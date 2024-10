Alte Tricks, neue Ziele: Israels fortgesetzter Einsatz von Sprengstoffen bei verdeckten Operationen

Von Hussein Mehdi

Der heimliche Einsatz von Sprengkörpern durch Israel, die kürzlich in Pagern und Funkgeräten versteckt wurden, verdeutlicht ein seit langem bestehendes Sabotagemuster, das alles andere als neu ist und verheerende Folgen für Zivilisten und Widerstandskämpfer hat.

Es besteht kein Zweifel, dass wir einen schweren Schlag erlitten haben, sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch in Bezug auf die Menschlichkeit, einen beispiellosen Schlag in der Geschichte des Widerstands im Libanon zumindest, einen beispiellosen Schlag in der Geschichte des Libanon, und er könnte beispiellos sein in der Geschichte des Konflikts mit dem israelischen Feind in der gesamten Region, vielleicht sogar beispiellos in der Welt. –Der verstorbene Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, 19. September

Im Gegensatz zu den Worten des ermordeten Widerstandsführers in seiner letzten Rede ist der israelische Terroranschlag mit explodierenden Pagern und Funkgeräten, die libanesische Widerstandskämpfer zum Ziel hatten, kein „beispielloses“ oder außergewöhnliches Ereignis, wenn man ihn im Kontext der umfangreichen Geheimdienstoperationen des Besatzungsstaates über Jahrzehnte betrachtet.

Israel hat bei früheren Attentaten auf palästinensische Widerstandsführer ähnliche Methoden angewandt. Ein prominentes Beispiel dafür ereignete sich am 5. Januar 1996, als Yahya Ayyash, ein wichtiger Anführer des bewaffneten Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden, und der Drahtzieher zahlreicher Operationen gegen Israel, ermordet wurde. Der israelische Shin Bet setzte für den Anschlag einen kleinen, 50 Gramm schweren Sprengstoff ein, der in einem tragbaren Gerät versteckt war.

Im Jahr 2018 enthüllte der israelische Agent Kamal Hammad schockierende Details über die Ermordung von Ayyash. Hammad, der eng mit seinem Neffen Osama – Ayyashs Vertrautem – verbunden war, hatte die Aufgabe, Ayyash ein mit einer Sprengfalle versehenes Telefon zu übergeben.

Laut Hammad erforderte diese Mission sechs Monate sorgfältiger Planung. Am Tag der Operation feierte Ayyash, auch bekannt als „der Ingenieur“, die Geburt seines Kindes und rief seine Eltern über das Festnetz im Haus von Hammads Onkel an.

Als Israel den Anruf blockierte, wechselte Ayyash zum präparierten Mobiltelefon. Sobald seine Stimme identifiziert wurde, wurde der Zündknopf gedrückt, was ihn sofort tötete.

Zwei Jahrzehnte später hat Israel ähnliche Taktiken wieder aufgenommen und Hunderte von Pagern und Funkgeräten zur Detonation gebracht, nachdem es die Lieferkette infiltriert hatte. Diesmal waren unschuldige Zivilisten unter den Zielen, nicht nur Widerstandskämpfer. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden über 3.000 Menschen verletzt und mindestens 37 getötet, darunter auch Kinder und Frauen. Viele Opfer erlitten schwere Verletzungen an Augen und Gliedmaßen.

Nach dem Massaker gab das taiwanesische Unternehmen Gold Apollo bekannt, dass die Geräte von einem ungarischen Unternehmen namens BAC Consulting hergestellt wurden. Gold Apollo bestätigte eine Partnerschaft mit dem ungarischen Unternehmen, das seine Marke trug.

Ungarn stritt jedoch ab, die Geräte hergestellt zu haben, und die BAC-Website wurde unmittelbar nach dem Vorfall auf mysteriöse Weise geschlossen. Die Eigentümerin von BAC, Cristiana Bársony-Arcidiacono, behauptete, Expertin für Katastrophenmanagement zu sein, aber die Website des Unternehmens enthielt keine Details über seine Fertigungstätigkeiten, was Verdacht auf seine wahre Rolle aufkommen ließ.

In einem Telefoninterview mit NBC News bestritt sie, die Pager herzustellen, und behauptete, sie sei lediglich eine Vermittlerin. Der Vorsitzende von Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, gab außerdem an, dass sich vor drei Jahren eine Frau namens „Teresa“ an ihn gewandt habe und behauptete, sie vertrete BAC Consulting.

Nach monatelangen Verhandlungen einigten sie sich darauf, Gold Apollo-Pager an BAC zu verkaufen. Hus gab jedoch an, dass BAC später darum bat, eigene Produkte unter der Marke Gold Apollo zu entwerfen, was Bedenken aufwarf. Die letzte Lieferung von Komponenten an BAC erfolgte zu Beginn des Jahres.

