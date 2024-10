Der größte Medikamenten-Betrug der Geschichte

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Ozempic, ein Diabetesmedikament, das jetzt zur Gewichtsabnahme eingesetzt wird, ist Teil eines massiven Betrugs, der Millionen Menschen, insbesondere Kindern, schaden könnte, indem Fettleibigkeit behandelt wird, ohne ihre Ursachen zu bekämpfen

Die Adipositas-Epidemie wird zum Teil durch ultra-verarbeitete Lebensmittel verursacht, die darauf ausgelegt sind, natürliche Sättigungsmechanismen zu umgehen, und nicht durch einen Mangel an Medikamenten zur Gewichtsabnahme wie Ozempic

Der „Treat and Reduce Obesity Act“ könnte eine staatliche Übernahme der Kosten für Adipositas-Medikamente für 74 % der Amerikaner vorschreiben, was jährlich über 3 Billionen US-Dollar kosten würde, ohne die zugrunde liegenden Gesundheitsprobleme anzugehen

Der Hersteller von Ozempic, Novo Nordisk, ist zu einem der größten Lobbyisten in den USA geworden und drängt auf eine erweiterte Arzneimittelabdeckung, während er gleichzeitig schwerwiegende Nebenwirkungen wie Muskelschwund, Selbstmordgedanken und ein erhöhtes Krebsrisiko herunterspielt

Eine natürliche Erhöhung des GLP-1-Spiegels durch Darmbakterien wie Akkermansia muciniphila bietet eine Alternative zu Ozempic und fördert die allgemeine Darmgesundheit ohne die Risiken, die mit der langfristigen Einnahme von Medikamenten verbunden sind

Der Aufstieg von Ozempic und ähnlichen Medikamenten zur Gewichtsreduktion ist mit einem beispiellosen Ausmaß an Betrug verbunden, der verheerende Folgen für Millionen von Amerikanern, insbesondere für Kinder, haben könnte. Ozempic, ein Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, hat sich zu einem Wundermittel zur Gewichtsreduktion entwickelt. Seine Popularität ist in die Höhe geschossen, und jeder, von Prominenten bis hin zu College-Studenten, verlangt nach Rezepten – aber zu welchem Preis?

Der Wirkstoff in Ozempic gehört zu einer Klasse von Medikamenten, die als Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)-Agonisten bezeichnet werden. Diese Medikamente regen Hormone in Ihrem Verdauungssystem an, die ein Sättigungsgefühl signalisieren. Dies erleichtert es den Menschen zwar, weniger zu essen und Gewicht zu verlieren, doch die Realität ist weitaus komplexer und besorgniserregender.

Die toxische Lebensmittelumgebung – und Profitgier – als Ursache von Fettleibigkeit

Um zu verstehen, warum Medikamente wie Ozempic nicht die Lösung sind, müssen wir uns die Ursache unserer Adipositas-Epidemie ansehen. Wie Dr. Casey Means, ein Chirurg mit Abschluss an der Stanford Medical School, in der Sendung „The Tucker Carlson Show“ sagt:

„Wir sind … die einzige Spezies auf der Welt, die aufgrund von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln an einer chronischen Krankheit und einer Adipositas-Epidemie leidet. Denken Sie an jedes andere Tier in der Wildnis. Sie fressen echte natürliche Lebensmittel, mit Ausnahme von domestizierten Tieren, die ebenfalls chronische Krankheiten bekommen, genau wie Menschen, weil sie unsere Lebensmittel essen. Aber jedes andere Tier ist in der Lage, sein Sättigungsgefühl zu regulieren. Sie fressen sich nicht zu Tode, wie wir es tun. Wir essen uns buchstäblich zu Tode. Der Grund dafür ist, dass diese Lebensmittel … mit den Zigarettenfirmen und den Wissenschaftlern, die sich dafür einsetzen, süchtig machende verarbeitete Lebensmittel herzustellen, so konzipiert sind, dass sie unsere Sättigungsmechanismen wie die GLP-1-Sekretion untergraben, sodass wir nie merken, dass wir satt sind. Wenn wir jedoch vollwertige Lebensmittel essen würden, würden wir die exquisiten Sättigungsmechanismen in unserem Körper aktivieren und uns nicht überessen. Wenn wir echte, vollwertige, unverarbeitete und nährstoffreiche Lebensmittel essen, haben wir Rezeptoren in unserem Darm, die dafür sorgen, dass wir uns satt fühlen.“

