Die Forschung dieses Professors ist eine Bombe für das Impfprogramm für Kinder

Professorin Christine Stabell Benn von der Universität von Süddänemark hat etwas noch nie Dagewesenes getan: Sie hat die Auswirkungen von Impfungen bei Kindern auf die Gesamtsterblichkeit untersucht.

Die Wirkung spezifischer Impfstoffe auf die Krankheit, vor der sie schützen sollen, die „Impfkrankheit“, ist gründlich erforscht, nicht aber die Wirkung auf andere Infektionen oder Krankheiten.

Für viele wird es überraschend sein, dass keine Impfstoffe für Kinder auf den Markt gekommen sind, die auf Infektionen oder Krankheiten erforscht sind, obwohl Studien einen positiven Effekt auf die Gesamtsterblichkeit gezeigt haben. Es wird nur untersucht, wie sich ein Impfstoff auf die Impferkrankung auswirkt.

Die Professorin und ihre Kollegen haben nun zehn Impfungen, die im Kindesalter verabreicht werden, untersucht, und es zeichnet sich ein klares Bild ab: Einige Impfstoffe scheinen unerwünschte Wirkungen zu haben.

Obwohl sie vor der Impfkrankheit schützten, starben die geimpften Kinder – vorwiegend Mädchen – an etwas anderem als ungeimpfte Kinder.

„Es ist also etwas los“, sagte Stabell Benn in einem Interview mit UnHerd. Obwohl Impfungen vor schweren Krankheiten schützen, zahlen wir dafür einen hohen Preis: Sie machen Kinder anfälliger für andere Infektionen.

