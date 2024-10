UN und WHO – im Besitz der Mobilfunkindustrie?

Die Mobilfunkindustrie hat mehr Einfluss auf die UN und die WHO, als wir vielleicht denken. Erfahren Sie, wie die UN und die WHO „im Besitz der Mobilfunkindustrie“ sind und warum Nachhaltigkeit die Einführung von 5G und Smart Cities auf Kosten der menschlichen Gesundheit und der Umwelt effektiv „unterstützt“.

Die Zukunft: Menschen zu Sendern machen

Durch die allgegenwärtige drahtlose Konnektivität, die das Internet der Dinge (IoT) verspricht, werden die Menschheit und jedes Lebewesen zu einem drahtlosen „Sender“. Da dies derzeit weltweit ohne die uneingeschränkte Zustimmung der Bevölkerung geschieht, wirft dies aus gesundheitlicher und menschenrechtlicher Sicht Bedenken auf.

Regierungen, die 5G schnell einführen, versichern uns, dass die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützten Expositionsrichtlinien dafür sorgen, dass wir alle innerhalb „festgelegter Grenzen“ sicher sind, und dass sie das drahtlose Internet der Dinge bereitwillig unterstützen, um eine datengesteuerte Zukunft zu entwickeln, die durch die „Smart City“ verkörpert wird – eine „Vision“ einer neuen Gesellschaft, die von der UN-Politik des „Klimawandels“ und der „Nachhaltigkeit“ angetrieben wird.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat bereits eine datengesteuerte Gesellschaft geschaffen. Die KPCh unterdrückt jedoch technologisch individuelle Ideen, Stimmen und soziale Gruppen, um alle Gedanken und Handlungen auf die „Ziele“ der chinesischen Behörden auszurichten.

Es überrascht nicht, dass „China heute eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des IoT spielt“. Angespornt durch China führt die britische Regierung bereits Gesichtserkennungstechnologien ein, gestaltet die Gesetzgebung zur Internetzensur und plant sogar zu ihrem eigenen Vorteil eine Überarbeitung des Menschenrechtsgesetzes, das es den Bürgern ermöglicht, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Welt verändert sich rasant, und leider begünstigen technologische Fortschritte beispiellose Möglichkeiten für die Entstehung eines totalitären Regierungssystems. Der verstorbene Sozialtheoretiker Paul Virilio sagte einmal: „Der Totalitarismus ist in der Technologie latent vorhanden“. Damit hat er zweifellos Recht.

Eine Welt – unter „Wireless“

Die Vereinten Nationen (UN) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versuchen, das Internet der Dinge und die Regierungen im Einklang mit einer globalistischen „Eine-Welt“-Sichtweise zu gestalten und stellen sich vor, dass sich die Nationen der Welt schließlich in einer zentralisierten globalen Ordnung auflösen. Die drahtlose Technologie bietet Möglichkeiten, die Gesellschaft schnell zu verändern.

Regierungen auf der ganzen Welt reagieren auf die Technologie- und Umweltpolitik der Vereinten Nationen, die mit dem UN-Konzept der „Nachhaltigkeit“ in Einklang steht, und diese treiben die 5G-Expansion und die Datafizierung voran, die eine zunehmend automatisierte technologische Gesellschaft erwarten lässt, die stark von den drahtlosen Netzwerken abhängig ist.

Die UNO möchte die gesamte Gesellschaft an ein Leben in einer Umgebung mit hoher Hochfrequenzstrahlung (RFR) gewöhnen und den „Nachhaltigkeits“-Grundsätzen unterordnen, während sich die WHO auf digitale Gesundheitslösungen konzentriert und die Nationen an ihre „Pandemievorsorge“- und „technologischen Lösungen“-Grundsätze anpasst. Beide Organisationen vernachlässigen weit verbreitete Bedenken hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen von RFR – obwohl allgemein anerkannt ist, dass Kinder, ältere Menschen und Menschen mit elektromagnetischer Hypersensibilität (EHS) sehr anfällig für RFR sind. In dieser globalistischen „Eine-Welt“-Sichtweise von Gesundheit und Menschenrechten werden nicht alle Menschen gleich behandelt.

Viele von uns gehen davon aus, dass die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation unsere Freiheiten und unser Wohlergehen verteidigen. In erster Linie sind sie jedoch ein „Forum“ für Mitglieder, um die Politik zu beeinflussen. Daher ist es zutreffender zu sagen, dass diese Organisationen es Branchen und politischen Organisationen ermöglichen, durch ihre Mitgliedschaften, Spenden und Finanzierungen politische Ergebnisse zu beeinflussen, die unsere Freiheiten und unser Wohlergehen betreffen. Aus dieser Perspektive hat die Mobilfunkbranche großen Einfluss auf die UN und die WHO (wenn nicht sogar einen Freibrief, die Politik zu ihrem Vorteil zu gestalten), wie wir sehen werden.

Arbeitstiere der Mobilfunkbranche

Sowohl die UNO als auch die WHO setzen sich für technologische Befähigung ein und beeinträchtigen gleichzeitig unsere Freiheiten und unser Wohlergehen, indem sie ihre Richtlinien reformieren und soziale Verhaltensweisen im Sinne der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und der „Digitalen Gesundheit (DH)“ gestalten. Dabei handelt es sich um weitreichende Projekte, die in erster Linie auf einer umfassenden digitalen Infrastruktur und drahtlosen Netzwerken basieren.

Die SDG- und DH-Projekte werden durch die Entwicklung des „Internets der Dinge“ (Internet of Things, IoT) unterstützt, ein Projekt, das physische Geräte, Fahrzeuge, Industriegüter und andere physische Objekte in der Gesellschaft – und in der Natur – auf der ganzen Welt elektronisch mit drahtlosen Netzwerken verbindet, um den Austausch und die Erfassung von Daten zu erleichtern.

Die UNO und die WHO sind in einem enormen Ausmaß von der Mobilfunkindustrie abhängig, ebenso wie ihre Interessenvertreter und Mitglieder. Alle sind in SDGs und DH investiert, erwarten erhebliche Gewinne und lenken die politische Agenda der UNO und der WHO in die „intelligente“ Mobilfunkzukunft. (UN-)Generalsekretär António Guterres ist sogar ein Ingenieur, der Telekommunikation unterrichtet hat. Gibt es also einen besseren Anführer, um eine Mobilfunkagenda zu ermöglichen und die Mobilfunkindustrie in die Zukunft zu führen?

Da die UNO und die WHO so stark von der drahtlosen Technologie abhängig sind und auch ihre Interessenvertreter so stark in sie investiert haben, kann man sich dann darauf verlassen, dass sie die Gesundheit und die Menschenrechte schützen? Oder sind sie voreingenommen und „gekauft“, weil sie so stark in das Versprechen des IoT und der 5G-Infrastruktur investiert haben?

Die Vereinten Nationen und die WHO streben gemeinsam nach mehr Macht. Sie fördern eine autoritäre, datengesteuerte Zukunft – eine Überwachungswirtschaft (wie in China), und das um jeden Preis, wie es scheint. Sie wollen weder die Schäden anerkennen, die der rasche technologische und gesellschaftliche Wandel verursachen wird – die wirtschaftlichen Folgen und Spaltungen – noch die gesundheitlichen Auswirkungen. Tatsächlich zeigt die „Pandemie“, dass Katastrophen technologische Agenden vorantreiben, insbesondere wenn Technologie immer als Teil der „Lösung“ angeboten wird. Die Einführung von 5G während der Pandemie war ein Beispiel dafür, wie man „in einer Krise Chancen ergreifen“ kann, indem man die Macht der Mobilfunkindustrie vervielfacht und das Internet der Dinge beschleunigt.

Sowohl die UNO als auch die WHO sind stark in der Mobilfunkindustrie engagiert – aber wie stark ist stark?

Die Agenda für drahtlose Gesundheit

Nach ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg gliederte die UNO die Internationale Fernmeldeunion (ITU) als Sonderorganisation zur Förderung der internationalen drahtlosen Telekommunikation ein.

Die ITU hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die Welt zu verbinden“ und die UNO bei den IKT-Aspekten (Informations- und Kommunikationstechnologie) der Agenda 2030 zu unterstützen, den universellen Internetzugang zu fördern und andere digitale Ziele zu unterstützen. Infolgedessen begrüßt Europa die „Digitale Dekade“, und die „globale Gemeinschaft“ folgt diesem Beispiel mit parallelen Zielen der „digitalen Transformation“ zur Erhaltung drahtloser Technologien in der „intelligenten“ Zukunft.

Nichts hat mehr zur Ankurbelung des IoT beigetragen als die „Pandemie“, während der die ITU verkündete, dass „intelligente, nachhaltige Städte weltweit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) voll ausschöpfen, um die digitale Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Bewohner zu verbessern. Diese Städte nutzen die digitale Infrastruktur, um wichtige Gesundheitsinformationen bereitzustellen, Gesundheitstrends zu verfolgen und wichtige Gesundheitsressourcen zu lokalisieren.“ (Quelle)

In dieser „postpandemischen“, digital „vernetzten“ intelligenten Welt treibt die WHO ihre „Digital Health“-Ziele voran und verfolgt diese Ziele in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission (EK), die Gesetze zur Annahme in der Europäischen Union vorlegt.

Digitale Gesundheit ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht – sie fördert Technologien für „Gesundheitssicherheit“ und Pandemieüberwachung, einschließlich digitaler Zertifikate, für den Aufbau eines „globalen WHO-Systems“.

Das Konzept „One Health“ der WHO ist ein Beispiel für die zunehmende Reichweite der erwarteten technologischen Vorstöße der WHO und wird als „ein integrierter, vereinheitlichender Ansatz zur Erhaltung und Optimierung der Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen“ beschrieben. Es nutzt die engen, voneinander abhängigen Verbindungen zwischen diesen Bereichen, um neue Methoden zur Überwachung und Krankheitsbekämpfung zu entwickeln. Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit eines globalen Rahmens für eine verbesserte Überwachung und eines ganzheitlicheren, integrierten Systems in den Vordergrund gerückt. Die Sprache betont die Behandlung des „Ganzen“ und nicht nur eines Teils. All dies führt zu einer „Machtübernahme“, die als „Pandemievertrag“ bezeichnet wird und die Kontrolle über die gesamte Bevölkerung betont, ohne „öffentliche Debatte über die Auswirkungen solch weitreichender Eingriffe in die nationale Autonomie, die staatliche Souveränität und die Menschenrechte“. (Quelle)

Die Funktechnologie hat wohl die Agenda der WHO für eine verstärkte globale Überwachung gefördert. Smartphones wurden entwickelt, um uns zu verfolgen (mit GPS, KI-Tools und Sensoren). Unsere Daten sind eine politische und wirtschaftliche Währung. Die WHO und die UNO wollen, dass jeder als Bürger der „Weltgemeinschaft“ ein Smartphone besitzt – vorzugsweise so überwacht und konform wie die kommunistische Gesellschaft in China, dank KI und 5G.

Laut dem Carnegie Endowment for International Peace „nutzen mindestens 75 von 176 Ländern weltweit aktiv KI-Technologien zu Überwachungszwecken … [und] … Liberale Demokratien sind Hauptnutzer der KI-Überwachung … Der wichtigste Faktor, der darüber entscheidet, ob Regierungen diese Technologie zu repressiven Zwecken einsetzen, ist die Qualität ihrer Regierungsführung.“

Da die UN und die WHO ihr Streben nach einem „globalen Wandel“ an den technologischen, sozialen und wirtschaftlichen „Fortschritten“ Chinas ausrichten – und sich für „Smart Cities“ und die digitale Überwachung der Bevölkerung einsetzen – sollten wir die Entwicklungen genau im Auge behalten.

