der Impfstoffe äußern, als „Fehlinformanten“ bezeichnet werden und mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen müssen, wäre der „Konsens“ niemals ein Konsens der Ärzte, die Patienten behandeln, sondern der wenigen Mächtigen, die die Rolle der Aufsicht übernommen haben und deren Fokus auf der politischen Politik und der zukünftigen Agenda liegt, nicht auf der Patientenversorgung.

Die US-Regierung zensiert illegal Amerikaner im Auftrag – In den letzten Jahren ist es mehr als deutlich geworden, dass Regierungsbeamte versuchen, die US-Verfassung zu umgehen, indem sie private Technologieunternehmen auffordern und/oder bedrohen, in ihrem Namen zu zensieren.

– In den letzten Jahren ist es mehr als deutlich geworden, dass Regierungsbeamte versuchen, die US-Verfassung zu umgehen, indem sie private Technologieunternehmen auffordern und/oder bedrohen, in ihrem Namen zu zensieren. In ihrer schamlosen Machtbesoffenheit haben viele nicht einmal versucht, dies zu verbergen. Sie haben es öffentlich zugegeben. In anderen Fällen haben FOIAs und Gerichtsverfahren die Freigabe von Dokumenten erzwungen, die beweisen, dass die Regierung die Rechte der Amerikaner nach dem Ersten Verfassungszusatz verletzt hat, indem sie sich mit privaten Unternehmen darüber abgesprochen hat, wen und was sie zensieren und verbieten soll.

Das Tablet-Magazin berichtet: „Mindestens 11 Bundesbehörden und etwa 80 Regierungsbeamte haben Social-Media-Unternehmen ausdrücklich angewiesen, Beiträge zu löschen und bestimmte Konten zu entfernen, die gegen die eigenen Präferenzen und Richtlinien der Regierung für die Berichterstattung über Themen wie COVID-Beschränkungen, die Wahl 2020 oder den Hunter-Biden-Laptop verstoßen.“

Finanzinstitute zeigen Flagge, indem sie Nutzer für ihre Meinung bestrafen – Wir haben auch gesehen, wie Finanzinstitute als Waffe eingesetzt werden, um die Öffentlichkeit in Schach zu halten.

– Wir haben auch gesehen, wie Finanzinstitute als Waffe eingesetzt werden, um die Öffentlichkeit in Schach zu halten. So haben die USA und die Europäische Union unter anderem russische Banken aus dem Swift-System verbannt und daraufhin mehr als 30 Milliarden Dollar an Vermögenswerten russischer Oligarchen sowie weitere 300 Milliarden Dollar an Reserven der russischen Zentralbank beschlagnahmt. Nach demselben Muster froren kanadische Banken die Bankkonten von Hunderten von Personen ein, die für den Freedom Convoy gespendet oder an ihm teilgenommen hatten.

Diese atemberaubende Zurschaustellung autoritärer Tyrannei schockierte viele, die sich der Tatsache bewusst wurden, dass die Regierung nun ihre eigenen Bürger als Feinde betrachtet und bereit ist, jedes Mittel einzusetzen, um uns zu kontrollieren. Als sie merkten, dass sie zu schnell zu weit gegangen waren, entschuldigte sich zumindest eine Bank für das Einfrieren von Bankkonten, aber der Vertrauensschaden war bereits angerichtet.

Kürzlich verschickte PayPal eine überarbeitete Mitteilung über die Nutzungsbedingungen, in der es ankündigte, ab dem 3. November 2022 Geldstrafen in Höhe von 2.500 US-Dollar für die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhängen. Die aktualisierten Nutzungsbedingungen führten dazu, dass Tausende von Nutzern ihre Konten rasch schlossen und ihre Empörung in den sozialen Medien kundtaten. Selbst der ehemalige Präsident des Unternehmens, David Marcus, bezeichnete die neuen Bedingungen als „Wahnsinn“.

Das Echo war so groß, dass PayPal sich schnell für die „Verwirrung“ entschuldigte und behauptete, die neuen Nutzungsbedingungen seien versehentlich verschickt worden. Dies ist jedoch ziemlich unmöglich, wenn man bedenkt, wie viele Schritte ein Unternehmen wie PayPal durchlaufen muss, bevor eine Aktualisierung der Nutzungsbedingungen tatsächlich genehmigt und verschickt wird.

Interessanterweise berichtete die Zeitschrift Fortune am 10. Oktober 2022 über diese Geschichte und löschte den Artikel innerhalb von zwei Tagen. Glücklicherweise hat ihn jemand archiviert.