Dies ist ein wichtiger Punkt. Unser Körper verfügt über natürliche Mechanismen, um Hunger und Sättigung zu regulieren. Die stark verarbeiteten Lebensmittel, die die Ernährung in den USA dominieren, sind jedoch speziell darauf ausgelegt, diese Systeme zu umgehen. Sie sind so konzipiert, dass sie süchtig machen, genau wie Zigaretten.

Warum also Medikamente fördern, anstatt unsere toxische Lebensmittelumgebung anzugehen? Es geht ums Geld. Die Mittel sagen:

„Dies könnte das profitabelste Medikament in der Geschichte der Menschheit werden. Es wird es werden, wenn die Mächtigen es zulassen. Und das Traurige daran ist, dass es unseren Körper nicht aus dem toxischen Sumpf befreit, der unsere Biologie zermalmt. Ja, wir können vielleicht etwas Fett schmelzen, aber im Grunde genommen erzeugen wir einen Hungerzustand, um Fett und Muskeln zu schmelzen … Das ist also keine Lösung für die öffentliche Gesundheit.“

Der „Treat and Reduce Obesity Act“: Ein trojanisches Pferd für Big Pharma?

Im obigen Video erwähnt Means ein entscheidendes Gesetz: H.R. 4818, den „Treat and Reduce Obesity Act“ (Gesetz zur Behandlung und Reduzierung von Fettleibigkeit). Dieser Gesetzesentwurf scheint auf den ersten Blick ein gut gemeinter Versuch zu sein, die Adipositas-Epidemie in Amerika zu bekämpfen. Allerdings enthüllt Means eine beunruhigendere Realität:

„Es gibt eine einzige Zeile, die dabei von Bedeutung ist, nämlich dass sie den Zugang zu Medicare erweitern wollen, um die Kosten für diese Medikamente gegen Fettleibigkeit zu übernehmen … für Menschen, die übergewichtig und fettleibig sind. Das sind 74 % der amerikanischen Bevölkerung.“

Die Auswirkungen dieses Gesetzes sind erschütternd. Sollte es verabschiedet werden, würde es im Wesentlichen eine staatliche Übernahme der Kosten für Medikamente gegen Fettleibigkeit wie Ozempic für fast drei Viertel der Amerikaner vorschreiben. Means warnt vor den möglichen finanziellen Auswirkungen:

„Wenn dieses Gesetz durchkommt und jeder, der Anspruch auf dieses Medikament hat, es von den Steuerzahlern bezahlt bekommt, dann bedeutet das für die amerikanische Bevölkerung Medikamente im Wert von über 3 Billionen Dollar pro Jahr, ohne dass sich an den Ursachen dessen, was uns krank macht, etwas ändert.“

Das Ausmaß dieses potenziellen Gewinns ist kaum zu überschätzen. Die Ausgaben von Medicaid für Stoffwechselstörungen sind bereits enorm: „Medicaid gibt mehr für mitochondriale Dysfunktion aus als das gesamte Verteidigungsbudget der USA und wächst viel schneller.“ Diese Ausgaben werden hauptsächlich durch „vermeidbare chronische Stoffwechselerkrankungen“ verursacht, was zeigt, dass Pharmaunternehmen eine Gesundheitskrise ausnutzen, die mit anderen Mitteln angegangen werden könnte.

Diese Gesetzgebung könnte eine enorme Menge an Steuergeldern an Pharmaunternehmen fließen lassen, wovon insbesondere das skandinavische Unternehmen Novo Nordisk, das Ozempic und Wegovy herstellt, profitieren würde.