Smartphones für die Gesundheit

Die WHO fördert Gesundheitsmärkte, die die Nutzung von Mobiltelefonen als Gesundheitsmaßnahme unterstützen. Viele würden argumentieren, dass die Förderung der Exposition gegenüber hochfrequenter Strahlung nicht zu den Aufgaben der WHO gehört. Dennoch erleichtert die WHO die „Datafizierung“ der Gesundheit und unterstützt Märkte für drahtlose Technologien, um dies zu erreichen.

Die WHO ermutigt die Öffentlichkeit, in drahtlose Geräte wie Smartphones zu investieren, um die Gesundheit zu optimieren. Laut der WHO arbeitet das „Public Digital Health Technology (PDH) Team mit einer Vielzahl von Interessengruppen im Bereich der digitalen Gesundheit zusammen, um Länder bei der Einführung und Skalierung hochwertiger digitaler Gesundheitstechnologien zu unterstützen“.

Die WHO fördert aktiv die Einführung drahtloser Technologien. Das Smartphone ist eine Schlüsseltechnologie, wie der Abschnitt „Sei gesund, sei mobil (Be He@lthy, Be Mobile, BHBM)“ betont.

Digitale Gesundheit ist schon lange in der Pipeline. Wir wissen das, weil die WHO angibt, dass die Initiative „Be He@lthy, Be Mobile (BHBM)“ im Jahr 2012 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ins Leben gerufen wurde.

Die Nutzung eines Mobiltelefons für den Zugang zu digitalen Gesundheitsbehandlungen (Apps, Textnachrichten usw.) wird als „MHealth“ bezeichnet. Laut ITU bedeutet dies in Verbindung mit der Tatsache, dass der Markt für mobile Gesundheitsdienste im Bereich Wellness und nicht übertragbare Krankheiten (NCDs) im Jahr 2017 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar erzielen wird, dass sich während der Initiative spannende Geschäftsmöglichkeiten für die 8 Schwerpunktländer ergeben. (Quelle)

Die WHO und die ITU konnten die Einführung von 5G kaum erwarten. Wir alle wissen, wann es kam – während der „Pandemie“ der WHO zusammen mit einer ganzen Wagenladung anderer „notwendiger“ Technologien, um die digitale Gesundheit voranzutreiben und die Datenüberwachung zu fördern.

Das Engagement der WHO für 5G und Smartphones

Die WHO erklärte im Jahr 2020: „5G wird voraussichtlich die Leistung steigern und eine Vielzahl neuer Anwendungen ermöglichen, darunter die Stärkung der elektronischen Gesundheitsdienste (Telemedizin, Fernüberwachung, Telechirurgie).“ (Quelle)

Laut WHO „hat die Nutzung mobiler und drahtloser Technologien das Potenzial, die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten weltweit zu verändern. Weltweit gibt es Berichten zufolge mehr als 7 Milliarden Mobilfunkverträge, von denen über 70% in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen abgeschlossen wurden. An vielen Orten haben die Menschen eher Zugang zu einem Mobiltelefon als zu sauberem Wasser.“ Die Bedürfnisse nach drahtloser Kommunikation werden über die Grundbedürfnisse wie sauberes Wasser gestellt?!?

Die WHO fördert drahtlose Wearables

Die WHO fördert Studien, die sich für (drahtlose) „mHealth“ und tragbare Gesundheitstechnologien einsetzen (Mobiltelefone gelten auch als „tragbare Gesundheitstechnologien“), die als „Verbesserung der persönlichen Gesundheit“ beworben werden. Sie verwenden in der Regel Hochfrequenzsender (HF), was bedeutet, dass „tragbare Gesundheitsgeräte“ den Benutzer einer hochfrequenten Strahlung aussetzen, und zwar aus nächster Nähe.

Obwohl sie anfangs die Arbeitsbelastung von Klinikern verringern können, können tragbare Gesundheitstechnologien Probleme aufzeigen, die nicht existieren, und sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. Ärzte erkennen bereits, dass sie falschpositive Ergebnisse liefern, Gesundheitsängste verschlimmern und bei einigen Nutzern möglicherweise Teil eines Kreislaufs der „digitalen Abhängigkeit“ werden können (da sich die Nutzer gezwungen fühlen, ihre persönlichen Gesundheitsdaten in sozialen Medien zu teilen).

Die Motivation der WHO, die „digitale Gesundheit“ zu fördern, liegt wohl in der Erfassung von Gesundheitsdaten, um die Politik zu beeinflussen. Daten sind die Währung unserer Zeit und liefern den Akteuren auf dem Gesundheitsmarkt (und Dritten) Erkenntnisse, die genutzt werden und sich schnell zu Gewinnen summieren können.

Unter Einfluss

Seit langem wird in Frage gestellt, ob die WHO in Bezug auf die Forschung zu drahtloser Strahlung unparteiisch und objektiv ist, insbesondere wenn die wissenschaftliche Literatur zunehmend eine Reihe von biologischen Auswirkungen und nicht-thermischen gesundheitlichen Folgen von hochfrequenter Strahlung aufzeigt.

Kann man der WHO vertrauen oder ist sie anfällig und offen für Manipulationen durch die mächtige Mobilfunkindustrie, die von der Dämpfung der öffentlichen Besorgnis über drahtlose Strahlung profitieren kann?

Im British Medical Journal (BMJ) wurde festgestellt, dass „die WHO ein Finanzierungsproblem hat [und] die Abhängigkeit von freiwilligen Spenden die WHO dem unangemessenen Einfluss der Spender aussetzt.“ Ist es ein Einfluss von außen, ein Einfluss von innen oder beides, der die WHO anfällig für Interessenkonflikte bei der Gestaltung ihrer wissenschaftlichen Informationen und Empfehlungen für die Gesundheit macht?

Die Interessenkonflikte der WHO (auch bei der Bewertung potenzieller Schäden durch elektromagnetische Felder (EMF) und hochfrequente Strahlung) wurden weithin verurteilt.

Viele Wissenschaftler sehen, wie stark die Mobilfunkindustrie die WHO beeinflusst. Aber was können sie tun?

Viele Wissenschaftler betrachten es als großes Gesundheitsproblem, dass die WHO nicht gehandelt hat, um das Vorsorgeprinzip in Bezug auf die internationale Einführung von 5G zu unterstützen. Bedenken bezüglich 5G werden ignoriert (beispielsweise von der EU und den Vereinten Nationen), selbst wenn 438 Mediziner und Ärzte dringend ein Moratorium fordern, „bis eine angemessene wissenschaftliche Bewertung der möglichen negativen Folgen [von 5G] durchgeführt wurde“. (Quelle) Die Wissenschaftler fordern dies seit 2017.

„5G wird die Mikrowellen- und Millimeterwellenstrahlung in unserer Umwelt massiv erhöhen. Es werden auch neue Frequenzen verwendet, deren Sicherheit nicht von branchenunabhängigen Experten bewertet wurde. Es wurden weder die gesundheitlichen Auswirkungen noch die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und die Umwelt untersucht.“ The 5G Appeal.

Der Onkologe Lennart Hardell ist sich der Probleme bewusst. Er informiert uns darüber, dass „die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) im Mai 2011 die Krebsrisiken durch hochfrequente Strahlung (HF) bewertet hat. Epidemiologische Studien am Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Gliome und Akustikusneurinome nachgewiesen. HF-Strahlung wurde als Gruppe 2B, ein mögliches menschliches Karzinogen, eingestuft. Weitere epidemiologische, tierexperimentelle und mechanistische Studien haben den Zusammenhang bestätigt. Trotzdem wurde in den meisten Ländern wenig oder nichts unternommen, um die Exposition zu reduzieren und die Menschen über die Gesundheitsrisiken durch HF-Strahlung aufzuklären.“

„Elektromagnetische Felder und öffentliche Gesundheit: Mobiltelefone“ Die WHO. (Quelle)

Die Menschen sind weitgehend uninformiert über die gesundheitlichen Risiken einer 24/7-Exposition gegenüber 5G, einer neuen Technologie, die immer noch auf 4G-LTE-Netzwerken basiert und neue Hochfrequenzmodulationen und Millimeterwellen in die Umwelt bringt. Was so etwas wie ein Experiment an der Menschheit darstellt, bei dem diejenigen, die am anfälligsten für die Auswirkungen von RFR sind, wie Kinder und elektrosensible Menschen – ein großer Teil der Bevölkerung – völlig außer Acht gelassen werden. Einige Behörden erinnern uns daran, dass Millimeterwellen in Flughafenscannern verwendet werden und daher kein Gesundheitsrisiko darstellen. Allerdings durchlaufen Menschen einen Flughafenscanner nur für ein paar Sekunden, sodass es keinen Vergleich mit der längeren Exposition der Bevölkerung gegenüber 5G gibt. Studien deuten bereits darauf hin, dass die öffentliche Gesundheit gefährdet ist.

Die öffentliche Meinung lenken

Die umfassende Kontrolle von Gesundheitsinformationen über die Exposition gegenüber Funkfrequenzen ist eine Priorität der Mobilfunkindustrie. Dadurch entsteht ein Filtersystem zur Unterdrückung bestimmter Erkenntnisse, das die Öffentlichkeit auf eine beruhigende „Sicherheits“-Erzählung hinweist, in der die Öffentlichkeit weitgehend davon ausgeht, dass eine kontinuierliche Exposition harmlos ist.

Eine private Nichtregierungsorganisation namens „International Commission on Non-Ionising Radiation“ (ICNIRP), die „formelle Beziehungen“ zur WHO unterhält, beeinflusst die wissenschaftlichen Bewertungen der WHO in Bezug auf gesundheitliche Aspekte von Funkfrequenzen. Die Ansichten der ICNIRP beeinflussen Regierungsbehörden und stützen die Ansicht in den Medien, dass drahtlose Strahlung nicht schädlich sei.

Die ICNIRP, die sich selbst als „unabhängig und gemeinnützig“ bezeichnet, erstellt Richtlinien zur HF-Exposition, die von Regierungen weltweit übernommen werden. „Microwave News“ berichtete, dass die ICNIRP in den 2020 RF Guidelines angab, es gebe keine Hinweise auf Krebs. Das US-amerikanische „National Toxicology Program“ fand jedoch „eindeutige Beweise“ dafür, dass die Exposition gegenüber RFR zu Krebs führen kann. (Quelle)

Die von der „branchenloyalen NGO“ ausgearbeiteten Richtlinien geben den Ton der öffentlichen Politik in Bezug auf die Höhe der Strahlenbelastung durch Funkfrequenzen an. ICNIRP vertritt die Meinung, dass es abgesehen von thermischen Auswirkungen auf die Gesundheit nur „suggestive, aber nicht überzeugende Beweise“ für biologische und nicht-thermische Auswirkungen auf die Gesundheit gibt. ICNIRP lehnt die Ansicht ab, dass biologische Auswirkungen ein Problem darstellen.

Die Ansichten der ICNIRP zu bestehenden Forschungsergebnissen werden von Regierungen genutzt, nicht im Sinne von „Richtlinien“ für die Exposition gegenüber Funkfrequenzen, sondern als „Evangelium“, das so stark an Einfluss gewonnen hat, dass es dazu verwendet wird, die Einführung von Funktechnologie zu genehmigen und die Erwartungen der Öffentlichkeit so weit zu beeinflussen, dass 5G als sicher gilt.

Die Bevölkerung ist daher aufgrund der wissenschaftlichen Voreingenommenheit der ICNIRP, die sehr wichtige biologische Erkenntnisse auslässt, falsch über die potenziellen Risiken informiert. Es ist ein wahrer Segen für die Mobilfunkindustrie, Informationen zu verbreiten, die letztlich eine Fülle von wirtschaftlichen Gewinnen für die Branche sichern. Was ist mit der WHO und ihrem Engagement für die Gesundheit der Weltgemeinschaft?