Später wurde bestätigt, dass die Hisbollah die bei den Explosionen verwendeten AR-924-Pager im Februar erworben hatte, was auf einen lange geplanten israelischen Eingriff in die Lieferkette hindeutet. Dieser Plan wurde weiter aufgedeckt, als drei Geheimdienstmitarbeiter bestätigten, dass BAC Consulting Teil einer israelischen Fassade war, an der auch andere Scheinfirmen beteiligt waren, um die wahre Herkunft der Geräte zu verschleiern.

Während BAC mit Stammkunden Geschäfte machte, war ihr eigentliches Ziel die Hisbollah, und die an sie verkauften Pager enthielten Batterien, die mit PETN-Sprengstoff gefüllt waren. Die Produktion dieser Geräte wurde hochgefahren, nachdem der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah im Februar 2022 Mobiltelefone wegen ihrer mangelnden Sicherheit öffentlich kritisierte.

Was die Explosion der Funkgeräte betrifft, so bestätigte die japanische Firma ICOM, dass das betreffende Modell, das IC-V82, bereits vor einem Jahrzehnt eingestellt worden war. Sie konnte nicht bestätigen, ob es sich bei den betroffenen Geräten um Fälschungen oder Originale handelte. Das libanesische Kommunikationsministerium stellte fest, dass diese Geräte weder von einem lizenzierten Händler bereitgestellt noch von Sicherheitsdiensten inspiziert wurden.

Internationale Experten haben diese Angriffe als Kriegsverbrechen verurteilt. In einer Pressemitteilung erklärten UN-Menschenrechtsexperten, dass die gleichzeitige Detonation Tausender Geräte ohne Rücksicht auf die Identität der Betroffenen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoße, da wahllos gegen Zivilisten vorgegangen werde.

Diese Angriffe verletzen das Menschenrecht auf Leben, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Opfer zu diesem Zeitpunkt eine unmittelbare tödliche Gefahr für andere darstellten. Solche Angriffe erfordern eine sofortige, unabhängige Untersuchung, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen für das Verbrechen des Mordes zur Rechenschaft zu ziehen.

Amnesty International forderte ebenfalls eine Untersuchung und betonte, dass solche Angriffe das Recht auf Leben und die Gesetze des bewaffneten Konflikts missachten.

Aya Majzoub, stellvertretende Direktorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika, sagte:

Die Massenexplosionen der letzten Tage im Libanon und in Syrien gleichen einem düsteren dystopischen Albtraum. Noch nie zuvor wurden versteckte Sprengkörper in alltäglichen Telekommunikationsgeräten eingesetzt, um tödliche Angriffe in einem solchen Ausmaß durchzuführen.

Obwohl Israel sich nicht offiziell zu der Operation bekannt hat, verkündete Verteidigungsminister Yoav Galant am 18. September, dass eine „neue Phase“ des Krieges mit dem Libanon begonnen habe, und lobte die „hervorragenden Leistungen“ des Shin Bet-Sicherheitsdienstes und des israelischen Geheimdienstes. Diese Aussage wurde als implizite Anerkennung der Rolle Israels bei den Angriffen gewertet. Auch libanesische Behörden und US-Beamte haben angedeutet, dass sie glauben, Israel habe die Angriffe inszeniert.

Obwohl Israel offiziell keine Verantwortung übernommen hat, deutete der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant die Beteiligung des Besatzungsstaates an, indem er die Leistungen des Shin Bet und des israelischen Geheimdienstes in einer, wie er es nannte, „neuen Phase“ des Krieges mit dem Libanon lobte. Libanesische Behörden und US-Beamte haben angedeutet, dass Israel wahrscheinlich hinter der Operation steckt.

Die Untersuchungen der Lieferkette wurden seitdem ausgeweitet, wobei die jüngsten Entwicklungen aus Bulgarien stammen. Ein Norweger namens Rinson Jose, der mit einem bulgarischen Unternehmen in Verbindung steht, das an der Lieferung der Pager beteiligt war, ist unter mysteriösen Umständen verschwunden.

Die norwegischen Behörden haben einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erlassen, während die Ermittlungen gegen das Netzwerk von Briefkastenfirmen, die für den Schmuggel der Sprengkörper in den Libanon genutzt wurden, fortgesetzt werden. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Israel eine ausgeklügelte Geheimdienstfront geschaffen hat, die kommerzielle Vermittler einsetzt, um die Lieferkette zu infiltrieren und zu sabotieren, bevor die Geräte die Hisbollah erreichen.

Die explodierenden Pager und Walkie-Talkies, die bereits durch die Ermordung von Nasrallah, die Bombardierung Beiruts und die bevorstehende Invasion des Südens überschattet wurden, stellen eine Fortsetzung der verdeckten Operationen und terroristischen Taktiken Israels dar, jedoch mit erheblichen strategischen Auswirkungen auf den Widerstand und die Sicherheit in der Region.