Ozempic-Hersteller ist einer der Top-Lobbyisten in den USA

Novo Nordisk ist bereits einer der größten Lobbyisten in den USA. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 gab das Unternehmen 3,2 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit aus. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in die Höhe geschossen, was es zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt macht. Und das Unternehmen drängt auf eine staatliche Kostenübernahme für diese Medikamente. Laut Open Secrets:

„Im Jahr 2023 gaben Novo Nordisk und seine US-Tochtergesellschaft Novozymes North America über 5 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit aus und stellten sage und schreibe 77 Lobbyisten in 13 Firmen ein. Dies entspricht einem Anstieg von 51 % gegenüber der Anzahl der im Jahr 2022 eingestellten Lobbyisten. Von diesen hatten 54 zuvor Regierungsjobs inne und brachten Insiderwissen und Branchenverbindungen in jede Position ein.“

Calley Means, Autorin und ehemalige Beraterin für Lebensmittel und Pharmazeutika, erklärt in der Sendung „The Tucker Carlson Show“:

„Warum ist dieses Unternehmen in Skandinavien eines der fünf größten Lobbying-Unternehmen in Amerika und setzt sich so stark dafür ein? Und warum ist ihr Aktienkurs so hoch und sie sind das zwölftwertvollste Unternehmen der Welt? Sie erwarten 80 bis 90 % ihrer Gewinne aus den Vereinigten Staaten, von der Regierung, indem sie Institutionen manipulieren. Welche Institutionen manipulieren Pharmaunternehmen? Sie manipulieren tatsächlich Medicaid. Sie profitieren tatsächlich von armen Menschen. Medicaid gibt mehr für mitochondriale Dysfunktion aus als das gesamte Verteidigungsbudget der USA und wächst viel schneller.“

Am beunruhigendsten ist vielleicht, dass sie darauf drängen, diese Medikamente Kindern zu verschreiben. Die American Academy of Pediatrics empfiehlt jetzt Gewichtsverlustmedikamente für Kinder ab 12 Jahren, wobei versucht wird, diese Grenze auf 6 Jahre zu senken.

„Dies ist eine lebenslange Medikation, die etwa 1.500 US-Dollar pro Monat kostet und viele Nebenwirkungen hat, die nichts an den Ursachen ändern“, sagt Means. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einem 6-Jährigen lebenslang eine wöchentliche Injektion verabreichen, anstatt sich mit seiner Ernährung und seiner Umgebung zu befassen. Das ist unverantwortlich.

Die schwerwiegenden Nebenwirkungen von Ozempic

Wie alle Medikamente hat auch Ozempic Nebenwirkungen. Diese werden jedoch auf gefährliche Weise heruntergespielt. Zu den Risiken gehören:

Überproportionaler Verlust von Muskelmasse, was zu Gebrechlichkeit führt

Höhere Raten von Schilddrüsenkrebs

Nierenfunktionsstörungen

Pankreatitis

Studien zeigen auch ein um 45 % erhöhtes Risiko für Suizidgedanken bei Patienten, die Semaglutid (Ozempic/Wegovy) einnehmen, im Vergleich zu anderen Medikamenten, wobei das Risiko bei Patienten mit bereits bestehenden psychischen Erkrankungen noch höher ist. Die Analyse von Berichten über unerwünschte Ereignisse zeigt eine höhere Rate an psychiatrischen Problemen, einschließlich Depressionen, Angstzuständen und Suizidgedanken, im Zusammenhang mit diesen GLP-1-Rezeptoragonisten, die zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden.

Diese Medikamente bergen auch das Risiko einer verzögerten Magenentleerung, auch bekannt als Gastroparese oder Magenlähmung. Gastroparese verlangsamt oder stoppt die Bewegung der Nahrung vom Magen zum Dünndarm; dies führt dazu, dass man sich länger satt fühlt, was ein Mechanismus ist, durch den Semaglutid zu Gewichtsverlust führt.

Ozempic erhöht auch das Risiko einer Darmobstruktion, zum Teil durch die Verlängerung des Darms und die Erhöhung der Zottenhöhe. Zotten sind die haarähnlichen Ausstülpungen im Dünndarm, die bei der Nährstoffaufnahme helfen. In einem Artikel in Acta Pharmaceutica Sinica B erläutern Forscher, wie dies die Darmfunktion ernsthaft beeinträchtigen und das Risiko einer Obstruktion erhöhen könnte:

„Da GLP-1RAs zu einer kontinuierlichen Zunahme der Darmlänge und Zottenhöhe führen können, kann der Dünndarm so unelastisch und fibrotisch wie eine lockere Feder werden, was langfristig zu einer Obstruktion des oberen Darms führt …“

Und denken Sie daran, dass dies nur die Auswirkungen sind, die wir kennen. Wir wissen nicht, was langfristiger Konsum anrichten könnte, insbesondere bei Kindern, deren Körper sich noch in der Entwicklung befinden.