Das Versprechen

Vor der „Pandemie“ hatte die WHO versprochen, dass „eine Bewertung des Gesundheitsrisikos durch die Exposition gegenüber Funkfrequenzen, die den gesamten Funkfrequenzbereich, einschließlich 5G, abdeckt, bis 2022 veröffentlicht werden soll“ – mit freundlicher Genehmigung des Forscherteams des „Internationalen EMF-Projekts“ der WHO. Die Veröffentlichung verzögerte sich, und die Studie wurde 2024 veröffentlicht. Darin wird behauptet, dass „Mobiltelefone nicht mit Hirntumoren in Verbindung stehen – so das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung von 28 Jahren Forschung“.

Einige der Autoren der Studie stehen in enger Verbindung mit der ICNIRP, darunter Ken Karipidis, Sarah Loughran, Maria Blettner, Mark Elwood, Susanna Lagorio Dan Baaken, Martin Roosli und Maria Feychting, die nicht als Autorin aufgeführt ist, sondern die Studie entworfen hat. (Quelle)

Insgesamt gibt die „voreingenommene“ Überprüfung grünes Licht für digitale Gesundheit als „sicheres“ Produkt und könnte möglicherweise die globale Expositionspolitik für sehr lange Zeit beeinflussen. Dies kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da viel auf dem Spiel steht, wenn es darum geht, die digitale drahtlose Agenda in Gang zu bringen und rentabel zu machen, sodass Interessengruppen der Branche, Mitgliedstaaten und die Vereinten Nationen ihre technologischen Agenden gerne vorantreiben werden.

Es werden bereits Fragen zur Überprüfung gestellt (veröffentlicht in „Environment International“). Laut „Microwave News“ „standen die Ergebnisse dieser Überprüfung nie in Zweifel. Die WHO-Manager, die das Karipidis-Team ausgewählt haben, wussten, was sie erwarten würden – und sie haben bekommen, was sie wollten.“

Die verstorbene Michèle Rivasi und Klaus Buchner vom Europäischen Parlament gaben einen vernichtenden Bericht über die Aktivitäten und das Verhalten der ICNIRP mit dem Titel “The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Interessenkonflikte, Unternehmensvereinnahmung und der Vorstoß für 5G„ in Auftrag. Darin wird aufgezeigt, dass „die ICNIRP vorgibt, wissenschaftlich neutral und frei von den Interessen der Telekommunikationsindustrie zu sein. Wir zeigen mit dieser Studie, dass dies ein ‘Spiel mit der Wahrheit‘ oder schlichtweg eine Lüge ist.“

Der Nürnberger Kodex

Im Jahr 2018 forderte Karl Muller (unabhängiger Journalist und Forscher sowie lizenzierter Funker der „Eswatini Communications Commission“ mit Sitz im südafrikanischen Königreich Swasiland) die Einstellung des „International EMF Project“, weil „… die WHO weiterhin leugnet, dass es irgendein Anzeichen für eine Gefahr durch die drahtlose Technologie gibt.“

Sein aufschlussreicher Artikel enthält „eine lange Korrespondenzkette mit der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen“, denen er Komplizenschaft bei einem „Völkermord“ vorwirft. (Quelle)

Völkermord ist ein starker Begriff. Ist er gerechtfertigt?

Wissenschaftler, die gegen die Einführung von 5G und die unzureichenden Richtlinien für die Exposition gegenüber Funkfrequenzen sind, haben die WHO und die ICNIRP offen dafür verurteilt, dass sie wissenschaftliche Studien, die industriefreundliche Ergebnisse unterstützen, die nicht im Interesse des Schutzes der öffentlichen Gesundheit oder der Umwelt liegen, nach Belieben auswählen. Dennoch haben sie sich immer davor gescheut, den höchst emotionalen Begriff „Völkermord“ in Bezug auf den potenziellen weit verbreiteten Schaden für die Bevölkerung zu verwenden, der entweder einem vorsätzlichen Angriff auf die öffentliche Gesundheit oder einem Experiment gleichkommt.

In Karl Mullers Einschätzung „… spucken das Internationale EMF-Projekt, die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen selbst jeden Tag auf den Nürnberger Kodex.“ Man könnte dieser Behauptung vielleicht zustimmen, wenn man sich mit der Tatsache abfindet, dass die Weltbevölkerung Mikrowellentechnologien wie 5G ausgesetzt ist, die nur als Experiment bezeichnet werden können – mit unbekannten langfristigen Folgen für unsere Spezies oder alle anderen, mit denen wir den Planeten teilen.

Während des Versuchs sollte es dem Probanden freistehen, den Versuch zu beenden …“ … sofern er zuvor seine Einwilligung nach Aufklärung erteilt hat. (Quelle)

Alles andere als unabhängig

Viele Wissenschaftler und Forscher sind der Meinung, dass die voreingenommene ICNIRP sich ausgiebig „auf sich selbst bezieht“ und Richtlinien und Bewertungen zur HF-Exposition so gestaltet, dass sie genau das liefern, was die WHO hören möchte, da sie in die Mobilfunkindustrie investiert hat, um ihre digitalen Dienste und zweifellos ihr Überleben zu sichern.

Schlagzeilen über die Überprüfung des „International EMF Project“, wie hier im „Guardian“, werden die Öffentlichkeit zweifellos beruhigen – aber mit welchem Ziel?

Die neue „Wissenschaft“ der WHO verzerrt die Realität und verweigert uns ein ausgewogenes Bild der Gesundheit. Im Zusammenhang mit dem langfristigen Plan der Organisation, sich als Förderer von Mobiltelefonen und drahtlosen Trends zu etablieren, mag dies für viele nicht überraschend sein, ist aber eine tragische Beleidigung der Öffentlichkeit, die sich auf ihre „Hüter“ verlässt, um „sicher“ zu sein.

Warum die UN die Interessen der Mobilfunkbranche fördert und schützt

Es ist ein Menschenrecht, ein Smartphone zu besitzen und zu benutzen. Ist es jetzt das „politisch“ wertvollste Menschenrecht, das die UNO am meisten schützen will?

Smartphones werden stolz auf den Webseiten der WHO und der UNO beworben, die darauf abzielen, die breite Öffentlichkeit zu beeinflussen. Dies zeigt, wie die technologische Erweiterung des Menschen gesellschaftlich akzeptiert wird Die UN fördern eine technologisch augmentierte „Human 2.0“-Gesellschaft, die auf drahtlose Produkte angewiesen ist, in der Menschen mit einem ID-Tag versehen und von der UN und ihren Interessengruppen wie ein profitables Produkt permanent verfolgt werden. Viele Akademiker argumentieren, dass wir uns am Abgrund befinden und auf eine post-menschliche Welt zusteuern, in der Daten die Währung sind und eine Überwachungswirtschaft befeuern, in der die Welt und die „Menschen“ „intelligenter“ sind

Daten (unsere persönlichen Informationen) bedeuten Profit für Organisationen wie die UNO. Die Bevölkerung akzeptiert Technologien zur Augmentierung und gewöhnt sich an die Ziele der UNO in einer Big Data-Zukunft. Mitgliedsstaaten, transnationale Unternehmen (Stakeholder) und wohlhabende Interessen setzen darauf, dass die UNO uns alle in eine Existenz führt, die von den von uns produzierten Daten bestimmt wird.

Die Augmentierung der Menschheit, die zu Implantaten führen wird, die über Smartphones und „tragbare“ Technologien (die zur Erfassung eines wachsenden Spektrums personenbezogener Daten entwickelt werden) hinausgehen, spiegelt „transhumanistische“ Bestrebungen wider, die von Befürwortern der drahtlosen Technologiebranche wie Klaus Schwab, dem Gründer des kultischen Weltwirtschaftsforums (WEF), geteilt werden.

Er ist ein Befürworter der UN-Agenda 2030 und vertritt die Ansicht, dass Menschen „hackbare Tiere“ sind. Er hat den monopolisierenden Interessengruppen, die in diese „Agenda“ investiert haben, gesagt, dass „die Zukunft von uns gebaut wird“, für die „Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Dimensionen.

Die UN verfolgt seit langem eine „Eine-Welt“-Sichtweise, die eine politisch vorteilhafte drahtlose digitale Agenda beinhaltet. In diesem Rahmen spielt die „Internet-Governance“ die Rolle, die Wahrnehmung der Gesellschaft, die digitalen Freiheiten und die Erwartungen zu verändern. Die UN hat diesen Prozess durch die ITU seit langem unterstützt, aber die Gelegenheit ergriffen, „Wissen zu kontrollieren“, indem sie zensierende Ansätze entwickelt hat.

Die UN hält die Öffentlichkeit im Cyberspace für nicht vertrauenswürdig, sie strebt nach Loyalität und verurteilt den „Handel mit Lügen, Angst und Hass“. Es ist ein Menschenrecht, kritisch zu sein, Meinungen zu haben oder sich zu irren. Dennoch möchte die UN nicht, dass Menschen mit ihren Smartphones an der freien Meinungsäußerung teilnehmen, insbesondere in Krisenzeiten. Im Grunde genommen möchte sie, dass ihre ideologische Haltung und ihre Aussagen befolgt werden.

Kontrolle von Informationen zur Förderung von Interessen im Bereich der drahtlosen Kommunikation

Sind wir nicht frei, die UNO oder Weltereignisse so zu interpretieren und global zu diskutieren, wie wir sie sehen und verstehen? Baut die UNO digitale Mauern, um den öffentlichen Zugang zu Informationen und Wissen einzuschränken? Wie wir vielleicht bereits wissen, hatte die „Pandemie“ zwei sehr gut publizierte Ziele, die einer heftigen „Schadensbegrenzung“ unterlagen. Die Kampagne zur Einführung „experimenteller“ drahtloser Technologien (5G-Infrastruktur) und die Kampagne zur Verabreichung experimenteller mRNA-Behandlungen an Menschen, die von der WHO „in enger Zusammenarbeit mit der Mobilfunkindustrie“ gefördert wurden. Der Widerstand gegen beide Kampagnen – der während der Lokdowns im Internet und darüber hinaus von angesehenen Akademikern, Ärzten, Politikern und Wissenschaftlern sowie bei weit verbreiteten globalen Protesten geäußert wurde – führte zu konzertierten Bemühungen, die öffentliche Information (Internet, Medien) durch Zensur zu kontrollieren, um „Konformität“ zu erreichen.

In ihrer Agenda zur gezielten Information – erstmals in der Literatur eines „fiktiven Pandemieszenarios“ mit dem Namen Event 201 dargelegt und durch die „Pandemie“ in die Realität umgesetzt – listet die UNO Informationsvergehen auf und verurteilt Fehlinformationen und Desinformation, wobei sie die Zusammenarbeit von Regierungen , Big Tech und transnationale Unternehmen betont, um ein Gut zu fördern, das sie als „vertrauenswürdige Informationen“ bezeichnet – eine Tendenz zur Förderung des Diskurses und der Meinungen der UNO und ihrer Interessenvertreter, unter Ausschluss von Gegenargumenten oder Meinungen, die nicht den Zielen der Agenda für digitale Gesundheit oder digitale (drahtlose IoT-)Nachhaltigkeit dienen.

Auszug aus der PDF-Datei „Kommunikation in einer Pandemie“, die vom „Johns Hopkins Center for Health Security“ in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum und der „Bill und Melinda Gates-Stiftung“ veröffentlicht wurde. Link zur Website.

