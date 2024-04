Die Marke Amerika wird leiden, solange Washington so tut, als seien seine Kapazitäten grenzenlos.

Douglas Macgregor

Es ist ein Axiom der Kriegsführung, dass es immer wünschenswert ist, über ein befreundetes Territorium jenseits der eigenen Grenzen zu verfügen oder die Fähigkeit zu haben, den Aufbau einer bedeutenden militärischen Macht auf neutralem Gebiet für einen Angriff auf das eigene Territorium zu verhindern. Als die Vereinigten Staaten von Amerika nicht über die militärische Stärke verfügten, um viel zu tun, verkündeten sie die Monroe-Doktrin mit einem ähnlichen Ziel vor Augen.

Als Moskau im Februar 2022 russische Streitkräfte in die Ostukraine entsandte, tat es dies ohne Eroberungspläne oder die Absicht, ukrainisches Gebiet dauerhaft zu kontrollieren. Wie westliche Militärbeobachter damals feststellten, war die russische Truppe, die eingriff, viel zu klein und für eine Mission, die über eine begrenzte Intervention für einen kurzen Zeitraum hinausging, nicht geeignet. Westliche Beobachter sagten sogar voraus, dass den russischen Streitkräften bald die Munition, die Ausrüstung und die Soldaten ausgehen würden.

Die Gründe für das begrenzte militärische Engagement Moskaus waren offensichtlich. Ursprünglich strebte Moskau die Neutralität der Ukraine als Lösung für die Feindseligkeit der Ukraine gegenüber Russland und ihre Zusammenarbeit mit der NATO an, nicht aber eine territoriale Unterwerfung oder Eroberung. Moskau glaubte – nicht zu Unrecht -, dass ein neutraler ukrainischer Nationalstaat ein Cordon sanitaire sein könnte, der Russland von der NATO abschirmen und gleichzeitig der NATO eine Isolierung gegenüber Russland bieten würde.

Fast drei Jahre, in denen Washington praktisch unbegrenzte Mittel für moderne Waffen und Unterstützung in Form von abstandsbasierter Überwachung, Nachrichtengewinnung und Aufklärung für einen Stellvertreterkrieg zur Vernichtung Russlands bereitgestellt hat, machen diese Annahme lächerlich. Das Eingeständnis von Bundeskanzlerin Merkel, dass die vom Westen unterstützten Minsker Vereinbarungen in Wirklichkeit dazu dienten, der Ukraine Zeit zu verschaffen, um ihre militärische Macht auszubauen, genügt Moskau, um westliche Versprechen, die ukrainische Neutralität jemals zu respektieren, geschweige denn durchzusetzen, zurückzuweisen.

Als der russische Außenminister Sergej Lawrow am 19. Januar über die Möglichkeit von Verhandlungen mit Washington und der NATO befragt wurde, sagte er: “Wir sind bereit [für Verhandlungen]. Aber anders als bei der Istanbul-Geschichte wird es während der Verhandlungen keine Pause bei den Feindseligkeiten geben. Der Prozess muss weitergehen. Zweitens haben sich natürlich die Realitäten vor Ort verändert, und zwar erheblich.” Was bedeuten die Worte von Lawrow?

1982 vertrat Marschall Nikolai Ogarkow, Chef des sowjetischen Generalstabs, die Ansicht, dass die Kontrolle über den Rhein über den Ausgang eines künftigen Krieges mit der NATO in Mitteleuropa entscheiden würde. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Russlands hochrangige Militärs bereits zu dem Schluss gekommen sind, dass die Kontrolle des Dnjepr für die nationale Sicherheit Russlands von wesentlicher Bedeutung ist.

Neben der Annexion historisch russischer Städte wie Odessa und Charkiw wird Moskau mit ziemlicher Sicherheit auf einer modernen entmilitarisierten Zone vom Dnjepr bis zur Ostgrenze der NATO bestehen, um das erneute Auftauchen einer feindlichen militärischen Macht in der Westukraine zu verhindern. Ob sich Polen, Ungarn oder Weißrussland dazu entschließen, mit Moskau über ukrainisches Territorium zu diskutieren, das historisch mit ihren Ländern verbunden ist, ist nicht bekannt, aber der bevorstehende Zusammenbruch des ukrainischen Staates und der ukrainischen Streitkräfte wird solche Diskussionen zweifellos beeinflussen.