Eine natürliche Alternative zu Ozempic

Anstatt Ozempic zu verwenden, können Sie Ihren GLP-1-Spiegel auf natürliche Weise erhöhen, indem Sie die Präsenz von Akkermansia muciniphila in Ihrem Darm erhöhen. Dieses nützliche Bakterium spielt eine entscheidende Rolle für Ihre Verdauungsgesundheit, indem es ein Protein produziert, das die GLP-1-Produktion anregt. Eine in Nature Microbiology veröffentlichte Studie zeigte, dass A. muciniphila nicht nur die Thermogenese fördert, sondern auch die GLP-1-Sekretion bei Mäusen, die eine fettreiche Diät erhielten, steigert.

Akkermansia sollte idealerweise etwa 10 % Ihres Darmmikrobioms ausmachen, um eine optimale Darmgesundheit zu gewährleisten. Leider haben viele Menschen aufgrund von Problemen wie einer beeinträchtigten Mitochondrienfunktion und Sauerstoffleckagen im Darm, die das Gleichgewicht des Mikrobioms stören, unzureichende Mengen dieses Bakteriums.

Eine der wesentlichen Funktionen von Akkermansia ist die Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs), wie z. B. Butyrat. Diese SCFAs dienen als Brennstoff für die Kolonozyten, die Zellen, die Ihren Dickdarm auskleiden und für die Produktion von Mucin verantwortlich sind – einer schützenden, gelartigen Substanz, die die Darmschleimhaut überzieht und schützt.

Die SCFAs tragen auch dazu bei, den Sauerstoffgehalt im Dickdarm zu senken, und fördern so eine Umgebung, die das Wachstum nützlicher Bakterien begünstigt. Mucin wiederum bildet eine Schutzbarriere, die die Darmzellen vor Schäden, schädlichen Mikroben und Reizstoffen im Verdauungssystem schützt.

Mucin schützt nicht nur die Darmschleimhaut, sondern trägt auch zur Immunfunktion bei. Es enthält Antikörper und antimikrobielle Peptide, die bei der Abwehr von Infektionen helfen, und fängt potenzielle Krankheitserreger ein, wodurch deren Ausscheidung durch den Verdauungsprozess erleichtert wird.

Durch die Unterstützung eines gesunden Niveaus von Akkermansia muciniphila können Sie Ihre GLP-1-Werte verbessern und gleichzeitig die allgemeine Darm- und Immungesundheit fördern. In meinem Interview mit Dr. Colleen Cutcliffe, einer Molekularbiologin und CEO und Mitbegründerin von Pendulum, einem Unternehmen, das Mikrobiomprodukte herstellt, erklärt sie:

„Es wurde festgestellt, dass der Körper bei einem niedrigen oder fehlenden Akkermansia-Wert nicht so viel GLP-1 produziert, wie er eigentlich sollte. Indem man den Menschen Akkermansia zurückgibt, kann man nun die physiologischen Vorteile nutzen, die sich aus der Senkung des A1C und der Blutzuckerspitzen ergeben. Um es klar zu sagen: Das natürliche GLP-1, das Sie produzieren, unterscheidet sich von dem Medikament. Das Medikament ist ein Nachahmerprodukt. Es ist ein Analogon. Es sieht aus wie GLP-1. Es wird direkt in den Blutkreislauf injiziert, was bedeutet, dass das Medikament die Werte nicht wie der natürliche Anstieg nach dem Essen [gefolgt von einem Abfall] konstant hoch hält. Das Signal „Wir müssen den Zucker im Blut verstoffwechseln und sind satt, wir haben gerade gegessen“ wird also ständig gesendet. Deshalb erleben die Menschen diese unglaublichen, erstaunlichen Effekte über Nacht, denn so wirken diese Medikamente. Aber wenn man tatsächlich die richtigen Mikroben hat, kann man das natürliche GLP-1 des Körpers erzeugen und in diesen natürlichen Kreislauf zurückkehren.“

Stellen Sie sicher, dass die lebenden Akkermansia-Probiotika Ihren Dickdarm erreichen

Wenn Sie Akkermansia-Probiotika auswählen, entscheiden Sie sich für Produkte mit einer Bakterienzahl in Milliardenhöhe statt in Millionenhöhe. Im Allgemeinen ist eine höhere Bakterienzahl von Vorteil, aber es gibt eine wichtige Einschränkung: Die Verabreichungsmethode ist entscheidend.