Die UN räumt ein: „Es gibt keine klare Definition oder ein gemeinsames Verständnis und Vorgehen in Bezug auf den Begriff ‚Desinformation‘, sondern er wird klassifiziert als ‚… Informationen, die ungenau sind, täuschen sollen und verbreitet werden, um ernsthaften Schaden anzurichten‘.“ Die UN stellt außerdem fest, dass “… digitale Plattformen missbraucht werden, um die Wissenschaft zu untergraben.“

Die Überwachung dessen, was die UNO, die WHO und ihre Interessengruppen als „schädliche Desinformation“ oder „untergrabene Wissenschaft“ betrachten, ist Teil eines schmalen Grats, der zu einer zunehmenden weltweiten Zensurpraxis führt, die die Demokratie und die Redefreiheit untergräbt. Dies geschah beispielsweise im Jahr 2020, als Prominente Bedenken hinsichtlich 5G äußerten, wie John Cusack, der „auf Twitter postete, dass er glaubt, dass 5G für den Menschen schädlich wäre“. Auch viele Wissenschaftler hatten damals Bedenken geäußert, dass die Technologie gesundheitsschädlich sein könnte. Diese gesundheitsbezogenen Hypothesen wurden bald darauf zensiert, was der WHO und der Mobilfunkindustrie die Möglichkeit bot, den Widerstand gegen jegliche Informationen zu verstärken, die die Pandemieerzählung, die Lockdowns und Beschränkungen sowie die gleichzeitige Einführung von 5G in Frage stellten. 5G ist eine Technologie mit bekannten gesundheitlichen Auswirkungen, und es gibt keine Forschungsergebnisse, die die Behauptungen der Industrie oder der Regierungsbehörden, sie sei sicher, bestätigen.

Artikel, der am 7. April 2020 in der britischen Zeitung „Metro“ veröffentlicht wurde. (Quelle).

Während des gesamten Zeitraums wurde die 5G-bezogene Telekommunikationsinfrastruktur als Bedrohung angesehen und in den Medien wurde berichtet, dass sie von Behörden und Bürgern abgebaut, verbrannt und angegriffen wurde. Die Realität des Widerstands versetzte die Telekommunikationsindustrie in Alarmbereitschaft. Laut der BBC (die wie die meisten Medien inzwischen jeden Widerstand gegen die Interessen der Mobilfunkbranche als Reaktion auf „Verschwörungstheorien“ bezeichnet) bezeichnete Vodafone das Problem als „eine Frage der nationalen Sicherheit“.

Im Jahr 2021, nach der Medienberichterstattung über den weltweiten Widerstand gegen 5G und die weltweiten Lockdowns, wurde die 5G-Infrastruktur daher als „Angriffsfläche“ (für physische und Cyber-Angriffe) betrachtet und als Angelegenheit der nationalen Sicherheit gesetzlich verankert, wie das britische Telekommunikationssicherheitsgesetz von 2021 zeigt.

Das Gesetz wurde für einen „robusteren Telekommunikationssicherheitsrahmen geschaffen, der den Sicherheitsherausforderungen sowohl jetzt als auch in Zukunft gerecht wird und gleichzeitig die rechtzeitige Einführung der kritischen digitalen Infrastruktur des Vereinigten Königreichs gewährleistet. Es wurde vorgeschlagen, dass das Vereinigte Königreich angesichts der zunehmenden und sich weiterentwickelnden Technologien über einen Sicherheitsrahmen verfügen muss, der zweckmäßig ist und sicherstellt, dass die kritische nationale Telekommunikationsinfrastruktur des Vereinigten Königreichs sowohl jetzt als auch in Zukunft sicher und geschützt bleibt.“

Zensur und Voreingenommenheit in den Medien brachten der Mobilfunkbranche große Erfolge ein, und die Regierungen haben seitdem nicht nachgelassen, Gesetze zu ändern, um die Mobilfunkbranche zu begünstigen und 5G weltweit zu beschleunigen. Eine Studie von Censored Planet aus dieser Zeit stellte „zunehmende Zensuraktivitäten in mehr als 100 Ländern“ fest, was eine „Verbreitung wachsender Einschränkungen der Online-Freiheit“ widerspiegelt. (Die Studie wurde von der University of Michigan hervorgehoben).

Der strategische Partner der Vereinten Nationen, das World Economic Forum (WEF), unterstützt globale Informationsbeschränkungen, insbesondere zur Bekämpfung von „Gesundheitsfehlinformationen“. Sogar militärische Stellen mischen mit. So ist das „Media Forensics Program“ der DARPA eine Initiative der „Defense Advanced Research Projects Agency“, die darauf abzielt, fortschrittliche Technologien zur Erkennung, Analyse und Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation in den Medien zu entwickeln.

Coalition for Content Provenance and Authenticity (Koalition für die Herkunft und Authentizität von Inhalten) wurde von Adobe gegründet, um „das Verständnis der Öffentlichkeit dafür zu stärken, was echt ist und was nicht“.

Da die „Pandemie“ ein Klima der Informationshysterie begünstigte, sind Unternehmenskoalitionen entstanden, die sich gegen das richten, was sie als „Informationsbedrohungen“ ansehen, darunter die Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) – die von der DARPA beeinflusst wurde –, die „Global Alliance for Responsible Media“ (GARM) [kürzlich eingestellt], die Global Coalition for Digital Safety des WEF und der Verhaltenskodex der Vereinten Nationen für Informationsintegrität auf digitalen Plattformen.

„Unser Informationsökosystem ist mittlerweile so sehr von Lügen und Hass durchsetzt, dass es für Stimmen, die sich für positive Veränderungen einsetzen, sehr schwierig ist, sich Gehör zu verschaffen.“ – UNO.

Die zunehmende Unterstützung von Zensurstrategien durch die UNO, die ihren „Nachhaltigkeits“-Zielen und den Agenden der WHO besser dienen können – wie beispielsweise die Beweggründe der chinesischen Behörden (KPCh) – ist eine Bestätigung ihrer Absicht, die globale Konversation zu kontrollieren.

Die UNO hat bereits Fortschritte bei der Nutzung des Internets erzielt. Die UNO hat während der „Pandemie“ mit einer Koalition von Zensoren vor Ort viele Gemeinschaften ins Visier genommen, um die Pandemie-Agenda der WHO zu schützen Die UNO rekrutierte indoktrinierende „Botschafter“ aus der ganzen Welt über eine Initiative namens „Verified“. Diese wurde von der Abteilung für globale Kommunikation geleitet, einer PR-Einheit, die die „offiziellen“ UN-Geschichten in den Medien und auf digitalen Plattformen verbreitet, um das „positive“ Image der UNO aufzubauen

Die „Informationskrise“, die während der Pandemie aufkam, wurde von Organisationen wie den Vereinten Nationen, die öffentliche Foren und Communities infiltrierten, um die Einhaltung der „offiziellen Pandemie-Erzählung“ aufrechtzuerhalten, als „Infodemie“ bezeichnet. Die Ausrede? Die Pandemie wurde als „ungewöhnliche“ Situation angesehen. Die „Pandemie“ ist jedoch vorbei und die Zensurkampagne wird aggressiv fortgesetzt

Erst kürzlich haben die Vereinten Nationen neue globale Grundsätze für Informationsintegrität eingeführt, in denen sie „die Notwendigkeit sofortigen Handelns betonen“ und für die ideologischen Ziele der nachhaltigen Entwicklung werben, die durch die digitale „Zensur“-Agenda der Vereinten Nationen erfüllt werden (siehe unten). Die Vereinten Nationen schützen ihre „Nachhaltigkeitsziele-Doktrinen“, die Industrie 4.0/5G-Infrastruktur, die von ihnen beeinflussten internationalen Richtlinien und die Interessen ihrer Stakeholder.

Die UN ist der Ansicht, dass Zensur ein Ziel der „nachhaltigen Entwicklung“ ist.

Rebranding der UN für die drahtlose „intelligente Zukunft“

Es ist klar, dass die UNO eine stärkere Kontrolle über Informationen anstrebt, um die Verwirklichung ihrer politischen, weltweit wirkenden Ziele zu unterstützen. Sie bereitet sich darauf vor, indem sie Datenkapazitäten aufbaut (unter Verwendung von mehr drahtlosen Technologien und energieintensiven Servern), denn „bei der Förderung moderner Datenkapazitäten geht es darum, Fachwissen, Prozesse und Technologien so zu verändern, dass Organisationen die Art und Weise verbessern, wie sie Daten aus verschiedensten Quellen sammeln, handhaben, verwalten und nutzen, um tiefere Einblicke für bessere Entscheidungen zu gewinnen – angetrieben durch fortschrittliche Analyse-, maschinelle Lern- und Visualisierungstechniken.“ KI wird eine entscheidende Rolle für den „Weltfrieden“ spielen und die UNO wird sich auf ihre prädiktiven Analyse- und Überwachungskapazitäten verlassen.

Dies alles ist Teil einer umfassenden Rebranding-Maßnahme, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. In jüngsten Erklärungen erfahren wir, dass die UN sich in UN 2.0 umbenennen und in ihrem Bericht „Unsere gemeinsame Agenda“ festhalten, dass die „Verhaltenswissenschaft“ (die Psychologie der Überzeugung) eine Kernkomponente bei der Steuerung öffentlicher Erwartungen und der Förderung der Einhaltung ihrer Ziele sein wird. Der UN 2.0 Policy Brief bezeichnet die UN als „eine leistungsstarke Fusion aus Daten, Innovation, Digitaltechnik, Zukunftsforschung und verhaltenswissenschaftlicher Expertise“.

Die Verhaltenswissenschaft (VW) für Unternehmensziele ist in der Erstellung von Werbekampagnen und Propaganda verwurzelt und unterstützt diese. Die VW befürwortet die Arbeit von Sozialmanipulatoren wie Edward Bernays, der für die Tabakindustrie arbeitete, was zur Zerstörung der Gesundheit beitrug. Sie bietet die Mittel, um das Verhalten von Bevölkerungen zu manipulieren und „Zustimmung“ zu erzeugen, etwas, das sowohl die UNO als auch die WHO in einem konzertierten Versuch, ihre Macht zu vergrößern, so verzweifelt zu erreichen versuchen.

Die vollständige PDF-Datei des Berichts finden Sie hier.

Hier besteht der klare Wunsch, die Gesellschaft durch die „Nachhaltigkeitsziele“ zu manipulieren und zu verändern. Dieser Wunsch wird immer aggressiver. Laut dem World Economic Forum haben die UN-Mitgliedsländer „ihr erneuertes Engagement für eine beschleunigte Umsetzung der Ziele [SDGs] zugesagt“.

Das (drahtlose) Geschäft von Global Health und „Nachhaltigkeit“

Die SDGs wurden bereits 2012 veröffentlicht. Es ist bekannt, dass „die Mobilfunkbranche der erste Sektor war, der sich 2016 zu den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) verpflichtete, darunter auch zum Klimaschutz“. Dies fällt mit dem Vorstoß zur Einführung von 5G zusammen und war der Beginn des „Greenwashing“ und „Ethikwashing“ der Mobilfunkindustrie, die damit auf eine globale „Transformationsagenda“ ausgerichtet wurde, die sie stark beeinflussen würde. Orange ist „… ein Gründungsmitglied der Net Zero Initiative, die zusammen mit anderen großen Organisationen die Vision einer kohlenstofffreien Welt verfolgt“. Die Liste geht noch weiter…

Sowohl die WHO als auch die UN stecken aufgrund ihres technologischen Strebens nach mehr Macht über die Bevölkerung knietief in Verträgen mit der Mobilfunkbranche und schützen und finanzieren wie immer die Mobilfunkindustrie, auf der ihre gemeinsamen Ziele beruhen. Die Deutsche Telekom ist ein wichtiger Vermittler der digitalen Agenden der Organisationen, insbesondere im Hinblick auf „United Smart Cities“, das von der ITU koordiniert wird.