Washingtons Strategie gegenüber Moskau, wenn man sie überhaupt als Strategie bezeichnen kann, bestand darin, im gesamten Atlantischen Bündnis Zwangsmaßnahmen zu organisieren – auf wirtschaftlichem, diplomatischem und militärischem Gebiet -, um Russland fatal zu schaden und seine Regierung zu destabilisieren. Washingtons unrealistisches Konzept ist gescheitert, und die NATO, der Rahmen für seine Umsetzung, ist nun auf fatale Weise geschwächt, nicht Russland.

Infolgedessen ist das Ansehen Washingtons schwer herabgemindert, ja sogar geschwächt worden. Washingtons Glaube, mit der geballten Macht der wissenschaftlich-industriellen Kräfte der NATO einen strategischen Sieg über Russland erringen zu können, indem man die Ukrainer bewaffnet, damit sie die Kämpfe für die Russen führen, ging gründlich nach hinten los. Wie FDR im Jahr 1939, der davon ausging, dass die Deutschen nach dem Vorbild des Ersten Weltkriegs in einer Pattsituation mit den anglo-französischen Armeen enden würden, zog Washington nicht die Möglichkeit in Betracht, dass die Ukraine den Kampf verlieren würde.

In den 1930er Jahren geriet F.D. Roosevelt in eine Schuldenspirale von Ausgaben für “besondere Interessen”. Entgegen jeglicher Logik und Finanzierbarkeit entschied sich FDR für weitere Bundesausgaben, bis er erkannte, dass dies nicht funktionierte. Mit dem Ausbruch des Krieges in Europa sah FDR die Gelegenheit, die amerikanische Gesellschaft aus der Depression zu befreien, indem er die Vereinigten Staaten in den Krieg führte. FDRs Plan ging auf. Der Zweite Weltkrieg belebte die amerikanische Wirtschaft wieder und beendete die chronische Arbeitslosigkeit in Amerika. Gleichzeitig hielt Amerikas physische Insellage die amerikanische Infrastruktur und das amerikanische Volk außerhalb der Reichweite seiner Feinde.

Präsident Biden und der Kongress befinden sich auf einem ähnlichen Kurs mit tiefgreifenden Folgen, aber heute machen die schrecklich zerstörerischen modernen Waffen die Kriegsoption selbstmörderisch. Anders ausgedrückt: Probleme des 21. Jahrhunderts lassen sich nicht mit Plänen und Strategien des 20. Anstatt ein weiteres falsches Narrativ zu entwerfen, um die Finanzierung eines korrupten ukrainischen Staates zu rechtfertigen, der gerade zusammenbricht, sollten Washington und seine Verbündeten die Gründe für einen neuen, kostspieligen kalten Krieg gegen Moskau, Peking, Teheran und eine Vielzahl von Ländern hinterfragen, deren Weltanschauung stark von der unseren abweicht.

In den Wirtschaftsschulen wird den Studenten beigebracht, dass gute Marken die Macht haben, Entscheidungen zu beeinflussen und Gemeinschaften von Gleichgesinnten zu schaffen. Nicht nur Unternehmen brauchen Marken, auch Länder brauchen sie. Auf die Frage nach der Fähigkeit Washingtons, mit den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten fertig zu werden, sagte Präsident Biden: “Wir sind die mächtigste Nation der Welt, in der Geschichte der Welt. Wir können uns um diese beiden [Kriege] kümmern”. Biden lag und liegt falsch. Amerikas Ressourcen sind nicht grenzenlos. Unserer Macht sind Grenzen gesetzt.

In Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika ist die Marke Amerika beschädigt worden. Die Amerikaner brauchen (und sollten) von den Männern, die Präsident werden wollen, eine nüchterne Analyse der Fakten verlangen. Sie sollten gezwungen sein, die wahren nationalen Interessen der Vereinigten Staaten zu ermitteln; ein Prozess, der auch die politischen und kulturellen Realitäten aufzeigen sollte, die nicht von Washington zu ändern sind.