Suchen Sie nach Probiotika in Kapseln mit verzögerter Freisetzung. Diese Funktion ist unerlässlich, da sie sicherstellt, dass die nützlichen Bakterien mit größerer Wahrscheinlichkeit lebend Ihren Dickdarm erreichen. Ohne diesen Schutzmechanismus überleben die meisten Bakterien die Reise durch Ihr Verdauungssystem möglicherweise nicht.

Akkermansia sind sehr sauerstoffempfindlich. Dies macht ihre Reise durch Ihr Verdauungssystem zu einer großen Herausforderung. Diese nützlichen Mikroben gedeihen in einer sauerstofffreien Umgebung, und selbst eine kurze Exposition gegenüber Sauerstoff kann für sie tödlich sein. Diese Eigenschaft macht die Verabreichungsmethode von Akkermansia-Nahrungsergänzungsmitteln für ihre Wirksamkeit entscheidend.

Tatsächlich kann ein niedrig dosiertes Probiotikum (in Form von Hunderttausenden von Bakterien), das erfolgreich in den Dickdarm gelangt, wirksamer sein als ein hochdosiertes Produkt (mit Hunderten von Milliarden Bakterien), das es nicht bis zum vorgesehenen Zielort schafft. Denken Sie daran, dass bei Probiotika die erfolgreiche Abgabe an den Dickdarm genauso wichtig ist wie die Anfangsdosis.

Wenn Sie dies verstehen, können Sie das wirksamste Nahrungsergänzungsmittel auswählen. Sie sollten Ihr Darmmikrobiom mit lebenden, aktiven Akkermansia-Bakterien pflegen, da tote oder inaktive Bakterien nicht so gut für Sie sind, da sie sich nicht vermehren.

Wenn Sie Akkermansia-Präparate verwenden möchten, suchen Sie nach solchen mit fortschrittlichen, doppelt zeitgesteuerten Freisetzungskapseln oder Mikroverkapselung. Diese Technologien halten Akkermansia in einem Ruhezustand und schützen es, bis es Ihren Dickdarm erreicht, normalerweise in zwei bis vier Stunden.

Um die Wirksamkeit zu maximieren, nehmen Sie es auf nüchternen Magen ein, idealerweise morgens nach einer Nacht des Fastens. Warten Sie mindestens ein bis zwei Stunden, bevor Sie etwas essen, um die Transitzeit zu verkürzen und die Bakterien schneller in den Dickdarm gelangen zu lassen – in der Regel innerhalb von zwei Stunden. Dadurch erhöht sich die Anzahl der lebenden Bakterien, die es bis in den Dickdarm schaffen, erheblich.

Vermeiden Sie die Einnahme von Probiotika zusammen mit Nahrung, da dies die Transitzeit auf über acht Stunden verlängern kann, wodurch die Bakterien wahrscheinlich abgetötet werden, lange bevor sie den Dickdarm erreichen. Wenn Sie darauf achten, wann und wie Sie Ihr Akkermansia-Probiotikum einnehmen, können Sie die Vorteile dieses leistungsstarken Probiotikums maximieren.

Ein Scheideweg für die amerikanische Gesundheit: Selbstbestimmung oder Abhängigkeit?