„United Smart Cities (USC) ist ein Programm, das 2014 von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) und OiER ins Leben gerufen wurde. Der Aufbau intelligenter und nachhaltiger Städte, die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger und die Bewältigung anstehender Herausforderungen sind Teil der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.“ „USC strebt die Schaffung eines ganzheitlichen Ökosystems zur Unterstützung unserer Städte der Zukunft an.“ (Quelle)

Im Jahr 2022 wurde die Deutsche Telekom von der WHO ausgewählt, einen „globalen Gesundheitspass“ zu erstellen, womit der Weg zur digitalen Diskriminierung in der Gesundheits-App-Artheid eingeschlagen wurde. „Telecoms.com“ berichtete: „Die Weltgesundheitsorganisation, die eine so große Pandemie hatte, will ihren 194 Mitgliedsstaaten die Einführung digitaler Impfnachweise erleichtern. Zu diesem Zweck richtet sie ein ‚Gateway‘ ein, um die Ausstellung von QR-Codes zu standardisieren, die ihrem Besitzer einen privilegierten Gesundheitsstatus verleihen. Die Telekom-Tochter T-Systems wurde als Industriepartner für die Entwicklung der Impfvalidierungsdienste ausgewählt.“

Die Kontrolle, die Mobilfunkinteressen über die UN und die WHO ausüben, steht im Widerspruch zu jeglicher Verantwortung, die sie für den Schutz der Menschenrechte und der Gesundheit beanspruchen. Denn sie machen die Organisationen zum Spielball transnationaler Unternehmensinteressen, die die Agenden und die Finanzierung der Organisationen steuern.

Aufgrund der Priorität der Vereinten Nationen (die Bedürfnisse ihrer Interessengruppen, nicht die Interessen der Bevölkerung) sind die Interessen der Mobilfunkbranche aggressiv expansiv geworden und werden politisch geschützt. Für die Gesellschaft bedeutet dies, dass die Mobilfunkbranche mehr Freiheiten hat, die Gesundheit, die Privatsphäre und sogar, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, zu bedrohen.

Die Realität des drahtlosen Wachstums

Die UNO und ihre profitgierigen Interessenvertreter betrachten Wohlstand als Mittel zur Reduzierung der Auswirkungen, die sie auf die Umwelt haben. Gemäß den Spielregeln der „Nachhaltigkeit“ ist es ihnen gestattet, in aller Ruhe mit CO₂-Zertifikaten zu handeln – ein neues System der Straffreiheit, bei dem Unternehmen die Reduzierung ihres eigenen „CO₂-Fußabdrucks“ erwerben können. Einige glauben, dass sie „den Planeten retten“ werden, indem sie mehr Bäume pflanzen oder in erneuerbare Energien investieren.

Diese „Logik“ durchdringt die Mobilfunkunternehmen und soll bei der Öffentlichkeit punkten, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu unterstützen. Laut AZO Cleantech „kann das Unternehmen durch den Emissionsausgleich bei der Wiederaufforstung im Wesentlichen CO 2 -neutrale Anrufe, SMS und Daten bereitstellen.“ Nach den magischen Regeln des CO2-Gutschriftensystems.

„AZO Cleantech“ macht uns auf eine bedeutende Statistik aufmerksam. „Die Mobilfunkbranche ist nicht die erste Branche, die einem in den Sinn kommt, wenn es um Emissionen oder mehr Nachhaltigkeit geht, aber tatsächlich macht sie einen erheblichen Teil der globalen CO 2 -Emissionen aus. Laut einer Studie des Mobiltelefonherstellers Ericsson ist die Telekommunikationsbranche insgesamt für etwa 1,4% der Emissionen weltweit verantwortlich. Zum Vergleich: Die Luftfahrtindustrie verursacht 2% aller globalen Kohlenstoffemissionen.“ Nicht nur das: Ein drahtloses Gerät ist ein Umweltverschmutzer, denn “… persönliche Geräte machen den größten Teil des CO 2 -Fußabdrucks der Telekommunikationsindustrie aus. Etwa 50% der gerätebezogenen Emissionen sind mit der Nutzung verbunden und die anderen 50% sind mit dem Lebenszyklus der Geräte verbunden. Netzwerke und Rechenzentren machen den nächstgrößten Emissionsanteil in der Telekommunikationsindustrie aus.“

Mit dem Internet der Dinge (IoT) wird diese Art der Umweltverschmutzung exponentiell zunehmen, aber in ihren Nachhaltigkeitszielen hat die UNO nicht die Absicht, Fakten zu veröffentlichen, die das Image der Mobilfunkunternehmen schädigen und das Nachhaltigkeitsprojekt zum Scheitern bringen könnten.

Laut „AZO Cleantech“ „gehen Experten davon aus, dass die Internetnutzung jährlich um 30–40% zunehmen wird. Wenn dies eintritt, wird der heutige Internetverkehr in nur 10 Jahren um das 30-Fache zunehmen. Dies wird dazu führen, dass die Telekommunikationsbranche 60% des weltweiten Energieverbrauchs ausmacht.“

Obwohl die UN die Entwicklungen im Bereich der drahtlosen Technologien schätzt, sieht die Realität so aus, dass „die Mobilfunkindustrie in Bezug auf Emissionen nicht sehr proaktiv war“. Die Mobilfunkindustrie behauptet zwar, dass sie ihr Verhalten ändern will, aber es besteht kein Zweifel daran, dass es sich dabei um reines „Greenwashing“ handelt. Solche Verhaltensweisen sind in Branchen, die sich dem Thema „Nachhaltigkeit“ verschrieben haben, nicht ungewöhnlich, und wir können erkennen, wie die Fakten den erklärten Zielen des „Nachhaltigkeitsprojekts“ der UN widersprechen, indem sie erheblich zur Umweltverschmutzung beitragen.

Der Club of Rome

Die Mobilfunkindustrie und politische Organisationen wie der „Club of Rome“ haben die Richtung der UNO lange Zeit kontrolliert und uns an diesen Punkt gebracht, an dem die Menschheit im Namen der „Nachhaltigkeit“ vor dem Tempel der Mobilfunkinteressen auf die Knie gezwungen wird.

„Nachhaltigkeit“ wird vom „Club of Rome“ beeinflusst und ist zu einem Katalysator geworden, der alle erforderlichen Kriterien erfüllt, um die drahtlose Telekommunikationsinfrastruktur und -technologie voranzutreiben und die Aktivitäten der Mobilfunkindustrie in eine „grüne“ Nachhaltigkeitsgeschichte zu integrieren. Die Menschheit ist der Feind und die Technologie ist hier, um die Gesellschaft zu erlösen.

Auszug aus „Die erste globale Revolution – Ein Bericht des Club of Rome“, der hier eingesehen werden kann.

Für den Club of Rome ist „die vernetzte Wissensgesellschaft nichts weniger als ein Paradigmenwechsel vom Industriemodell der letzten beiden Jahrhunderte. Sie kann neue Muster der Sozialstruktur und des Sozialverhaltens, der öffentlichen und privaten Organisation, der Produktion und des Handels einführen. Sie kann die Verbindungen und Beziehungen zwischen Menschen, Nationen und Religionen neu definieren.“ Es kann auch eine Zukunft beispielloser „extraktiver“ Praktiken für seltene Erden und Mineralien sowie andere umweltschädliche und geopolitische Auswirkungen fördern, um die drahtlose Infrastruktur und Technologien aufrechtzuerhalten, die für die Umsetzung eines solchen sozial transformativen Plans erforderlich sind – aber das wird nicht anerkannt. Die Förderung der drahtlosen vernetzten Gesellschaft (letztendlich ein datengesteuertes Internet der Dinge) hat Priorität.

Auf dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft 2003–2005 war der „Club of Rome“ zu Gast bei der UN-Agentur für drahtlose Kommunikation, der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), um die „Entstehung einer vernetzten Wissensgesellschaft“ mit „IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) als Innovator für nachhaltige Entwicklung“ zu unterstützen.

Aus dem Dokument WSIS/PC-3/CONTR/149-E vom 15. August 2003, das vom Club of Rome auf dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft zur Verfügung gestellt wurde. Es kann hier vollständig eingesehen werden.

Der „Club of Rome“ plädiert dafür, „die Vorteile der drahtlosen Kommunikationseinrichtungen zu nutzen“, und ist der Ansicht, dass „IKT-Bildung notwendig ist, um die Nutzung von lokalem Wissen mit neuen Technologien zu fördern“. Genau das hat die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für drahtlose Kommunikation in Gang gesetzt. Es handelt sich um eine „grüne“ Agenda, die die wahren Umweltkosten der drahtlosen Industrie verschleiert, da die Vereinten Nationen, beeinflusst vom „Club of Rome“, die wirkungsvollen Praktiken und die zukünftige Stärkung der Industrie „unterstützen“.

Die Mobilfunkbranche ist in der UNO „zu Hause“

Die Mobilfunkbranche hat sich im Entscheidungsapparat der Vereinten Nationen schon immer zu Hause gefühlt. Kurz nach ihrer Gründung im Jahr 1945 wurde die UNO dafür verantwortlich, Nationen bei der Einführung der Hochfrequenztelekommunikation und der Entwicklung neuer Funktechnologien zu unterstützen. Dies geschah, weil die International Telegraph Union (gegründet 1865) zu einer einflussreichen teilnehmenden Organisation wurde.

Die ITU ist eine einflussreiche Interessenvertretung der Mobilfunkbranche. Sie heißt jetzt International Telecommunications Union und bezeichnet sich selbst als „Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien – IKT“.

Da „die ITU-Mitgliedschaft Hunderte von Organisationen des Privatsektors sowie 193 Staaten umfasst“, war sie sehr einflussreich und effektiv bei der weltweiten Verbreitung von Mobilfunkinfrastruktur und -technologie.

Im Jahr 2005 brachte die ITU im Rahmen des Weltgipfels zur Informationsgesellschaft in Genf und Tunis die Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft (unterstützt vom Club of Rome) voran, um Interessengruppen dabei zu helfen, die Informationsgesellschaft (drahtlose Telekommunikationsinfrastruktur und Internetverwaltung) in Entwicklungsländer zu expandieren und die globale digitale Kluft (zwischen Ländern, nicht zwischen sozialen Schichten) zu schließen.

Diese „Informationsagenda“ forderte eine Internetverwaltung durch mehrere Interessengruppen und betonte eine „entwicklungsorientierte Informationsgesellschaft“ sowie das Engagement für die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele (MDGs), deren Umfang erweitert und in Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) umbenannt wurde, nachdem die Bemühungen um die MDGs bis 2015 weitgehend gescheitert waren.

Dann kam die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (auch bekannt als „Millennium Development Goals, Runde zwei“), die 17 Ziele umfasst, die aus einem Bericht mit dem Titel „Die Zukunft, die wir uns für alle wünschen, verwirklichen“ hervorgegangen sind.

Die Entwicklung drahtloser Technologien steht bei all diesen „nachhaltigen“ Entwicklungszielen sichtbar im Mittelpunkt, und die ITU bezeichnet sich selbst als Wegbereiter für die Erreichung der SDGs. Natürlich bewerben alle Mobilfunkunternehmen auf der ganzen Welt ihre Aktivitäten entsprechend im Einklang mit der „Nachhaltigkeit“, die die UN als Unterstützung für die Beschleunigung der Technologie zur „Gewährleistung der Informationsintegrität in einer Ära von Deepfakes und Desinformation“ und zur „Stärkung der Multi-Stakeholder-Grundlagen der Internet-Governance“ beschreibt. Heutzutage wird jede digitale Technologie als „nachhaltig“ angepriesen, und auf dem Plakat des „Gipfels der Zukunft“ ist ein drahtloser Satellit zu sehen, wobei die Öffentlichkeit nicht zu dieser Zukunft befragt wird.

