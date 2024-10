Alex Jones über Biowaffen: COVID war nur eine Übung für eine größere Bedrohung.

Dieses Video ist zwar lang, aber sehr informativ und wird auf eine Weise präsentiert, wie es nur Alex Jones kann:

"Bertrand Russell, er schrieb in den 60er Jahren, wir sollten eine Weltregierung haben, die einfach Wasserstoffbomben auf die meisten Bevölkerungen wirft, weil die zu große Bevölkerung… pic.twitter.com/GddlOenNWt — Camus (@newstart_2024) October 3, 2024

„Bertrand Russell schrieb in den 60ern, dass wir eine Weltregierung bräuchten, die Wasserstoffbomben auf den Großteil der Bevölkerung abwirft, da eine zu große Bevölkerung Kriege verursachen würde. Er sprach von einem kontrollierten Atomkrieg, der das Problem lösen würde. Er schrieb auch in mehreren Büchern, dass wir Chemikalien ins Wasser geben sollten, um die Fruchtbarkeit zu senken und das Geschlecht der Männer zu verändern. Chemikalien in Impfstoffen sollten Menschen unfruchtbar machen und ihnen Krebs geben. In den 70er Jahren waren viele dieser Top-Globalisten ehrlich über ihre Pläne.

Paul Ehrlich zum Beispiel, dessen Aussagen man auf 𝕏 finden kann, sagte 1979 in einer großen Hollywood-Show: ‚Wir arbeiten mit Stiftungen zusammen, um Väter als faul, dumm und nutzlos darzustellen, damit die Familie auseinanderbricht. Die wenigen Kinder, die es dann noch gibt, werden wir über den Staat kontrollieren. Alle anderen werden abgetrieben, weil es zu viele Menschen gibt, und wir werden bis 1987 alle tot sein, wenn es so weitergeht.‘ Er war ein Malthusianer, und nichts davon war wahr. Genauso wie Al Gore, der sagte, dass bis 2017 die Polkappen schmelzen würden, obwohl sie jetzt größer sind als je zuvor. Alles Lügen, und sie wissen das. Aber damals waren sie sehr offen. Sie sprachen in Sendungen wie ’60 Minutes‘ ganz öffentlich darüber, dass Familien zu viele Menschen hervorbringen und das schlecht sei. Fast alles, was ich sage, stammt von diesen Typen. Lest die Berichte des Weltwirtschaftsforums, die sagen, dass es bis 2045 keine Menschen mehr gibt, sondern nur noch Cyborgs. Die Zukunft sei nicht menschlich.

Ich erinnere mich, wie ich wissenschaftliche Veröffentlichungen las, als ich vor 30 Jahren mit meiner Sendung anfing. Damals gab es fast keine Shows wie meine, also war ich auf vielen Radiosendern. Ich bekam Berichte zugeschickt, wie das MIT Quarterly, das davon sprach, dass sie die ersten menschlichen Mäuse erschaffen haben, die teilweise Maus, teilweise Mensch sind. Sie schufen Ziegen, die teilweise Spinnen sind und Körperpanzer produzieren. Diese Labore zeigten der Öffentlichkeit nichts, weil sie zu sehr schockiert gewesen wären. Heute hört man von menschlichen Mäusen oder Lachsen, die teilweise Heuschrecken sind und doppelt so schnell wachsen. Sie töten die normalen Lachse und das geht überall auf der Welt so. Tucker spricht von Aliens, und die Globalisten schaffen tatsächlich Aliens, indem sie Menschen mit anderen Tieren, Insekten und Pflanzen kreuzen. Sie lassen sie in Kuhgebärmuttern heranwachsen. Es ist eine ganz eigene Zivilisation, die sich von uns abspaltet. Die Globalisten haben Technologien zur Lebensverlängerung und Heilmittel gegen Krebs und Parkinson. Aber anstatt diese Technologien mit uns zu teilen, behalten sie für sich und planen, den Rest von uns auszulöschen, damit wir keinen Zugang zu diesen Mitteln bekommen. Ob man das moralisch findet oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

Die Leute haben mir damals nicht geglaubt, als ich diese Dokumente las, weil wir nicht im Fernsehen waren. Ich las das in meiner Sendung vor, und die Leute dachten, ich würde mir das ausdenken. Sie haben nicht alle das MIT Quarterly gelesen. Aber vor etwa sieben Jahren hat das MIT veröffentlicht, dass humanoide Chimären in Einrichtungen in den USA heranwachsen. Es geht um Mischwesen, teilweise Schwein, teilweise Mensch oder teilweise Kuh, teilweise Mensch. Diese Chimären werden in Kuhgebärmuttern herangezogen, um sicherzustellen, dass die Kühe sie nicht abstoßen. Dann werden ihre Organe und Stammzellen geerntet. Es gibt jetzt Einrichtungen mit Tausenden Kühen, in denen humanoide Wesen heranwachsen. Das steht in den wissenschaftlichen Berichten, und die Leute mögen mich nicht, weil ich diese Berichte zeige. Vor 25 Jahren rief ich eine Einrichtung in New York an, wo sie Spinnenziegen hatten, die teilweise Spinnen waren und deren Milch Körperpanzer produzierte. Der Verantwortliche war glücklich, mit mir darüber zu sprechen. Zwei Tage später rief er zurück und sagte, das Pentagon sei wütend auf ihn. Sie hatten ihm nicht gesagt, dass das geheim war. Er meinte, sie würden ihn umbringen, wenn das Interview nicht entfernt wird.

Wenn du über all das hörst, dann schau dir Dinge wie die Spinnenziegen an, das ist 30 Jahre alt. Es gibt eine Zivilisation, die bereits Technologien hat, die weit über das Jahr 2045 hinausgehen. Aber sie können die menschliche Bevölkerung bis jetzt nicht vollständig kontrollieren. In einer Stunde könnten wir all ihre Ausrüstung und KI-Systeme zerstören. Es ist nicht schlecht in sich selbst, aber wie es gegen uns eingesetzt wird, ist das Problem. Deshalb wollen sie die Bauernhöfe, Ranches und Gärten loswerden. Sie wollen, dass wir überflüssig werden. Dann werden sie die echten Biowaffen freisetzen, die den Großteil der Menschheit töten werden. COVID war nur eine Übung, um uns für den Lockdown vorzubereiten. Wenn die echten Biowaffen kommen, sollen wir zu Hause bleiben und sterben. Aber das werden wir nicht tun. Und wenn sie die großen Biowaffen freisetzen, wissen wir, wen wir zur Rechenschaft ziehen müssen. Bill Gates, wir bekommen dich in deinem Bunker. Zuckerberg, wir werden dich legal und durch das Gerichtssystem zur Rechenschaft ziehen.“