Der Vorstoß für Massenverschreibungen von Ozempic stellt einen kritischen Moment im US-Gesundheitssystem dar. Wir stehen an einem Scheideweg, an dem wir entweder die Ursachen unserer Gesundheitskrise angehen:

„Wie können wir so verblendet sein, dass wir glauben, es sei einfacher, einem Kind lebenslang wöchentlich eine Spritze zu verabreichen, als einen Weg zu finden, diesem Kind gesunde Nahrung zu geben? Das ist der Weg, auf dem wir uns gerade befinden … Wir könnten jede einzelne amerikanische Familie mit Bio-Lebensmitteln für 3 Billionen Dollar pro Jahr ernähren, aber stattdessen nehmen wir diese Gesundheitsgelder und lenken sie in Richtung Medikamente, was das Problem nicht an der Wurzel packt.“

Wir haben das Wissen und die Ressourcen, um unsere Epidemien von Fettleibigkeit und chronischen Krankheiten zu lösen. Was wir jetzt brauchen, ist der Wille, es zu tun. Entscheiden wir uns für Gesundheit, nicht für Pharmazeutika. Entscheiden wir uns für echte Lebensmittel, nicht für verarbeiteten Müll. Entscheiden wir uns dafür, Menschen zu stärken, nicht dafür, sie von Medikamenten abhängig zu machen. Die Gesundheit unserer Nation und insbesondere unserer Kinder steht auf dem Spiel.

Der revolutionäre Weg zu Heilung und Langlebigkeit

„Your Guide to Cellular Health: Unlocking the Science of Longevity and Joy“ (Ihr Leitfaden für die Gesundheit der Zellen: Die Wissenschaft der Langlebigkeit und Lebensfreude entschlüsseln) ist nicht nur ein Handbuch – es ist Ihr Pass zu einer Revolution im persönlichen Wohlbefinden. Dieser umfassende Leitfaden vermittelt Ihnen lebensveränderndes Wissen, das Ihnen dabei hilft, die angeborenen Heilungskräfte Ihres Körpers zu aktivieren und dauerhafte Vitalität zu erreichen. Hier geht es nicht um schnelle Lösungen oder vorübergehende Lösungen. Es geht darum, Ihre Gesundheit an ihrer Basis – Ihren Zellen – grundlegend zu verändern.

Eines der vielen Paradigmenwechsel-Konzepte, mit denen ich mich in diesem Buch eingehend befasst habe, ist ein revolutionärer Ansatz zum Kohlenhydratkonsum, der Ihre Vorurteile in Frage stellen könnte. Im folgenden Abschnitt gebe ich Ihnen einen Einblick in diese bahnbrechenden Inhalte.

Denken Sie daran, dass dies nur einen Bruchteil der innovativen Strategien und Erkenntnisse darstellt, die Sie im vollständigen Text erwarten. Lassen Sie dies als verlockende Vorschau auf das transformative Wissen dienen, das Sie in diesem Buch lernen werden.

Kohlenhydrate einfach gemacht: Ein farbcodiertes System als Leitfaden für Ihre Darmgesundheitsreise

Die Methode, die ich in meinem Buch bespreche, ordnet Kohlenhydrate nach ihrer Auswirkung auf Ihre Biologie, insbesondere in Bezug auf Ihre Darmgesundheit. Dieser Ansatz erkennt an, dass die traditionelle Dichotomie zwischen komplexen und einfachen Kohlenhydraten wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte erzählt, wenn es um individuelle Gesundheitsergebnisse geht.

Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass die Beziehung zwischen Ihrer Darmgesundheit und dem Kohlenhydratstoffwechsel der Schlüssel zu einem besseren allgemeinen Wohlbefinden sein könnte. Es geht nicht darum, eine Einheitsdiät zu befolgen, sondern zu verstehen, wie Ihre einzigartige Darmbiologie mit verschiedenen Arten von Kohlenhydraten interagiert.

Überraschenderweise bevorzugt dieser Ansatz bei vielen Menschen einfache Kohlenhydrate gegenüber komplexen. Das liegt daran, dass sie in der Regel eine nicht optimale Darmgesundheit haben. Wenn Sie ein geschwächtes Darmsystem haben und komplexe Kohlenhydrate zu sich nehmen, können die Ballaststoffe und Präbiotika in diesen Kohlenhydraten sauerstofftolerante Darmbakterien ernähren und Ihre Symptome verschlimmern.

In der folgenden Tabelle werden verschiedene Arten von Kohlenhydratquellen aufgeschlüsselt und wie sie in diesen Plan passen. Wir können sie in drei Gruppen einteilen: grün, gelb und rot.