Die Förderung der „Informationsgesellschaft“ ist für die ITU nun zur Förderung des Internets der Dinge (IoT) in all seinen Facetten geworden – was die drahtlose Infrastruktur für die Zukunft des „digitalen Alles“ vorantreibt. Die Förderung intelligenter Technologien und intelligenter Städte macht deutlich, dass die SDGs dazu dienen, die Mobilfunkindustrie für die Entwicklung digitaler Technologien zu stützen. Dieses Projekt stützt eine von der UN/ITU und ihren Interessengruppen vorangetriebene drahtlose Überwachungswirtschaft, in der die Nutzung von maschinellem Lernen und Big Data zu Macht und Gewinnen in der Größenordnung einer Überwachungswirtschaft führt (verkörpert durch Chinas IoT-Gesellschaft).

Im Jahr 2005 schlug die ITU den World Internet Day vor, um die Notwendigkeit des Internets für die ITU zu fördern, verkaufte dies jedoch als Anerkennung der „digitalen Kluft“ und der Notwendigkeit, diese zu überwinden. Im Jahr 2006 wurde der Welttag der Telekommunikation und der Informationsgesellschaft von der ITU ins Leben gerufen.

All dies hat dazu beigetragen, die Abhängigkeit von drahtlosen Technologien zu fördern, was alle Beteiligten dazu verpflichtet, das zu verfolgen, was die UNO und die ITU wünschen: die drahtlose Vernetzung von allem auf der Erde für das Internet der Dinge, im Namen der „Nachhaltigkeit“. Wir wissen, dass es sich dabei um ein Strahlungsnetz handelt, das aus drahtloser Infrastruktur und Geräten besteht und alle Lebewesen und globalen Ressourcen einer Quantifizierung und drahtlosen Überwachung unterwirft.

Neugestaltung des Gesellschaftsvertrags – für die Erosion der Demokratie

Im März 2021, als die Einführung der 5G- und IoT-Infrastruktur in vollem Gange war, forderten die Vereinten Nationen einen „Neuen ökosozialen Vertrag“, da der derzeitige Gesellschaftsvertrag die Vereinten Nationen und ihre Interessengruppen möglicherweise nicht effektiv in die Lage versetzt, „die transformative Vision der Agenda 2030“ umzusetzen und das Ziel einer umfassenden drahtlosen Vernetzung und der Einführung von KI voranzutreiben.

Die UN hat auch eine bessere Aufklärung über ihre Ziele gefordert. In der Präsentation der UNESCO für einen neuen Gesellschaftsvertrag für Bildung heißt es: „Bildung muss jetzt auch neu gedacht werden, um auf dringende und beispiellose neue Herausforderungen wie die Klimakrise, das Aufkommen generativer KI-Technologien, das anhaltende Wachstum von Ungleichheiten und das Fortbestehen von Konflikten zu reagieren.“

Der IWF hat sich ebenfalls für die Idee eines erneuerten Gesellschaftsvertrags ausgesprochen und erklärt, er wolle das System der Weltwirtschaft mit einem postpandemischen Gesellschaftsvertrag „reparieren“. Nach Ansicht des IWF (die mit den Ansichten der UNO, des WEF und von Industry 4.0 übereinstimmt) ist die Unzufriedenheit nach der Pandemie „auf das Versagen bestehender Gesellschaftsverträge zurückzuführen, die Erwartungen der Menschen in Bezug auf Sicherheit und Chancen zu erfüllen“.

Ein Forschungsprogramm mit dem Titel „Die digitale Revolution und der neue Gesellschaftsvertrag“ kommt zu dem Schluss, dass „technologische und wirtschaftliche Veränderungen die Beziehungen zwischen Bildung, Arbeit, Chancen und Wohlstand neu gestaltet haben, wodurch unser bisheriger Gesellschaftsvertrag überholt ist und es notwendig wird, einen neuen zu etablieren, der allen zugutekommt.“ Zu diesem Schluss kommt eine Studie des „Center for the Governance of Change“ (CGC), einer Bildungseinrichtung für angewandte Forschung an der IE University, die sich zum Ziel gesetzt hat, „das Bewusstsein und die Handlungsfähigkeit der Öffentlichkeit für die kommenden Veränderungen zu verbessern. All dies dient einem einzigen Zweck: dem Aufbau einer wohlhabenderen und nachhaltigeren Gesellschaft für alle.“ Die NATO, die UNO und eine Reihe anderer datenhungriger Organisationen und transnationaler Unternehmen gehören zu den Partnern, die den Gesellschaftsvertrag in diesem Sinne umgestalten wollen.

Die Idee wird vom World Economic Forum (WEF) unterstützt, einem engen Partner der UNO, der schon lange „den Klimawandel mit Atomkraft bekämpfen“ wollte. Die in Genf ansässige NGO/Denkfabrik möchte sicherstellen, dass der Stakeholder-Kapitalismus auch in Zukunft gedeihen kann. Die Gefahren wurden von Open Democracy dargelegt, die erklärten: „Die Idee des Stakeholder-Kapitalismus und der Multi-Stakeholder-Partnerschaften mag warm und flauschig klingen, bis wir tiefer graben und erkennen, dass dies tatsächlich bedeutet, den Unternehmen mehr Macht über die Gesellschaft zu geben und den demokratischen Institutionen weniger …“.

Die Nachhaltigkeitsagenda hat mit der kürzlich angekündigten „Our Common Agenda“ der Vereinten Nationen, die „einen neuen globalen Konsens schmieden“ soll, erneut an Dringlichkeit gewonnen, auch wenn nicht alle Menschen der Meinung sind, dass die geplante Agenda für drahtlose Kommunikation eine „integrative“ oder allgemein akzeptable Zukunftsvision darstellt.

Die UN unterstützt einen neuen Gesellschaftsvertrag.

Das Ergebnis wird ein „… handlungsorientierter Pakt für die Zukunft sein, der voraussichtlich von den Mitgliedstaaten im Rahmen zwischenstaatlicher Verhandlungen über Themen, die sie vorantreiben wollen, vereinbart wird.“

Der Privatsektor wird einen erneuerten Gesellschaftsvertrag diktieren, den staatliche Institutionen und der Einzelne akzeptieren sollen. Die Vereinten Nationen 2.0 werden entstehen, angetrieben von „Daten, strategischer Voraussicht, Ergebnisorientierung und Verhaltensforschung“, um alles drahtlos zu unterstützen, und einer gestärkten WHO und einem „globalen Impfplan“. Die übrigen Schlüsselvorschläge zur Beschleunigung der SDGS finden Sie hier.

Philanthropie, der Club of Rome, die UN und „unbegrenztes“ Wachstum für 5G und das Internet der Dinge

Die UN und die WHO bieten Investitionsmöglichkeiten. Philanthropen (z. B. Rockefeller- und Gates-Stiftung) und andere Interessengruppen, darunter Mitgliedstaaten und der Privatsektor, üben Einfluss aus. Gesundheits- und Weltpolitik sind für mächtige Interessengruppen attraktive Perspektiven, wobei Nachhaltigkeit den Mächtigen (in Übereinstimmung mit den Zielen der drahtlosen Kommunikation) Möglichkeiten eröffnet, die Gesellschaft technologisch zu transformieren.

Die Agenda 2030 ist ein wertvolles Instrument zur Gestaltung der Gesellschaft und zur Förderung von Technologien zur Unterstützung globalistischer Ziele – ebenso wie die digitale Gesundheit, die den Kurs der Gesundheitspolitik bestimmt und „Lösungen“ von Big Pharma und Big Tech verkauft.

Die Rockefeller Foundation bezeichnet ihre Arbeit mit der Initiative „Mission 300“ als „nachhaltige Entwicklung“ und „strebt eine Beschleunigung der Elektrifizierung in Subsahara-Afrika an“. Sie arbeitet mit der „Global Energy Alliance“ zusammen, um eine „nachhaltige“ „Solar“-Lösung im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen zu verfolgen. Das Projekt sieht einen Anwendungsfall für 5G in Subsahara-Afrika vor, wo Elektrizität ein Problem darstellt. Laut intelligentcio.com sind „Afrikas fehlende Infrastruktur, teure Hardware und begrenzter technologischer Hintergrund allesamt Probleme, die sich auf die Bereitstellung des Internets der Dinge auswirken.“

Laut 5G in Afrika: Das Potenzial ausschöpfen: “Betreiber und Turmunternehmen, die in der Region tätig sind, haben auf die folgenden Hauptgründe für Hindernisse bei der Nutzung von mehr Solarenergie hingewiesen: hohe Vorlaufkosten für Solarmodule und Batterien, Diebstahl und Vandalismus, insbesondere an abgelegenen Standorten, und Platzmangel an den Mobilfunkstandorten für die Montage der Solarkomponenten.“

Die „Rockefeller Foundation“ setzt sich aktiv für die Lösung dieser Probleme bei der Solarenergieversorgung ein – ein Prozess, der zum „Paradigma der grünen Kommunikation und Vernetzung“ passt, bei dem Solarenergie/erneuerbare Energien den Ausbau der 5G-Infrastruktur unterstützen. Die „Rockefeller Foundation“ legt den Grundstein für 5G-Netze und das Internet der Dinge als Teil der „Verdoppelung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs)“, die durch die „Pandemie“ ausgelöst wurde. „Mission 300“ ist eine „ehrgeizige Initiative, um bis 2030 300 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika an die Stromversorgung anzuschließen“.

Dies öffnet letztlich die Tür für „… eine Vielzahl von Branchenakteuren, darunter Google Cloud, EdgeQ, Gigabyte, Marvell, Nvidia, NXP, Qualcomm Technologies, Dish Network, Vodafone, Accelleran, Mavenir, Parallel Wireless, Radisys, Saankhya Labs und Tech Mahindra.“ Quelle: 5G in Africa: realising the potential, PDF.

Wie J.P. Morgan feststellt: „Wenn man das zukünftige Wachstum der 5G-Einführung betrachtet, wird die Verbrauchernachfrage der Schlüssel sein, da sie monetarisiert werden kann.“ Dank „Nachhaltigkeitsprojekten“ und privater Investitionen nimmt 5G leicht seinen Platz ein, „… wobei Prognosen einen mobilen Datenverkehr von fast 330 Exabyte pro Monat bis 2028 erwarten, mehr als das Dreifache des Verbrauchs im Jahr 2022.“ (Quelle)

Afrika erlebt neue technologische Horizonte und Investitionen dank der UNO. Einige dieser Technologien zeigen, wie sehr die UNO darauf bedacht ist, Gesellschaften auf ein datengesteuertes Modell wie das Chinas zu beschleunigen. In Afrika geht der Trend in Richtung eines digitalen Identitätsrahmens und biometrischer Lösungen, die alle durch Smartphones, Internetverbindungen und 5G-Entwicklungen ermöglicht werden. Dies ist das Testfeld der UNO für Technologien zur Kennzeichnung und Überwachung von Bevölkerungsgruppen sowie zur Schaffung von Milliarden für Investoren. „Der Biometriemarkt in Afrika und im Nahen Osten wird voraussichtlich jährlich um 21% wachsen, wobei die globale Biometriebranche bis 2027 ein Volumen von 82 Milliarden US-Dollar erreichen wird, so der Bericht ‚Biometrics – Global Market Trajectory & Analytics 2020‘ des US-amerikanischen Forschungsunternehmens Global Industry Analysts.“

Wie die IoT-Technologie Afrika verändert. Quelle

Der „Club of Rome“ unterstützt auch „afrikanische und europäische Gemeinschaften und Organisationen auf dem Weg zu einer für alle gerechten Transformation für eine regenerative Zukunft“, da er der Meinung ist, dass „die Welt mit acht Milliarden Menschen heute ‚voll‘ ist [und] … die Welt sich derzeit auf einem Kurs befindet, der zu einem potenziell katastrophalen Ausmaß des Klimawandels führen könnte.“

Wie kann der gut informierte „Club of Rome“ bei all seinen Meinungen über die Bevölkerungsgröße und seinen Vorahnungen über Katastrophen glauben, dass die Weiterführung von 5G und unbegrenztem Wachstum für die Mobilfunkindustrie (die eine IoT-Zukunft im Einklang mit den SDGs und einem von „Netto-Null“ angetriebenen Totalitarismus ankündigt) kein katastrophaler Kurs ist?