Wir sind betrogen und verkauft worden

Wenn man diese und andere Enthüllungen zusammenzählt, ist es ziemlich klar, dass wir in den Großen Reset „hineingetrieben“ werden und dass eine breite Palette von Industrien zu diesem Zweck gegen uns gewappnet wurde, vorwiegend die medizinische Industrie, die Finanzindustrie und Big Tech.

Die Regierung, die als „vom Volk und für das Volk“ eingerichtet wurde, wurde ebenfalls infiltriert und gegen uns gerichtet, und sie nutzt nun jede ihr zur Verfügung stehende Macht, um die Bevölkerung zu unterdrücken und zu kontrollieren, während sie gleichzeitig zulässt, dass die Systeme, auf die wir zum Leben angewiesen sind, demontiert und zerstört werden, wie z.B. die Lebensmittel-, Energie- und Finanzsysteme.

Dafür kann es nur einen Grund geben, nämlich dass die Regierungen (nicht nur die US-Regierung, sondern auch andere auf der ganzen Welt) beim Großen Reset mitmachen, der zu einer totalitären Dystopie führen wird.

Aufstehen, die Stimme erheben, den Spieß umdrehen

Die gute Nachricht ist, dass wir diesen Größenwahnsinnigen immer noch zahlenmäßig weit überlegen sind, wenn nicht sogar noch mehr. Und, ob Sie es glauben oder nicht, sie benötigen unsere Kooperation. Wenn genug von uns unsere Kooperation verweigern, beginnen ihre Pläne zu scheitern.

Zwei der wichtigsten Dinge, die jeder jetzt tun kann, sind 1) uns und unsere Familien auf harte Zeiten vorzubereiten (wenn Sie bisher kein Prepper waren, ist jetzt die Zeit dafür) und 2) mit dem Aufbau paralleler Strukturen und Systeme zu beginnen, um die zu ersetzen, die abgebaut werden.

Die Idee ist, zu überleben und eine Welt unserer eigenen Wahl wieder aufzubauen, anstatt aus purer Verzweiflung gezwungen zu sein, die ihre zu akzeptieren. Zu den Strategien, die die individuelle und lokale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, mit denen wir konfrontiert sind, stärken können, gehören die Schaffung lokaler Lebensmittelsysteme und die Stärkung von Nachbarschafts- und Gemeinschaftsbeziehungen.

Bereiten Sie sich auf die unvermeidliche Finanzkatastrophe vor und machen Sie sich so unabhängig und widerstandsfähig wie möglich. Legen Sie Vorräte an und überlegen Sie, wie Sie in einem „Off-Grid“-Szenario leben können, für den Fall, dass die täglichen Annehmlichkeiten plötzlich wegfallen. In diesem Jahr habe ich viele Artikel darüber veröffentlicht, wie Sie sich auf Lebensmittel, Wasser und andere Krisen vorbereiten können, die Sie in meiner Substack-Bibliothek finden können.

Neben der „Investition“ in lagerfähige Lebensmittel, ein Wasserauffangsystem und andere lebenswichtige Güter, die nur im Preis steigen oder unerreichbar werden, können Sie auch den Kauf von physischen Edelmetallen in Erwägung ziehen, die vor einer Währungsabwertung schützen können. Eine weitere Möglichkeit wäre die Investition in reale Vermögenswerte, wie Land.

Es ist auch wichtig, so gesund wie möglich zu werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte, dass 93 % der Erwachsenen in den USA einen ungesunden Stoffwechsel haben, und diese Statistik war vier Jahre alt. Wahrscheinlich liegt diese Zahl jetzt bei über 95 %. Sie möchten zu den 1 von 20 Personen gehören, die gesund sind. Machen Sie es sich also zum Ziel, zu dieser Gruppe zu gehören, und beginnen Sie jetzt damit, Ihren Stoffwechsel fit zu machen.

Bereiten Sie sich auch geistig, emotional und spirituell auf eine möglicherweise stressige und herausfordernde Zeit vor, da die globalistische Kabale den Großen Reset weiter vorantreibt, der weitere „Notfälle“ erfordern wird.

Erinnern Sie sich schließlich an die Lehre von Professor Mattias Desmet, dass die Begrenzung des sozialen Schadens, den ein totalitäres Regime anrichtet, gewaltlosen Widerstand und Offenheit erfordert. Sprechen Sie sich weiterhin auf klare, rationale und nicht missbräuchliche Weise gegen das Narrativ aus. Andersdenkende Stimmen verhindern, dass totalitäre Systeme zu einer elenden Unmenschlichkeit verkommen, in der Menschen bereit sind, abscheuliche Gräueltaten zu begehen.