In der grünen Kategorie befinden sich die am leichtesten verdaulichen einfachen Kohlenhydrate, die schnell Energie liefern, ohne Ihr geschwächtes Verdauungssystem zu überlasten. Sie werden sich zunächst auf diese Kohlenhydrate konzentrieren, da einfache Kohlenhydrate einen schnellen Energieschub für Ihre Zellen und Mitochondrien liefern. Es ist, als würden Sie den Energiefabriken Ihres Körpers eine sofortige Kraftstoffeinspritzung geben, während Ihr Darm gleichzeitig zur Ruhe kommt und heilt.

Als Nächstes kommt die gelbe Kategorie, die Kohlenhydrate umfasst, die im Vergleich zur grünen Kategorie mehr Nährstoffe und Ballaststoffe enthalten, aber dennoch relativ leicht verdaulich sind. Schließlich gibt es noch die rote Kategorie, die komplexesten Kohlenhydrate, die viele gesundheitliche Vorteile bieten, aber für einen angegriffenen Darm eine Herausforderung darstellen können.

Wie können Sie also mit der Umsetzung dieses Ansatzes beginnen? Wenn Ihre Darmgesundheit stark beeinträchtigt ist, beginnen Sie mit reinem Zuckerwasser. Dies ist eine vorübergehende Maßnahme, um den Heilungsprozess in Gang zu bringen. Mischen Sie ein halbes bis ein ganzes Pfund reinen Dextrose (Glukose) in eine halbe Gallone Wasser und trinken Sie es den ganzen Tag über langsam. Trinken Sie nicht mehr als 30 ml auf einmal, um einen Insulinanstieg zu vermeiden.

Sobald sich Ihre Darmgesundheit verbessert hat, können Sie Ihre primäre Kohlenhydratquelle auf Vollwertkost umstellen. Wahrscheinlich müssen Sie während dieser Umstellung auch häufiger essen als gewohnt, um eine Unterzuckerung zu vermeiden. Wenn Sie auf einfache Kohlenhydrate als Energiequelle angewiesen sind, ist es wichtig, alle drei bis vier Stunden zu essen und den ganzen Tag über Snacks zu sich zu nehmen.

Wenn sich Ihre mitochondriale Energieproduktion weiter verbessert und Ihr Darm zu heilen beginnt, können Sie wieder zu komplexen Kohlenhydraten übergehen. Dies ist ein langsamer und stetiger Prozess – überstürzen Sie nichts.

Sobald Sie in der Lage sind, komplexere Kohlenhydrate in Ihre Ernährung aufzunehmen, werden Sie deutliche Vorteile bemerken. Sie können den Abstand zwischen den Mahlzeiten auf vier bis sechs Stunden verlängern, und viele Menschen stellen fest, dass sie problemlos auf drei Mahlzeiten pro Tag umstellen können. Dies liegt daran, dass komplexe Kohlenhydrate langsamer verdaut werden und einen stetigen Energiestrom liefern.

Sind Sie bereit, Ihr Verständnis von Gesundheit und Vitalität zu revolutionieren?

Dieser innovative Ansatz zum Kohlenhydratkonsum ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die bahnbrechenden Konzepte, die in meinem neuen Buch vorgestellt werden. Die hier vorgestellten Ideen sind Teil eines größeren Rahmens, der darauf abzielt, Ihr Verständnis von Gesundheit und Ernährung zu revolutionieren. Das Buch geht viel tiefer auf diese Konzepte ein und bietet eine Fülle von Informationen, die gängige Weisheiten in Frage stellen und praktische Strategien zur Optimierung Ihrer Gesundheit liefern.

„Your Guide to Cellular Health“ stützt sich auf fast 2.600 Quellen, die meisten davon aus Veröffentlichungen der 2020er Jahre. Jede Quelle enthält Links zu den Originalarbeiten im Volltext, sodass Sie die Studien aus erster Hand erkunden und Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Wenn Sie das gesamte Buch lesen, erhalten Sie Zugang zu einer Fundgrube an hochmodernem Wissen und innovativen Ansätzen, die das Potenzial haben, Ihre Gesundheit auf eine Weise zu verändern, die Sie sich nie für möglich gehalten hätten.