Ist dem „Club of Rome“ bewusst, dass keine Risikobewertungen für die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt durchgeführt wurden, um die „tatsächlichen“ Auswirkungen von 5G zu messen? In Bezug auf den Energieverbrauch ist bekannt, dass „… neue 5G-Makro- und insbesondere kleine Basisstationen, die dazu dienen, den Trend zu steigenden Datenmengen zu decken, einen erheblichen Einfluss auf den gestiegenen Energiebedarf haben werden …“ (Quelle)

Der „Club of Rome“ glaubt auch an „Inklusive KI für eine bessere Zukunft“, wenn „KI energieintensiv ist“ und „der Energiebedarf von KI die Bemühungen zur Dekarbonisierung des Stromnetzes erschwert, da mehr Strom – erzeugt mit einer Mischung aus kohlenstofffreien und fossilen Brennstoffen – benötigt wird, um ihr Wachstum zu unterstützen“. (Quelle) Klingt die Zukunft des Internets der Dinge wirklich nachhaltig? „Technikkenner schätzen, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren mehr als eine Billion Geräte miteinander verbunden sein werden.“ (Quelle)

„Deloitte Global prognostiziert, dass die Zahl der FWA-Verbindungen (Fixed Wireless Access) von etwa 60 Millionen im Jahr 2020 auf etwa 88 Millionen im Jahr 2022 ansteigen wird, wobei 5G FWA fast 7% der Gesamtzahl ausmachen wird (Abbildung 1). Während unsere Analyse eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19% für den Zeitraum 2020–2026 bei den gesamten FWA-Verbindungen ergibt, werden die 5G-FWA-Verbindungen im selben Zeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast 88% noch schneller wachsen.“ (Quelle) Laut J.P. Morgan wird “erwartet, dass 5G in Nordamerika bis 2030 die Marke von 180 Milliarden US-Dollar überschreiten wird.“

Die WHO „… ist in hohem Maße auf private Spender angewiesen. Einer davon ist die Gates Foundation, die mit Abstand der größte private Geldgeber der WHO ist und etwa 10% ihres Budgets ausmacht.“ (Quelle) Im Jahr 2018 hatte Gates bei der Shattuck Lecture über die Art einer zukünftigen Pandemie nachgedacht und im Jahr 2019 half er bei der Finanzierung einer Veranstaltung zur Pandemievorsorge (Event 201) mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und der „John Hopkins Bloomberg School of Public Health“ (Center for Health Security). Die „Veranstaltung“ erforderte eine „öffentlich-private Zusammenarbeit für die Pandemievorsorge und -reaktion“ und wurde 2019 wie folgt beschrieben: „Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur zu schweren Erkrankungen und Todesfällen führen, sondern könnte auch erhebliche kaskadenartige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen haben, die in hohem Maße zu globalen Auswirkungen und Leid beitragen könnten.“ (Quelle)

Bill Gates hat stark in 5G-Mobilfunklösungen wie drahtlose Empfängnisverhütungslösungen, in drahtlose Aktien und 5G-Projekte wie „Pivotal Commware“ investiert, das 50 Millionen US-Dollar für die 5G-mm-Wellen-Infrastruktur erhalten hat. Wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) mitteilte, investiert Gates in „Smart Cities“ und baut seine eigene in Arizona.

Bis 2019 hatte Gates 5,3 Millionen Aktien von Crown and Castle (CC) angehäuft. „… das Unternehmen ist in der Lage, mit der kommenden 5G-Revolution ein Vermögen zu machen.“ CC ist „ein wichtiger Akteur auf dem US-amerikanischen Markt für Kommunikationsinfrastruktur“, der „in drei Hauptsegmenten tätig ist: Türme, kleine Zellen und Glasfaser.“ (Quelle) Die 5G-„Revolution“ wurde während der „Pandemie“ massiv vorangetrieben. Telecoms.com erkennt 2020 als den „Beginn der 5G-Implementierung“ an. „Crown and Castle“ ist die „ertragreichste Aktie im Besitz von Bill Gates“.

All diese Aktivitäten zur Förderung der 5G-Infrastruktur und intelligenter Städte unterstützen die politischen, ja sogar „kolonialistischen“ Entwicklungsziele des „Club of Rome“/der UN/WHO – und beinhalten erhebliche Investitionen in die drahtlose Telekommunikation, um das Internet der Dinge voranzutreiben.

Die künstliche Zukunft und ihre fatalen Widersprüche

Mit der Umbenennung der UN und der „Schadensbegrenzung“, die das „International EMF Project“ kürzlich gefordert hat, können Sie sicher sein, dass die „Gesundheits-Governance“-Agenden der WHO und die Agenda 2030 bald an Fahrt aufnehmen werden.

Können wir angesichts der immensen Investitionen und der hohen Einsätze wirklich sagen, dass die UN und die WHO politisch und ethisch „auf die Gesellschaft achten“? Geht es bei der Agenda 2030 wirklich um Inklusivität, Menschenrechte und den Schutz der Gesundheit aller – oder handelt es sich um eine Investition in verstärkte Zensur, Bevölkerungskontrolle und Social Engineering, die auf ideologische Ziele zugeschnitten sind und eine technologische Gesellschaft hervorbringen, die von Daten, biometrischen Systemen und intelligenten Technologien angetrieben wird, die dem totalitären Vorbild Chinas nacheifern?

Wir sollten solche Fragen im Hinterkopf behalten, wenn wir an den neuen Gesellschaftsvertrag denken, der von den Vereinten Nationen entwickelt wird und der die Mobilfunkindustrie und transnationale Unternehmensinteressen zweifellos über die Belange und Interessen der Bevölkerung stellen wird.

Ausgehend von den Ideen des „Club of Rome“, das Wachstum – einschließlich der menschlichen Bevölkerung – zu kontrollieren und zu begrenzen und die Gesellschaft (und das Wissen) durch drahtlose Netzwerktechnologie in der Zukunft (IoT) auf der Grundlage einer „vom Menschen verursachten Klimapolitik“ zu kontrollieren, können wir erkennen, dass viele Aspekte des „Nachhaltigkeitsprojekts“ höchst fragwürdig sind. Bei genauerer Betrachtung begünstigen sie die Förderung einer „ganzheitlichen“ drahtlosen digitalen Agenda. Es mag im Sinne des Marketings (der Verhaltensforschung) „grün und gut“ aussehen und sich so anfühlen und in von „Think Tanks“ gesponserten Diskursen nach „Fortschritt“ klingen, aber in Wirklichkeit steckt es voller fataler Widersprüche und Aussichten.

Die „Theorien“, die sowohl die Nachhaltigkeitsziele als auch die von den Vereinten Nationen und der WHO geförderten Darstellungen der Strahlenbelastung stützen, stützen sich auf synthetische Modelle, Hypothesen, Vermutungen und Erfindungen, um „nachhaltige Lösungen“ zu verkaufen, die intelligente Städte und eine „Human 2.0“-Gesellschaft fördern, die uns weit von einer Existenz, die mit der natürlichen Welt verbunden ist, oder einem Leben im Gleichgewicht mit der Natur entfernen werden.

UN und WHO: „Vorbildliche“ Verhaltensweisen, die das Wachstum des Mobilfunkmarktes fördern

Der Bericht des „Club of Rome“ von 1972 mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ hatte großen Einfluss auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Es handelt sich um ein konzeptionelles Werk, das Ideen zur Vermeidung von Überbevölkerung und Bevölkerungskollaps entwickelt. Nach eigenem Bekunden stellt es eine erdachte Zukunft dar.

clubofrome.org bietet einen kurzen Leitfaden zu „Die Grenzen des Wachstums“, in dem es heißt: „Die Autoren … identifizierten eine Reihe von Annahmen, die ein Szenario einer ‚stabilisierten Welt‘ hervorbrachten – das sogenannte ‚Nachhaltigkeitsszenario‘, in dem ein Zusammenbruch vermieden wurde und der Lebensstandard hoch blieb.“

Wie kamen sie zu ihren Schlussfolgerungen? „Das MIT-Team speiste Daten … in ein globales Computermodell ein und testete dann das Verhalten des Modells unter mehreren Annahmen, um alternative Muster für die Zukunft der Menschheit zu ermitteln.“ (Quelle)

Basierend auf negativen Theorien des Bevölkerungswachstums, die seit viktorianischen Zeiten von Thomas Malthus postuliert wurden, förderte der „Club of Rome“ eine Simulation, eine Erzählung (wie den „Great Reset“), um „Aufmerksamkeit zu erregen“ und zur Umgestaltung der Gesellschaft genutzt zu werden. Dies prägt die aktuellen Nachhaltigkeitskonzepte der Vereinten Nationen, die darauf abzielen, die Bevölkerung für die Zerstörung der Umwelt und den übermäßigen Ressourcenverbrauch verantwortlich zu machen – eine Theorie, die es einigen wenigen ermöglicht hat, die Zukunft vieler zu kontrollieren.

Die „Geschichte“ vom „Ökozid“ der Osterinsel – in der es um eine Bevölkerung geht, die sich selbst bis zur Ausrottung verzehrt – wird oft als Beweis für Nachhaltigkeitsinitiativen angeführt. Die Populationsgenetik stellt jedoch die populären malthusianischen Theorien über den Zusammenbruch von Populationen in Frage, die auf unser allgemeines Verständnis der Ereignisse auf der abgelegenen Insel projiziert wurden. Solche Forschungen inspirieren uns dazu, unsere Geschichte und unseren Kontext aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und vor allem, unsere Welt nicht nur aus der kurzsichtigen Perspektive der einflussreichen viktorianischen Ideen von Thomas Malthus zu betrachten (eine Theorie, nach der das Wachstum der Bevölkerung immer dazu neigt, die Nahrung zu übersteigen, und dass eine Verbesserung der Menschheit ohne strenge Beschränkungen der Fortpflanzung unmöglich sei).

Durch die Erzählung von Nachhaltigkeit werden die Ziele der UN durch viele fehlerhafte Denkweisen definiert, die letztlich diskriminierend und elitär sind, was die Art und Weise betrifft, wie unsere Bevölkerung betrachtet und organisiert wird. Die Politik der UN hat von Anfang an eine Rolle bei der Begrenzung der Weltbevölkerung gespielt und sogar eine Politik der „Ersatzmigration“ verfolgt – alles Wege, um die Bevölkerungsstrukturen weltweit künstlich und politisch zu verändern. Auch die Technologie ist Teil der Logik des „Ersatzes“. Die globale Fruchtbarkeitsrate ist über Jahrzehnte hinweg stark gesunken und wir befinden uns nun an einem Punkt, an dem Technologien wie KI, Drohnen und Roboter kurz davor stehen, die Macht zu übernehmen.

Laut der Financial Times sind wirtschaftliche und soziale Kräfte für den Rückgang der Geburtenraten verantwortlich – aber keine Sorge, „KI und Automatisierung werden … die Lücke schließen“. Die Förderung der Rolle der KI in der Gesellschaft ist Teil der Vision der Vereinten Nationen. Diese Vision, die sich auf Bevölkerung und Entwicklung bezieht, wird auch von der Industrie begrüßt.

Der nachhaltige politische Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen enthält so viele Widersprüche. Es geht eindeutig nicht um die „Begrenzung des Wachstums“, sondern um das „Wachstum“ für technologische Fortschritte und Smart Cities. Es geht um den Ausbau der drahtlosen Infrastruktur, die Unterstützung der Märkte für Halbleitertechnologie und Smart Cities für einen Paradigmenwechsel hin zu einer vollwertigen IoT-Big-Data-Überwachungswirtschaft.

Die UN feiert 2022 mit dem „Club of Rome“ und „Experten für Menschlichkeit“.

Die UN sagt, sie fördere „sichere und vertrauenswürdige“ Technologien. Aber wir wissen, dass dies nicht der Fall ist, und dass die Technologie nach Nützlichkeit und Rentabilität bemessen wird, was oft Bedenken hinsichtlich der Gesundheit und wichtiger sozialer Auswirkungen in den Wind schlägt. Die von der WHO anerkannte ICNIRP hat die Vorstellung gefördert, dass sie unsere Welt sicherer machen kann, indem sie die Exposition gegenüber Mikrowellen-Telekommunikationsinfrastrukturen mit einer neuartigen „Simulation“ begrenzt, und so der Gesellschaft ein falsches Gefühl der Sicherheit in Bezug auf die gewohnheitsmäßige Exposition gegenüber drahtlosen Technologien vermittelt.

Die ICNIRP lehnt Forschungsergebnisse ab, die durch Funkwellen verursachte biologische Effekte und die zeitlichen Faktoren im Zusammenhang mit solchen biologischen Effekten bestätigen. Die ICNIRP legt Richtlinien vor, die ausschließlich auf einer „thermischen Hypothese“ basieren, während sie die Bandbreite nicht-thermischer und durch Funkwellen verursachter biologischer Schäden ausschließt, die wissenschaftlich untersucht und bei oder unterhalb der sogenannten „sicheren“ Expositionswerte festgestellt wurden.

Um uns eine „sichere“ Exposition zu verkaufen, bevorzugt die ICNIRP die „Physik“ der Modellierung und keine Experimente, die uns zeigen, was mit biologischen Proben passiert, die HF-Strahlung ausgesetzt sind. Aus diesem Grund leitet die ICNIRP ihre theoretischen Expositionsrichtlinien von der HF-Strahlung von Mobiltelefonen ab, die eine mit Gel gefüllte synthetische Puppe (ein Specific Anthropomorphic Mannequin – SAM) beeinflusst, um die thermischen Auswirkungen von HF-Strahlung zu simulieren.

Die Voreingenommenheit der ICNIRP (und damit auch der WHO) gegenüber biologischen Studien wie der NTP-Studie hält an und gefährdet die öffentliche Gesundheit, denn wir sind biologisch, haben eine individuelle Empfindlichkeit gegenüber RFR, sind nicht synthetisch und kommen in allen Formen und Größen vor – im Gegensatz zum SAM.

Die UN-Nachhaltigkeitspolitik verlässt sich darauf, dass ihre ausgewählten Klimawissenschaftler Vorhersagen über die Zukunft treffen, wie es der „Club of Rome“ getan hat, um uns mit Simulationen zu überzeugen. Es heißt, der „Klimawandel ist Physik … [und] Modellierung ist unser bester Blick in die Zukunft.“ Die Klimawissenschaft basiert auf der Simulation der Zukunft auf Computern zur „Vorhersage der globalen Erwärmung“, bei der KI eine immer größere Rolle spielen wird. Die Computermodelle sind fehleranfällig und können nicht genau vorhersagen.

Die Hoover Institution erklärt: „Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), die etablierte globale Autorität in Sachen Klimawandel, bestätigt dies in seinem jüngsten Bericht zur Bewertung von Klimarisiken aus dem Jahr 2013: Die Simulation von Wolken in Klimamodellen bleibt eine Herausforderung. Es besteht sehr hohes Vertrauen darin, dass Unsicherheiten bei Wolkenprozessen einen Großteil der Streuung in der modellierten Klimasensitivität erklären“. [fett und kursiv im Original] Laut einem Artikel der Klimaforscher Vitaly Semenov und Lennart Bengtsson aus dem Jahr 2002 in „Climate Dynamics“ haben Klimamodelle die bekannten globalen Niederschlagsmengen und -muster nur unzureichend abgebildet.

Der Astrophysiker und Geowissenschaftler Willie Soon hat erklärt, dass „unser derzeitiges Unverständnis des Klimasystems der Erde es uns nicht erlaubt, das Ausmaß des Klimawandels, der durch anthropogene CO 2 -Emissionen verursacht wird, zuverlässig zu bestimmen, geschweige denn, ob dieser Wandel zum Besseren oder zum Schlechteren sein wird.“ Quelle.

Darüber hinaus unterliegen alle prädiktiven Klimasimulationen und Computerprogramme (einschließlich der KI selbst) den Vorurteilen der Personen, die die Daten interpretieren und Input/Hypothesen liefern. Sie sind nicht immun gegen politische und ideologische Vorurteile und natürlich auch nicht gegen Fehler. KI neigt auch dazu, zu „halluzinieren“ – Dinge zu erfinden und sie als Fakten darzustellen (und so „schädliche“ Fehlinformationen zu produzieren).

Sowohl synthetische „SAM-Mannequins“ als auch synthetische „Modellierungen“ stützen nicht nur politisierte Theorien, die die öffentliche Wahrnehmung und die Erwartungen steuern, sondern können auch Daten produzieren, die nicht zweckmäßig sind, was die Öffentlichkeit gefährdet.

Diese politische Nutzung von Simulationen, um der Bevölkerung ein überzeugendes Argument für die „intelligente“ Zukunft zu verkaufen, formt die Wahrnehmung und die Erwartungen der Öffentlichkeit. Die WHO manipuliert die Wissenschaft in Bezug auf die Exposition gegenüber drahtloser Strahlung und die UNO versucht, Einfluss zu nehmen, indem sie die „Vorhersagen“ der „Klimawissenschaft“ verstärkt, um „multilaterale“ internationale Maßnahmen (koordiniert von Interessengruppen und Mitgliedsstaaten) zur Unterstützung einer schnellen technologischen Fertigung (Industrie 4.0) und schnellen Implementierungen (5G, 6G, Big Data, Internet der Dinge, Smart Cities usw.) aufrechtzuerhalten.

Die UN und die WHO präsentieren fragwürdige, voreingenommene Theorien, um unsere Zukunft und unsere Gesundheit zu gestalten. Es ist fraglich, ob die UN die Menschenrechte oder die WHO unsere Gesundheit in der geplanten Zukunft schützen wird, aber es ist mehr als offensichtlich, dass die Mobilfunkindustrie in der Zukunftsvision der UN und der WHO sehr bevorzugt wird und ungestraft agieren kann, während sie die Umwelt verschmutzt und weiterhin die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet.

Laut der ITU (dem Telekommunikationszweig der UN) sind sie froh, einen UN-Generalsekretär zu haben, der „ihre Sprache spricht“. Er ist schließlich Physiker und Ingenieur und hat Telekommunikation unterrichtet.

Er ist die „richtige“ Wahl für Politik und Wirtschaft, sympathisiert mit der Telekommunikationsbranche und das zeigt sich darin, dass er eine rein drahtlose Zukunft fördert, die durch vorherrschende Theorien zum Klimawandel gerechtfertigt wird, die sich weitgehend auf Modellierungen stützen, um die düsteren Umweltprognosen der UNO zu untermauern (die so unerbittlich als politisches Instrument und als Möglichkeit zur sozialen Manipulation eingesetzt werden).

Die UNO, die bald in UNO 2.0 umbenannt wird, integriert die Verhaltensforschung in ihr Arsenal (weil die Agenda 2030 die Menschen nicht so sehr überzeugt wie nötig?), und „lehrt“ (oder predigt vielmehr), dass eine globale Gemeinschaft, die durch drahtlose Technologien regiert wird, eine gesündere, „nachhaltige“ und integrative Zukunft für alle bringen wird.

Eine Welt, aber nicht für alle

Stimmt es, dass die Treue zu den SDGs oder zur digitalen Gesundheit zu einer integrativen Zukunft für alle führen kann? Nein, nicht für alle. Heute verschließt die UNO die Augen vor den Menschenrechtsverletzungen in China, zu denen auch die Sklaverei bei der Herstellung von Komponenten für drahtlose Technologien gehört. Diese Zwangsarbeit findet im Rahmen von Lieferketten statt, auf die viele westliche Unternehmen und namhafte Big-Tech-Firmen angewiesen sind. Laut Walk Free wird „Zwangsarbeit unter dem Deckmantel der Berufsausbildung und Armutsbekämpfung verlangt …“

Es ist wahr, dass viel verlangt werden kann, wenn die ideologischen Ziele und die Parteien, die sie fordern, sie als „gute Zwecke“ tarnen, aber dieser politische Trend fördert letztlich den Totalitarismus unter dem Deckmantel der „Verbesserung der Welt“ – und Mobilfunk- und Big-Tech-Firmen, die für ihre Herstellung auf elektronische Komponenten und Mineralien angewiesen sind, beeinflussen einen solchen politischen Kurs, der auf der Erzielung astronomischer Gewinne durch die IoT-/Nachhaltigkeitsmärkte sowie auf einer beispiellosen Macht über die Bevölkerung beruht.

Da die UNO zögert, die Probleme anzusprechen, „genießt die KPCh ein wachsendes Gefühl der Straflosigkeit [und] versucht, die Offenheit der Institutionen in Demokratien auszunutzen, um ihre Weltanschauung durchzusetzen und ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen.“ Das klingt nach der Mobilfunkindustrie! Das Verhalten Chinas und die Reaktion der UNO schaffen einen beunruhigenden Präzedenzfall.

Wir sehen, wie die UN und die WHO bei der Verfolgung ihrer ideologischen Imperative – SDGs und Digital Health – alles in ihrer Macht Stehende tun, um „die Kritiker zum Schweigen zu bringen“ – die in ihren Augen wenig zu bieten haben außer „Fehlinformationen“. Es gibt jedoch viel an den SDGs und DH sowie an der gleichzeitigen Einführung von IoT-Technologien und 5G-Infrastruktur zu kritisieren. Für die UNO sind dies politisch wichtige Projekte, doch diese profitable politische Agenda könnte für künftige Generationen schwerwiegende Folgen für Gesundheit und Umwelt haben.

Diejenigen, die auf Technologie und die Einhaltung der von der UNO unterstützten „Lösungen“ (SDGs) setzen, um reicher und mächtiger zu werden, investieren in schnelle Reformen. Die technologischen Projekte der UN und der WHO für die zukünftige Gesellschaft werden, wenn sie erfolgreich sind, diesen „Wächter“-Organisationen und ihren privaten Investoren immense Macht verleihen, aber nichts davon könnte jemals ohne die Verbindungen der UN zur Mobilfunkindustrie, zum „Club of Rome“ und zur anhaltenden politischen Manipulation von Umweltfragen und der Wissenschaft erreicht werden, um strategische technologische Umsetzungen für die Vorherrschaft und den Profit zu fördern.